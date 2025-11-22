Новини
България »
Корнелия Нинова: Политическата класа стигна дъното! Това не е политика!

Корнелия Нинова: Политическата класа стигна дъното! Това не е политика!

22 Ноември, 2025 19:08 1 731 19

  • корнелия нинова-
  • корупция-
  • бюджет

Липсата на справедливост и чувството, че съдебната система не работи обективно, е най-важната тема

Корнелия Нинова: Политическата класа стигна дъното! Това не е политика! - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цялата политическа класа стигна до дъното. Това не е политика.

Този прочит на политическата ситуация направи в интервю за БНР Корнелия Нинова, лидер на "Непокорна България", бивш председател на БСП и бивш вицепремиер и министър на икономиката и индустрията.

Според нея мнозинството е стабилно вътре в парламента и "колкото по-стабилно изглежда там, толкова по-нестабилно става отвън".

"Те са се окопали вътре. Всичко, което произвеждат като продукт, е брак."

В парламентарната опозиция изглеждат зле, защото се разправят помежду си, а не се обединяват, отбеляза бившият вицепремиер.

Нинова забелязва "нарастващ гняв", който ще се засилва, "когато икономиката закъса и се срине", което ще стане.

Бюджет 2026 е бюджет "на лъжа, измама и кражба" и е лъжа, че няма алтернатива, заяви тя.

Тя напомни за одобрената програма за продажбата на 4400 държавни имоти и допълни, че "в бюджета няма нито стотинка", предвидена от тези продажби, а парите трябва да влязат в сребърния фонд за пенсиите.

Тя определи бюджета като "ретрограден, обърнат към миналото" и даде пример с това, че сме "дестинация, одобрена за ИИ", като изтъкна, че вместо България да даде пари за бъдеще, за младите и за нови технологии, се дават пари за барут.

Това е и антикултурен бюджет. 44 000 евро за цяла година са заделени за 3 700 читалища, позова се на друг пример лидерът на "Непокорна България".

За пръв път имаме бюджет, който не се приема нито от синдикатите, нито от бизнеса, а бизнесът има много сериозни основания. Данък дивидент удря белия бизнес, отчита Нинова.

"Като гледам колко са нагли, арогантни, оядени, самодостатъчни и самодоволни, с тази мощна подкрепа на Пеевски ще карат докрай и това ще им изяде главите."

Целият процес по отнемане на правомощия на президентската институция беше грешка, смята Корнелия Нинова, според която е трябвало да се направи специален закон за служебните кабинети, в който да им се сложи рамка.

Трябва да се провеждат повече референдуми, да има повече пряка демокрация, убедена е тя. По отношение на референдума за еврото на мястото на президента Нинова би внесла втори път предложението, за да ги види "тия хубавци какво ще правят", но призна, че законово "възможността вече е пропусната".

"Киселова е продукт за задкулисието, тя беше инсталирана там. Употребиха я и я изхвърлиха. Когато си си продал и дипломата, и достойнството на дявола, така ще стане."

Нинова изказа и съмнения, че президентът Румен Радев е искрен докрай в критиките си към управляващите и добави, че има факти в поведението на президента, които я карат да мисли, "че невинаги е искрен в тази борба".

"Нека да видим какво ще направи президентът. Ще участва ли, няма ли, кога, преди, след като изтече мандатът, колко депутати ще вкара. Рано е да прогнозираме за нероден Петко", посочи Корнелия Нинова за евентуалния партиен проект на държавния глава.

Спецов в "Лукойл" не може да се справи, ако няма екип, така че е много важно да се наблюдава кой е около него и какво прави. Той разполага с безконтролна власт, подчерта лидерът на "Непокорна България" и бивш председател на БСП.

През темата за съдебната система се пречупва всичко. Целият живот се пречупва през темата за справедливостта, каза още тя. По думите ѝ, там трябва коренна промяна от върха.

"Коцев на маймуна го направиха, но той е частният случай. Липсата на справедливост и чувството, че съдебната система не работи обективно, е най-важната тема."

"За да не се разпадне тая коалиция, то не са компромиси, то вече е оттатък границата на принципи, идеи, човешко достойнство, политически морал. То е дъно в двете партии (БСП и ИТН – бел. ред.), но те ще постигнат съдбата на всички, които Борисов и Пеевски прегръщат, използват, унищожават, изхвърлят и продължават напред без тях", посочи тя за бившата си партия и участието ѝ в управлението. Според нея в политиката "винаги е имало конформисти, които се местят там, където е властта", но важно е да се борим те да са малцинство,

В заключение Нинова каза, че е "единствената, която не се съгласи да седне в скута на Пеевски и Борисов, въпреки многото оферти натиск, оклепване" и прогнозира, че тъй като "Борисов е злото за България", докато не бъде махнат, няма да тръгнем напред.

"Докато той манипулира, играе с всички, съсипва държавата, няма да мръднем."


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Браво!

    36 12 Отговор
    Нинова е умна, за разлика от булката Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #5

    19:10 22.11.2025

  • 3 А Курнелия стигна и подмина Дъното

    13 27 Отговор
    Още преди 10 години сега е на минус 10 по десетобалната
    Най обикновена проста селска кметица
    Но поне закопа БСП

    19:11 22.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хубаво се

    10 7 Отговор
    сказва, ама иначе, като цялс се е у...ра, като всичките ни уср.ни потници, у нас, в териториите, дето се грижат за ората.

    19:12 22.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 нинова

    8 8 Отговор
    кажи да си съучастник в разграбването на държавата с престъпната болшевишка приватизация каква политика е и след това да лаеш че другите крадяли?

    19:15 22.11.2025

  • 9 Видьо Видев

    20 2 Отговор
    Приключи всенародният спор дали 9-ти септември или 3-ти март.
    да бъде националният празник на България.
    Националният ни празник ще бъде
    Денят на Вознесение Господне Ту Ту Борисово!
    Закопавал три мандата България на дъното на ЕС!

    Денят на всенароден траур вече се знае-
    13-ти юни.

    19:15 22.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Констатации

    9 7 Отговор
    Нинова стига с бля-бля. Няма защо да провеждаш пропаганда и да ставаш непоискан говорител за нещо което всички виждаме и знаем. Кажи важното - Твоите хора които уж имаш кога ще излизат и да се включват към другите. Нещо виртуално изглеждате .

    19:17 22.11.2025

  • 12 Игнатошвили - Сталин

    5 3 Отговор
    Може още, може още ...

    19:23 22.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    12 8 Отговор
    АМА О,, фф,, Ц,, О,
    ТИ ДЕ БЛЯ ТОЛКОВА ГОДИНИ....???
    НАЛИ БЕШЕ В УПРАВЛЕНИЕТО....
    КАКВО НАПРАВИ.....????

    19:26 22.11.2025

  • 15 Двете прасета

    15 4 Отговор
    Трябва да бъдат елиминирани. По всякакъв начин.

    19:48 22.11.2025

  • 16 ?????

    5 5 Отговор
    Абе Корнелия явно иска нещо, но да помни за колаборацията си с ПП-тата.
    И за доставките на оръжия в "Полша".
    И за тва как стиска мандата докато и.д. премиер Кирил Петков подписа меморандума с Уестингхауз за АЕЦ Козлодуй и тя сдаде мандата на следващия ден.
    Та тва дъно тя го почна.
    Жалко, а почна добре навремето, но явно кинтите променят много неща.
    Такива ми ти работи с новия проект на Корнелия.
    А тя на времето имаше шанс.
    Трябваше да издигне друг кандидат за президент и да не влиза в колаборацията с ПП-тата - нямаше да спечели, но щеше да спаси БСП-то.
    Писах го в разни форуми тогава, но явно кинтите са по тежки от логиката.
    Нека пише сега.
    Кой ще и́ вярва не е ясно.

    19:56 22.11.2025

  • 17 НА ИЗБОРИ СЕ ГЛАСУВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

    2 3 Отговор
    Овцете пак се гневят с голямо закъснение, защото когато трябваше да избират, те пасоха трева!

    22:41 22.11.2025

  • 18 Ноо ясно!

    3 3 Отговор
    Политика без Корнела не може да е политика.

    22:50 22.11.2025

  • 19 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    КОРНИ ТА ТИ СТИГНА ДЪНОТО ........................... ОЩЕ КОГАТО ОБРА ТЕХНОИМПЕКС ..................... ФАКТ ! ........................ НЕ ТЕ ЛИ Е СРАМ , ВЛАШКА ЦИГАНКО ...........................

    23:24 22.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове