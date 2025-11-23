Новини
Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява политическото безвремие през последните 4 години

Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява политическото безвремие през последните 4 години

23 Ноември, 2025 22:36, обновена 23 Ноември, 2025 21:39

  • теменужка петкова-
  • министър-
  • финанси

Асен Василев превърна в правило бюджетът да бъде с дефицит от 3%, заяви финансовият министър

Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява политическото безвремие през последните 4 години - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бюджет 2026 отразява всичко това, което се случи у нас през последните 4 години в обществено-политическия ни живот. Това заяви в предаването "На Фокус" министърът на финансите Теменужка Петкова, предаде NOVA.

„Този план - сметка показва политическото безвремие, липсата на стабилност, на редовно правителство, което да поеме отговорност за политиките, които предлага. Всички тези служебни правителства идваха и си отиваха. Популизмът в публичните финанси беше изключително голям”, поясни тя.

„Чуха се много коментари, много критики. Вслушах се във всички, но за съжаление не мога да чуя аргументи в посока на подкрепа на тезите на критиците”, допълни Петкова.

Според нея „Продължаваме Промяната - Демократична България и служебните правителства на президента Радев имат ключова роля в цялата тази ситуация.

Тя коментира и защо дългът е толкова голям.

„Една от критиките на опозицията е свързана с това, че този бюджет е с много високи разходи, с висок дълг. Всички те почиват на промени в законодателството. Как беше формирана минималната работна заплата? Нека да си припомним. През февруари 2023 г. министърът на финансите Асен Василев предложи и беше прието от страна на парламента минималната работна заплата да бъде 50% от средната брутна работна. Тоест, той въведе автоматизма при определянето на минималната работна заплата и на практика обезсмисли диалога в рамките на Тристранния съвет, който се води при определянето на параметрите на минималната работна заплата. Тя, от своя страна, пък е свързана с поредица от плащания в областта на социалната сфера, които са обвързани с минималната работна заплата. И естествено, когато тя се увеличава, се увеличават и разходите в социалната сфера”, твърди Петкова.

По думите ѝ, Асен Василев е превърнал в правило бюджетът да бъде с дефицит от 3%.

„Нямаме нищо против увеличаването на заплатите и пенсиите, но това трябва да се случва през развитието на икономиката. И тук е големият грях на Асен Василев, тъй като той не каза истината на българските граждани. Той взимаше заеми, за да увеличава пенсии и заплати”, смята финансовият министър.


  • 1 Промяна

    31 4 Отговор
    БЮДЖЕТ СТРАХОТЕН БЮДЖЕТ ПРЕКРАСЕН БЮДЖЕТ РЕАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА НАС И ПОЛИЦИЯТА И ВОЕННИТЕ

    Коментиран от #2, #18

    21:41 23.11.2025

  • 2 ГЕРБ ПОБЕДА ВИНАГИ

    6 42 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Победа заслужено увеличение за МВР ,за МО и за администрацията а в частния сектор работодателите решават

    21:42 23.11.2025

  • 3 ХПХ

    31 2 Отговор
    А не е ли последните 20 на чували и шкафове.

    21:42 23.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    6 51 Отговор
    Една велика и достойна българка, чието име ще бъде записано със златни букви в Историята на България.

    Коментиран от #9, #25, #30, #38, #71

    21:43 23.11.2025

  • 5 ПАК ДРУГИТЕ ВИНОВНИ..

    37 1 Отговор
    САМО ЗА ИЗГУБЕНАТА ПЪТНА КАРТА НИКОЙ НЕ МОЖАХА ДА ОБВЕНЯТ. ПО ПАЛАВИТЕ БЕЗ МОРАЛ И ДОСТОЙНСТВО СТЪПКИ НА ШЕФА СИ. ОПРАВДАНИЯ И НИЩО СМИСЛЕНО.

    21:43 23.11.2025

  • 6 гост

    2 33 Отговор
    Финансовия министър Теменужка Петкова с публикация преди малко. Поклон

    Коментиран от #16, #43

    21:43 23.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Казуар

    39 2 Отговор
    Теменужке, за тези 4 години Бойко колко правителства събори.

    21:45 23.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сзо

    24 1 Отговор
    На калпавия космонафт, космоса му виновен.

    21:46 23.11.2025

  • 12 Дупничанин

    35 2 Отговор
    Тая герберска с ф.и.н.я е за затвор!

    21:47 23.11.2025

  • 13 Хсли

    33 2 Отговор
    Проста селянка и държанка.

    21:47 23.11.2025

  • 14 тома

    27 2 Отговор
    А сега с редовното правителство ще цъфнем и вържем нуше.

    21:48 23.11.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    3 37 Отговор

    До коментар #9 от "Ти данко":

    Теменужка Петкова с огромни усилия вкара България в Шенген и Еврозоната, сиреч в сърцето на Европа и в клуба на богатите. Тя вече е част от Историята на България, и това е факт неоспорим.

    21:49 23.11.2025

  • 16 Видях публикацията

    24 0 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Масово отнася обиди ,подигравки ,закани за саморазправа не само с тази а с всички герберасти...Нито едно положително мнение и подкрепа

    21:50 23.11.2025

  • 17 Злобно

    19 0 Отговор
    кълбо !

    21:50 23.11.2025

  • 18 Евгени от Алфапласт

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Разкарай се, ченгесар неграмотен!🤣

    21:50 23.11.2025

  • 19 Горски

    29 1 Отговор
    Как беше 500млн неплатени данъци от Божков,затова че си е плащал на Б. Значи прибиращ 50 млн и ограбваш България с 500. И после ще ми обясняват Бюджета.54 откр от Хемус. До тук станаха 554млн. Поредният шамар за населението. След като Американска фирма глоби населението с близо 1 милиард заради договори с подписа на Теменужка и Бойко, тя продължава да граби от държавния бюджет че и да наставлява и поучава. Вън! Така наречения клуб на богатите,ЕС е най-голямата финансова пирамида в Европа след ВСВ. Тя е пред разпад, не обявен официално фалит и ся се чудят как да го направят, демек изхарчихме всичко за да ви защитим-Европа.

    21:51 23.11.2025

  • 20 az СВО Победа 80

    31 0 Отговор
    Теменужникът и шайката й е....ха майката на българите!

    21:52 23.11.2025

  • 21 Колкото

    32 1 Отговор
    и да плюеш и бълваш лъжи с прословутата си злоба , на Асен Василев само можеш да му миеш краката и да пиеш водата ! Оставка !

    21:53 23.11.2025

  • 22 Сатана Z

    26 0 Отговор
    10,5 милиарда евро нови заеми за България от мафията на власт или 21 милиарда лева. 9 милиарда за полиция и военни хрантутници за заплати, по 5 милиарда за тиквата и свинята а останалите 2 - по 1 милиард за чалгари науки и продажни и червените крадци мъртъвци...за народа един чепат

    21:54 23.11.2025

  • 23 Селска тарикатка

    30 1 Отговор
    Касиерка на мафията. Сама се хвали.

    21:55 23.11.2025

  • 24 Анонимен

    22 0 Отговор
    Оставка и затвор

    21:58 23.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Стенли

    15 0 Отговор
    Добре де захванали са се все с МРЗ а защо на депутатите техните заплати също да вързани към средната заплата и им се увеличат автоматично на всеки три месеца 🤔😡🎃🐷🙈👎

    22:02 23.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мнение

    19 1 Отговор
    Сега като бръкнат в джоба на всеки работещ с това увеличение на ставките. Демек гласуват намаление на заплатите. Така, че щом ви харесва си стоите вкъщи. Същевременно има държавни служители, които ще ме извинявате не заслужават увеличение защото нищо не свършиха за хората.

    Коментиран от #31

    22:09 23.11.2025

  • 29 Тъй тъй

    11 3 Отговор

    До коментар #27 от "Данко Харсъзина":

    Пишат, пишат. Последната заключителна глава от българската история. Поне външна сила да ни беше затрила.

    Коментиран от #35

    22:09 23.11.2025

  • 30 Мнение

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    :) Това беше вица на деня. Много ме разсмя. Хахахаха.

    22:11 23.11.2025

  • 31 Данко Харсъзина

    3 14 Отговор

    До коментар #28 от "Мнение":

    Държавните служители работят за държавата, а не за хората. Иначе щяха да са хорски служители. И получават заплати от държавата, а не от хората. Хората работят за работодателите си. Ако работят, а не са паразити.

    Коментиран от #59, #60, #73

    22:14 23.11.2025

  • 32 Гост

    13 1 Отговор
    Марш ма

    22:15 23.11.2025

  • 33 Герб с кои управляаше

    14 0 Отговор
    Герб беше в управлението, безвремие ли наричаш управлението.

    22:15 23.11.2025

  • 34 Име

    4 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:16 23.11.2025

  • 35 Данко Харсъзина

    0 19 Отговор

    До коментар #29 от "Тъй тъй":

    Тези три велики българки, след време ще бъдат в учебниците по история и за тях ще учат децата в училище. А за безименните плювачи в този сайт, никой няма и да подозира, че са съществували.

    22:18 23.11.2025

  • 36 Гост

    15 0 Отговор
    Ти трябва да си много щастлива и да черпиш всеки ден, че не си у зандана, където ти е мястото, лелче

    Коментиран от #39

    22:18 23.11.2025

  • 37 Искрен Шпецов

    17 1 Отговор
    Уж го плюете тоз Василев под път и над път , пък му харесвате правилото за МРЗ , щом досега не сте го променили ! А не сте го променили , щото така ви отЪрва , цяла Конституция променихте , та някакво финансово правило ще ви се опре ...

    22:21 23.11.2025

  • 38 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    НЕ СЪС ЗЛАТНИ , А С ЛАЙNЯНИ БУКВИ...
    И НЕ В ИСТОРИЯТА, А В ГРАДСКАТА ТОАЛЕТНА,
    КЪДЕТО ТРЯБВА ДА И Е РАБОТНОТО МЯСТО.

    22:23 23.11.2025

  • 39 Данко Харсъзина

    0 11 Отговор

    До коментар #36 от "Гост":

    И Левски е бил в зандана, и Петко Каравелов, и Капитан Петко войвода, и Бенковски и Райна Попгеоргиева. Зандана понякога прави хората още по велики и значими.

    Коментиран от #40, #42

    22:24 23.11.2025

  • 40 Хайрсъзин е вид мутра , близо до черкез.

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Данко Харсъзина":

    Тъй че Ботев и Левски са ти далече.

    22:30 23.11.2025

  • 41 Лаик

    15 1 Отговор
    Абе вие този Асен Василев го сънувате.Неговия бюджет излизаше а вашия НЕ.Пълни некадърници.

    22:30 23.11.2025

  • 42 Пустиняк

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Данко Харсъзина":

    Затва, викам, баце и ГЕПИ компания да не излизат оттам. Да станат звезди от световна величина.

    22:31 23.11.2025

  • 43 Мишо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    ‼️Je Suis Рая НаДелян
    ‼️От ГЕ(р)П като попарени скачат на амбразурата да защитават редник Рая и говорят за "омраза", "хейт", "злонамереност"...
    ‼️Четейки излизанията на различни техни министри и писанията по медиите на началника им Пеевски, имам чувството, че ще излезнат на ПРОТЕСТ срещу ХОРАТА осмелили се да отбележат, че поредната метреса назначена на висок пост в територията България се е изложила на СВЕТОВНО НИВО!
    ‼️След Буци, Муца, Деса и други герои от котилото на шайката, сега дойде ред и на тази звезда за нейните 5 минути слава в ТикТок...
    ‼️По-лошото е, че тия същите от ГЕ(р)П и ДПС Ново Начало в кражбите, превърнаха цялата държава в ТикТок клипче...
    ‼️Тия същите говорят за почтеност, работа, качества.... Ииии изникват имена като Рая, Павела, Теменужка, Жечо, Коце, Деса, Мара Филипова, Дани Каназирева и още, и още такива лица по кабинети и агенции...

    ‼️Но, нейсе .... JE SUIS Рая НаДелян...

    22:37 23.11.2025

  • 44 Коки

    12 0 Отговор
    Щом икономиката не се развива, защо вашите заплати се увеличават непрекъснато, всяко тримесечие, на някои и със задна дата ? А пенсионерите трябва да чакат половин година увеличение, ако дочакат. Добре че беше Василев, та сега пенсионерите да имат по прилични пенсии...

    Коментиран от #48, #49

    22:37 23.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 А златото

    5 0 Отговор
    И анекс 5? Нещо да кажете там, г-жо?

    22:41 23.11.2025

  • 48 Данко Харсъзина

    0 5 Отговор

    До коментар #44 от "Коки":

    Развива се и още как. Що джепане изнасяме за Украйна не ти е работа. А и завод за барут строим.

    22:41 23.11.2025

  • 49 Данко Харсъзина

    0 12 Отговор

    До коментар #44 от "Коки":

    На пенциите им трябва гроб студен, а не пари. За кво са им кинти? Да дават по 80-100 бона на телефоните измамници?

    Коментиран от #51

    22:43 23.11.2025

  • 50 Теменужке

    8 1 Отговор
    още ли не си изяла бюджета. Ти само това можеш да правиш. Тотална некадърница!!!

    22:45 23.11.2025

  • 51 ПОЖЕЛАЙ СИ

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Данко Харсъзина":

    Да стигнеш до пенсия и някой да ти изкопае студен гроб

    Коментиран от #53

    22:49 23.11.2025

  • 52 Данко Харсъзина

    0 8 Отговор
    Пенциите са проклятието на България. Вечно недоволни и алчни паразити, живеещи на гърба на държавата.

    Коментиран от #76

    22:50 23.11.2025

  • 53 Данко Харсъзина

    0 4 Отговор

    До коментар #51 от "ПОЖЕЛАЙ СИ":

    Дреме ми. Все някога и мен ще ме метнат в гроба. И няма да отнеса нищо в отвъдното.

    22:52 23.11.2025

  • 54 стоян георгиев

    1 8 Отговор
    Асенка е най некадърния финансов министър в историята на България

    22:53 23.11.2025

  • 55 Данко Харсъзина

    0 6 Отговор
    На пенциите да им дават по 24лв.месечно както при Живков, и дефицитът ще изчезне.

    Коментиран от #75

    22:54 23.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Зоро 2025

    5 0 Отговор
    Много лъже тая теменужка Петкова!
    Как да вярваме на това правителство!
    Бюджет издънен за обикновените българи!?!?

    23:00 23.11.2025

  • 58 Справедливо

    0 0 Отговор
    Асен Василев и Иван Костов са виновни.

    23:00 23.11.2025

  • 59 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Данко Харсъзина":

    Хората пълнят хазната. Първо от здравни осигуровки. Те се плащат от работодателя и служителите. Освен това се плащат и данъци. Освен това за всяко купено нещо плащаме ДДС и акцизи. Демек всичко това отива в хазната и ако приемем, че служителя получава 2500 то около 50 процента отиват за данъци. Най голямото перо са здравните пенсионните и тн.Та в този връзка съм против да се увеличават заплатите на административни служители, които не си вършат работа за сметка на средната класа. Всички виждат, че се краде не си мислете, че хората не го виждат. Просто не им е писнало достатъчно.

    23:02 23.11.2025

  • 60 Дефиниция на Държава.

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Данко Харсъзина":

    Територия, народ и ефективно работещи изпълнителни и законодателни органи. В нашата Държава народът делегира властта за да се взимат решения за общото благо. На практика обаче делегираната власт се използва за частни интереси. Така, че некомпетентни хора като вас нямат работа в администрацията. Администрацията работи за народа, който е делегирал властта.

    ПС. Негласуването означава отказ от делегиране на властта.

    23:12 23.11.2025

  • 61 Кочо

    2 0 Отговор
    Сладуранка! Мисс биг фе. 2025.

    23:30 23.11.2025

  • 62 Пълни глупости

    2 0 Отговор
    Бивши министри правила и създавали на тая. Особенно пък и относно бюджетът. И все последните 4 години за нещо и били виновни. И естествено нито думичка за парите за НАТО, война и тенекии, както и за парите за ББР и Украйна....

    23:36 23.11.2025

  • 63 Никой

    1 0 Отговор
    След като се провалиха на всички избори ГЕРБ рязко почнаха работа.

    Нямат Кмет на София и - очевидно няма да имат. Никогахне са имали Президент.

    Но да видим - пък Рая Назарян е на линия. Кой го интересува за най-бедната държава.

    Това са години работа.

    23:36 23.11.2025

  • 64 Т.КОЛЕВ

    3 0 Отговор
    КАКВО БЕЗВРЕМИЕ ОТРАЗЯВАЛ БЮДЖЕТА НА ГЕРБ ДПС ИЗПЕГЪРТА ИТН И НОВОТО БСП ПРЕДИ ЧЕТРИ ГОДИНИ ?!
    ТЕ НАЛИ СА МНОЗИНСТВО ЩО НЕ ПРОМЕНИХА НЯКОЙ ЗАКОНИ ПРИЕТИ ПРЕДИ? КОЙ ВЗИМА ПОВЕЧЕ ЗАЕМИ СЕГАШНИТЕ ИЛИ ПРЕДИШНИТЕ?
    ТОВА ДЕЙСТВИЕ И БЕЗДЕЙСТВИЕ Е ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЕТО ДА Е С РЕЗУЛТАТ В ПОСЛЕДСТВИЕ ОТ ТОВА. НАЛИ СА МНОЗИНСТРО И СЕ ВИЖДА В ПАРЛАМЕНТА ЧЕ ДЕФАКТО КРАЙНАТА ДУМА ЧРЕЗ ГЛАСУВАНЕ Е ТЯХНО ЗБЪДНАТО ЖЕЛАНИЕ.ОСТАНАЛИТЕ В ПАРЛАМЕНТА СА МАЛОВАЖНИ. И ОТНЕМАНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ДЕПЛОМАТИЧЕСКИ САМОЛЕТ И ДР. СТРАННИ ДЕЙСТВИЯ И ТЕ ЛИ СА ОТ ПРЕДИ ЧЕТРИ ГОДИНИ И ДРУГИ ДЕЛА НА МНОЗИНСТВОТО. ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ МНОЗИНСТВОТО СА УПРАВНИЦИТЕ СЕГА СА МНОГО ВРЕМЕ В ПАРЛАМЕНТА И ПРЕДИ ЧЕТРИ ГОДИНИ. НАЙ ДОБРЕ СЕГА УДАРНО ДА СИ КОРИГИРАТ ПОНЕ ЗАКОНИТЕ ПРОЦЕНТИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ СЪОРАЗЯВАНЕ С ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕВРО ДЕЛИГАЦИЯТЕ КОМИСИЯТА КОЯТО ПОСЕТИ ЗА ПРОВЕРКА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ НЯКОЛКО МЕСЕЦА.НО НИЩО НЕ ПРАИ МНОЗИНСТВОТО ОРЕЧЕЛО ИМ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ!? НАЙ ДОБРЕ ДА СИ ХОДЯТ ВЕЧЕ ОТДАВНА ПОВЕЧЕТО УПРАВНИЦИ СЕГАШНИ СА В ПАРЛАМЕНТА И СЕ ВИДЯ ПЕ С ТАКИВА УПРАВНИЦИ НЯМА ДА В БЪДЕ КАКВО ИМ Е ВИНОВЕН А.ВАСИЛЕВ КОЙТО С ЯСНИ И ТОЧНИ ОТГОВОРИ ПОСТОЯННО ГИ ОБОРВА И ИСТИНАТА СИ ПРОЛИЧАВА.

    23:37 23.11.2025

  • 65 И колко бре Теменужке

    5 1 Отговор
    Асен Василев е взимал заеми, за да увеличава пенсии и заплати ? А? Че заемите вие ги направихте

    Коментиран от #68

    23:38 23.11.2025

  • 66 Всички тези служебни правителства идваха

    4 1 Отговор
    и си отиваха и те ли си гласуваха бюджета ма пуйко ? Кви глупости дрънкаш ?

    23:41 23.11.2025

  • 67 Бягай пуйко

    2 1 Отговор
    НЕ минималната работна заплата и увеличението на разходите в социалната сфера са проблема а силовите структури, НАТО и атлантическите ви олигофрении свързани впрочем не само със Украйна. И още ясно не сте казали % от БВП увеличен за НАТО за чия сметка е? А?

    23:51 23.11.2025

  • 68 Анджо

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "И колко бре Теменужке":

    Нищо не се усеща от увеличение. Спрямо стандарта от 2020 е по зле сега. Знам и за това ти го казвам. Още не е дал обяснение Кокорчо как бяха похарчени парите от заема, защото преди това ни казваше ,че държавата има пари и после защо тегли заем. Е трябва да се направи правилен анализ и да си спомни ме как ни лъгаха и тия.

    23:56 23.11.2025

  • 69 Ти против ли си ?

    3 0 Отговор
    Асен Василев го предложи...... и беше прието от страна на парламента минималната работна заплата да бъде 50% от средната брутна работна. Много ли е ? А прага на бедност от 300 и няколко евро и той ли е много? А? След 36 години атлантически погром викаш чудо е че е толкова висок....Не сме съсипали още достатъчно България ....

    23:58 23.11.2025

  • 70 мда

    2 0 Отговор
    40 песни знае мечката и всичките са за круши.

    00:02 24.11.2025

  • 71 Данко, готовако

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Умря циганката, дето ви хвалеше, и почнахте да се хвалите сами...

    00:05 24.11.2025

  • 72 Само едно нещо нека да каже тая

    2 0 Отговор
    На каква сума са енергийните помощи за бизнеса от ковида до сега! 6,7 или над 8 милиарда лева и какво постигнаха чрез тях? И как хубавичко лобираше Йордан Цонев въпреки че прекрасно знаеше че няма пари

    00:06 24.11.2025

  • 73 Ти нали уж се беше смирил, БЕ?

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Данко Харсъзина":

    Държавата НЕ ВИ Е БАЩИНИЯ и 5 пари не струва без народа си!
    МАХАЙТЕ СЕ И СИ ВЗЕМЕТЕ КИФЛИТЕ С ВАС!

    Коментиран от #80

    00:08 24.11.2025

  • 74 На каква сума са енергийните помощи

    2 0 Отговор
    Само за КЦМ Пловдив от нашите данъци ? И за това сигурно 1 грам злато, сребро и дори олово българина не може да си купи от там нали? Щото го субсидира .....

    00:10 24.11.2025

  • 75 Ъхъъъъъ.... разбираш ги нали ? Много

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Данко Харсъзина":

    Я провери дали на "пенциите" по 24лв.месечно са давали при Живков ! Нефтохимици, миньори, военни, моряци, енергетици и т.н ..... и дали заплатите са били нетни или брутни и дали ДДС е имало. С 10 ст. се купуваше повече от колкото с евро и двадесет сега. Кубик вода беше 4-6 ст.

    Коментиран от #81, #84

    00:18 24.11.2025

  • 76 ВСИЧКИ ЗНАЕМ, ЧЕ СИ

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Данко Харсъзина":

    ПЕНСИОНИРАН Б-О-К-Л-У-К!

    Коментиран от #78

    00:20 24.11.2025

  • 77 Много съм възмутен !

    2 0 Отговор
    И псевдокултурниците дето са на субсидийка минаха 380 000 души и е време държавата да ги отреже защото тва на 100 лева произведен продукт да получават 430 лв субсидия го няма никъде по света и в галактиката. Все едно една продавачка на обувки да продаде за 100 лв и държавата да и даде още 430 лв .....абсурдно е. Тези псевдокултурници са чиста проба комунистически паразити. Преди време гледах оня пуяк Калин Сърменов и се погнусих за пореден път от него. 100 лв "заработени" - 430 лв субсидия. "Закона за защита на културата" ....И точно тези псевдокултурници как дойде юни месец са хората които правят опашките за Гърция и най силно врякат за Еврозони, НАТО и пръдни. И ИТН Славчо и Тошко взеха че взеха министерството на комунистическите паразити- атлантици на хранилка. После нека пак да кажат че били десни. Ами оня Пимпирата с пингвините? А Перпирикона а? Дето света обиколи с нашите пари...... А Радев това ли му е работата, на откриване на музеи в Египет да ходи....Много съм възмутен ! И от заплатите в министерството също ...

    00:22 24.11.2025

  • 78 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "ВСИЧКИ ЗНАЕМ, ЧЕ СИ":

    Аз съм хотелиер. А не алчна, злобна, лакома, безполезна и никому не нужна пенция.

    Коментиран от #79

    00:26 24.11.2025

  • 79 Къв хотелиер си бре

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Данко Харсъзина":

    Няма Данко хотелиер! Да не е портиер и да бъркаш думичките?

