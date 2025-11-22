Новини
Весела Чернева: Европа ще плаща за възстановяването на Украйна, а Тръмп иска да обира печалбата
  Тема: Украйна

Весела Чернева: Европа ще плаща за възстановяването на Украйна, а Тръмп иска да обира печалбата

22 Ноември, 2025 15:41 2 143 57

Гаранциите за сигурност не могат да бъдат просто политически договор, трябва да имат сериозен военен механизъм

Весела Чернева: Европа ще плаща за възстановяването на Украйна, а Тръмп иска да обира печалбата - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"От плана, който Уиткоф предложи, се очаква Европа да плати за цялото удоволствие. Включително възстановяването на Украйна, от което Тръмп се надява да направи големи печалби. Тези пари трябва да дойдат от европейците. Изглежда, че на Европа отново се гледа като на куче–касичка, което няма реална политическа роля."

Това мнение изрази пред БНР Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика.

Украйна не може да бъде изолирана. Ще видим активни дипломатически усилия в следващите дни, посочи тя. По думите ѝ, може да се очакват алтернативни европейски предложения на плана Уиткоф-Дмитриев.

Путин не желае да участва в преговори. Говорим за предложение, което да удовлетворява руските искания, а другата страна – Украйна и нейните съюзници да се съгласят и да приемат предложението, изтъкна Чернева. Тя подчерта ролята на гаранциите за сигурност на Украйна, за които "някак си не става дума", а именно от тях зависи дали споразумението ще бъде трайно и ще предотврати следваща война.

"Гаранциите за сигурност не могат да бъдат просто политически договор. Те трябва да имат сериозен военен механизъм, който да стои зад тях."

И Уиткоф, и Тръмп залагат на общи положения, но когато се влезе в детайли, може да се окаже, че предложението съвсем не е приемливо, колкото изглежда за Москва в момента, коментира Весела Чернева.

Крайно време е всички да се дадат сметка, че трансатлантическият алианс не съществува в политическото въображение на настоящата американска администрация, смята заместник-директорът на ЕСВП.

"Сигурността на Европа не е първи приоритет на Доналд Тръмп. Няма нужда да говорим толкова за разрив, колкото за реализъм, за правилна преценка на възможностите, които Европа има."

Репарационният заем е най-бързият и най-безболезненият начин за набиране на средства. Вторият е теглене на европейски заем, а третия – отделяне на средства от бюджетите на страните членки. Репарационният заем изглежда "най-евтин", тъй като използва замразените активи на Русия като гаранция, поясни Чернева.

В предаването "Събота 150" Весела Чернева отбеляза, че атаките към Зеленски са от няколко страни и направи прогноза:

"Изходът от тези преговори няма да бъде оптимален, но ако има шанс за спиране на огъня и за договаряне на мир, който да е траен, такъв тип мир може би е възможен в следващите седмици, но ще изисква смелост и отстъпки."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    76 5 Отговор
    Първо трябва да осъдим и разстреляме фашистите, които ни набутаха в тази война.

    Коментиран от #10, #23

    15:42 22.11.2025

  • 4 Агент Краснов

    40 4 Отговор
    Русия и САЩ са се наговорили да елеменерат конкуренцията на Европа!

    15:44 22.11.2025

  • 5 глоги

    55 5 Отговор
    Весела Чернева, заместник-директорКА на Европейския съвет за външна политика.ПРАВА Е ДАМАТА,ТОЧНО ТАКА Е. НИЕ ЩЕ ПЛАЩАМЕ УКРАИНСКИТЕ ДЪЛГОВЕ. НЕ НИ СТИГА ТОВА,ЧЕ СИ ИМАМЕ И НАШИ ТАКИВА. ВСЕ ЩЕ НИ ПРИБИРАТ ОТВЪН ПАРИТЕ. ПОСЛЕ СЕ ЧУДИМ,ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е ТОЛКОВА БЕДНА?!

