1 декември,18 ч.: Нов протест на ПП срещу Бюджет 2026

От "Продължаваме промяната" обявиха нов протест срещу Бюджет 2026. Датата е 1 декември, началото-18 ч. , в София.

"След безспорния успех на големия протест на 26 ноември и заявката за оттегляне на бюджета, се налага отново да излезем на площада, да напълни булевардите и да заявим ясно, че НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ ДА НИ ОГРАБЯТ! ГЕРБ излъгаха всички българи, че бюджетът ще бъде оттеглен и преработен, а ден по-късно се оказва, че заедно с "Ново начало" и с услужливото мълчание на ИТН и БСП все още възнамеряват да бръкнат в джобовете на всички ни.

Ще им позволим ли?

Само заедно можем да ги спрем!

Протестът е отворен към всички, които не приемат бюджета, защото искат конкурентна икономика и справедливи доходи.", се казва в публикация на страницата на "Промяната" във фейсбук