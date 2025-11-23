ОИК Варна отложи решението за отстраняването на Коцев като кмет

Приключи заседанието на ОИК Варна, не е разглеждана точка за освобождаване на кмета! Победа за варненци!
Това написаха в социалните мрежи от "Продължаваме промяната".
Общинската избирателна комисия трябваше да разгледа сигнали за прекратяване на пълномощията на арестувания кмет Благомир Коцев.
Срещу него има три жалби, свързани с правомощията му като кмет. Последната е от 21 ноември, подател е Биляна Якова, посочи bgonair.bg.
На заседание на комисията 20 от членовете гласуваха "за" отлагането, а 7 бяха "против". Решението е взето в присъствието на адвокат на кмета на Варна.
Причината е постъпило допълнение към жалбата на Биляна Якова. В документа се твърди, че Коцев е ползвал допълнителни 10 дни отпуск. Затова ОИК реши да изиска официална справка от общинската администрация във Варна.
От ОИК категорично отхвърлиха обвиненията, че заседанието е насрочено извънредно, за да се проведе преди поредното разглеждане на мярката за неотклонение на Коцев.
Тя трябва да бъде разгледана от Варненския окръжен съд, след като ВКС прехвърли делото от София в морската столица.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Демек
"Държавата, това съм аз!"
11:55 23.11.2025
3 Промяна
Коментиран от #5
11:56 23.11.2025
4 Шиши
11:59 23.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 скумрията
12:02 23.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 много хора?
12:06 23.11.2025
10 По добре
12:07 23.11.2025
11 Сбирщина от корупетата
12:11 23.11.2025
12 оня с големия
12:13 23.11.2025
13 Баджо
12:15 23.11.2025
14 Винаги,
12:15 23.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Какви са
12:18 23.11.2025
17 Асен
12:23 23.11.2025
18 Послушко
12:25 23.11.2025
19 Тия
12:30 23.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Борисов
да се знае!
Коментиран от #23
12:44 23.11.2025
22 Защо Баце
Остави съдът да реши съдбата му!
Тук има игра на дълги позиции, която ще стане ясна някой ден, може би чак след следващите избори!
Българската политика е пълна с такива " сделки ".
При всички случаи Баце се е координирал с Пеевски. Доказателство за това е, че Пеевски учудващо мълчи по въпроса.
12:51 23.11.2025
23 Не благодаря
До коментар #21 от "Борисов":Кметът на кражбите и корупцията.
12:54 23.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Филики Етерия на Винету
13:19 23.11.2025
26 Горски
15:30 23.11.2025
27 За 10 дни отпуск ли,
17:00 23.11.2025