ОИК Варна отложи решението за отстраняването на Коцев като кмет

23 Ноември, 2025 11:51 1 620 27

  • благомир коцев-
  • варна-
  • кмет-
  • оик-варна

Срещу него има три жалби, свързани с правомощията му като кмет. Последната е от 21 ноември, подател е Биляна Якова

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Приключи заседанието на ОИК Варна, не е разглеждана точка за освобождаване на кмета! Победа за варненци!

Това написаха в социалните мрежи от "Продължаваме промяната".

Общинската избирателна комисия трябваше да разгледа сигнали за прекратяване на пълномощията на арестувания кмет Благомир Коцев.

Срещу него има три жалби, свързани с правомощията му като кмет. Последната е от 21 ноември, подател е Биляна Якова, посочи bgonair.bg.

На заседание на комисията 20 от членовете гласуваха "за" отлагането, а 7 бяха "против". Решението е взето в присъствието на адвокат на кмета на Варна.

Причината е постъпило допълнение към жалбата на Биляна Якова. В документа се твърди, че Коцев е ползвал допълнителни 10 дни отпуск. Затова ОИК реши да изиска официална справка от общинската администрация във Варна.

От ОИК категорично отхвърлиха обвиненията, че заседанието е насрочено извънредно, за да се проведе преди поредното разглеждане на мярката за неотклонение на Коцев.

Тя трябва да бъде разгледана от Варненския окръжен съд, след като ВКС прехвърли делото от София в морската столица.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Демек

    21 2 Отговор
    Мутрата:
    "Държавата, това съм аз!"

    11:55 23.11.2025

  • 3 Промяна

    32 12 Отговор
    Победа за варненската общност, дръж се кмете!

    Коментиран от #5

    11:56 23.11.2025

  • 4 Шиши

    22 2 Отговор
    Данъчно-осигурителната тежест няма да се увеличава“. Това заяви категорично министър-председателят Росен Желязков пред журналисти в Бургас.Ама Шиши я увеличи

    11:59 23.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 скумрията

    4 22 Отговор
    Да,победа за мафията.Престъпното семейство ще продължи да източва Варненския бюджет чрез различни престъпни схеми.

    12:02 23.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 много хора?

    5 14 Отговор
    Всичките не-повече от стотина са зависими по-един или друг начин.Знаят,че падне ли Коцев,падат в канала и те и са отнесени в морето.Стават безработни.

    12:06 23.11.2025

  • 10 По добре

    9 2 Отговор
    Да издигнете Пеевски за президент-Борисов ...вицепрезидент!

    12:07 23.11.2025

  • 11 Сбирщина от корупетата

    10 1 Отговор
    Taм решенията се взимат от дънката и тим.

    12:11 23.11.2025

  • 12 оня с големия

    14 1 Отговор
    е нема ли кой да я тресне тая биляна,да не лъже повече

    12:13 23.11.2025

  • 13 Баджо

    2 10 Отговор
    Тия са нарокартел, всички имате денонощно капанче в квартала, което продава "всичко". Тоя кмет е отдавна в бизнеса, и е доверен, за това направен кмет

    12:15 23.11.2025

  • 14 Винаги,

    6 12 Отговор
    когато си задам въпроса дали е възможно да има по-големи б0клуци от гербокрастите се сещам за ППДБ !

    12:15 23.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Какви са

    18 4 Отговор
    тези избирателни комисии. Те са нелегитимни, защото не са действащи след избори. Кметът е избран мажоритарно и трябва да работи, а не някакви калинки да го атакуват. Пламена е за затвора!!!

    12:18 23.11.2025

  • 17 Асен

    2 9 Отговор
    По добре да бяха тикнали в панделата боклука Терзиев който си мисли че жителите на София са дойни крави с тези сини и зелени зони.

    12:23 23.11.2025

  • 18 Послушко

    7 0 Отговор
    Като заседанието не е извънредно, защо тогава е в неделя. Тези калинки съвсем изтрещяха.

    12:25 23.11.2025

  • 19 Тия

    9 1 Отговор
    безсрамници до кога ще се гаврят , а народът ще гърби и ще ги хрантути ? Мозък имат ли , съвест имат ли , морал имат ли ? Да се пръждосват и да чакат кармата да се справи с тях , много работа ще има , за няколко поколения !

    12:30 23.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Борисов

    5 7 Отговор
    спаси варненския кмет!

    да се знае!

    Коментиран от #23

    12:44 23.11.2025

  • 22 Защо Баце

    7 2 Отговор
    спаси Коцев, въпреки явните доказателства за корупцията му?
    Остави съдът да реши съдбата му!

    Тук има игра на дълги позиции, която ще стане ясна някой ден, може би чак след следващите избори!

    Българската политика е пълна с такива " сделки ".

    При всички случаи Баце се е координирал с Пеевски. Доказателство за това е, че Пеевски учудващо мълчи по въпроса.

    12:51 23.11.2025

  • 23 Не благодаря

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "Борисов":

    Кметът на кражбите и корупцията.

    12:54 23.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Филики Етерия на Винету

    3 0 Отговор
    Информационно обслужване отчитащо гласовете и проф Константинов и те ли бяха там? Без тях няма победа.

    13:19 23.11.2025

  • 26 Горски

    2 1 Отговор
    И Гуцанов лежа шест месеца в следствието и после осъди прокуратурата. Този и той като кмета Мюмюн.Ресторант "Хоризонт " кога ще си плати дълга към Общината с влязло в сила решение за заграбените части от Морската градина. ГЕРБ защитиха корупцията ,а някои пита ли варненци? ПП ДБ ТРЕПЕРЯТ, ЧЕ ТОЯ ПРОГОВОРИ ЛИ, СА ЗАМИНАЛИ.

    15:30 23.11.2025

  • 27 За 10 дни отпуск ли,

    0 0 Отговор
    госпожо Якова. Смешница.

    17:00 23.11.2025

