Съдия Даскалова изиска Благомир Коцев да бъде преместен във варненския затвор

21 Ноември, 2025 20:29 1 368 18

Съдебното заседание ще се проведе на 27 ноември 2025 г.

Съдия Даскалова изиска Благомир Коцев да бъде преместен във варненския затвор - 1
Снимка: БГНЕС
Съдия Светла Даскалова от Окръжния съд във Варна, разглеждаща делото срещу кмета на града Благомир Коцев, разпореди подсъдимият да бъде преведен от затвора в София във варненския.

Със свое второ разпореждане насрочи за 27 ноември 2025 година, от 13,30 ч., в открито съдебно заседание, разглеждането на постъпилите молби от адвокатите на Коцев за изменение на взетата в хода на досъдебното производство спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Припомняме, че преди 2 дни Върховният касационен съд реши делото срещу Благомир Коцев да се гледа във Варненския окръжен съд. По-рано Софийският градски съд прекрати съдебното производство и го изпрати на ВКС за разглеждане за наличието на основания за зачисляването му на друг, еднакъв по степен съд.

На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. От него стана ясно, че той и още четирима души отиват на съд заради престъпно сдружение за получаване на подкупи. Прокуратурата е внесла обвинителния акт срещу градоначалника, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова, както и бизнесмена Ивайло Маринов. Те ще отговарят за 12 случая, в които са искали да им бъде върнат процент от спечелени обществени поръчки.

Според обвинението между юли 2024-а и май тази година в различни конфигурации те са упражнили влияние с цел получаване на подкупи. В делото фигурира и депутат, за когото от прокуратурата все още не казват нищо конкретно, освен че е народен представител в 51-вия парламент.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мунчо в затвора!

    8 20 Отговор
    Пуделите точат лиги тая кметица срещу солиден рушвет да пусне корумпето Коцев, ама дори и да стане, избирателната комисия скоро ще го изхвърли от общината.

    20:30 21.11.2025

  • 2 В 21 ВЕК

    29 9 Отговор
    В ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА ИМАМЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРНИЦИ...СРАМ И ПОЗОР...

    Коментиран от #13

    20:33 21.11.2025

  • 3 гражданин

    18 2 Отговор
    Преди малко по ТВ.видях една застаряла лъвица как обяснява ,че няма по висша инстанкция от БГ. съд , и разбрах ,че тази тритория няма да се оппави докато тези съдии и прокурори не са в затвора за по 20 г. !

    Коментиран от #12

    20:33 21.11.2025

  • 4 Тома

    9 13 Отговор
    Във варненския затвор благо ще го въведат в килията на бати Златко водолаза да го научи как се лапа шнорхела

    20:35 21.11.2025

  • 5 Боруна Лом

    4 5 Отговор
    ТАЗИ СЪДИЙКА ПИТАЛА ЛИ Е ГООЛЕМИЯТ ,,Д,, ИРНИК?

    Коментиран от #6

    20:39 21.11.2025

  • 7 Благомир Рубинов Коцев

    12 9 Отговор
    Син на Рубин Коцев началник на РУМНО по времето на Бай Тошо, после червен куфарен чорбадджия.
    Честен и неподкупен като Бащаси.
    Най-добре да го преместят в Анадолски зандан.

    20:47 21.11.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    15 5 Отговор
    ИВАНЧЕВА, КОЦЕВ...
    КОЙ ЛИ ЩЕ Е СЛЕДВАЩИЯ НЕУДОБЕН...?

    20:50 21.11.2025

  • 9 Гост

    4 2 Отговор
    Дано Съдия Светла Даскалова не е от елита на нацията, но едва ли няма да е...🤣

    20:52 21.11.2025

  • 10 Посейдон

    4 1 Отговор
    Съдия Даскалова е компентна точна и на внушения не се поддава. Там и съдебни заседатели хора нормални. Като не им харесва във Варна във Враца или Видин града на Боеца ще са сигурно по справедливи или направо в Констанца да ходим.

    20:58 21.11.2025

  • 11 Капитан Крийч

    10 4 Отговор
    Посланието е ясно. Който не е с Шиши - в кауша. Благодарение на гъбарите. Но пък банани и гъби има.

    20:59 21.11.2025

  • 12 Стига натиск

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "гражданин":

    А къде забрави адвокатите и НПО. Колко неща бяха променени от тях. Съдът съди сл1п но не е глух и браво на Захарова че държи на този натиск. Нека си питат депутатите що така писаха законите гласуваха бюджета. Не може да сменяш хора постоянно и да ти се случват нещата.

    21:07 21.11.2025

  • 13 Промяна

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "В 21 ВЕК":

    ТИ ЗАЩО ЛЪЖЕШ ШАРЛАТАНИН ЗАЩО ПУСКАШ ТУК ЛЪЖИ ШАРЛАТАНИНО КРАДЦИТЕ СА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ

    21:08 21.11.2025

  • 14 Ту на Варна

    0 0 Отговор
    ту на София. Не му върви. Той е варненец.

    21:23 21.11.2025

  • 15 Гост

    4 1 Отговор
    Човекът е Невинен, като се установи, че е така, ще ви изхвърлим всичките, с бюрата, със столовете, с компютрите, с папките и с парцалите ви, нещастници...😌

    Коментиран от #17

    21:31 21.11.2025

  • 16 Чукча писател

    2 0 Отговор
    "Нещо гнило има в ... " ?
    Ще плащаме всите в крайна сметка !

    21:32 21.11.2025

  • 17 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Никой няма да ви помогне, ще бъдете съдени както сте съдили, Скапаняци, няма да ви се размине, подгответе се...🤣

    21:43 21.11.2025

  • 18 Съдия не е титла

    2 0 Отговор
    Професор доцент и доктор това са титли. Министър не е титла Директор не е титла и Съдия не е титла нито име на съдийката. Тя е съдия в даден съд и това така трябва да се изпише при цялото ми уважение към институциите. Но не и към медиите.

    04:18 22.11.2025

