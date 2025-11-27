Новини
Димитър Манолов: Бюджет 2026 не е оттеглен, а са замразени процедурите по неговото приемане

Димитър Манолов: Бюджет 2026 не е оттеглен, а са замразени процедурите по неговото приемане

27 Ноември, 2025 15:49

"Започваме работа с работодателите и с правителството. Тези разговори обичат тишината, нека да приключим и тогава да говорим", посочи лидерът на КТ "Подкрепа"

Димитър Манолов: Бюджет 2026 не е оттеглен, а са замразени процедурите по неговото приемане - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджетът не е оттеглен, а са замразени процедурите по неговото приемане по-нататък, за да може да бъде доработен - големият бюджет и двата малки бюджета - на ДОО и НЗОК.

Това каза пред БНР лидерът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, който потвърди за среща в централата на ГЕРБ между управляващите, синдикати и работодатели.

"Започваме работа с работодателите и с правителството. Тези разговори обичат тишината, нека да приключим и тогава да говорим", посочи той.

Не изключвам възможността отново да има колеги, които да искат да протестират, смята Манолов.


  • 1 Профсъюзите на защита на капитала

    11 2 Отговор
    Демокрацията не прощава на бедните. Но те си го заслужават.

    15:55 27.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    Със старите заплати в еврозоната ще е голям купон.хи хи хи

    15:55 27.11.2025

  • 3 Тоз

    12 2 Отговор
    и той бюджетар ?!

    15:55 27.11.2025

  • 4 Сър Уинстърн

    8 3 Отговор
    На този юрдек, кога ще му се търси съдебна отговорност за ОПГ.

    15:57 27.11.2025

  • 5 А ГА Ю

    4 1 Отговор
    Бюджет 2026-та година е набутан в ледената камера на хладилника. Ястнооо! Баце и Шиши ще го извадят да се размразява,ама не се знае,кога. Навън вали силен даш.

    Коментиран от #13

    15:58 27.11.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    Работодателите ще им дадат едни пари под масата. Обичайното. Тези това "работят".

    16:04 27.11.2025

  • 7 Феникс

    10 4 Отговор
    Само едно не разбирам дали нашите красиви и умни индоктринирани жълтопаветници осъзнават че този протест е във подкрепа на българският лев! Просто е, няма Шиши и Боко , няма евро! Същото важи и за новият бюджет! :)

    Коментиран от #18

    16:05 27.11.2025

  • 8 зоро

    10 1 Отговор
    Тоест протеста постигна едно голямо , но за сметка на това тържествено НИЩО

    16:11 27.11.2025

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 2 Отговор
    ЗАМРАЗЯВАЙТЕ И НАБУТВАНЕТО НИ В ИЗМИСЛЕНАТА ЕВРОЗОНА!

    16:11 27.11.2025

  • 10 Тракиец 🇺🇦

    3 1 Отговор
    СЪС РОБОВЛАДЕЛЦИТЕ НИКАКВИ РАЗГОВОРИ...ДАНЪК ДИВИДЕНТ -30% И ВСИЧКО ДА СЕ ПОКРИВА ОТ БКП ДС БИЗНЕСМЕНА МУТРА

    16:12 27.11.2025

  • 11 Дедо ви...

    7 2 Отговор
    Борисов пак излъга: Изтеглянето на бюджета се оказа само отлагане. Управляващите не се отказват от вече внесения проектобюджет за 2026 г., ще притискат синдикатите и работодателите да приемат финансовата рамка на второ четене

    Коментиран от #14

    16:14 27.11.2025

  • 12 европиец

    6 6 Отговор
    Набутването в Еврозоната е буквално престъпление в момента .В коя еврозона , онази на фалирала Франция или на залязваща Германия .Коя Европа , онази в която официалния език е арабски ? Ние нямаме място там , първо защото не са ни питали когато ни приемаха и второ , ние сме по скоро хартиен член на ЕС и те го знаят и ние го знаем

    16:14 27.11.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "А ГА Ю":

    Според мен след Нова година. Когато станем пълноправен член на клуба на богатите и влезем в сърцето на Европа. До тогава такива като този на снимката ще "преговарят".

    16:14 27.11.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дедо ви...":

    Да, ще го приемат на второ четене, но според мен до година. След като влезем в Еврозооната. И с орязани пенсии и социални плащания.

    16:18 27.11.2025

  • 15 Горски

    3 2 Отговор
    Механизма трябва да е НА СВЪРШЕНА РАБОТА!!! И да си плащат всички удръжки и да се спре изплащане на 10-20 заплати при пенсия! ТЪРТЕИТЕ ТРЯБВА ДА ПОЧНАТ ДА РАБОТЯТ ЗА ПАРИТЕ СИ! А колко става с вноските? над 3000,а в частния сектор в малките градове с 1000 надолу и плащат вноски ай стига дискриминация. А какво е произвела държавната администрация? Бухалка по поръчка, нищо повече, Да се чуди човек как с тази заплата всички чиновници карат коли за по 50 бона и имат по три апартамента. Нали жена ти е в държавната администрация?

    Коментиран от #17

    16:21 27.11.2025

  • 16 Бюджет за векове

    1 1 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    16:26 27.11.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Горски":

    Нито една администрация не произвежда. Нито държавната, нито частната. Тя АДМИНИСТРИРА. За това се нарича АДМИНИСТРАЦИЯ. Ако произвеждаше, щеше да се нарича ПРОИЗВОДИТЕЛ.

    16:28 27.11.2025

  • 18 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Феникс":

    Нали уж без бюджет в Евро няма как да влезем в еврозоната?

    16:32 27.11.2025