    15:48 22.11.2025

  • 6 таа пааа

    49 5 Отговор
    откри деветия континент,аман от шамандури

    15:49 22.11.2025

  • 7 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 43 Отговор
    ТРЪМП Е ПРЕСТЪПНИК КАТО ФАШИСТА ПУТЛЕР ...................... ФАКТ !

    15:50 22.11.2025

  • 8 мдаааа

    6 26 Отговор
    Не съм съгласен , госпожа ... Чупи - купи .. стара българска поговорка , която важи и за " Агромная " .

    Коментиран от #38

    15:51 22.11.2025

  • 9 ген. Атанасов

    36 3 Отговор
    за тази ....съд ,затвор!

    Коментиран от #57

    15:52 22.11.2025

  • 10 Брачед,

    14 9 Отговор

    До коментар #1 от "Първо":

    Почвай , ама Кремль - недоступен ..

    15:52 22.11.2025

  • 11 гаранция-франция

    42 4 Отговор
    Колкото Гepманистан и аФpикaнция свършиха работа като гаранти по минските мирни споразумения, толкова ще свършат и сега. На бандерите трябва да им е ясно че едниствено императора може да им даде гаранции за справедливо и достойно денацифициране, а Тръмп им гарантира че няколко поколения ще изплащат заемите и помощите, които им отпуснаха за да съсипят Украйна.

    Коментиран от #14

    15:52 22.11.2025

  • 12 Кепов

    43 1 Отговор
    Соломонката опрости едни 6 милиарда на Ирак, по цени от 1982, днес щяха да са над 360 милиарда долара с инфлацията. Там всичко възстановихме.

    15:54 22.11.2025

  • 13 ?????

    48 6 Отговор
    А кой ви накара да се впускате в тази авантюра.
    Сега ще си плащате за всичко това.
    Загубилият войната не му се полага да печели.
    Лошото е че и нас ни впрегнаха в това.
    А всичко беше толкова просто.
    Украйна не трябваше да пипа общата история и общия език с руснаците.
    Можеше да си търгува и с Европа и с Русия.
    Вместо това европците ги набутаха в една братоубийствена война.
    Сега ще трябва да плащат сметките.

    15:57 22.11.2025

  • 14 Гаранция ,

    5 22 Отговор

    До коментар #11 от "гаранция-франция":

    Само у Франция .. Айде бегай на Байкал , да учиш китайците да "гаварят па Руззкий "

    Коментиран от #15

    15:58 22.11.2025

  • 15 А ти започна ли работа?

    27 3 Отговор

    До коментар #14 от "Гаранция ,":

    Айде, че ще трябва да плащаш за възстановяването на Бандеристан, а всички тези имоти на хунтата имат нужда от златни тоалетни!

    Коментиран от #22

    16:05 22.11.2025

  • 16 Хайо

    23 5 Отговор
    Сащ подпалиха тази война и сега искат Русия и Европа да си разделят по 100 милиарда за възстановяване на Украйна ,а подпалвача да прибере парите .Това няма да се случи и Русия го каза още снощи .Русия я устройства да продължи да разрушава Украйна ,до като Сащ останат без нищо .Сащ бързат защото както е тръгнало ,Русия ще стигне до Германия ,а това въобще не устройства Сащ и те си го казаха в прав текст .Така ,че или Украйна капитулира к Европа плаща целия масраф или войната продължава и наред е Полша .

    Коментиран от #26, #56

    16:06 22.11.2025

  • 17 3.14К

    33 2 Отговор
    Вместо в сливенския затвор, канят това нещо да коментира теми, по който няма компетентност.

    16:09 22.11.2025

  • 18 Правилно

    17 0 Отговор
    Печалбите се обират от тарикатите, а не от глупаците.

    16:09 22.11.2025

  • 19 Общ взето

    26 2 Отговор
    Репарации плащат загубилите войната. Тоест Украйна. Да се мобилизират следващите украински поколения да работят затова.

