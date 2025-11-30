Новини
Ще има ли скоро у нас ресторант със звезда „Мишлен”

30 Ноември, 2025 09:53 537 11

Столична община успя да се пребори инспектори на организацията у нас

Ще има ли скоро у нас ресторант със звезда „Мишлен” - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Ще влезе ли България най-после в престижния световен стандарт за оценка на ресторанти „Мишлен”? Предстои София да подпише договор за предварителен одит на кулинарната сцена у нас.

Какво трябва да направят ресторантите, за да влязат в тази класация и как трябва да изглежда шопската салата, за да впечатли тайните оценители? Темата коментира топ готвачът Андре Токев в предаването „Събуди се”.

„Аз съм много радостен за тази новина и благодаря на Столичната община, че се пребори инспекторите да дойдат в България, което е една голяма крачка към по-нататъшното кулинарно развитие на България”, заяви Андре Токев.

Според него това е голяма крачка. И обясни, че звездата „Мишлен” означава високо качество. „Това е една крачка, която подпомага и малките производители — фермерските продукти, тъй като ще се изискват качествени продукти в ресторантите. Обучението на младите хора, вдигането на нивото. Това не е само един отрасъл — то е свързано от обучение, до производство, до туризъм", обясни шеф Токев.

Той благодари на Столична община за инициативата и обясни, че някоя институция трябва да покани инспекторите, не може ресторантите сами.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    Отговор
    Аз чичо ви Вальо, получих порно Оскар за партито ми на дувара...

    10:02 30.11.2025

  • 2 Дреме ми

    Отговор
    На мишутката.
    Всичко оправихме до Мишлена я докарахме.
    То има само един кандидат хотел- рестоанта с водопада!

    10:02 30.11.2025

  • 3 Луд

    Отговор
    То исега 90% от готвачите са като мишелин

    10:03 30.11.2025

  • 4 Ах Ох

    Отговор
    Някви мишки ше ми се влачат по ресторантите.

    10:06 30.11.2025

  • 5 АМАH OT ИДИOTИ

    Отговор
    ТОВА Е НАЙ ВАЖНОТО ЗА БЪЛГАРИЯ ДНЕС.😆
    ВСИЧКО ДРУГО Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ 😄
    ДА ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА CEPEМ.
    😮

    10:06 30.11.2025

  • 6 Ужасяващо е

    Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    10:07 30.11.2025

  • 7 6135

    Отговор
    Защо пак трябва да се навеждаме пред пред някакви псевдо-комитети за да се харесаме? Защо доброволно ще оставим чужденци, които от кухня не разбират, да определят качеството на българските готвачи?

    Коментиран от #8, #10

    10:10 30.11.2025

  • 8 Тракиец

    Отговор

    До коментар #7 от "6135":

    Чужденци които от кухня не разбират ? Ти чуваш ли се кво дрънкаш

    10:26 30.11.2025

  • 9 Германец

    Отговор
    Къв мишлен бе на българето му дай салам без месо за 50 стинки и гледай как плюска радостно, че и ушите му плющят! После реве по новините дайте ми 300 хиляди лева за турция,че имам рак 🤣🤣🤣

    10:28 30.11.2025

  • 10 Програмист

    Отговор

    До коментар #7 от "6135":

    Ти влез в българска кухня първо.. и повече в български ресторант няма да стъпиш 😉

    10:29 30.11.2025

  • 11 Икономист

    Отговор
    Мутрополицаите вече имат по големи заплати от програмистите!

    10:30 30.11.2025

Новини по градове:
