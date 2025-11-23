Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява политическото безвремие през последните 4 години

Бюджет 2026 отразява всичко това, което се случи у нас през последните 4 години в обществено-политическия ни живот. Това заяви в предаването "На Фокус" министърът на финансите Теменужка Петкова, предаде NOVA.
„Този план - сметка показва политическото безвремие, липсата на стабилност, на редовно правителство, което да поеме отговорност за политиките, които предлага. Всички тези служебни правителства идваха и си отиваха. Популизмът в публичните финанси беше изключително голям”, поясни тя.
„Чуха се много коментари, много критики. Вслушах се във всички, но за съжаление не мога да чуя аргументи в посока на подкрепа на тезите на критиците”, допълни Петкова.
Според нея „Продължаваме Промяната - Демократична България и служебните правителства на президента Радев имат ключова роля в цялата тази ситуация.
Тя коментира и защо дългът е толкова голям.
„Една от критиките на опозицията е свързана с това, че този бюджет е с много високи разходи, с висок дълг. Всички те почиват на промени в законодателството. Как беше формирана минималната работна заплата? Нека да си припомним. През февруари 2023 г. министърът на финансите Асен Василев предложи и беше прието от страна на парламента минималната работна заплата да бъде 50% от средната брутна работна. Тоест, той въведе автоматизма при определянето на минималната работна заплата и на практика обезсмисли диалога в рамките на Тристранния съвет, който се води при определянето на параметрите на минималната работна заплата. Тя, от своя страна, пък е свързана с поредица от плащания в областта на социалната сфера, които са обвързани с минималната работна заплата. И естествено, когато тя се увеличава, се увеличават и разходите в социалната сфера”, твърди Петкова.
По думите ѝ, Асен Василев е превърнал в правило бюджетът да бъде с дефицит от 3%.
„Нямаме нищо против увеличаването на заплатите и пенсиите, но това трябва да се случва през развитието на икономиката. И тук е големият грях на Асен Василев, тъй като той не каза истината на българските граждани. Той взимаше заеми, за да увеличава пенсии и заплати”, смята финансовият министър.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #1 от "Промяна":Победа заслужено увеличение за МВР ,за МО и за администрацията а в частния сектор работодателите решават
До коментар #9 от "Ти данко":Теменужка Петкова с огромни усилия вкара България в Шенген и Еврозоната, сиреч в сърцето на Европа и в клуба на богатите. Тя вече е част от Историята на България, и това е факт неоспорим.
16 Видях публикацията
До коментар #6 от "гост":Масово отнася обиди ,подигравки ,закани за саморазправа не само с тази а с всички герберасти...Нито едно положително мнение и подкрепа
До коментар #1 от "Промяна":Разкарай се, ченгесар неграмотен!🤣
21:52 23.11.2025
До коментар #27 от "Данко Харсъзина":Пишат, пишат. Последната заключителна глава от българската история. Поне външна сила да ни беше затрила.
До коментар #4 от "Данко Харсъзина"::) Това беше вица на деня. Много ме разсмя. Хахахаха.
До коментар #28 от "Мнение":Държавните служители работят за държавата, а не за хората. Иначе щяха да са хорски служители. И получават заплати от държавата, а не от хората. Хората работят за работодателите си. Ако работят, а не са паразити.
До коментар #29 от "Тъй тъй":Тези три велики българки, след време ще бъдат в учебниците по история и за тях ще учат децата в училище. А за безименните плювачи в този сайт, никой няма и да подозира, че са съществували.
38 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":НЕ СЪС ЗЛАТНИ , А С ЛАЙNЯНИ БУКВИ...
И НЕ В ИСТОРИЯТА, А В ГРАДСКАТА ТОАЛЕТНА,
КЪДЕТО ТРЯБВА ДА И Е РАБОТНОТО МЯСТО.
22:23 23.11.2025
39 Данко Харсъзина
До коментар #36 от "Гост":И Левски е бил в зандана, и Петко Каравелов, и Капитан Петко войвода, и Бенковски и Райна Попгеоргиева. Зандана понякога прави хората още по велики и значими.
До коментар #39 от "Данко Харсъзина":Тъй че Ботев и Левски са ти далече.
До коментар #39 от "Данко Харсъзина":Затва, викам, баце и ГЕПИ компания да не излизат оттам. Да станат звезди от световна величина.
До коментар #6 от "гост":‼️Je Suis Рая НаДелян
‼️От ГЕ(р)П като попарени скачат на амбразурата да защитават редник Рая и говорят за "омраза", "хейт", "злонамереност"...
‼️Четейки излизанията на различни техни министри и писанията по медиите на началника им Пеевски, имам чувството, че ще излезнат на ПРОТЕСТ срещу ХОРАТА осмелили се да отбележат, че поредната метреса назначена на висок пост в територията България се е изложила на СВЕТОВНО НИВО!
‼️След Буци, Муца, Деса и други герои от котилото на шайката, сега дойде ред и на тази звезда за нейните 5 минути слава в ТикТок...
‼️По-лошото е, че тия същите от ГЕ(р)П и ДПС Ново Начало в кражбите, превърнаха цялата държава в ТикТок клипче...
‼️Тия същите говорят за почтеност, работа, качества.... Ииии изникват имена като Рая, Павела, Теменужка, Жечо, Коце, Деса, Мара Филипова, Дани Каназирева и още, и още такива лица по кабинети и агенции...
‼️Но, нейсе .... JE SUIS Рая НаДелян...
До коментар #44 от "Коки":Развива се и още как. Що джепане изнасяме за Украйна не ти е работа. А и завод за барут строим.
До коментар #44 от "Коки":На пенциите им трябва гроб студен, а не пари. За кво са им кинти? Да дават по 80-100 бона на телефоните измамници?
До коментар #49 от "Данко Харсъзина":Да стигнеш до пенсия и някой да ти изкопае студен гроб
До коментар #51 от "ПОЖЕЛАЙ СИ":Дреме ми. Все някога и мен ще ме метнат в гроба. И няма да отнеса нищо в отвъдното.
Как да вярваме на това правителство!
Бюджет издънен за обикновените българи!?!?
До коментар #31 от "Данко Харсъзина":Хората пълнят хазната. Първо от здравни осигуровки. Те се плащат от работодателя и служителите. Освен това се плащат и данъци. Освен това за всяко купено нещо плащаме ДДС и акцизи. Демек всичко това отива в хазната и ако приемем, че служителя получава 2500 то около 50 процента отиват за данъци. Най голямото перо са здравните пенсионните и тн.Та в този връзка съм против да се увеличават заплатите на административни служители, които не си вършат работа за сметка на средната класа. Всички виждат, че се краде не си мислете, че хората не го виждат. Просто не им е писнало достатъчно.
До коментар #31 от "Данко Харсъзина":Територия, народ и ефективно работещи изпълнителни и законодателни органи. В нашата Държава народът делегира властта за да се взимат решения за общото благо. На практика обаче делегираната власт се използва за частни интереси. Така, че некомпетентни хора като вас нямат работа в администрацията. Администрацията работи за народа, който е делегирал властта.
ПС. Негласуването означава отказ от делегиране на властта.
Нямат Кмет на София и - очевидно няма да имат. Никогахне са имали Президент.
Но да видим - пък Рая Назарян е на линия. Кой го интересува за най-бедната държава.
Това са години работа.
ТЕ НАЛИ СА МНОЗИНСТВО ЩО НЕ ПРОМЕНИХА НЯКОЙ ЗАКОНИ ПРИЕТИ ПРЕДИ? КОЙ ВЗИМА ПОВЕЧЕ ЗАЕМИ СЕГАШНИТЕ ИЛИ ПРЕДИШНИТЕ?
ТОВА ДЕЙСТВИЕ И БЕЗДЕЙСТВИЕ Е ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЕТО ДА Е С РЕЗУЛТАТ В ПОСЛЕДСТВИЕ ОТ ТОВА. НАЛИ СА МНОЗИНСТРО И СЕ ВИЖДА В ПАРЛАМЕНТА ЧЕ ДЕФАКТО КРАЙНАТА ДУМА ЧРЕЗ ГЛАСУВАНЕ Е ТЯХНО ЗБЪДНАТО ЖЕЛАНИЕ.ОСТАНАЛИТЕ В ПАРЛАМЕНТА СА МАЛОВАЖНИ. И ОТНЕМАНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ДЕПЛОМАТИЧЕСКИ САМОЛЕТ И ДР. СТРАННИ ДЕЙСТВИЯ И ТЕ ЛИ СА ОТ ПРЕДИ ЧЕТРИ ГОДИНИ И ДРУГИ ДЕЛА НА МНОЗИНСТВОТО. ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ МНОЗИНСТВОТО СА УПРАВНИЦИТЕ СЕГА СА МНОГО ВРЕМЕ В ПАРЛАМЕНТА И ПРЕДИ ЧЕТРИ ГОДИНИ. НАЙ ДОБРЕ СЕГА УДАРНО ДА СИ КОРИГИРАТ ПОНЕ ЗАКОНИТЕ ПРОЦЕНТИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ СЪОРАЗЯВАНЕ С ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕВРО ДЕЛИГАЦИЯТЕ КОМИСИЯТА КОЯТО ПОСЕТИ ЗА ПРОВЕРКА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ НЯКОЛКО МЕСЕЦА.НО НИЩО НЕ ПРАИ МНОЗИНСТВОТО ОРЕЧЕЛО ИМ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ!? НАЙ ДОБРЕ ДА СИ ХОДЯТ ВЕЧЕ ОТДАВНА ПОВЕЧЕТО УПРАВНИЦИ СЕГАШНИ СА В ПАРЛАМЕНТА И СЕ ВИДЯ ПЕ С ТАКИВА УПРАВНИЦИ НЯМА ДА В БЪДЕ КАКВО ИМ Е ВИНОВЕН А.ВАСИЛЕВ КОЙТО С ЯСНИ И ТОЧНИ ОТГОВОРИ ПОСТОЯННО ГИ ОБОРВА И ИСТИНАТА СИ ПРОЛИЧАВА.
