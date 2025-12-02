След протестите в страната: Очаква се развитието по темата Бюджет 2026

Очаква се развитието по темата Бюджет 2026, предаде NOVA.

След като миналия четвъртък управляващите обявиха, че изтеглят план-сметката за догодина, ден по-късно стана ясно, че бюджетната процедура само е замразена и ще бъде рестартирана, когато се постигне съгласие между социалните партньори и държавата.

Това беше и поводът за многохилядните протести в цялата страна. Още миналата седмица стана ясно, че работодателите, част от които подкрепиха първия протест срещу бюджета, настояват за отпадане на увеличенията при пенсионната вноска, данък дивидент и максималния осигурителен праг. Последните две, според заявката на лидера на ГЕРБ, ще бъдат повод за отстъпка.

Синдикатите пък искат заплатите в недофинансираните държавни сектори да бъдат вдигани с 10, а не с 5 процента. Очаква се участниците в преговорите да се срещнат отново и да обявят къде са намерили „златното сечение“.