1 декември,18 ч.: Нов протест на ПП срещу Бюджет 2026

От "Продължаваме промяната" обявиха нов протест срещу Бюджет 2026. Датата е 1 декември, началото-18 ч. , в София.
"След безспорния успех на големия протест на 26 ноември и заявката за оттегляне на бюджета, се налага отново да излезем на площада, да напълни булевардите и да заявим ясно, че НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ ДА НИ ОГРАБЯТ! ГЕРБ излъгаха всички българи, че бюджетът ще бъде оттеглен и преработен, а ден по-късно се оказва, че заедно с "Ново начало" и с услужливото мълчание на ИТН и БСП все още възнамеряват да бръкнат в джобовете на всички ни.
Ще им позволим ли?
Само заедно можем да ги спрем!
Протестът е отворен към всички, които не приемат бюджета, защото искат конкурентна икономика и справедливи доходи.", се казва в публикация на страницата на "Промяната" във фейсбук
1 Имам въпрос
Коментиран от #16
15:25 28.11.2025
2 Верно ли
Коментиран от #9
15:26 28.11.2025
3 оня с питон.я
15:26 28.11.2025
4 Софийски
Коментиран от #48
15:26 28.11.2025
5 банкята
15:26 28.11.2025
6 1:0 за Борисов
Скоро ще бъдат съдени за умишлоно клатене на държавата в полза на чужди интереси.
15:27 28.11.2025
7 някой
15:28 28.11.2025
8 Държавата
Коментиран от #53
15:28 28.11.2025
9 Не позна
До коментар #2 от "Верно ли":Странното е че булката Борисов и мъжът и Пеевски ще те крадат още повече.
15:29 28.11.2025
10 300 000 Софиянци в
Елате в Триъгълника на Властта.😁❤️🇧🇬
Времето в Понеделник, Слънчево, 18 часа, 5С , идеално време за лов на рибка бананка.
Спасителят в Ръжта ви призовава.
Коментиран от #14, #25, #59
15:29 28.11.2025
11 пеев свинефски 🐷
аз СЪМ демокрацията
15:29 28.11.2025
12 Бюджет за милиарди, корупция
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
Коментиран от #17
15:30 28.11.2025
13 "На зла
15:30 28.11.2025
14 голем смех
До коментар #10 от "300 000 Софиянци в":Палячо, ти виждал ли си 300 хиляди индивида на куп? Смешник.
15:30 28.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Моля
До коментар #1 от "Имам въпрос":Защо слагате минуси? Да не сте укривали пари за някое ново мезонетче? Вървете в затвора! Да, вървете в затвора!
15:31 28.11.2025
17 Борисов го нафърфоли на Асен Василев
До коментар #12 от "Бюджет за милиарди, корупция":През 2026 Асен Василев и ППДБ ще са виновни за орязания бюджет за институциите в държавата. А Борисов отново ще е на бял кон.
Коментиран от #24
15:32 28.11.2025
18 Нехис
15:32 28.11.2025
19 .......
Коментиран от #26
15:33 28.11.2025
20 сладкопоен чучулиг
А ревете сега, че старите мутри ви пързалят с 200.
Лукови глави.
Коментиран от #30
15:34 28.11.2025
21 Трол
15:34 28.11.2025
22 Фен от колцентър
15:34 28.11.2025
23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
СКОРО ЩЕ ПАДНАТ......."ЗА ХОРАТА"....
15:35 28.11.2025
24 Не ви ли е срам
До коментар #17 от "Борисов го нафърфоли на Асен Василев":Вие всички, които сте нароени и набутани в институции. Изключвам онези, които са специалисти и има нужда от тях. Но онези където сте набутани през суджуци, връзки и вратовръзки. Вие нямате ли срам? Не се ли замисляте, че отнякъде ви идват парите? Според вас откъде? Нямате ли срам докато обслужвате политическата мафия и си зимувате на топло, че някой друг ви изкарва парите? В България трябва да се привлекат производства и там да работите. Администрациятс трябва да се съкрати, значително. Защо от мен ще взимат пари за да хранят някого, който работи срещу мен и срещу дър, някой който пази мафията! Това е безумие.
Коментиран от #27
15:37 28.11.2025
25 Хаха
До коментар #10 от "300 000 Софиянци в":Срещу еврото не протестирахте, но скачате срещу бюджета, който е такъв заради приемането на еврото.
Коментиран от #32, #34
15:37 28.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 не ме е срам
До коментар #24 от "Не ви ли е срам":Като съкратиш 200 хиляди от администрацията и ги пратиш на борсата, ти ще им плащаш помощите. Хайде мислете с горните си глави бе!
Коментиран от #35, #44
15:39 28.11.2025
28 мъкаааа
15:39 28.11.2025
29 трнажор
Коментиран от #49
15:40 28.11.2025
30 ТИГО
До коментар #20 от "сладкопоен чучулиг":АБЕ сладкопойният !15 години кой целува на Меркел и компания ивицата газа ?? Нали твоите ни набутаха ,избирателно мислиш !
15:40 28.11.2025
31 12345
15:40 28.11.2025
32 всъщност
До коментар #25 от "Хаха":Бюджета е такъв, защото всеки от коалиционните партньори държи на неговото си и затова се роди Франкенщайн. На следващите избори пак гласувайте за разни имагинерни формации, та отново да ни управлява Коалиция. Мазохсти.
15:41 28.11.2025
33 пп-дбгдщя
15:42 28.11.2025
34 От 2020 на всички Протести, нон стоп,
До коментар #25 от "Хаха":24/7 до последна капка кръв.
15:42 28.11.2025
35 ТИГО
До коментар #27 от "не ме е срам":ДА а сега им плащаме целият масраф ! Я по добре на борсата, и без това ако нямат смартфони и интернет ще заспят от скука на бачкане!
15:42 28.11.2025
36 ПеПер асо-Де Билите
До коментар #26 от "някой":И да ривете и да не ривете бойко и пеевски ще си правят квото си искат номер едно са и пак тях ще избираме Киро и асен да си одат откъде дойдохa
Коментиран от #43
15:44 28.11.2025
37 ясновидец
Коментиран от #39
15:44 28.11.2025
38 Кокореско
До коментар #26 от "някой":пъпеш не се възпалявай толкова.
15:45 28.11.2025
39 така е
До коментар #37 от "ясновидец":36 години комунистите ни лъжат, че не ни управляват и че руснаците са си тръгнали.
15:45 28.11.2025
40 БАЙ ---ХОЙ
КОСМОНАФТ.
ТИЯ. ДВАМАТА. СА. УНИКАЛНИ. МАНИПУЛАТОРИ,
ЛЪЖЦИ. И. НАЙ. ВЕЧЕ КРАДЦИ.
НА. БУНТ. СРЕЩУ. ТИЯ. МУТРИ.
Коментиран от #46
15:46 28.11.2025
41 .......
До коментар #26 от "някой":КЪДЕ СТЕ Ш ИБ АНИ МОСКОВСКИ ЖИВОТНИ ГОВЕДА ИЗР ОДИ КАЛПАВИ И НЕКАДЪРНИ ИЗ МЕТ ИЗЧ АДИЯ .БОКЛУ ЦИ
15:46 28.11.2025
42 Колкото повече наближава
Декември месец ще бъде изпълнен със закани, блокади. протести, Кокорчо и Мирчо ще се пънат по медиите с Копейки, Руди Гела и Величие!
Зад всички тоя ще слухти Черепа и ще насъсква агитките!
Коментиран от #55
15:46 28.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Вижда се
До коментар #27 от "не ме е срам":Такова е цялото положение в държавата. Нямате срам. Затова всеки вика "и аз съм и аз бих го направил". "И всички правят така". Всеки гледа да прекара другия и да живее на неговия гръб. Такива са политиците, бизнесмените, има такива полицаи, даже военни, дори генерали. Селяндури, грабят своите и укриват. И после апартаменти и хотели, чак в чужбината. Какво му има на този народ?
15:46 28.11.2025
45 пп-дбгдщя
15:47 28.11.2025
46 Трай бе лепилар
До коментар #40 от "БАЙ ---ХОЙ":По-прости от вас ППДеБилите няма
15:47 28.11.2025
47 Промяна
15:48 28.11.2025
48 Промяна
До коментар #4 от "Софийски":Защото ти си написал ли хахахахахаха
15:48 28.11.2025
49 Анджо
До коментар #29 от "трнажор":Кажи някой привилегии от социализма, аз не знам такива. Живял съм по това време и само знам ,че имаше повече забрани и помня ,че тогава данъчното облагане беше прогресивно и ми удържаха ергенски данък и не беше никак нисък като процент.
Коментиран от #58
15:48 28.11.2025
50 четирихилядник
15:49 28.11.2025
51 дб-пп
15:49 28.11.2025
52 Резидент Радев
Ще пробват всичко, вкл.блокади и т.н.
ЧЕРЕПА ще прави провокациите.
15:49 28.11.2025
53 Промяна
До коментар #8 от "Държавата":Ти изобщо знаеш ли за какво става въпрос в този бюджет
15:49 28.11.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ТИГО
До коментар #42 от "Колкото повече наближава":Дааа така е А1 става на 30 звездите ти го говорят по смарфончето!ООО Нострадамусе кажи числата за ТОТО ? Делфийски оракуле кажи кога ще поевтинее бензина ? Нали твоят пророк Буци каза че си иска левчето ,е къде е левчето ?
15:50 28.11.2025
56 43215
15:50 28.11.2025
57 Даката
Само отвратителни хора по тези протести.
15:50 28.11.2025
58 имаше и привилегии
До коментар #49 от "Анджо":Примерно простосмъртен можеше да гледа само през витрината на Кореком.
А само в София е имало над 3500 богопомазани на котлова храна на сметката на УБО три пъти на ден. Храната се е готвела в ресторанта на хотел Рила и в стола на Киноцентъра в Бояна и е разкарвана по домовете от служители на УБО. Ама не сте и чули за това, нали?
15:51 28.11.2025
59 Промяна
До коментар #10 от "300 000 Софиянци в":ХАХАХАХА ШАРЛАТАНИТЕ ТЪРСЯТ МАЛОУМНИЦИ ДА ГИ ЛЪЖАТ ШАРЛАТАНИТЕ ТЪРСЯТ ХУЛИГАНИ ДА БИЯТ ШАРЛАТАНИТЕ ТЕРОРИЗИРАТ И САБОТИРАТ БЪЛГАРИЯИ СА БЕЗНАКАЗАНИ
15:51 28.11.2025
60 09876
15:51 28.11.2025