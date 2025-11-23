Почина журналистът Борислав Банев

Тази сутрин е починал журналистът Борислав Банев, съобщават негови колеги и приятели в социалните мрежи.
Професионалният път на Банев преминава през редица водещи медии за култура и лайфстайл.
Водил е новините в телевизия ММ, бил е редактор в „Егоист“, EGO и Vice. През последните години се занимаваше и с фотография и пишеше за портала за култура Boyscout.
„Привидното му спокойствие изчезва в момента, в който започне да говори разпалено за най-великия албум на Stones или най-добрите метъл барабанисти например. Въобще Банев е онзи емоционален и чист рокендрол човек, с когото искаш да пиеш и да ходиш по концерти, защото винаги има какво да научиш. Неговият подкаст е носталгична история за порастването и кратките течения в съвременната музика, които умират бързо, но се помнят дълго. Както сам го описва, 100 % дестилиран Банев. Наздраве по този повод“, така го представят“, така го представят в Boyscout.
Борислав Банев е роден в Разград и е завършил там Математическата гимназия. Неговият съученик и бивш главен редактор на в. „Дума“ Йордан Мичев съобщава, че поклонението ще бъде във вторник, 25 ноември, 13:00 ч. в София, в храм „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. "Царица Елеонора" 6, в кв. „Бъкстон“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #3
15:14 23.11.2025
2 Алекс
Коментиран от #12
15:28 23.11.2025
3 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Третата бустерица. 🥳🤣👍
15:31 23.11.2025
4 Факт
Коментиран от #5
15:35 23.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факт
До коментар #5 от "Mими Кучева🐕🦺":Сигурно сте по-запознат, като сте вече в "бранша"!
15:40 23.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #10
16:22 23.11.2025
10 Факт
До коментар #9 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Нали това си пожела!
16:26 23.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ои8уйхътгрф
До коментар #2 от "Алекс":Малко гей???? Тоя беше широко известен из едни среди и беше момче на повикване и по същество "журналист" никога не е бил
Коментиран от #19, #20, #21
16:34 23.11.2025
13 Куритаров
16:34 23.11.2025
14 Винкело
16:36 23.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Рахман
16:42 23.11.2025
17 Прилича на обратен
16:51 23.11.2025
18 Ваньо
16:57 23.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Факт
До коментар #12 от "ои8уйхътгрф":Имате готова автобиография!
18:23 23.11.2025