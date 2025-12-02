След протестите в страната: Очаква се развитието по темата Бюджет 2026

Очаква се развитието по темата Бюджет 2026, предаде NOVA.
След като миналия четвъртък управляващите обявиха, че изтеглят план-сметката за догодина, ден по-късно стана ясно, че бюджетната процедура само е замразена и ще бъде рестартирана, когато се постигне съгласие между социалните партньори и държавата.
Това беше и поводът за многохилядните протести в цялата страна. Още миналата седмица стана ясно, че работодателите, част от които подкрепиха първия протест срещу бюджета, настояват за отпадане на увеличенията при пенсионната вноска, данък дивидент и максималния осигурителен праг. Последните две, според заявката на лидера на ГЕРБ, ще бъдат повод за отстъпка.
Синдикатите пък искат заплатите в недофинансираните държавни сектори да бъдат вдигани с 10, а не с 5 процента. Очаква се участниците в преговорите да се срещнат отново и да обявят къде са намерили „златното сечение“.
3 Пецата
06:27 02.12.2025
8 Днес
06:30 02.12.2025
9 пироман
До коментар #5 от "хвърляй шишета със бензин по парламетна":съчка при мааси ли си
06:31 02.12.2025
10 катърче
До коментар #2 от "оня с коня":да те обяздя че си нервно
06:31 02.12.2025
11 За да помага
06:32 02.12.2025
12 Пешо
До коментар #1 от "всичко трябва да гори в софия":Пакнхабят народа.... те си говорят за отпадане увеличението на данък дивидент... проститв хора пак ще са с пръст в уста...а фирмаджийте ще си плащат нисък данък дивидент.
Коментиран от #14
06:32 02.12.2025
14 пешльо
До коментар #12 от "Пешо":важното е райата да подскоча
пакаление z разбираш
06:33 02.12.2025
15 За какво протестирате
06:33 02.12.2025
16 жълтопаветно капейка
06:35 02.12.2025
17 Хмхмхмхмхм
06:35 02.12.2025