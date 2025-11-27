Димитър Манолов: Бюджет 2026 не е оттеглен, а са замразени процедурите по неговото приемане

Бюджетът не е оттеглен, а са замразени процедурите по неговото приемане по-нататък, за да може да бъде доработен - големият бюджет и двата малки бюджета - на ДОО и НЗОК.

Това каза пред БНР лидерът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, който потвърди за среща в централата на ГЕРБ между управляващите, синдикати и работодатели.

"Започваме работа с работодателите и с правителството. Тези разговори обичат тишината, нека да приключим и тогава да говорим", посочи той.

Не изключвам възможността отново да има колеги, които да искат да протестират, смята Манолов.