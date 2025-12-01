Новини
Желязков ще участва в церемония по представяне на „Giro d’Italia 2026“ в Рим

1 Декември, 2025 07:20 440 18

  • росен желязков-
  • giro d’italia 2026

Събитието представлява изключителна възможност за популяризирането на България като туристическа и спортна дестинация в световен мащаб

Желязков ще участва в церемония по представяне на „Giro d’Italia 2026“ в Рим - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес министър-председателят Росен Желязков ще участва в официална церемония в Рим, на която ще бъдат представени стартът и маршрутът на колоездачната обиколка на Италия – „Giro d’Italia 2026“.

България е избрана за домакин на откриването (Grande Partenza) на „Giro d’Italia 2026“, както и на първите три етапа на едно от най-значимите световни спортни събития, които ще се проведат през май 2026 г.

Събитието представлява изключителна възможност за популяризирането на България като туристическа и спортна дестинация в световен мащаб. С домакинството си България има възможност не само да привлече туристи, но и да утвърди своя бранд като целогодишна, разнообразна и конкурентна дестинация на международната туристическа карта.

В делегацията, водена от министър-председателя, са и министърът на младежта и спорта Иван Пешев и министърът на туризма Мирослав Боршош.


България
  • 1 РАЗБИРА ЧОВЕКА

    9 1 Отговор
    От водопади и хотели.

    07:23 01.12.2025

  • 2 Тити

    11 1 Отговор
    Поредната разходка засметка на данъкоплатеца.

    07:24 01.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Имаме си Обиколка на България.

    07:24 01.12.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 1 Отговор
    КОЛКО ЩЕ НИ СТРУВА ТАЗИ ВАША ПРИЩЯВКА????
    БЮДЖЕТ НЯМА,А ТРЪГНАЛИ ПО ЕКСКУРЗИИ С НАШИТЕ ПАРИ!

    07:24 01.12.2025

  • 5 Наблюдател

    6 3 Отговор
    Време е за Възраждане!

    07:26 01.12.2025

  • 6 Той

    7 1 Отговор
    преди няколко месеца само за един месец ходи три пъти до Рим с цяла сюрия хрантутници , сега пак към Рим ?! Зер Ганьо плаща , а държавата скърца от всякъде !

    07:28 01.12.2025

  • 7 Турист

    7 1 Отговор
    Този няма проблеми ни с бюджети, ни с протести, като шефчето си отива да се разходи и да погледа едно мачле, а има и кьорсофра.

    07:28 01.12.2025

  • 8 НЯМА БЮДЖЕТ И ЩЕ ИМА ПРОТЕСТИ

    6 1 Отговор
    Ама СЛАМЕНИЯ се разхожда из еврозоната. Наглеци.

    07:30 01.12.2025

  • 10 Страшна новина

    7 1 Отговор
    Ше представи най-големия водопад у София.

    07:32 01.12.2025

  • 11 Какъв

    8 1 Отговор
    туризъм ще популизира , като България е първа по корупция и най - бедна от всички държави членки на ЕС ? И цял самолет ще се вдигне до Рим и обратно да вози Костинбродския наглец..... Хотелиер нали е ?!

    07:33 01.12.2025

  • 12 Джо

    6 1 Отговор
    Глупости,отиват на коледен шопинг.

    07:33 01.12.2025

  • 13 2296

    5 1 Отговор
    Разбира се че ще иде , има си приоритети човека , нищо че има ресорен министър. Все пак Коледа идва трябва и подаръци да напазарува.А и хотел трябва да презентира, представяте ли си какво му е . Като си легне вечер , а жетата дудне, че хотела ще е празен.

    07:34 01.12.2025

  • 14 Костинбродски

    4 1 Отговор
    Хаяшито да не се е сдобил с някой хотел и в Рим, че непрекъснато прескача ден по ден до там?

    07:34 01.12.2025

  • 15 роско

    2 0 Отговор
    водопада КОГА???

    07:37 01.12.2025

  • 16 РОСЕНЕ

    1 0 Отговор
    Ходи у Киив бе, нали си фен на Зеленски. Защо в Италия?

    07:40 01.12.2025

  • 17 оня с коня

    0 1 Отговор
    Русофилстващите Дебили протестиращи че се харчи "Народна пара" са подобни "Екскурзии" така и не разбират че това СА ЗАДЪЛЖЕНИЯ на Премиери,Президенти и Министри, и никой не ги пита дали им се ходи или не.

    07:42 01.12.2025

  • 18 фен на сидеров

    0 0 Отговор
    бюджетът му наникъде - той на екскурзия !!!

    07:43 01.12.2025

