Новини
България »
Политическият спор около Благомир Коцев се разгаря

Политическият спор около Благомир Коцев се разгаря

23 Ноември, 2025 14:12 2 425 31

  • благомир коцев-
  • варна-
  • съд-
  • кмет

ОИК-Варна отложи решението дали да прекрати предсрочно мандата на Благомир Коцев

Политическият спор около Благомир Коцев се разгаря - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Продължават и политическите реакции около казуса с Благомир Коцев. След като вчера ГЕРБ призоваха колегите си в ОИК–Варна да не подкрепят освобождаването на Коцев като кмет, днес партията приветства решението на комисията. Според Владислав Горанов, ако има основание кметът на Варна да бъде отстранен, това трябва да стане единствено с решение на съда, обобщи "Нова телевизия.

От ПП–ДБ обаче критикуваха този подход, тъй като според тях така се прехвърля отговорността към институции, които „неправомерно държаха кмета на Варна пет месеца“, въпреки че решението на ВКС е от преди няколко дни. От формацията заявиха още, че нямат информация Коцев да е бил прехвърлен от София към Варна.

„Ние нямаме официална позиция и не сме призовавали нашите членове, тъй като те винаги гласуват по съвест и спрямо конкретния казус, като, разбира се, вземат предвид всички обстоятелства и факти“, коментира Атанас Атанасов от „БСП–Обединена левица“.

„За нас е важно Коцев да се върне към задълженията си и да може да ги изпълнява спокойно, дори и от вкъщи. Знаете, че кметът е кмет, докато не бъде отстранен. Затова, докато казусът не бъде окончателно решен, варненци имат всички основания да протестират и да заявяват: ‘Искаме си кмета“, заяви Николай Денков от ПП–ДБ.

„Разбрах, че ОИК е взела решение да запази правомощията на Коцев, и това е най-разумното. Ако някой трябва да се произнесе по въпроса, това е българският съд. Жителите на Варна са го избрали за кмет, не членовете на общинската избирателна комисия“, заяви Владислав Горанов от ГЕРБ.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какъв спор?!

    42 13 Отговор
    Двете Мазни и Охранени парчета, простата и крадлива герберска Тиква Борисов и ПееФ са в основата на тази политическа поръчка срещу този кмет.

    Коментиран от #5, #11

    14:16 23.11.2025

  • 2 Любопитен

    16 0 Отговор
    Софиянеца къде е?

    14:16 23.11.2025

  • 3 Българин

    14 24 Отговор
    За българският народ е важно благо да изгние в затвора. Престъпление ще е, ако излез по-рано 2065-та!

    14:16 23.11.2025

  • 4 Ако свалят Коцев

    33 17 Отговор
    Пеевски и Борисов си отиват с него, помнете ми думата :)

    14:17 23.11.2025

  • 5 доктор Гълъбова

    19 20 Отговор

    До коментар #1 от "Какъв спор?!":

    значи той не е искал да вземе подкупите но шиши и тиквата са го накарали насила да ги вземе

    Коментиран от #7

    14:20 23.11.2025

  • 6 Перо

    19 29 Отговор
    Няма друга държава в света, където да се организират безброй протести в защита на корупцията!

    14:21 23.11.2025

  • 7 Перо

    20 21 Отговор

    До коментар #5 от "доктор Гълъбова":

    Над 12 фирмаджии са дали показания за рекет, за искане на проценти от рекетьорите в общината, ръководени от кмета!

    Коментиран от #8, #10

    14:24 23.11.2025

  • 8 Платени като

    30 13 Отговор

    До коментар #7 от "Перо":

    Пламенка, която в момента се е покрила като да ке казвам какво. Хора без достойнство

    Коментиран от #15

    14:30 23.11.2025

  • 9 Хахаха

    14 24 Отговор
    Показната некадърност на ПП - тата ! Когато крадат , винаги ги хващат ! Некадърни , но алчни!

