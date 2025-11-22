Весела Чернева: Европа ще плаща за възстановяването на Украйна, а Тръмп иска да обира печалбата

"От плана, който Уиткоф предложи, се очаква Европа да плати за цялото удоволствие. Включително възстановяването на Украйна, от което Тръмп се надява да направи големи печалби. Тези пари трябва да дойдат от европейците. Изглежда, че на Европа отново се гледа като на куче–касичка, което няма реална политическа роля."
Това мнение изрази пред БНР Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика.
Украйна не може да бъде изолирана. Ще видим активни дипломатически усилия в следващите дни, посочи тя. По думите ѝ, може да се очакват алтернативни европейски предложения на плана Уиткоф-Дмитриев.
Путин не желае да участва в преговори. Говорим за предложение, което да удовлетворява руските искания, а другата страна – Украйна и нейните съюзници да се съгласят и да приемат предложението, изтъкна Чернева. Тя подчерта ролята на гаранциите за сигурност на Украйна, за които "някак си не става дума", а именно от тях зависи дали споразумението ще бъде трайно и ще предотврати следваща война.
"Гаранциите за сигурност не могат да бъдат просто политически договор. Те трябва да имат сериозен военен механизъм, който да стои зад тях."
И Уиткоф, и Тръмп залагат на общи положения, но когато се влезе в детайли, може да се окаже, че предложението съвсем не е приемливо, колкото изглежда за Москва в момента, коментира Весела Чернева.
Крайно време е всички да се дадат сметка, че трансатлантическият алианс не съществува в политическото въображение на настоящата американска администрация, смята заместник-директорът на ЕСВП.
"Сигурността на Европа не е първи приоритет на Доналд Тръмп. Няма нужда да говорим толкова за разрив, колкото за реализъм, за правилна преценка на възможностите, които Европа има."
Репарационният заем е най-бързият и най-безболезненият начин за набиране на средства. Вторият е теглене на европейски заем, а третия – отделяне на средства от бюджетите на страните членки. Репарационният заем изглежда "най-евтин", тъй като използва замразените активи на Русия като гаранция, поясни Чернева.
В предаването "Събота 150" Весела Чернева отбеляза, че атаките към Зеленски са от няколко страни и направи прогноза:
"Изходът от тези преговори няма да бъде оптимален, но ако има шанс за спиране на огъня и за договаряне на мир, който да е траен, такъв тип мир може би е възможен в следващите седмици, но ще изисква смелост и отстъпки."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Първо
Коментиран от #10, #23
15:42 22.11.2025
4 Агент Краснов
15:44 22.11.2025
5 глоги
15:48 22.11.2025
6 таа пааа
15:49 22.11.2025
7 ЕДГАР КЕЙСИ
15:50 22.11.2025
8 мдаааа
Коментиран от #38
15:51 22.11.2025
9 ген. Атанасов
Коментиран от #57
15:52 22.11.2025
10 Брачед,
До коментар #1 от "Първо":Почвай , ама Кремль - недоступен ..
15:52 22.11.2025
Коментиран от #14
15:52 22.11.2025
12 Кепов
15:54 22.11.2025
13 ?????
Сега ще си плащате за всичко това.
Загубилият войната не му се полага да печели.
Лошото е че и нас ни впрегнаха в това.
А всичко беше толкова просто.
Украйна не трябваше да пипа общата история и общия език с руснаците.
Можеше да си търгува и с Европа и с Русия.
Вместо това европците ги набутаха в една братоубийствена война.
Сега ще трябва да плащат сметките.
15:57 22.11.2025
14 Гаранция ,
До коментар #11 от "гаранция-франция":Само у Франция .. Айде бегай на Байкал , да учиш китайците да "гаварят па Руззкий "
Коментиран от #15
15:58 22.11.2025
15 А ти започна ли работа?
До коментар #14 от "Гаранция ,":Айде, че ще трябва да плащаш за възстановяването на Бандеристан, а всички тези имоти на хунтата имат нужда от златни тоалетни!
Коментиран от #22
16:05 22.11.2025
16 Хайо
Коментиран от #26, #56
16:06 22.11.2025
17 3.14К
16:09 22.11.2025
18 Правилно
16:09 22.11.2025
19 Общ взето
Коментиран от #31
16:09 22.11.2025
20 ,,,,,,
16:09 22.11.2025
21 дда
До коментар #3 от "оня с коня":Безмислемо са 36 г последните.
16:10 22.11.2025
22 Гаранция ,
До коментар #15 от "А ти започна ли работа?":А ти що си мислиш , че ще минеш между капките ?🤭
16:13 22.11.2025
23 Фъкъви
До коментар #1 от "Първо":Е, не толкова много, достатъчно да се пречукат две дебели свине.
16:14 22.11.2025
24 КПД
Позор за демокрацията!
16:24 22.11.2025
25 Фен
16:28 22.11.2025
26 Да питам,
До коментар #16 от "Хайо":Русия ще стигне до Германия???? Смех.....Смех......!!! Ако не бяха я подкрепили западняците през ВСВ, сега в блатата щеше да звучи немска реч.
Коментиран от #30, #35
16:28 22.11.2025
27 Напред
Отговор:
- Да, още много! Тъкмо минахме покрай сливиците на кака Весела Чернева!
Момченцето:
- Бързо момченца, бързо бягаме, оплождаме!
Коментиран от #41
16:29 22.11.2025
28 000
16:32 22.11.2025
29 добре че таз женица ни каза
16:34 22.11.2025
30 Ъъъъъъъъъ
До коментар #26 от "Да питам,":Наблягай на руския. Ще ти потрябва много скоро.
16:36 22.11.2025
31 Репарации плащат загубилите войната.
До коментар #19 от "Общ взето":Тоест не Украйна
а ес
и ние благодарение на продажните чекмеджари
които клякат за всичко кво им се нареди
за да не ги подгонят за европари и корупцип
16:37 22.11.2025
32 Каунь
16:38 22.11.2025
33 Име
Коментиран от #39
16:39 22.11.2025
34 Ъъъъъъъъъъ
Особено като нямаш пари, кражбата е най-лесният начин да си ги набавиш. Само не знам, откога съществува понятието "репарационен заем". Дали Чернева може да обясни?🤔
16:39 22.11.2025
36 Анонимен
16:43 22.11.2025
37 ДългоИме
16:44 22.11.2025
38 Каунь
До коментар #8 от "мдаааа":Ще си купят бе споко ама за тяхната част. Още от сега вербували китайците
Коментиран от #43
16:46 22.11.2025
39 Последния Софиянец
До коментар #33 от "Име":САЩ и Русия ще направят нов план Маршал.
16:48 22.11.2025
40 Тома
16:49 22.11.2025
41 Маша и Медведья
До коментар #27 от "Напред":Нашата яйцеклетка - най-голямата яйцеклетка !
16:52 22.11.2025
42 Роко
16:53 22.11.2025
43 мдаааа
До коментар #38 от "Каунь":И севернокорейците , тоже .. Вечна Дружба
16:54 22.11.2025
44 Идиоти вън
16:54 22.11.2025
45 факт
16:54 22.11.2025
46 Перо
16:59 22.11.2025
47 Госпожо Чернева,
Кой ще поправя щетите? Украинците и Руснаците. Те имат опити след Втората световна война.Възстновиха цели разрушени градове за кратко време.. Казвам го като очевидец. И ще заживеят заедно Украинци и Руснаци. Наистина, цялата вина за войната ще се хвърли върху Евросъюза.
17:24 22.11.2025
48 Пешо
17:31 22.11.2025
49 Дориана
17:59 22.11.2025
50 Т.КПЛЕВ
18:03 22.11.2025
51 Мда
18:27 22.11.2025
52 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ВИЕ НАСИЛА НИ НАБУТАХТЕ В ТОЗИ КОНФЛИКТ, КОЙТО ИЗОБЩО НЕ НИ ЗАСЯГА....
НО НАЛИ УРСУЛАТА И ТРЪМП ВИ ЗАПОВЯДВАТ,
А ВИЕ СЕ НАВЕЖДАТЕ И ИЗПЪЛНЯВАТЕ...
И ОТКЛОНЯВАТЕ СРЕДСТВА ЗА ОНЯ ПРОСЯК ФАШИСТ....
ВМЕСТО ДА ПОМИСЛИТЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД....
АМА НИЩО, НИЕ ЩЕ СЪБИРАМЕ КАПАЧКИ И КЕНЧЕТА,ЗА ДА КУПУВАМЕ ДЕТСКИ ЛИНЕЙКИ...
19:22 22.11.2025
53 Ролан
19:57 22.11.2025
54 Ха-ха-ха
21:04 22.11.2025
55 Рижавия
08:12 23.11.2025
56 Дайко
До коментар #16 от "Хайо":Вече се случи. Задължи ли да се купуват американски оръжия , а някои даже и на хартия ? Оправи ли си търговията с наложени мита ? Искаше ли да купува и превзема територии без никой да е споменал ,че иска да продава ? Канада щат ли щеше да я прави ? Сега какво търси във Венецуела и околности ? Купувате ли Американски петрол и втечнен газ ? Не питай къде са ни парите и защо Тръмп иска да съсипе икономически Европа. заедно с Путин , но последния за сега иска само половината от Украйна със богатствата и и политика в останалата не толкова богата част. А Тръмп е леко побъркан манияк не живеещ на този свят. Ако го питаш и той не знае защо са му толкова мнага пари и показност. Сигурно в името на Велика Америка ,което си е диктаторско имперски шовинизъм равен на онзи на издвестния преди много години с особените мустачки. Дано няма време за идиотщините си .
08:21 23.11.2025
57 А нещо
До коментар #9 от "ген. Атанасов":за класифицирата ин ормация за Северна Македония, госпожо ?
09:15 23.11.2025