До коментар #65 от "И колко бре Теменужке":Нищо не се усеща от увеличение. Спрямо стандарта от 2020 е по зле сега. Знам и за това ти го казвам. Още не е дал обяснение Кокорчо как бяха похарчени парите от заема, защото преди това ни казваше ,че държавата има пари и после защо тегли заем. Е трябва да се направи правилен анализ и да си спомни ме как ни лъгаха и тия.
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Умря циганката, дето ви хвалеше, и почнахте да се хвалите сами...
До коментар #31 от "Данко Харсъзина":Държавата НЕ ВИ Е БАЩИНИЯ и 5 пари не струва без народа си!
МАХАЙТЕ СЕ И СИ ВЗЕМЕТЕ КИФЛИТЕ С ВАС!
До коментар #55 от "Данко Харсъзина":Я провери дали на "пенциите" по 24лв.месечно са давали при Живков ! Нефтохимици, миньори, военни, моряци, енергетици и т.н ..... и дали заплатите са били нетни или брутни и дали ДДС е имало. С 10 ст. се купуваше повече от колкото с евро и двадесет сега. Кубик вода беше 4-6 ст.
До коментар #52 от "Данко Харсъзина":ПЕНСИОНИРАН Б-О-К-Л-У-К!
До коментар #76 от "ВСИЧКИ ЗНАЕМ, ЧЕ СИ":Аз съм хотелиер. А не алчна, злобна, лакома, безполезна и никому не нужна пенция.
До коментар #78 от "Данко Харсъзина":Няма Данко хотелиер! Да не е портиер и да бъркаш думичките?
До коментар #73 от "Ти нали уж се беше смирил, БЕ?":И кой е народа спред теб? Пенциите паразити, или вечно недоволните търтеи, не работещи нищо и не ставащи за нищо?
До коментар #75 от "Ъхъъъъъ.... разбираш ги нали ? Много":С 10ст. се купуваше една кифла. С 6ст. една малка боза. Бензинът беше 38ст.литъра. С купони. 30 литра месечно за автомобил. За жигула се чакаше 15 години.
До коментар #79 от "Къв хотелиер си бре":В хотелите няма портиери. И никога не е имало. Дори по времето на соца.
До коментар #75 от "Ъхъъъъъ.... разбираш ги нали ? Много":Най-високата пенсия беше 150лв. На "активните борци", така наречената "народна пенсия". После я направиха 180лв. Масовата пенсия беше 24лв.месечно. При Жан Виденов беше 5 долара месечно, сиреч 9лв. сегашни. Или 5 евро месечно от 1 януари. На пенциите да им дават по 5 евро на месец и дефицит няма да има.
До коментар #84 от "Данко Харсъзина":Управителят ли? С нашите, разбира се — съобщава бай Ганьо, — и околийският е с нашите. Постоянната комисия не е законна, ама кой ще му дири законност, тя е наша. Бюрото е наше. Градският съвет е наш. Кметът малко шава, ама ще му отрежем куйрука. Общинските съвети по селата не са утвърдени нарочно, разбирате ли? Ако бъдат с нас — ще ги утвърдим, ако не — на дяволите. Пак ти казвам — колкото за управителя, нямай грижа, той е наш.
— Ами хамалите? — любопитствува Бочоолу.
— И хамалите са наши, и циганите, и Данко Харсъзина е наш…
— Ами че той нали беше затворен за кражба? — учудва се Бочоолу.
Първите двама са тартори тарикати.
Вторите двама службогонци тарикати.
Рептили които нямат родители щом могат да причинят това зло , което причиниха на възрастните хора със смяната на валутата.
До коментар #84 от "Данко Харсъзина":Я напиши в гуглето ( Закон за пенсиите (1957-1999) ) ....... . а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените.....Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години...2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.
До коментар #91 от "Фют":Тези хора за които няма държава и общество се наричат маргинали.
