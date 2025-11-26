Не искаме провокации, искаме всичко да бъде мирно и да не се провокира полицията, каза Ивайло Мирчев

Ние не искаме провокации, искаме всичко да бъде мирно и да не се провокира полицията. Искаме протестите да са мирни и спокойни. Това каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Той говори на протеста срещу бюджета, организиран от ПП "Продължаваме промяната", уточни БТА.

Има провокатори, виждат се агитки на Левски-Запад, които се използват при такива ситуации, посочи Мирчев. Провокаторите са на няколко места, казали сме на полицията и надяваме се да вземат адекватни мерки, добави още той.

Ивайло Мирчев каза, че в момента мутрите, които през 90-те години са влизали с бухалки в магазините и са рекетирали собствениците, сега управляват цялата държава. „Парадоксът е, че в Народното събрание те са в кабинетите на Тодор Живков на втория етаж. Същите мутри, които преходът роди. Днес са в Народното събрание и управляват страната. Борисов каза днес, че се бил обидил за това, че сме ги нарекли мутри. За съжаление са мутри“, каза Мирчев.

Крещим „Мафия“, защото България е завладяна от нея, посочи той.

"Протестът трябва да се опази мирен. Опитваме се да говорим с полицията - да се направи верига от хора, хванати за ръце, за да е ясно, че никой от тях не удря и не хвърля нищо. За момента са блокирали всичко и отказват да направят каквото и да е".

Това коментира пред журналисти Асен Василев от "Продължаваме промяната". Той говори по време на протеста София под скандирания "Мафия".

"Виждаме, че хората, които уж работят за хората, не смеят да слязат при хората", посочи той.