Божидар Божанов: Трябва да изтеглят бюджета до сряда!

Божидар Божанов: Трябва да изтеглят бюджета до сряда!

2 Декември, 2025 05:25, обновена 2 Декември, 2025 04:34 1 026 7

  • божидар божанов-
  • протести-
  • бюджет

При такъв гняв никое правителство с малко здрав разум не би настоявало да остане на власт, заяви пред БНР съпредседателят на "Да, България"

Божидар Божанов: Трябва да изтеглят бюджета до сряда! - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Хората на площада в София и в цялата страна - Пловдив, Варна, Бургас и т.н., викаха оставка. При такъв гняв никое правителство с малко здрав разум не би настоявало да остане на власт, заяви пред БНР съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, цитиран от пресцентъра на партията.

"Протестът тази вечер в София и в много градове на страната беше мирен, огромен, многохиляден. Той ясно заяви гнева си към управляващите - независимо от тези, които се опитаха да го дискредитират. И цяла вечер медиите да излъчват и коментират действията на шепа провокатори, вместо този мощен протест", отбеляза Божанов.

Инициативата за провокациите е на управляващите, най-вероятно на самия Делян Пеевски, защото реакцията на полицията не беше адекватна, смята той. "Опитвах се да намеря полиция, когато видях групичка провокатори и нямаше полицаи наоколо. Обадихме се на министъра на вътрешните работи, че около паметника "Левски" няма никакви полицаи. После те оставиха провокаторите да вилнеят, за да може след това Пеевски да се “произнесе” във Фейсбук", каза съпредседателят на "Да, България" и добави, че това е театър, подпомогнат от МВР.

"Протестиращите в шествие от Ларгото по “Цар Освободител” завиха към паметника Левски и нямаше полиция. После дойде групата провокатори. Токът бе спрян в обратна посока по булеварда, цели квартали останаха без ток. Планираните провокации изглежда са били предвидени да са на тъмно. Това бе една инсценировка. На Ларгото също имаше малко полиция, главно около МС, и нямаше никакви провокации", разказа той.

По думите му тази провокация няма да откаже хората, а ще ги ядоса още повече. Първо трябва да се изтегли бюджетът и министър Даниел Митов да подаде оставка, която вече поискаха Ивайло Мирчев и Асен Василев, заяви Божанов. Хората на площада в София и в цялата страна - Пловдив, Варна, Бургас и т.н., викаха оставка. При такъв гняв никое правителство с малко здрав разум не би настоявало да остане на власт, посочи той.

До сряда, когато е следващият пленарен ден в Народното събрание, трябва да изтеглят бюджета. Той е вреден заради влиянието на Пеевски, който иска да вземе от него за себе си и да владее силовите структури, които да пазят вредния му режим, коментира Божидар Божанов.

По-рано днес съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че вътрешният министър Даниел Митов трябва веднага да подаде оставка. Причината е неадекватната реакция на полицията по време на протеста, каза Мирчев. Същата беше и позицията на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    8 6 Отговор
    То и ти не трябва да се появяваш с такава идиoтска прическа, ама не само че го правиш, ами и очакваш правителството да си подаде оставката като те види.

    04:50 02.12.2025

  • 2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 3 Отговор
    Оставка! Мутри вън! Затвор за Борисов, Пеевски и Сарафов!

    04:54 02.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    3 5 Отговор
    Или Аз съм тъп,или Божанов е Алогичен- и да обясни разбираемо за хора с всякакъв интелект:КАК ТАКА Многохилядни градове като Сф,Пловдив,Вн и Бс ще излязат Тотално на протест/броят на Жителите го има в Нета/,а някакви Мутри-Провокатори с качулки които като бройка са образно казано "Прашинка" ще ги респектират?Да искат тия "Стотици хиляди"протестиращи помощ от МВР,след като само ако се надвесят над тия "Качулки" и си поемат дъх,Качулатите ще загитаг от липса на кислород?Остава ЛОГИЧНАТА Версия че Божанов и приателите му ЗЛОУПОТРЕБЯВАТ със Словоблудство и са били Малки групички крещящи някакви техни си лозунги,които като усетят Заплаха тип "Забележка" от Околните да престанат да нарушават обществения ред,тичат да се скрият около Полицаите!Искали тия Наглеци Оставка на митов,че и на цялото Правителство ...Ами вие ли сте ги назначавали бе Хаирсъзи,та да имате подобни Щения?!!

    05:14 02.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Цяла България излезе срещу Бойко Борисов и Шиши.Аз ако съм на тях само от срам ще подам оставка.

    05:42 02.12.2025

  • 6 Несамо

    2 0 Отговор
    Срамната коалиция да се маха от власта

    06:01 02.12.2025

  • 7 На боко

    1 0 Отговор
    много му се подава оставка,но няма кой да му разреши!

    06:02 02.12.2025

Новини по градове:
