Весела Чернева: Европа ще плаща за възстановяването на Украйна, а Тръмп иска да обира печалбата

"От плана, който Уиткоф предложи, се очаква Европа да плати за цялото удоволствие. Включително възстановяването на Украйна, от което Тръмп се надява да направи големи печалби. Тези пари трябва да дойдат от европейците. Изглежда, че на Европа отново се гледа като на куче–касичка, което няма реална политическа роля."

Това мнение изрази пред БНР Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика.

Украйна не може да бъде изолирана. Ще видим активни дипломатически усилия в следващите дни, посочи тя. По думите ѝ, може да се очакват алтернативни европейски предложения на плана Уиткоф-Дмитриев.

Путин не желае да участва в преговори. Говорим за предложение, което да удовлетворява руските искания, а другата страна – Украйна и нейните съюзници да се съгласят и да приемат предложението, изтъкна Чернева. Тя подчерта ролята на гаранциите за сигурност на Украйна, за които "някак си не става дума", а именно от тях зависи дали споразумението ще бъде трайно и ще предотврати следваща война.

"Гаранциите за сигурност не могат да бъдат просто политически договор. Те трябва да имат сериозен военен механизъм, който да стои зад тях."

И Уиткоф, и Тръмп залагат на общи положения, но когато се влезе в детайли, може да се окаже, че предложението съвсем не е приемливо, колкото изглежда за Москва в момента, коментира Весела Чернева.

Крайно време е всички да се дадат сметка, че трансатлантическият алианс не съществува в политическото въображение на настоящата американска администрация, смята заместник-директорът на ЕСВП.

"Сигурността на Европа не е първи приоритет на Доналд Тръмп. Няма нужда да говорим толкова за разрив, колкото за реализъм, за правилна преценка на възможностите, които Европа има."

Репарационният заем е най-бързият и най-безболезненият начин за набиране на средства. Вторият е теглене на европейски заем, а третия – отделяне на средства от бюджетите на страните членки. Репарационният заем изглежда "най-евтин", тъй като използва замразените активи на Русия като гаранция, поясни Чернева.

В предаването "Събота 150" Весела Чернева отбеляза, че атаките към Зеленски са от няколко страни и направи прогноза:

"Изходът от тези преговори няма да бъде оптимален, но ако има шанс за спиране на огъня и за договаряне на мир, който да е траен, такъв тип мир може би е възможен в следващите седмици, но ще изисква смелост и отстъпки."