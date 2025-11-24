Новини
Последни срокове за поправки в Бюджет 2026

24 Ноември, 2025 08:00 839 2

  • бюджет 2026-
  • синдикати-
  • бвп

Депутатите оставиха само 4 дни между двете четения за предложения

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изтича срокът за внасяне на промени в проектобюджета за 2026 година. Депутатите оставиха само 4 дни между двете четения за предложения, припомня БНТ.

Социалните партньори така и не постигнаха съгласие по параметрите на фискалната рамка. Бизнесът не одобрява двойното повишаване на данък дивидент.

Синдикатите са недоволни от неравномерното вдигане на доходите.

Според управляващите Бюджет 2026 така, както е изготвен, е съобразен със законовите разпоредби.

За първи път в евро бюджетът предвижда растеж на икономиката от 2,7% и средногодишна инфлация от 3,5 на сто.

Предвижда се догодина брутният вътрешен продукт да достигне малко над 120 милиарда евро.

Очаква се управляващото мнозинство да внесе поправките в Закона на Здравната каса и с тях да бъдат формулирани правилата за разпределение на 260 милиона евро. Те са предвидени за заплати на медицинския персонал.


  • 1 в кратце

    6 0 Отговор
    Последни срокове за поправки в смукането от парите в Бюджет 2026-та година.

    08:02 24.11.2025

  • 2 Старшина Дебеланков

    2 0 Отговор
    Ние сме доволни, но искаме още 50%

    08:19 24.11.2025