    Коментиран от #83

    00:29 24.11.2025

  • 80 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор

    До коментар #73 от "Ти нали уж се беше смирил, БЕ?":

    И кой е народа спред теб? Пенциите паразити, или вечно недоволните търтеи, не работещи нищо и не ставащи за нищо?

    00:32 24.11.2025

  • 81 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Ъхъъъъъ.... разбираш ги нали ? Много":

    С 10ст. се купуваше една кифла. С 6ст. една малка боза. Бензинът беше 38ст.литъра. С купони. 30 литра месечно за автомобил. За жигула се чакаше 15 години.

    00:36 24.11.2025

  • 82 Кофчезничката на мафията

    3 0 Отговор
    Тази краде и лъже без да се замисля дори!

    00:38 24.11.2025

  • 83 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор

    До коментар #79 от "Къв хотелиер си бре":

    В хотелите няма портиери. И никога не е имало. Дори по времето на соца.

    00:38 24.11.2025

  • 84 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Ъхъъъъъ.... разбираш ги нали ? Много":

    Най-високата пенсия беше 150лв. На "активните борци", така наречената "народна пенсия". После я направиха 180лв. Масовата пенсия беше 24лв.месечно. При Жан Виденов беше 5 долара месечно, сиреч 9лв. сегашни. Или 5 евро месечно от 1 януари. На пенциите да им дават по 5 евро на месец и дефицит няма да има.

    Коментиран от #87, #92

    00:47 24.11.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Не се излагай бре.... зле си с цифрите

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Данко Харсъзина":

    Управителят ли? С нашите, разбира се — съобщава бай Ганьо, — и околийският е с нашите. Постоянната комисия не е законна, ама кой ще му дири законност, тя е наша. Бюрото е наше. Градският съвет е наш. Кметът малко шава, ама ще му отрежем куйрука. Общинските съвети по селата не са утвърдени нарочно, разбирате ли? Ако бъдат с нас — ще ги утвърдим, ако не — на дяволите. Пак ти казвам — колкото за управителя, нямай грижа, той е наш.

    — Ами хамалите? — любопитствува Бочоолу.

    — И хамалите са наши, и циганите, и Данко Харсъзина е наш…

    — Ами че той нали беше затворен за кражба? — учудва се Бочоолу.

    01:00 24.11.2025

  • 88 6/35

    4 0 Отговор
    Всички злини които страдат българите тая година дойдоха от ББ ДП РЖ и ТП
    Първите двама са тартори тарикати.
    Вторите двама службогонци тарикати.
    Рептили които нямат родители щом могат да причинят това зло , което причиниха на възрастните хора със смяната на валутата.

    01:00 24.11.2025

  • 89 Може всичко да е но Василев е умен и

    3 1 Отговор
    Интелигентен човек за разлика от калинката на снимката. Освен това е добронамерен и скромен докато тия все се фукат и бият в гърдите. Василев е душа човек за разлика от тия и от ония. Василев е компетентен финансист а тия нямат понятие от финанси.

    01:06 24.11.2025

  • 90 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Пенциите трябва да извадите пачките с пари от дюшеците и да ги обмените. Няма друг начин. Но телефонните измамници прибират и левове. Рахат бъди.

    01:15 24.11.2025

  • 91 Фют

    0 0 Отговор
    Не, отразява непукизма ви. Не може да няма държава за някои хора, а да искате да има правителство.

    Коментиран от #93

    01:18 24.11.2025

  • 92 Абе ....хм....

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Данко Харсъзина":

    Я напиши в гуглето ( Закон за пенсиите (1957-1999) ) ....... . а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
    б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
    в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените.....Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години...2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.

    01:18 24.11.2025

  • 93 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Фют":

    Тези хора за които няма държава и общество се наричат маргинали.

    01:25 24.11.2025

  • 94 И така да е, да приемем че е така

    1 0 Отговор
    този бюджет е с много високи разходи и с висок дълг. Основната причина обаче за това е точно терористичното НАТО и престъпният атлантизм. Осъзнавате го нали ? дефицит от 3% и за НАТО и пръдни 5% ....

    01:28 24.11.2025