    Коментиран от #31

    16:09 22.11.2025

  • 20 ,,,,,,

    19 0 Отговор
    Ми тя Виктория Нюланд знае

    16:09 22.11.2025

  • 21 дда

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Безмислемо са 36 г последните.

    16:10 22.11.2025

  • 22 Гаранция ,

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "А ти започна ли работа?":

    А ти що си мислиш , че ще минеш между капките ?🤭

    16:13 22.11.2025

  • 23 Фъкъви

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Първо":

    Е, не толкова много, достатъчно да се пречукат две дебели свине.

    16:14 22.11.2025

  • 24 КПД

    9 6 Отговор
    Предложението на рижавата маймуна е в негов интерес и на САЩ.Това е измама!
    Позор за демокрацията!

    16:24 22.11.2025

  • 25 Фен

    18 0 Отговор
    И на сороските възпитаници почна да им пробива канчето...

    16:28 22.11.2025

  • 26 Да питам,

    4 20 Отговор

    До коментар #16 от "Хайо":

    Русия ще стигне до Германия???? Смех.....Смех......!!! Ако не бяха я подкрепили западняците през ВСВ, сега в блатата щеше да звучи немска реч.

    Коментиран от #30, #35

    16:28 22.11.2025

  • 27 Напред

    10 0 Отговор
    - Момчета, изморих се! Има ли още много път до яйцеклетката?
    Отговор:
    - Да, още много! Тъкмо минахме покрай сливиците на кака Весела Чернева!
    Момченцето:
    - Бързо момченца, бързо бягаме, оплождаме!

    Коментиран от #41

    16:29 22.11.2025

  • 28 000

    6 0 Отговор
    Умиляват ме телесните напъни на анонимци да изглеждат важни.

    16:32 22.11.2025

  • 29 добре че таз женица ни каза

    12 0 Отговор
    не се досетихме че лайенените хорица ще плащат пак на вятъра данъците на наивните еврогейци

    16:34 22.11.2025

  • 30 Ъъъъъъъъъ

    11 0 Отговор

    До коментар #26 от "Да питам,":

    Наблягай на руския. Ще ти потрябва много скоро.

    16:36 22.11.2025

  • 31 Репарации плащат загубилите войната.

    19 1 Отговор

    До коментар #19 от "Общ взето":

    Тоест не Украйна
    а ес
    и ние благодарение на продажните чекмеджари
    които клякат за всичко кво им се нареди
    за да не ги подгонят за европари и корупцип

    16:37 22.11.2025

  • 32 Каунь

    5 0 Отговор
    Ха Добрутро, ама не чувате като ви пее радиото

    16:38 22.11.2025

  • 33 Име

    10 1 Отговор
    Кой ще възстановява Европа?

    Коментиран от #39

    16:39 22.11.2025

  • 34 Ъъъъъъъъъъ

    10 0 Отговор
    Репарационният заем е най-бързият и най-безболезненият начин за набиране на средства."

    Особено като нямаш пари, кражбата е най-лесният начин да си ги набавиш. Само не знам, откога съществува понятието "репарационен заем". Дали Чернева може да обясни?🤔

    16:39 22.11.2025

  • 36 Анонимен

    9 0 Отговор
    Постъпва точно като виден бизнесмен,като тегли чертата той е на голяма печалба.Разумява се европейците от ЕС пак са губещи ,начело с България.Трудовите и редови граждани на тази изстрадала страна пак ще плащат.Всичко това се случва заради далновидната политика на властимащите у нас.

    16:43 22.11.2025

  • 37 ДългоИме

    9 0 Отговор
    Лошо ли е бе, Веселке - нал знеш приказката "Докато лудият се налудува, умният обира печалбата". Бай Тръми не е бизнесмен от вчера, а бизнесът му е в "кръвта". Така, че всичко си е по реда на нещата!

    16:44 22.11.2025

  • 38 Каунь

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "мдаааа":

    Ще си купят бе споко ама за тяхната част. Още от сега вербували китайците

    Коментиран от #43

    16:46 22.11.2025

  • 39 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "Име":

    САЩ и Русия ще направят нов план Маршал.

