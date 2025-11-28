1 декември,18 ч.: Нов протест на ПП срещу Бюджет 2026

Новини
България »
Всички градове »
28 Ноември, 2025 15:18 878 60

  • продължаваме промяната-
  • нов протест-
  • бюджет 2026

ГЕРБ излъгаха всички българи, че бюджетът ще бъде оттеглен и преработен, а ден по-късно се оказва, че заедно с "Ново начало" и с услужливото мълчание на ИТН и БСП все още възнамеряват да бръкнат в джобовете на всички ни., казват още от "Промяната"

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От "Продължаваме промяната" обявиха нов протест срещу Бюджет 2026. Датата е 1 декември, началото-18 ч. , в София.

"След безспорния успех на големия протест на 26 ноември и заявката за оттегляне на бюджета, се налага отново да излезем на площада, да напълни булевардите и да заявим ясно, че НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ ДА НИ ОГРАБЯТ! ГЕРБ излъгаха всички българи, че бюджетът ще бъде оттеглен и преработен, а ден по-късно се оказва, че заедно с "Ново начало" и с услужливото мълчание на ИТН и БСП все още възнамеряват да бръкнат в джобовете на всички ни.

Ще им позволим ли?

Само заедно можем да ги спрем!

Протестът е отворен към всички, които не приемат бюджета, защото искат конкурентна икономика и справедливи доходи.", се казва в публикация на страницата на "Промяната" във фейсбук


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Имам въпрос

    5 12 Отговор
    Защо Лена Бориславова се уговаряше с детето на мафията Крум Зарков да не се закачат изтеклите по давност преписки в КПКОНПИ? Защо? Да излезне и да се извини. И да поиска отварянето на всички преписки за вюсвободен достъп от хората, да бъдат качени в интернет. КПКОНПИ и НАП трябва да работят в полза на държавата, не да пазят мафията!

    Коментиран от #16

    15:25 28.11.2025

  • 2 Верно ли

    8 14 Отговор
    Странно е как един от виновниците за увеличените социални разходи, водещи до непрекъснати заеми, призовава за протест и то точно срещу бюджета, който дефалто си е негово отроче. Не, че не е за протест, ама да протестираш рамп до рамо с Ококорения ...

    Коментиран от #9

    15:26 28.11.2025

  • 3 оня с питон.я

    5 12 Отговор
    Е как така призовавате всички да излязат? Нали Мирчев каза на Бойко, че протестът е само за избиратели на шарлатаните?

    15:26 28.11.2025

  • 4 Софийски

    24 4 Отговор
    Това правителство е свършено

    Коментиран от #48

    15:26 28.11.2025

  • 5 банкята

    0 9 Отговор
    няма да е политически протеста,моя приятел шорош е демократ и им даде някой лев преди празниците да се съберат и пообщуват децата на демокрацията

    15:26 28.11.2025

  • 6 1:0 за Борисов

    4 16 Отговор
    Борисов изтегли Бюджета и ППДБ изпаднаха в безтегловност.
    Скоро ще бъдат съдени за умишлоно клатене на държавата в полза на чужди интереси.

    15:27 28.11.2025

  • 7 някой

    16 4 Отговор
    Само така, само с натиск магат да бъдат принудени. Те не разбират от аргументи, разбират сао от гпубата сила, с която самите те винаги са си служили.

    15:28 28.11.2025

  • 8 Държавата

    12 3 Отговор
    Никой не иска да пипне надута администрация и парите на мафията, и всичко се стоварва с огромна тежест върху обикновените и честно работещи хора! Докога?

    Коментиран от #53

    15:28 28.11.2025

  • 9 Не позна

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Верно ли":

    Странното е че булката Борисов и мъжът и Пеевски ще те крадат още повече.

    15:29 28.11.2025

  • 10 300 000 Софиянци в

    3 6 Отговор
    Понеделник 1 Декември.
    Елате в Триъгълника на Властта.😁❤️🇧🇬
    Времето в Понеделник, Слънчево, 18 часа, 5С , идеално време за лов на рибка бананка.
    Спасителят в Ръжта ви призовава.

    Коментиран от #14, #25, #59

    15:29 28.11.2025

  • 11 пеев свинефски 🐷

    2 1 Отговор
    аз съм не просто гарант за демокрацията
    аз СЪМ демокрацията

    15:29 28.11.2025

  • 12 Бюджет за милиарди, корупция

    4 1 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    Коментиран от #17

    15:30 28.11.2025

  • 13 "На зла

    6 0 Отговор
    круша , зъл прът " е казал народът ни .

    15:30 28.11.2025

  • 14 голем смех

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "300 000 Софиянци в":

    Палячо, ти виждал ли си 300 хиляди индивида на куп? Смешник.

    15:30 28.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Моля

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Имам въпрос":

    Защо слагате минуси? Да не сте укривали пари за някое ново мезонетче? Вървете в затвора! Да, вървете в затвора!

    15:31 28.11.2025

  • 17 Борисов го нафърфоли на Асен Василев

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "Бюджет за милиарди, корупция":

    През 2026 Асен Василев и ППДБ ще са виновни за орязания бюджет за институциите в държавата. А Борисов отново ще е на бял кон.

    Коментиран от #24

    15:32 28.11.2025

  • 18 Нехис

    4 5 Отговор
    Подмяната гласуват заедно с руските партии против еврозоната. Назначени бяха от Мунчо Естонски - главен копейкаджия..... даже купуваха и газ от дъщерното дружество на Газпром, с 20% надценка. Не знам защо още има глупаци, които мислят, че са европейски настроени от Подмяната.

    15:32 28.11.2025

  • 19 .......

    6 9 Отговор
    МАСОВ ПРОТЕСТ 🤣 ОТ 5 000 МАЛОУМНИЦИ С ПРОМИТИ МОЗАЦИ ,ВЯРВАЩИ НА КОКОРЧО И ИСИЕ! 🤣

    Коментиран от #26

    15:33 28.11.2025

  • 20 сладкопоен чучулиг

    4 5 Отговор
    Лукови глави жълтопаветни дето ни набухте насила в смотаната ви еврозона, нали като сме били влезли там мед и масло щяло да тече, и никакви кражби??
    А ревете сега, че старите мутри ви пързалят с 200.
    Лукови глави.

    Коментиран от #30

    15:34 28.11.2025

  • 21 Трол

    3 5 Отговор
    Дано да е хубаво времето навън, за да могат да влязат в парламента и да свалят Пеевски.

    15:34 28.11.2025

  • 22 Фен от колцентър

    3 0 Отговор
    Ще искаме ли о се така на кабинета ,ако не без мен

    15:34 28.11.2025

  • 23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 3 Отговор
    ГЛАВИТЕ НА ДВЕТЕ ПРАСЕТА
    СКОРО ЩЕ ПАДНАТ......."ЗА ХОРАТА"....

    15:35 28.11.2025

  • 24 Не ви ли е срам

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Борисов го нафърфоли на Асен Василев":

    Вие всички, които сте нароени и набутани в институции. Изключвам онези, които са специалисти и има нужда от тях. Но онези където сте набутани през суджуци, връзки и вратовръзки. Вие нямате ли срам? Не се ли замисляте, че отнякъде ви идват парите? Според вас откъде? Нямате ли срам докато обслужвате политическата мафия и си зимувате на топло, че някой друг ви изкарва парите? В България трябва да се привлекат производства и там да работите. Администрациятс трябва да се съкрати, значително. Защо от мен ще взимат пари за да хранят някого, който работи срещу мен и срещу дър, някой който пази мафията! Това е безумие.

    Коментиран от #27

    15:37 28.11.2025

  • 25 Хаха

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "300 000 Софиянци в":

    Срещу еврото не протестирахте, но скачате срещу бюджета, който е такъв заради приемането на еврото.

    Коментиран от #32, #34

    15:37 28.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 не ме е срам

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Не ви ли е срам":

    Като съкратиш 200 хиляди от администрацията и ги пратиш на борсата, ти ще им плащаш помощите. Хайде мислете с горните си глави бе!

    Коментиран от #35, #44

    15:39 28.11.2025

  • 28 мъкаааа

    4 1 Отговор
    А Киро Брадата къде се е скатал? Да не е пак до някоя парапетка?

    15:39 28.11.2025

  • 29 трнажор

    0 2 Отговор
    Като не успяхте да постигнете нищо , защо да идвам .Аз и без друго съм почитател на социализма .Ако обещаете да върнете привилегиите от соца , съм там . Само за приказки ,разходки , хепънинг е безмислено . Живеем си в диктатурата и толкова !

    Коментиран от #49

    15:40 28.11.2025

  • 30 ТИГО

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "сладкопоен чучулиг":

    АБЕ сладкопойният !15 години кой целува на Меркел и компания ивицата газа ?? Нали твоите ни набутаха ,избирателно мислиш !

    15:40 28.11.2025

  • 31 12345

    3 1 Отговор
    Нека бъде бой само Асена да не пее химна......

    15:40 28.11.2025

  • 32 всъщност

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хаха":

    Бюджета е такъв, защото всеки от коалиционните партньори държи на неговото си и затова се роди Франкенщайн. На следващите избори пак гласувайте за разни имагинерни формации, та отново да ни управлява Коалиция. Мазохсти.

    15:41 28.11.2025

  • 33 пп-дбгдщя

    1 1 Отговор
    Имам излихни закачалки , да ги нося ли за подарък на Хамид ?

    15:42 28.11.2025

  • 34 От 2020 на всички Протести, нон стоп,

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хаха":

    24/7 до последна капка кръв.

    15:42 28.11.2025

  • 35 ТИГО

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "не ме е срам":

    ДА а сега им плащаме целият масраф ! Я по добре на борсата, и без това ако нямат смартфони и интернет ще заспят от скука на бачкане!

    15:42 28.11.2025

  • 36 ПеПер асо-Де Билите

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "някой":

    И да ривете и да не ривете бойко и пеевски ще си правят квото си искат номер едно са и пак тях ще избираме Киро и асен да си одат откъде дойдохa

    Коментиран от #43

    15:44 28.11.2025

  • 37 ясновидец

    0 3 Отговор
    Цялата работа е такава , че живеем в диктатура и ни подготвят за война . Знам ,че не ви се вярва ,но цяла Европа ще пламне .

    Коментиран от #39

    15:44 28.11.2025

  • 38 Кокореско

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "някой":

    пъпеш не се възпалявай толкова.

    15:45 28.11.2025

  • 39 така е

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "ясновидец":

    36 години комунистите ни лъжат, че не ни управляват и че руснаците са си тръгнали.

    15:45 28.11.2025

  • 40 БАЙ ---ХОЙ

    2 2 Отговор
    АКО. НЯКОЙ. МИ. КАЖЕ. ЧЕ. ИМА. ПО. ГОЛЯМ. ЛЪЖЕЦ. ОТ. БОРИСОВ. И. НЕГОВИЯ. НАЧАЛНИК. МАГНИТСКИ. ЩЕ. СИ. ИЗЯМ. ДИПЛОМАТА. ЗА.
    КОСМОНАФТ.
    ТИЯ. ДВАМАТА. СА. УНИКАЛНИ. МАНИПУЛАТОРИ,
    ЛЪЖЦИ. И. НАЙ. ВЕЧЕ КРАДЦИ.
    НА. БУНТ. СРЕЩУ. ТИЯ. МУТРИ.

    Коментиран от #46

    15:46 28.11.2025

  • 41 .......

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "някой":

    КЪДЕ СТЕ Ш ИБ АНИ МОСКОВСКИ ЖИВОТНИ ГОВЕДА ИЗР ОДИ КАЛПАВИ И НЕКАДЪРНИ ИЗ МЕТ ИЗЧ АДИЯ .БОКЛУ ЦИ

    15:46 28.11.2025

  • 42 Колкото повече наближава

    2 1 Отговор
    датата за приемане на България в еврозоната и окончателната интеграция в ЕС, толкова повече озверяват кремълските слуги в България, водени от Радню Решетников.

    Декември месец ще бъде изпълнен със закани, блокади. протести, Кокорчо и Мирчо ще се пънат по медиите с Копейки, Руди Гела и Величие!

    Зад всички тоя ще слухти Черепа и ще насъсква агитките!

    Коментиран от #55

    15:46 28.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Вижда се

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "не ме е срам":

    Такова е цялото положение в държавата. Нямате срам. Затова всеки вика "и аз съм и аз бих го направил". "И всички правят така". Всеки гледа да прекара другия и да живее на неговия гръб. Такива са политиците, бизнесмените, има такива полицаи, даже военни, дори генерали. Селяндури, грабят своите и укриват. И после апартаменти и хотели, чак в чужбината. Какво му има на този народ?

