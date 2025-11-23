ОИК Варна отложи решението за отстраняването на Коцев като кмет

Приключи заседанието на ОИК Варна, не е разглеждана точка за освобождаване на кмета! Победа за варненци!

Това написаха в социалните мрежи от "Продължаваме промяната".

Общинската избирателна комисия трябваше да разгледа сигнали за прекратяване на пълномощията на арестувания кмет Благомир Коцев.

Срещу него има три жалби, свързани с правомощията му като кмет. Последната е от 21 ноември, подател е Биляна Якова, посочи bgonair.bg.

На заседание на комисията 20 от членовете гласуваха "за" отлагането, а 7 бяха "против". Решението е взето в присъствието на адвокат на кмета на Варна.

Причината е постъпило допълнение към жалбата на Биляна Якова. В документа се твърди, че Коцев е ползвал допълнителни 10 дни отпуск. Затова ОИК реши да изиска официална справка от общинската администрация във Варна.

От ОИК категорично отхвърлиха обвиненията, че заседанието е насрочено извънредно, за да се проведе преди поредното разглеждане на мярката за неотклонение на Коцев.

Тя трябва да бъде разгледана от Варненския окръжен съд, след като ВКС прехвърли делото от София в морската столица.