    16:48 22.11.2025

  • 40 Тома

    13 1 Отговор
    Европа ще плати заради урсула и тримата пътуващи във влака които от комисионни станаха милиардери

    16:49 22.11.2025

  • 41 Маша и Медведья

    0 5 Отговор

    До коментар #27 от "Напред":

    Нашата яйцеклетка - най-голямата яйцеклетка !

    16:52 22.11.2025

  • 42 Роко

    11 0 Отговор
    Много платени разбирачи разтягат локуми.Защо не попитат данъкоплатците по различните държави чрез референдуми ,дали да съгласни техните пари да се използват ,за цялата тази история.

    16:53 22.11.2025

  • 43 мдаааа

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Каунь":

    И севернокорейците , тоже .. Вечна Дружба

    16:54 22.11.2025

  • 44 Идиоти вън

    9 0 Отговор
    Да ще плаща,защото се Оправлява от идиоти!!!

    16:54 22.11.2025

  • 45 факт

    12 0 Отговор
    Времето на Европейския съюз и неговите източноевропейски марионетки приключва.

    16:54 22.11.2025

  • 46 Перо

    11 0 Отговор
    Добре че от джендърския ЕС и тази северномакедонска агентка нищо не зависи! Байдън отдавна се лекува, Сорос е подсъдим, а Тръмп и Путин си знаят работата! На ционисткия шут му остават 5 дни! Докара Украйна до пълна разруха!

    16:59 22.11.2025

  • 47 Госпожо Чернева,

    10 1 Отговор
    знаете ли, че децата в Украйна, извън междучасието говорят руски език. Това показва, че техните родители също говорят руски език1,когато не са под наблюдение, в дома си. Всичко това означава, че въпреки усилията на Украинските управлявяащи, Украинците предпочитат руският като матерен.
    Кой ще поправя щетите? Украинците и Руснаците. Те имат опити след Втората световна война.Възстновиха цели разрушени градове за кратко време.. Казвам го като очевидец. И ще заживеят заедно Украинци и Руснаци. Наистина, цялата вина за войната ще се хвърли върху Евросъюза.

    17:24 22.11.2025

  • 48 Пешо

    9 0 Отговор
    Още една неориентирана булка.Че беше и началник по някое време.

    17:31 22.11.2025

  • 49 Дориана

    9 0 Отговор
    Ами, Европейските лидери като са глупави, недалновидни и военолюбиви пренебрегвайки ценностите за мир сега да си носят последиците. Нямат никакъв шанс - или предизвикват Трета Световна война или се съгласяват с мирния план на Тръмп и Путин.

    17:59 22.11.2025

  • 50 Т.КПЛЕВ

    1 4 Отговор
    АМЕРИКАНЦИТЕ СА ПОМОГНАЛИ НА ИКРАЙНА С ОРУЖИЯ БОМБИ ТЕХНИКА САНКЦИЙ НО СРЕЩО БОГАТСТВА ЦЕННИ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ОТ УКРАЙНА. А ЕВТОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ И ДР. ОСТАНАЛИ НЕПРЕКИ ПОМАГАЧИ НИЩО НЕ ИСКАТ ОТ УКРАЙНА В ЗАМЯНА КОЕТО Е ИСТИНСКА ПОМОЩ А НЕ АМЕРИКАНСКА ДАЛАВЕРА. НАЙ ДОБРЕ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ПОСТЕПЕНО ДА СЕ ДИНСТАНЦИРАТ ОТ АМЕРИКАНЦИ.МИРНИЯ.ПЛАН ТРЯБВА ДА Е СЪГЛАСУВАН С ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ПОДРЪЖНИЦИ НА УКРАЙНА И ПРОТИВНИЦИ НА АГРЕСОРА. А НЕ НЕЩО СЕГА И Е БЪДЕЩЕ ДА ЗАВИСИ САМО ОТ АМЕРИКАНЦИ ИЛИ РИСНАЦИ САМО ОТ ЕНА ДЪРЖАВА. В КРАЙНА СМЕТКА САМИТЕ УКРАЙНЦИ ТРЯБВА ДА СА СЪГЛАСНИ СЛЕД ТОВА АГРЕСОРА РУСИЯ И Е НОРМАЛНО НЕ ДА ГЛЕДАТ ОТСТРАНИ И ДА ДАВАТ ПАРИ И ПРАТКИ ОРЪЖИЕ А ДА ЗАЩИТЯТ УКРАЙНА С ЖИВА СИЛА НИЩО ЧЕ УКРАЙНА НЕ Е В НЯКАКВО НАТО ИЛИ АКО ГИ Е СТРАХ ОТ РУСИЯ И ПРЯКА НАМЕСА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ПЪТ САНКЦИИ И ДОБРИ РАКЕТИ ОРЪЖИЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТ НА УКРАЙНА.

    18:03 22.11.2025

  • 51 Мда

    6 0 Отговор
    Питам Правосъдие за всеки, Гошко поръчковия борец ( как се финансира), Методи Лалов, Просто идиотите и Продай България- тази женица защо не е в затвора за най тежкото престъпление, а именно държавна измяна ???

    18:27 22.11.2025

  • 52 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    АМА ЕЙ,
    ВИЕ НАСИЛА НИ НАБУТАХТЕ В ТОЗИ КОНФЛИКТ, КОЙТО ИЗОБЩО НЕ НИ ЗАСЯГА....
    НО НАЛИ УРСУЛАТА И ТРЪМП ВИ ЗАПОВЯДВАТ,
    А ВИЕ СЕ НАВЕЖДАТЕ И ИЗПЪЛНЯВАТЕ...
    И ОТКЛОНЯВАТЕ СРЕДСТВА ЗА ОНЯ ПРОСЯК ФАШИСТ....
    ВМЕСТО ДА ПОМИСЛИТЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД....
    АМА НИЩО, НИЕ ЩЕ СЪБИРАМЕ КАПАЧКИ И КЕНЧЕТА,ЗА ДА КУПУВАМЕ ДЕТСКИ ЛИНЕЙКИ...

    19:22 22.11.2025

  • 53 Ролан

    0 1 Отговор
    Някои се натискат за Голямата Война. Ами,може би най-накрая ще се случи. След нея, ще видим колко от натискащтите се са останали...

    19:57 22.11.2025

  • 54 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор
    Защо защо не е в затвора за държавна измяна?

    21:04 22.11.2025

  • 55 Рижавия

    0 1 Отговор
    Ще остане в историята като най-големия рекетьор съсипал държави , а не само бизнеси в света . Бог да го прости ,ако може.

    08:12 23.11.2025

  • 56 Дайко

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хайо":

    Вече се случи. Задължи ли да се купуват американски оръжия , а някои даже и на хартия ? Оправи ли си търговията с наложени мита ? Искаше ли да купува и превзема територии без никой да е споменал ,че иска да продава ? Канада щат ли щеше да я прави ? Сега какво търси във Венецуела и околности ? Купувате ли Американски петрол и втечнен газ ? Не питай къде са ни парите и защо Тръмп иска да съсипе икономически Европа. заедно с Путин , но последния за сега иска само половината от Украйна със богатствата и и политика в останалата не толкова богата част. А Тръмп е леко побъркан манияк не живеещ на този свят. Ако го питаш и той не знае защо са му толкова мнага пари и показност. Сигурно в името на Велика Америка ,което си е диктаторско имперски шовинизъм равен на онзи на издвестния преди много години с особените мустачки. Дано няма време за идиотщините си .

    08:21 23.11.2025

  • 57 А нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ген. Атанасов":

    за класифицирата ин ормация за Северна Македония, госпожо ?

    09:15 23.11.2025

