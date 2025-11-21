Съдия Даскалова изиска Благомир Коцев да бъде преместен във варненския затвор

Съдия Светла Даскалова от Окръжния съд във Варна, разглеждаща делото срещу кмета на града Благомир Коцев, разпореди подсъдимият да бъде преведен от затвора в София във варненския.
Със свое второ разпореждане насрочи за 27 ноември 2025 година, от 13,30 ч., в открито съдебно заседание, разглеждането на постъпилите молби от адвокатите на Коцев за изменение на взетата в хода на досъдебното производство спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Припомняме, че преди 2 дни Върховният касационен съд реши делото срещу Благомир Коцев да се гледа във Варненския окръжен съд. По-рано Софийският градски съд прекрати съдебното производство и го изпрати на ВКС за разглеждане за наличието на основания за зачисляването му на друг, еднакъв по степен съд.
На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. От него стана ясно, че той и още четирима души отиват на съд заради престъпно сдружение за получаване на подкупи. Прокуратурата е внесла обвинителния акт срещу градоначалника, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова, както и бизнесмена Ивайло Маринов. Те ще отговарят за 12 случая, в които са искали да им бъде върнат процент от спечелени обществени поръчки.
Според обвинението между юли 2024-а и май тази година в различни конфигурации те са упражнили влияние с цел получаване на подкупи. В делото фигурира и депутат, за когото от прокуратурата все още не казват нищо конкретно, освен че е народен представител в 51-вия парламент.
1 мунчо в затвора!
20:30 21.11.2025
2 В 21 ВЕК
Коментиран от #13
20:33 21.11.2025
3 гражданин
Коментиран от #12
20:33 21.11.2025
4 Тома
20:35 21.11.2025
5 Боруна Лом
Коментиран от #6
20:39 21.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Благомир Рубинов Коцев
Честен и неподкупен като Бащаси.
Най-добре да го преместят в Анадолски зандан.
20:47 21.11.2025
8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
КОЙ ЛИ ЩЕ Е СЛЕДВАЩИЯ НЕУДОБЕН...?
20:50 21.11.2025
9 Гост
20:52 21.11.2025
10 Посейдон
20:58 21.11.2025
11 Капитан Крийч
20:59 21.11.2025
12 Стига натиск
До коментар #3 от "гражданин":А къде забрави адвокатите и НПО. Колко неща бяха променени от тях. Съдът съди сл1п но не е глух и браво на Захарова че държи на този натиск. Нека си питат депутатите що така писаха законите гласуваха бюджета. Не може да сменяш хора постоянно и да ти се случват нещата.
21:07 21.11.2025
13 Промяна
До коментар #2 от "В 21 ВЕК":ТИ ЗАЩО ЛЪЖЕШ ШАРЛАТАНИН ЗАЩО ПУСКАШ ТУК ЛЪЖИ ШАРЛАТАНИНО КРАДЦИТЕ СА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ
21:08 21.11.2025
14 Ту на Варна
21:23 21.11.2025
15 Гост
Коментиран от #17
21:31 21.11.2025
16 Чукча писател
Ще плащаме всите в крайна сметка !
21:32 21.11.2025
17 Гост
До коментар #15 от "Гост":Никой няма да ви помогне, ще бъдете съдени както сте съдили, Скапаняци, няма да ви се размине, подгответе се...🤣
21:43 21.11.2025
18 Съдия не е титла
04:18 22.11.2025