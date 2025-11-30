Новини
Почина финансистът Емил Хърсев

30 Ноември, 2025 20:16

Финансовият експерт и бизнесмен е роден в Димитровград на 19 октомври 1961 г. Доцент е по банково дело в УНСС и собственик на "Хърсев КО“.

Почина финансистът Емил Хърсев - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти

Финансистът Емил Хърсев е починал, научи ФАКТИ.

Хърсев завършва немската гимназия в София. След това започва висшето си образование във ВИИ "Карл Маркс“ (днес УНСС), където се дипломира по специалността финанси. Защитава дисертация на тема "Еволюция на парите“ (1990).

Бил е подуправител на БНБ, член на борда на Булбанк, Минералбанк, Кредитна банка, БРИБ, МБИС в Москва.

Хърсев е доцент по банково дело и банков мениджмънт в УНСС (от 1996), финансов и инвестиционен консултант и собственик на "Хърсев и КО“.

Емил Хърсев има съпруга на име Юлиана и две деца. И двете му дъщери са в семейния бизнес.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Азз

    33 3 Отговор
    А, защо така? Той нали имаше пари?
    Това е намек към прасетата.
    А сега сериозно - лека му пръст на човека

    20:18 30.11.2025

  • 2 обективен

    26 2 Отговор
    За крадците -умрели , нищо лошо да не се казва .

    20:19 30.11.2025

  • 3 Един

    32 2 Отговор
    Един мръсник по-малко!
    Очакваме да чуем добра новина и за Хапарцумян!

    Коментиран от #11, #14

    20:19 30.11.2025

  • 4 Цвете

    16 3 Отговор
    ЛЕКА МУ ПРЪСТ, НО БЕШЕ ДОСТА БОГАТ И ЗАТОВА СЕ СКРИ ЗА ДЪЛГО ОТ ПОЛЕЗРЕНИЕТО. ИМЕННО ТОЙ КУПИ ОТ БАНКЕРА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ АПАРТАМЕНТА НА УЛИЦА " РАКОВСКИ И ЪГЪЛА С " АКСАКОВ " ПРОЗОРЦИТЕ БЯХА СПЕЦИАЛНИ, САМОЛЕТНО СТЪКЛО ЗА ДА ИЗОЛИРА ШУМА. НО, ТОВА Е ЖИВОТА.

    Коментиран от #20

    20:20 30.11.2025

  • 5 Българин....

    28 0 Отговор
    Крадоха. Крадоха и най накрая опънаха петелите!

    20:20 30.11.2025

  • 6 Цвете

    8 3 Отговор
    ЛЕКА МУ ПРЪСТ, НО БЕШЕ ДОСТА БОГАТ И ЗАТОВА СЕ СКРИ ЗА ДЪЛГО ОТ ПОЛЕЗРЕНИЕТО. ИМЕННО ТОЙ КУПИ ОТ БАНКЕРА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ АПАРТАМЕНТА НА УЛИЦА " РАКОВСКИ И ЪГЪЛА С " АКСАКОВ " ПРОЗОРЦИТЕ БЯХА СПЕЦИАЛНИ, САМОЛЕТНО СТЪКЛО ЗА ДА ИЗОЛИРА ШУМА. НО, ТОВА Е ЖИВОТА.

    20:22 30.11.2025

  • 7 8685

    20 2 Отговор
    Да му прости Бог, ние- Не.
    Даваше оценка " Отуичен 6" на финансовата ни система, когато източиха КТБ.

    20:25 30.11.2025

  • 8 Реалността

    5 2 Отговор
    Финансовият експерт и бизнесмен е роден в Димитровград

    собственик на "Хърсев КО“.

    Хърсев завършва немската гимназия в София. След това започва висшето си образование във ВИИ "Карл Маркс“ (днес УНСС), където се дипломира по специалността финанси.

    Защитава дисертация на тема "Еволюция на парите“ (1990).


    Бил е подуправител на БНБ,
    член на борда на Булбанк,
    Минералбанк,
    Кредитна банка,
    БРИБ,
    МБИС в Москва.

    финансов и инвестиционен консултант и собственик на "Хърсев и КО“.

    Емил Хърсев има съпруга на име Юлиана и две деца.

    И двете му дъщери са в семейния бизнес.

    Нещо неясно или интересно?

    Коментиран от #13

    20:28 30.11.2025

  • 9 филип

    5 2 Отговор
    Грешен! Да! Но все пак!Бог да го прости!

    20:28 30.11.2025

  • 10 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Тези които лъжеха народа за еврозоната окапват

    20:28 30.11.2025

  • 11 Смени си дилъра,

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    "Един"! Работата е сериозна.

    20:29 30.11.2025

  • 12 Изрод

    8 0 Отговор
    Кърлежите един по един си отиват. А когато Кюмура пукне гадината черна мръсна ще има цял месец всенародни тържества. Датата ще бъде обявена за празник, за да могат всяка година хората да се валят пияни от щастие.

    20:32 30.11.2025

  • 13 Изрод

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Реалността":

    Ти у ред ли си?

    20:33 30.11.2025

  • 14 Ъъъъ не!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    Това няма да е добра новина, това ще е ОТЛИЧНА новина!

    20:35 30.11.2025

  • 15 Постепенно...

    3 0 Отговор
    ...отслабна...,направо се стопи...!
    Явно болестта го е изяждала отвътре...

    20:35 30.11.2025

  • 16 Светла му памет!

    3 2 Отговор
    Много лъжеше покойният!☹️

    20:36 30.11.2025

  • 17 Теменужки и босилек

    3 1 Отговор
    След като е прочел целия текст на бюджета за 2026 в детайли, не е издържал.

    20:37 30.11.2025

  • 18 Факт

    1 0 Отговор
    Няма умни хора в управлението! От лоши, по-лоши!

    20:40 30.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    Много знаеш бе ...верно е , 20 милиона !!!

    20:42 30.11.2025

  • 21 Евродебил

    1 1 Отговор
    Eдин мръсна особа на прехода ...Облюдка която кешира плана Ранът,седерастията,масовата разгабация,пред и след присъединването и прочее....Жалко разбира се че не е публично екзекутиран заедно с цялата си фамилия, като достойно възмездие за делата му.

    20:43 30.11.2025

  • 22 Новак

    0 0 Отговор
    А защо живя?

    20:44 30.11.2025

