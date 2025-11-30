Ще има ли скоро у нас ресторант със звезда „Мишлен”

Ще влезе ли България най-после в престижния световен стандарт за оценка на ресторанти „Мишлен”? Предстои София да подпише договор за предварителен одит на кулинарната сцена у нас.
Какво трябва да направят ресторантите, за да влязат в тази класация и как трябва да изглежда шопската салата, за да впечатли тайните оценители? Темата коментира топ готвачът Андре Токев в предаването „Събуди се”.
„Аз съм много радостен за тази новина и благодаря на Столичната община, че се пребори инспекторите да дойдат в България, което е една голяма крачка към по-нататъшното кулинарно развитие на България”, заяви Андре Токев.
Според него това е голяма крачка. И обясни, че звездата „Мишлен” означава високо качество. „Това е една крачка, която подпомага и малките производители — фермерските продукти, тъй като ще се изискват качествени продукти в ресторантите. Обучението на младите хора, вдигането на нивото. Това не е само един отрасъл — то е свързано от обучение, до производство, до туризъм", обясни шеф Токев.
Той благодари на Столична община за инициативата и обясни, че някоя институция трябва да покани инспекторите, не може ресторантите сами.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
10:02 30.11.2025
2 Дреме ми
Всичко оправихме до Мишлена я докарахме.
То има само един кандидат хотел- рестоанта с водопада!
10:02 30.11.2025
3 Луд
10:03 30.11.2025
4 Ах Ох
10:06 30.11.2025
5 АМАH OT ИДИOTИ
ВСИЧКО ДРУГО Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ 😄
ДА ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА CEPEМ.
😮
10:06 30.11.2025
6 Ужасяващо е
10:07 30.11.2025
7 6135
Коментиран от #8, #10
10:10 30.11.2025
8 Тракиец
До коментар #7 от "6135":Чужденци които от кухня не разбират ? Ти чуваш ли се кво дрънкаш
10:26 30.11.2025
9 Германец
10:28 30.11.2025
10 Програмист
До коментар #7 от "6135":Ти влез в българска кухня първо.. и повече в български ресторант няма да стъпиш 😉
10:29 30.11.2025
11 Икономист
10:30 30.11.2025