    15:46 28.11.2025

  • 45 пп-дбгдщя

    0 0 Отговор
    ИТН ,БСП , МЕЧ , Величие , там ли ще бъдат .Ясно им показаха , че са излишни и непотребни .Вие просто не разбирате , че власта е окупирана и държавата е диктатура и с протести нищо няма да стане .

    15:47 28.11.2025

  • 46 Трай бе лепилар

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "БАЙ ---ХОЙ":

    По-прости от вас ППДеБилите няма

    15:47 28.11.2025

  • 47 Промяна

    0 1 Отговор
    МНОГО ВАЖНО САБОТАЖНИЦИГЕ СЪЮЗЕНИ С ЧЕРЕПИ ОЛИГАРСИ ТЕРОРИЗИРАТ БЪЛГАРИЯ

    15:48 28.11.2025

  • 48 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Софийски":

    Защото ти си написал ли хахахахахаха

    15:48 28.11.2025

  • 49 Анджо

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "трнажор":

    Кажи някой привилегии от социализма, аз не знам такива. Живял съм по това време и само знам ,че имаше повече забрани и помня ,че тогава данъчното облагане беше прогресивно и ми удържаха ергенски данък и не беше никак нисък като процент.

    Коментиран от #58

    15:48 28.11.2025

  • 50 четирихилядник

    2 0 Отговор
    Колеги, вярно ли е че в края на годината затварят библиотекарския институт в София? Кой ще ни плаща заплатите тогава?

    15:49 28.11.2025

  • 51 дб-пп

    2 1 Отговор
    Ако искахте успех , да бяхте направили барикади до изтеглянето на бюджета .С розови инсталаций на домашни животни , няма да стане .Меки сте като Асенчо .

    15:49 28.11.2025

  • 52 Резидент Радев

    2 1 Отговор
    е изкомандван от Пасоля да запали държавата и за това Шайката му, начело с ППДБ , е активирана!

    Ще пробват всичко, вкл.блокади и т.н.
    ЧЕРЕПА ще прави провокациите.

    15:49 28.11.2025

  • 53 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Държавата":

    Ти изобщо знаеш ли за какво става въпрос в този бюджет

    15:49 28.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ТИГО

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Колкото повече наближава":

    Дааа така е А1 става на 30 звездите ти го говорят по смарфончето!ООО Нострадамусе кажи числата за ТОТО ? Делфийски оракуле кажи кога ще поевтинее бензина ? Нали твоят пророк Буци каза че си иска левчето ,е къде е левчето ?

    15:50 28.11.2025

  • 56 43215

    3 0 Отговор
    Полицаи,Счупете главите на протестърите и България най-после ще тръгне напред!

    15:50 28.11.2025

  • 57 Даката

    1 0 Отговор
    Отвратителните ПП ДБ, понеже никога повече няма и да помиришат власт искат пари, като за последно... както казват "след нас и потоп"... нищо че президентския "Боташ" резил ни изпразва бюджета ежедневно по милион и петдесет хиляди ей така на вятъра... и протести, понеже искали пари, а русофилите това и чакат, те пък милите искат България в калта, където е и тяхната Русия...
    Само отвратителни хора по тези протести.

    15:50 28.11.2025

  • 58 имаше и привилегии

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Анджо":

    Примерно простосмъртен можеше да гледа само през витрината на Кореком.
    А само в София е имало над 3500 богопомазани на котлова храна на сметката на УБО три пъти на ден. Храната се е готвела в ресторанта на хотел Рила и в стола на Киноцентъра в Бояна и е разкарвана по домовете от служители на УБО. Ама не сте и чули за това, нали?

    15:51 28.11.2025

  • 59 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "300 000 Софиянци в":

    ХАХАХАХА ШАРЛАТАНИТЕ ТЪРСЯТ МАЛОУМНИЦИ ДА ГИ ЛЪЖАТ ШАРЛАТАНИТЕ ТЪРСЯТ ХУЛИГАНИ ДА БИЯТ ШАРЛАТАНИТЕ ТЕРОРИЗИРАТ И САБОТИРАТ БЪЛГАРИЯИ СА БЕЗНАКАЗАНИ

    15:51 28.11.2025

  • 60 09876

    0 0 Отговор
    Всичко щеше да е страхотно, ако лицата на протеста бяха Костадин, Ивелин и Радостин, а изотзадзе им да надничаше Зеления Чорап!А сега...нямаме ентусиазъм.

    15:51 28.11.2025

