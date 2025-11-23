Новини
Почина журналистът Борислав Банев

23 Ноември, 2025 14:49

Водил е новините в телевизия ММ, бил е редактор в „Егоист“, EGO и Vice. През последните години се занимаваше и с фотография и пишеше за портала за култура Boyscout

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази сутрин е починал журналистът Борислав Банев, съобщават негови колеги и приятели в социалните мрежи.

Професионалният път на Банев преминава през редица водещи медии за култура и лайфстайл.

Водил е новините в телевизия ММ, бил е редактор в „Егоист“, EGO и Vice. През последните години се занимаваше и с фотография и пишеше за портала за култура Boyscout.

„Привидното му спокойствие изчезва в момента, в който започне да говори разпалено за най-великия албум на Stones или най-добрите метъл барабанисти например. Въобще Банев е онзи емоционален и чист рокендрол човек, с когото искаш да пиеш и да ходиш по концерти, защото винаги има какво да научиш. Неговият подкаст е носталгична история за порастването и кратките течения в съвременната музика, които умират бързо, но се помнят дълго. Както сам го описва, 100 % дестилиран Банев. Наздраве по този повод“, така го представят“, така го представят в Boyscout.

Борислав Банев е роден в Разград и е завършил там Математическата гимназия. Неговият съученик и бивш главен редактор на в. „Дума“ Йордан Мичев съобщава, че поклонението ще бъде във вторник, 25 ноември, 13:00 ч. в София, в храм „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. "Царица Елеонора" 6, в кв. „Бъкстон“.


  • 1 Евгени от Алфапласт

    27 5 Отговор
    Почти съм сигурен, че не се е набол с бъркоча. Или бъркам?

    Коментиран от #3

    15:14 23.11.2025

  • 2 Алекс

    22 5 Отговор
    Не Бъркаш. Плюс това беше малко гей .

    Коментиран от #12

    15:28 23.11.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Третата бустерица. 🥳🤣👍

    15:31 23.11.2025

  • 4 Факт

    10 2 Отговор
    Типична снимка на литератор. Не прилича на посетител на фитнес зали!

    Коментиран от #5

    15:35 23.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факт

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Сигурно сте по-запознат, като сте вече в "бранша"!

    15:40 23.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 3 Отговор
    Всичките писания са англосаксонки бълвоч с бг привкус.За Бг ГМО бройлери космополити (т.е безродници консуматори)

    Коментиран от #10

    16:22 23.11.2025

  • 10 Факт

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Нали това си пожела!

    16:26 23.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ои8уйхътгрф

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Алекс":

    Малко гей???? Тоя беше широко известен из едни среди и беше момче на повикване и по същество "журналист" никога не е бил

    Коментиран от #19, #20, #21

    16:34 23.11.2025

  • 13 Куритаров

    6 2 Отговор
    Само Нойзи и Михалев останаха , май са с фалшив сертификат

    16:34 23.11.2025

  • 14 Винкело

    9 0 Отговор
    Мей, гей... На 47. Гадно си е..

    16:36 23.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Рахман

    4 2 Отговор
    Никой не го знае.

    16:42 23.11.2025

  • 17 Прилича на обратен

    1 2 Отговор
    Тц тц тц За мъртвите или добро или нищо. За тоя нищо.

    16:51 23.11.2025

  • 18 Ваньо

    1 9 Отговор
    Мартин Картофски копейката е в траур. Довечера ще покани Костадин Костадинов-Късия от кв. Максуда.

    16:57 23.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ои8уйхътгрф":

    Имате готова автобиография!

    18:23 23.11.2025

