Левицата в Европа има бъдеще, ако дава решения

„Мястото ни е в Европа – и не от вчера. Вярно е, че преминаваме през турбулентен период, но бъдещето на България и на БСП няма как да бъде извън европейските структури. ЕС е съюз на правила, компромиси и взаимно уважение. В Съюза може да има различни мнения, но когато аргументите ни са убедителни, те се чуват. Нашата задача е да бъдем активни, да настояваме и да участваме в дебатите.“

Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин, който беше лектор в обучителни модули с младежите от БСП от област Ямбол, които се проведоха по инициатива на народния представител от БСП-Обединена левица Красимир Йорданов. Вигенин подчерта: „Лявото трябва да бъде приложимо в реалната политическа работа. БСП да не е партия само на знамената и протестите, а на решенията и конкретните политики.“

Дискусията беше фокусирана върху ролята на БСП, мястото на България в Европейския съюз и предизвикателствата пред съвременната българска и европейска левица. Разговорът премина през теми като участието на БСП в управлението, предизвикателствата пред привличането на млади хора, както и съвместяването на европейските леви политики с българския контекст.

Младите социалисти поставиха въпроси за участието на БСП в управлението, позициите към други партии и начините, по които левицата може да привлече младото поколение. Засегната беше и темата за европейското бъдеще на България, ролята на левите политики в ЕС, както и как се съчетават социалната ангажираност и модерните европейски тенденции.

Кристиан Вигенин представи структурата и работата на Европейския парламент, координацията между българските евродепутати и основните политики, които в момента доминират дневния ред на ЕС – сигурност, конкурентоспособност, здравеопазване, биотехнологии, изкуствен интелект и стратегическата автономия на Съюза.

Евродепутатът обърна внимание на сложната политическа ситуация в Европейския парламент, формирането на нови мнозинства и предизвикателствата пред социалистите, когато Европейската народна партия търси често подкрепа от крайнодесните. „Стоим пред избор – да се оттеглим в ъгъла и да наблюдаваме как другите вземат решения или да останем активна част от процеса, да се борим за леви политики и да защитаваме гражданите, макар и с цената на компромиси. На този етап избираме второто“, заяви той.

Младите социалисти проявиха активност по теми като разширяването на ЕС, сигурността, Украйна, изкуствения интелект и ролята на България в европейските решения. Те повдигнаха и темата за европейската интеграция на Северна Македония, на което Вигенин ясно заяви: „Подкрепа за присъединяването на страната към ЕС ще има, когато си изпълнят ангажиментите.“

Срещата в Ямбол показа силния интерес на младите към политиката и желанието им да бъдат част от развитието на БСП. Кристиан Вигенин подчерта, че подобни инициативи са много важни за обновлението на левицата, за нейния европейски път и за връщане на фокуса върху реалните политики, които засягат хората.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/