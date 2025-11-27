Димитър Манолов: Бюджет 2026 не е оттеглен, а са замразени процедурите по неговото приемане

Бюджетът не е оттеглен, а са замразени процедурите по неговото приемане по-нататък, за да може да бъде доработен - големият бюджет и двата малки бюджета - на ДОО и НЗОК.
Това каза пред БНР лидерът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, който потвърди за среща в централата на ГЕРБ между управляващите, синдикати и работодатели.
"Започваме работа с работодателите и с правителството. Тези разговори обичат тишината, нека да приключим и тогава да говорим", посочи той.
Не изключвам възможността отново да има колеги, които да искат да протестират, смята Манолов.
1 Профсъюзите на защита на капитала
15:55 27.11.2025
2 Последния Софиянец
15:55 27.11.2025
3 Тоз
15:55 27.11.2025
4 Сър Уинстърн
15:57 27.11.2025
5 А ГА Ю
Коментиран от #13
15:58 27.11.2025
6 Данко Харсъзина
16:04 27.11.2025
7 Феникс
Коментиран от #18
16:05 27.11.2025
8 зоро
16:11 27.11.2025
9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
16:11 27.11.2025
10 Тракиец 🇺🇦
16:12 27.11.2025
11 Дедо ви...
Коментиран от #14
16:14 27.11.2025
12 европиец
16:14 27.11.2025
13 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "А ГА Ю":Според мен след Нова година. Когато станем пълноправен член на клуба на богатите и влезем в сърцето на Европа. До тогава такива като този на снимката ще "преговарят".
16:14 27.11.2025
14 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "Дедо ви...":Да, ще го приемат на второ четене, но според мен до година. След като влезем в Еврозооната. И с орязани пенсии и социални плащания.
16:18 27.11.2025
15 Горски
Коментиран от #17
16:21 27.11.2025
16 Бюджет за векове
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
16:26 27.11.2025
17 Данко Харсъзина
До коментар #15 от "Горски":Нито една администрация не произвежда. Нито държавната, нито частната. Тя АДМИНИСТРИРА. За това се нарича АДМИНИСТРАЦИЯ. Ако произвеждаше, щеше да се нарича ПРОИЗВОДИТЕЛ.
16:28 27.11.2025
18 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Феникс":Нали уж без бюджет в Евро няма как да влезем в еврозоната?
16:32 27.11.2025