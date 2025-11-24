Последни срокове за поправки в Бюджет 2026

Изтича срокът за внасяне на промени в проектобюджета за 2026 година. Депутатите оставиха само 4 дни между двете четения за предложения, припомня БНТ.
Социалните партньори така и не постигнаха съгласие по параметрите на фискалната рамка. Бизнесът не одобрява двойното повишаване на данък дивидент.
Синдикатите са недоволни от неравномерното вдигане на доходите.
Според управляващите Бюджет 2026 така, както е изготвен, е съобразен със законовите разпоредби.
За първи път в евро бюджетът предвижда растеж на икономиката от 2,7% и средногодишна инфлация от 3,5 на сто.
Предвижда се догодина брутният вътрешен продукт да достигне малко над 120 милиарда евро.
Очаква се управляващото мнозинство да внесе поправките в Закона на Здравната каса и с тях да бъдат формулирани правилата за разпределение на 260 милиона евро. Те са предвидени за заплати на медицинския персонал.
