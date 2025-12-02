Новини
След протестите в страната: Очаква се развитието по темата Бюджет 2026

2 Декември, 2025 07:17, обновена 2 Декември, 2025 06:24

Социалните партньори и властта с нова среща за рестарт на бюджета

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Очаква се развитието по темата Бюджет 2026, предаде NOVA.

След като миналия четвъртък управляващите обявиха, че изтеглят план-сметката за догодина, ден по-късно стана ясно, че бюджетната процедура само е замразена и ще бъде рестартирана, когато се постигне съгласие между социалните партньори и държавата.

Това беше и поводът за многохилядните протести в цялата страна. Още миналата седмица стана ясно, че работодателите, част от които подкрепиха първия протест срещу бюджета, настояват за отпадане на увеличенията при пенсионната вноска, данък дивидент и максималния осигурителен праг. Последните две, според заявката на лидера на ГЕРБ, ще бъдат повод за отстъпка.

Синдикатите пък искат заплатите в недофинансираните държавни сектори да бъдат вдигани с 10, а не с 5 процента. Очаква се участниците в преговорите да се срещнат отново и да обявят къде са намерили „златното сечение“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пецата

    1 1 Отговор
    Важното е да става сеир разбираш ли вобще голем кеф 🤣

    06:27 02.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Днес

    1 1 Отговор
    Лена Бориславова да подпиши оставката на Хаяши,,ако е извън страната.

    06:30 02.12.2025

  • 9 пироман

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "хвърляй шишета със бензин по парламетна":

    съчка при мааси ли си

    06:31 02.12.2025

  • 10 катърче

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    да те обяздя че си нервно

    06:31 02.12.2025

  • 11 За да помага

    1 1 Отговор
    в далаверите при скалъпваме на престъпния бюджет, както за държавата , така и за българските граждани , Боко привика дъртия мошеник Ананиев , вуйчо на овъргаляния в престъпления Горанов от списъка Магнитски . Срещу огромни пари от читавите данъкоплатци ! Неземна наглост ! Оставка !

    06:32 02.12.2025

  • 12 Пешо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "всичко трябва да гори в софия":

    Пакнхабят народа.... те си говорят за отпадане увеличението на данък дивидент... проститв хора пак ще са с пръст в уста...а фирмаджийте ще си плащат нисък данък дивидент.

    Коментиран от #14

    06:32 02.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 пешльо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пешо":

    важното е райата да подскоча
    пакаление z разбираш

    06:33 02.12.2025

  • 15 За какво протестирате

    1 1 Отговор
    Те толкова години ни крадът вие се събуждате от време на време за протест! Пак ще ви за мажат очите за някоя година.

    06:33 02.12.2025

  • 16 жълтопаветно капейка

    0 0 Отговор
    по молко блгари повече русофили!

    06:35 02.12.2025

  • 17 Хмхмхмхмхм

    0 0 Отговор
    Питам- колко от джен-зи-тата, официално се осигуряват на максималния осигурителен праг, та увеличението му да ги засегне. Отговор- НУЛА, щото те са джуниъри и не получават при 1ва работа повече от 4 К лева дори и в София. Следователно, бюджет 2026 НЕ ЗАСЯГА НЕГАТИВНО дори и онези от тях, които вече имат 1ва работа с приблизително посочената заплата/ да, има такава заплата за джуниърите джензи-та в София, а някои от тях се назлъндисваха и на 5.5К лева, но после схванаха, че и това им е много/.Тогава- заради кого протестират тези джензи-та, след като не е в защита на техният личен икономически интерес. Ааааа, разбрам, протестират в защита на икономическия интерес на шефовете им, щпто, според сметките на джензита-та до 1 година ще са част вече от средния мениджмънт.... Ха ха ха....

    06:35 02.12.2025

