Не искаме провокации, искаме всичко да бъде мирно и да не се провокира полицията, каза Ивайло Мирчев

Ние не искаме провокации, искаме всичко да бъде мирно и да не се провокира полицията. Искаме протестите да са мирни и спокойни. Това каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Той говори на протеста срещу бюджета, организиран от ПП "Продължаваме промяната", уточни БТА.
Има провокатори, виждат се агитки на Левски-Запад, които се използват при такива ситуации, посочи Мирчев. Провокаторите са на няколко места, казали сме на полицията и надяваме се да вземат адекватни мерки, добави още той.
Ивайло Мирчев каза, че в момента мутрите, които през 90-те години са влизали с бухалки в магазините и са рекетирали собствениците, сега управляват цялата държава. „Парадоксът е, че в Народното събрание те са в кабинетите на Тодор Живков на втория етаж. Същите мутри, които преходът роди. Днес са в Народното събрание и управляват страната. Борисов каза днес, че се бил обидил за това, че сме ги нарекли мутри. За съжаление са мутри“, каза Мирчев.
Крещим „Мафия“, защото България е завладяна от нея, посочи той.
"Протестът трябва да се опази мирен. Опитваме се да говорим с полицията - да се направи верига от хора, хванати за ръце, за да е ясно, че никой от тях не удря и не хвърля нищо. За момента са блокирали всичко и отказват да направят каквото и да е".
Това коментира пред журналисти Асен Василев от "Продължаваме промяната". Той говори по време на протеста София под скандирания "Мафия".
"Виждаме, че хората, които уж работят за хората, не смеят да слязат при хората", посочи той.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #13
21:32 26.11.2025
4 Прав си!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако Двамата Дебели и Мазни крадци нямат охрана, ще изпитат народната любов
21:33 26.11.2025
5 Данко Харсъзина
21:34 26.11.2025
6 604
21:36 26.11.2025
7 Пълен Провал за Паартия Пълен Провал
Панорамните снимки показват между 800 и 1000 човека. ППДБ събраха на Национален протест едва хиляда човека. Това е голямо пропадане. Пълен резил 😂😂😂😂😂
Никога повече няма да се излъжа за тези смешници и объркани сектанти от ППДБ.
Коментиран от #10
21:36 26.11.2025
8 Мистър Оземпик
21:38 26.11.2025
9 .......
21:38 26.11.2025
10 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Пълен Провал за Паартия Пълен Провал":10 000 полицаи
Коментиран от #17, #18, #22
21:39 26.11.2025
11 Георги Илиев
21:39 26.11.2025
12 Тик- Ток
Коментиран от #14
21:40 26.11.2025
13 Пуделчета
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Вие сте много смели шопи, признавам ви го убихте ги направо :)))
21:41 26.11.2025
14 Факт
До коментар #12 от "Тик- Ток":Таман за борбата говорим!
21:42 26.11.2025
15 Данко Харсъзина
21:44 26.11.2025
16 ПРИПОМНЯНЕ
21:44 26.11.2025
17 Данко Харсъзина
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Ако е имало 10 000 полицаи, значи не е имало протестиращи. Мегданя не мож побра толкова. Я изчисли площа... :)
21:46 26.11.2025
18 Данко Харсъзина
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Що протестирате пред Националната служба по заетост? Там нема никой. Чиновниците отдавна са офейкали.
21:51 26.11.2025
19 Гост
21:59 26.11.2025
20 донки
22:18 26.11.2025
21 Тошев
22:35 26.11.2025