    Коментиран от #24

    14:31 23.11.2025

  • 10 Платен трол

    19 9 Отговор

    До коментар #7 от "Перо":

    Който пие кафе в скута на Пеевски срещу няколко турски лири, това сте Вие господине.

    14:31 23.11.2025

  • 11 Нямат си

    13 17 Отговор

    До коментар #1 от "Какъв спор?!":

    друга работа, та ще се занимават с корумпето Благо Как ще наречеш хора , който една проста тиква ги прави диви и щастливи и най вече СМЕШНИ . Къде сте тръгнали с мечката да ядете мед като сте неможачи , при това корумпирани неможачи !

    14:33 23.11.2025

  • 12 Защо Баце

    9 19 Отговор
    спаси Коцев, въпреки явните доказателства за корупцията му?
    Остави съдът да реши съдбата му!

    Тук има игра на дълги позиции, която ще стане ясна някой ден, може би чак след следващите избори!

    Българската политика е пълна с такива " сделки ".

    При всички случаи Баце се е координирал с Пеевски. Доказателство за това е, че Пеевски учудващо мълчи по въпроса.

    Борисов
    спаси варненския кмет!

    да се знае!

    14:36 23.11.2025

  • 13 Надзирател

    5 4 Отговор
    Изпращаме го подпечатан ! А някой освен нас скине лентата , и него ще го подпечатваме !

    14:36 23.11.2025

  • 14 Цвете

    18 5 Отговор
    ВИЖТЕ КОЙ ДАВА АКЪЛ. И ТОЗИ ИЗПЪЛЗЯ ОТ ЗЕМЛЯНКАТА. ТЕЗИ ХОРА НЯМАТ СРАМ, СТРАХ И САМО ИНТЕРВЮТА ЕДНИ И СЪЩИ МУЦУНИ. СТИГА, АМАН ОТ ВАС. КАКВО ДОБРО НАПРАВИ ЛИЧНО ТИ ЗА ПЕРИОДА, КОЙТО " РАБОТИ " КАТО МИНИСТЪР? 🐕‍🦺🦧🦍🦧🦧

    14:36 23.11.2025

  • 15 Драго

    9 17 Отговор

    До коментар #8 от "Платени като":

    Като знаеш , че Паменка е платена , тичай пиши се свидетел в подкрепа на благо, ама гледай да имаш и някакви доказателства , не само празни приказки във форума . Да не забравиш да дадеш показания срещу още 13 Пламенки а срещу СРС-тата как ще се бориш нямам идея никаква .

    14:38 23.11.2025

  • 16 Аз пък се чудя на ДСБ

    9 16 Отговор
    защо продължават да играят по свирката на крадливите ПП и да ги въвличат в казуса на варненското корумпе кмет?

    ПП завличат и ДСБ в киреча.

    14:40 23.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 А Б какво става

    6 5 Отговор
    Блажката дървеници му изхапаха месата, в мрачните зандани, а те политически го спорели. Въпросът не е политически, а криминален, в НК няма раздел политика, все още. Ако има престъпление, Прокуратурата внася обвинение, съдът съди и има два пътя, на въздух и в задух. Какво го развеждат като панаирджийска мечка и се пазарят като двама евреи.

    14:53 23.11.2025

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 8 Отговор
    ДНЕСКА РАБОТЯ ВЪРХУ ЗЛАТКО БАРЕТАТА И САМИР ИСКАНДЕР ФРАНСИС - ЛИЧНИЯ ШОФЬОР И БОДИГАРД
    НА БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ
    ....
    И КМЕТА НА ВАРНА НЕ МИ Е В ЛИСТА :)

    14:59 23.11.2025

  • 20 ЧъНъГь

    6 3 Отговор
    Поради нежеланието на "мнозинството" на герпдъпъсъновоначало за провеждането на съдебни реформи и възпрепятстването на "борбата с корупцията", както и за казуси като този, е много вероятно пет милиарда евро по ПВУ за страната да бъдат спрени. Ай чиститу евру.

    15:04 23.11.2025

  • 21 Стига вече ПП

    5 11 Отговор
    Наблюдаваме как едно криминално дело се политизира от ПП/ДБ.
    А належащия въпрос е власт имащите да спазват закона.
    Защото през всичките години на комунизма и след това демокрацията по руски през следващите тридесет години оградите бяха за овцете, а лъвовете ги прескачаха.
    Всъщност това не е дело срещу Коцев, а срещу самомнението на такива като РР и ПП че за тях законите не важат!

    15:05 23.11.2025

  • 22 Горски

    4 9 Отговор
    И Гуцанов лежа шест месеца в следствието и после осъди прокуратурата. Този и той като кмета Мюмюн.Ресторант "Хоризонт " кога ще си плати дълга към Общината с влязло в сила решение за заграбените части от Морската градина. ГЕРБ защитиха корупцията ,а някои пита ли варненци? ПП ДБ ТРЕПЕРЯТ, ЧЕ ТОЯ ПРОГОВОРИ ЛИ, СА ЗАМИНАЛИ.

    15:27 23.11.2025

  • 23 бай герги

    2 10 Отговор
    затвор за коцев поне 20г голям хайдук излезе

    15:31 23.11.2025

  • 24 Хохохо

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хахаха":

    Прав си, Герб и Дпс са истинските професионалисти в краденето.

    16:03 23.11.2025

  • 25 дедо

    3 2 Отговор
    коцев не е виновен виновни са господарите от софия пп дб на които им грябвало китнти за избори и са го накарали да злроопориби както и барбутов

    Коментиран от #27

    16:10 23.11.2025

  • 26 Хе!

    3 2 Отговор
    Не виждам нищо политическо тук! Всичко е тежко криминално! Политически затворник бе Илия Минев, който назначените седесари не допускаха до трибуната на митинг на СДС! Един почитател на Орбан лично го избута надолу да не се появи пред микрофоните! Затворили го и сетне ще го спасяват!? Срещу какво - вероятно! Както САЩ вкарват хората във война, сетне им вземат минералите, за да ги спасяват от Путин! Ах, колко е неудобно да разчиташ на господин Беевски, за да оцелееш като управленец и изобщо!

    16:10 23.11.2025

  • 27 Хе!

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "дедо":

    Левски също е събирал пари за народното дело, господине! Нима Герб не събират!? Златния гьол на ГКПП за какво е, както и милиардите от обществени порочки! Богатий с парите, бедният с трудът, шивачът с иглата, учений с умът! Най нормален членски внос за родолюбивото дело - освобождение от тикватурата! Как се отива без финанси на избори срещу мафиотизирани структури!? Народа иска пари, за да гласува! Времето на скачане по площада и идеалите мина! Трябва кеш! Последните избори никой не прави предизборни събрания да се заяждат с него гражданите! Избирателите са на ведомост!

    16:16 23.11.2025

  • 28 А сега де

    2 1 Отговор
    Ама този човек е престъпник Поради каква причина ББ му издейства да управлява Има тонове доказателства за корупция срещу него

    Коментиран от #29, #30

    17:16 23.11.2025

  • 29 Бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "А сега де":

    Мен ме притеснява че тук на топло ще си останем само кокошкарите. Колкото и да не искам Бандата на Румен успява да събере публика къде с "подкрепа" къде с заплата и пак ще си развява байрака.

    17:27 23.11.2025

  • 30 Бай Ставри

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "А сега де":

    Не бе. Бойко ясно го каза че не иска да меси политиката с криминалните деяния. За Асен Баба и Кирчо тъпото политиката и криминалитета може да са едно и също, но нали искаме да станем правова държава като другите цивилизовани народи.
    Дай боже съда да има смелостта да отсъди по право, че има още много които си чакат реда.

    17:30 23.11.2025

  • 31 Луд

    0 0 Отговор
    Кмета е невинен ,Неможе да вкарваш някои във ареста без надлежни доказателства.Трябва да са го хванали на калъп със маркирани денги и госпожата със свалени килото чак тогава да покажат всичко това по БНТ 1.

    18:48 23.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове