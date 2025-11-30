Почина финансистът Емил Хърсев

Финансистът Емил Хърсев е починал, научи ФАКТИ.
Финансовият експерт и бизнесмен е роден в Димитровград на 19 октомври 1961 г. Доцент е по банково дело в УНСС и собственик на "Хърсев КО“.
Хърсев завършва немската гимназия в София. След това започва висшето си образование във ВИИ "Карл Маркс“ (днес УНСС), където се дипломира по специалността финанси. Защитава дисертация на тема "Еволюция на парите“ (1990).
Бил е подуправител на БНБ, член на борда на Булбанк, Минералбанк, Кредитна банка, БРИБ, МБИС в Москва.
Хърсев е доцент по банково дело и банков мениджмънт в УНСС (от 1996), финансов и инвестиционен консултант и собственик на "Хърсев и КО“.
Емил Хърсев има съпруга на име Юлиана и две деца. И двете му дъщери са в семейния бизнес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Азз
Това е намек към прасетата.
А сега сериозно - лека му пръст на човека
20:18 30.11.2025
2 обективен
20:19 30.11.2025
3 Един
Очакваме да чуем добра новина и за Хапарцумян!
Коментиран от #11, #14
20:19 30.11.2025
4 Цвете
Коментиран от #20
20:20 30.11.2025
5 Българин....
20:20 30.11.2025
6 Цвете
20:22 30.11.2025
7 8685
Даваше оценка " Отуичен 6" на финансовата ни система, когато източиха КТБ.
20:25 30.11.2025
8 Реалността
Нещо неясно или интересно?
Коментиран от #13
20:28 30.11.2025
9 филип
20:28 30.11.2025
10 Последния Софиянец
20:28 30.11.2025
11 Смени си дилъра,
До коментар #3 от "Един":"Един"! Работата е сериозна.
20:29 30.11.2025
12 Изрод
20:32 30.11.2025
13 Изрод
До коментар #8 от "Реалността":Ти у ред ли си?
20:33 30.11.2025
14 Ъъъъ не!
До коментар #3 от "Един":Това няма да е добра новина, това ще е ОТЛИЧНА новина!
20:35 30.11.2025
15 Постепенно...
Явно болестта го е изяждала отвътре...
20:35 30.11.2025
16 Светла му памет!
20:36 30.11.2025
17 Теменужки и босилек
20:37 30.11.2025
18 Факт
20:40 30.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сила
До коментар #4 от "Цвете":Много знаеш бе ...верно е , 20 милиона !!!
20:42 30.11.2025
21 Евродебил
20:43 30.11.2025
22 Новак
20:44 30.11.2025