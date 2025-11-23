Политическият спор около Благомир Коцев се разгаря

Продължават и политическите реакции около казуса с Благомир Коцев. След като вчера ГЕРБ призоваха колегите си в ОИК–Варна да не подкрепят освобождаването на Коцев като кмет, днес партията приветства решението на комисията. Според Владислав Горанов, ако има основание кметът на Варна да бъде отстранен, това трябва да стане единствено с решение на съда, обобщи "Нова телевизия.
От ПП–ДБ обаче критикуваха този подход, тъй като според тях така се прехвърля отговорността към институции, които „неправомерно държаха кмета на Варна пет месеца“, въпреки че решението на ВКС е от преди няколко дни. От формацията заявиха още, че нямат информация Коцев да е бил прехвърлен от София към Варна.
„Ние нямаме официална позиция и не сме призовавали нашите членове, тъй като те винаги гласуват по съвест и спрямо конкретния казус, като, разбира се, вземат предвид всички обстоятелства и факти“, коментира Атанас Атанасов от „БСП–Обединена левица“.
„За нас е важно Коцев да се върне към задълженията си и да може да ги изпълнява спокойно, дори и от вкъщи. Знаете, че кметът е кмет, докато не бъде отстранен. Затова, докато казусът не бъде окончателно решен, варненци имат всички основания да протестират и да заявяват: ‘Искаме си кмета“, заяви Николай Денков от ПП–ДБ.
„Разбрах, че ОИК е взела решение да запази правомощията на Коцев, и това е най-разумното. Ако някой трябва да се произнесе по въпроса, това е българският съд. Жителите на Варна са го избрали за кмет, не членовете на общинската избирателна комисия“, заяви Владислав Горанов от ГЕРБ.
1 Какъв спор?!
Коментиран от #5, #11
14:16 23.11.2025
2 Любопитен
14:16 23.11.2025
3 Българин
14:16 23.11.2025
4 Ако свалят Коцев
14:17 23.11.2025
5 доктор Гълъбова
До коментар #1 от "Какъв спор?!":значи той не е искал да вземе подкупите но шиши и тиквата са го накарали насила да ги вземе
Коментиран от #7
14:20 23.11.2025
6 Перо
14:21 23.11.2025
7 Перо
До коментар #5 от "доктор Гълъбова":Над 12 фирмаджии са дали показания за рекет, за искане на проценти от рекетьорите в общината, ръководени от кмета!
Коментиран от #8, #10
14:24 23.11.2025
8 Платени като
До коментар #7 от "Перо":Пламенка, която в момента се е покрила като да ке казвам какво. Хора без достойнство
Коментиран от #15
14:30 23.11.2025
9 Хахаха
Коментиран от #24
14:31 23.11.2025
10 Платен трол
До коментар #7 от "Перо":Който пие кафе в скута на Пеевски срещу няколко турски лири, това сте Вие господине.
14:31 23.11.2025
11 Нямат си
До коментар #1 от "Какъв спор?!":друга работа, та ще се занимават с корумпето Благо Как ще наречеш хора , който една проста тиква ги прави диви и щастливи и най вече СМЕШНИ . Къде сте тръгнали с мечката да ядете мед като сте неможачи , при това корумпирани неможачи !
14:33 23.11.2025
12 Защо Баце
Остави съдът да реши съдбата му!
Тук има игра на дълги позиции, която ще стане ясна някой ден, може би чак след следващите избори!
Българската политика е пълна с такива " сделки ".
При всички случаи Баце се е координирал с Пеевски. Доказателство за това е, че Пеевски учудващо мълчи по въпроса.
Борисов
спаси варненския кмет!
да се знае!
14:36 23.11.2025
13 Надзирател
14:36 23.11.2025
14 Цвете
14:36 23.11.2025
15 Драго
До коментар #8 от "Платени като":Като знаеш , че Паменка е платена , тичай пиши се свидетел в подкрепа на благо, ама гледай да имаш и някакви доказателства , не само празни приказки във форума . Да не забравиш да дадеш показания срещу още 13 Пламенки а срещу СРС-тата как ще се бориш нямам идея никаква .
14:38 23.11.2025
16 Аз пък се чудя на ДСБ
ПП завличат и ДСБ в киреча.
14:40 23.11.2025
18 А Б какво става
14:53 23.11.2025
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ
....
И КМЕТА НА ВАРНА НЕ МИ Е В ЛИСТА :)
14:59 23.11.2025
20 ЧъНъГь
15:04 23.11.2025
21 Стига вече ПП
А належащия въпрос е власт имащите да спазват закона.
Защото през всичките години на комунизма и след това демокрацията по руски през следващите тридесет години оградите бяха за овцете, а лъвовете ги прескачаха.
Всъщност това не е дело срещу Коцев, а срещу самомнението на такива като РР и ПП че за тях законите не важат!
15:05 23.11.2025
22 Горски
15:27 23.11.2025
23 бай герги
15:31 23.11.2025
24 Хохохо
До коментар #9 от "Хахаха":Прав си, Герб и Дпс са истинските професионалисти в краденето.
16:03 23.11.2025
25 дедо
Коментиран от #27
16:10 23.11.2025
26 Хе!
16:10 23.11.2025
27 Хе!
До коментар #25 от "дедо":Левски също е събирал пари за народното дело, господине! Нима Герб не събират!? Златния гьол на ГКПП за какво е, както и милиардите от обществени порочки! Богатий с парите, бедният с трудът, шивачът с иглата, учений с умът! Най нормален членски внос за родолюбивото дело - освобождение от тикватурата! Как се отива без финанси на избори срещу мафиотизирани структури!? Народа иска пари, за да гласува! Времето на скачане по площада и идеалите мина! Трябва кеш! Последните избори никой не прави предизборни събрания да се заяждат с него гражданите! Избирателите са на ведомост!
16:16 23.11.2025
28 А сега де
Коментиран от #29, #30
17:16 23.11.2025
29 Бай Ставри
До коментар #28 от "А сега де":Мен ме притеснява че тук на топло ще си останем само кокошкарите. Колкото и да не искам Бандата на Румен успява да събере публика къде с "подкрепа" къде с заплата и пак ще си развява байрака.
17:27 23.11.2025
30 Бай Ставри
До коментар #28 от "А сега де":Не бе. Бойко ясно го каза че не иска да меси политиката с криминалните деяния. За Асен Баба и Кирчо тъпото политиката и криминалитета може да са едно и също, но нали искаме да станем правова държава като другите цивилизовани народи.
Дай боже съда да има смелостта да отсъди по право, че има още много които си чакат реда.
17:30 23.11.2025
31 Луд
18:48 23.11.2025