Не искаме провокации, искаме всичко да бъде мирно и да не се провокира полицията, каза Ивайло Мирчев

26 Ноември, 2025 21:25 738 22

Има провокатори, виждат се агитки на Левски-Запад, които се използват при такива ситуации, посочи съпредседателят на "Да България"

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ние не искаме провокации, искаме всичко да бъде мирно и да не се провокира полицията. Искаме протестите да са мирни и спокойни. Това каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Той говори на протеста срещу бюджета, организиран от ПП "Продължаваме промяната", уточни БТА.

Има провокатори, виждат се агитки на Левски-Запад, които се използват при такива ситуации, посочи Мирчев. Провокаторите са на няколко места, казали сме на полицията и надяваме се да вземат адекватни мерки, добави още той.

Ивайло Мирчев каза, че в момента мутрите, които през 90-те години са влизали с бухалки в магазините и са рекетирали собствениците, сега управляват цялата държава. „Парадоксът е, че в Народното събрание те са в кабинетите на Тодор Живков на втория етаж. Същите мутри, които преходът роди. Днес са в Народното събрание и управляват страната. Борисов каза днес, че се бил обидил за това, че сме ги нарекли мутри. За съжаление са мутри“, каза Мирчев.

Крещим „Мафия“, защото България е завладяна от нея, посочи той.

"Протестът трябва да се опази мирен. Опитваме се да говорим с полицията - да се направи верига от хора, хванати за ръце, за да е ясно, че никой от тях не удря и не хвърля нищо. За момента са блокирали всичко и отказват да направят каквото и да е".

Това коментира пред журналисти Асен Василев от "Продължаваме промяната". Той говори по време на протеста София под скандирания "Мафия".

"Виждаме, че хората, които уж работят за хората, не смеят да слязат при хората", посочи той.


  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Плъховете пробваха през тунела към Дондуков.А сега опитват през Ротондата.Дръжте ги.

    Коментиран от #4, #13

    21:32 26.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Прав си!

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако Двамата Дебели и Мазни крадци нямат охрана, ще изпитат народната любов

    21:33 26.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор
    Мирча Кришан е въодушевен...

    21:34 26.11.2025

  • 6 604

    1 2 Отговор
    каза и на микрофоня докът кукортъ му го държеши, че имало 20 000 на площадя

    21:36 26.11.2025

  • 7 Пълен Провал за Паартия Пълен Провал

    6 4 Отговор
    Пълен Провал за партия Пълен Провал (ПП).
    Панорамните снимки показват между 800 и 1000 човека. ППДБ събраха на Национален протест едва хиляда човека. Това е голямо пропадане. Пълен резил 😂😂😂😂😂
    Никога повече няма да се излъжа за тези смешници и объркани сектанти от ППДБ.

    Коментиран от #10

    21:36 26.11.2025

  • 8 Мистър Оземпик

    3 5 Отговор
    Не искали провокации, а кой призоваваше да се щурмува и блокира парламента… не беше ли Кокор? Вашия кола ли конен партньор.

    21:38 26.11.2025

  • 9 .......

    2 3 Отговор
    Всичко щеше да е страхотно, ако лицата на протеста бяха Костадин, Ивелин и Радостин, а изотзадзе им да надничаше Зеления Чорап!А сега...нямаме ентусиазъм.

    21:38 26.11.2025

  • 10 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пълен Провал за Паартия Пълен Провал":

    10 000 полицаи

    Коментиран от #17, #18, #22

    21:39 26.11.2025

  • 11 Георги Илиев

    3 1 Отговор
    Но някои се присламчиха при вас!

    21:39 26.11.2025

  • 12 Тик- Ток

    2 4 Отговор
    Абе къде са Лена и Киру,значи те ще си стоят на парапета а ние да ходим да се борим с Тиквата и Прасето

    Коментиран от #14

    21:40 26.11.2025

  • 13 Пуделчета

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Вие сте много смели шопи, признавам ви го убихте ги направо :)))

    21:41 26.11.2025

  • 14 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тик- Ток":

    Таман за борбата говорим!

    21:42 26.11.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    3 4 Отговор
    Въпреки, че Мирча беше въодушевен, протеста беше жалък. Ще си приемат бюджетите и ще местят. Кучетата си лаят, керванът си върви.

    21:44 26.11.2025

  • 16 ПРИПОМНЯНЕ

    2 3 Отговор
    Голуеми фортиции разиграват значи...от ПП! Веднага след като взеха властта 2021 г., наградиха предишния руски посланик Макаров с най-високия орден за дипломатически представители, «Мадарски конник» 1-ва степен, но му го връчиха в Москва...., защо? И то близо 1 година след като Бойко изпроводи Толя на прощалния прием в посолството, като се облечe с тениска. Доста късно дойде от ПП това "почитане", по скоро прилича на "наг.зване"!

    21:44 26.11.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Ако е имало 10 000 полицаи, значи не е имало протестиращи. Мегданя не мож побра толкова. Я изчисли площа... :)

    21:46 26.11.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Що протестирате пред Националната служба по заетост? Там нема никой. Чиновниците отдавна са офейкали.

    21:51 26.11.2025

  • 19 Гост

    2 2 Отговор
    Те еничарите-копои са си предварително "провокирани". По-гнусни и жалки са от господарите си даже, че го правят за трошици...

    21:59 26.11.2025

  • 20 донки

    2 0 Отговор
    Няма смисъл от мирни протести срещу мафията. Не им пречат.

    22:18 26.11.2025

  • 21 Тошев

    0 0 Отговор
    Да не забравите пак да им изперете гащите . Съвсем ще се затриете . Или пък да крадете по-малко от тях. А ,не така -политици сте все пак.

    22:35 26.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

