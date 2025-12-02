Костадин Костадинов иска оставката на кабинета

Протестите трябва да продължат до оставката на правителството и провеждането на предсрочни избори. Това казва лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в позиция, разпространена от пресцентъра на партията.
"Това е кратката и ясна позиция на "Възраждане"! Защото 100 000 българи в София и стотици хиляди още в цялата страна протестираха само с тази цел - оставка, съд и затвор за управляващите мафиоти!", се посочва в изявлението му.
По думите на Костадинов ни управлява коалиция "Наглите", която искала да продължи да краде и граби живота ни така, както го е правела през последните 36 години.
"Е, няма да стане. Важно е обаче и да не допуснем хората по площадите за пореден път да бъдат измамени, използвани и изхабени", настоява той.
"Лъжата и лицемерието в политиката спрямо избирателите трябва да бъдат унищожени, веднъж завинаги. Но, за да стане това, българите трябва да излязат и да гласуват - не за пари и облаги, а за свобода и достоен живот", заявява Костадинов.
"Време е за преосноваване на държавата!", се посочва в заключение на позицията на лидера на "Възраждане".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оставка!
Ще ги изхвърлим!
Коментиран от #37
10:40 02.12.2025
2 таксиджия 🚖
Ти що не беше на площада бе, Републиканецо тръмпистки!? Защо нито един депутатин от вАзраждане не беше!?
Коментиран от #14, #55
10:41 02.12.2025
3 1488
няма отърване от този наркоман
10:41 02.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ъхъъъъ
Избори на които да гласуват само грамотни и персонално за личност.
Лесно е.
Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН- то
собственоръчно
Коментиран от #41
10:42 02.12.2025
6 Никакво евро!
Никакво ЛГТБ!
ОСТАВКА!
Коментиран от #35
10:42 02.12.2025
7 аз предлагам
10:42 02.12.2025
8 Хмхмхмхмхм
Коментиран от #15
10:42 02.12.2025
9 Дедовия
10:43 02.12.2025
10 две добри новини
2. Възраждане си заминава.
Коментиран от #25
10:43 02.12.2025
11 по скоро на финансисти и икономисти в
Коментиран от #16
10:44 02.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ангелогласний
10:45 02.12.2025
14 Медуня
До коментар #2 от "таксиджия 🚖":цончо ганев имаше лошо преживяване на миналия протест..
10:46 02.12.2025
15 провинциалист
До коментар #8 от "Хмхмхмхмхм":Първо, в програмата на партията на Костадинов има ли нещо писано за Русия? Второ, необяснима тишина от страна на атлантутите как се отразява на България липсата на необятните съветски пазари.
Коментиран от #29
10:46 02.12.2025
16 ние сме виновни
До коментар #11 от "по скоро на финансисти и икономисти в":Гласуваме за Дядо Мраз и Трифон Зарезан, и после ни управлява коалиция. Сами сме си виновни за хаоса в който сами се вкарваме.
10:47 02.12.2025
17 жкаурф
10:47 02.12.2025
18 Коцето
10:47 02.12.2025
19 ккк
10:49 02.12.2025
20 БСТ
10:49 02.12.2025
21 Будител
Коментиран от #28
10:51 02.12.2025
22 ГОСПОДИН КОСТАДИНОВ
10:53 02.12.2025
23 Цвете
10:53 02.12.2025
24 Иван Асен
10:53 02.12.2025
25 жфикас
До коментар #10 от "две добри новини":и 2 те си объркал. От 2026 г ще се наядеш от евро, ама няма да ти хареса фалита. И Възраждане за сега ще са на сцената та и това не си познал. Най много ще хленчиш като ти го наевро след нова година ГЕРБ и ПП и ДБ. Само гледай какво ще стане. Ще виеш като койот.
Коментиран от #40
10:53 02.12.2025
26 Лавина
10:53 02.12.2025
27 Цвете
10:54 02.12.2025
28 ПРАВ СИ
До коментар #21 от "Будител":МИЛИЦИОНЕР ИЛИ ПОЛИЦАЙ Е ПРАВИЛНОТО СЛУГА НА НАРОДА .
10:54 02.12.2025
29 Хмхмхмхмхм
До коментар #15 от "провинциалист":Българите сме такива хора- не гледаме кой какво говори/пише/ зад какво се крие като параван, а отличителния белег да познаем същността на друг човек за нас са само неговите постъпки. Беше ли костадинов на два- три пъри в москва, за да се подмазва мна сегашната руска власт, която официално обяви Р.България за вражеска държава- да, беше. Получи ли отличителен знак за приятел на русия, да , получи. Всеки българин има над какво да се замисли след тези негови деяния/ действия/ Имам въпрос- кой руски сега действащ политик ще постъпи аналогично по същищ начин, ако неговата държава беше обявена от Р.България за вражеска държава ... Повече нямам какво да добавя
Коментиран от #46
10:55 02.12.2025
30 Коце
10:55 02.12.2025
31 Истината
Коментиран от #44
10:56 02.12.2025
32 естествен интелект
10:59 02.12.2025
33 Факт
Коментиран от #36
11:00 02.12.2025
34 МИТРОФАНА
11:01 02.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 здрасти
До коментар #33 от "Факт":Абе верно ли всеки турски град вече имал руски квартал и всичките руснаци в тях били фенове на Возраждане? Те горките вече няма къде да отидат освен в Турция и Намибия.
11:04 02.12.2025
37 Наблюдател
До коментар #1 от "Оставка!":Протестите трябва да продължат до оставката на мафиотското правителство и насрочването на предсрочни избори. Това е кратката и ясна позиция на Възраждане! Защото 100 000 българи в София и стотици хиляди още в цялата страна вчера протестираха само с тази цел - оставка, съд и затвор за управляващите мафиоти!
Управлява ни коалиция "Наглите", която иска да продължи да краде и граби живота ни така, както го правеше през последните 36 години. Е, няма да стане. Важно е обаче и да не допуснем хората по площадите за пореден път да бъдат измамени, използвани и изхабени от политически измекяри и сводници. Лъжата и лицемерието в политиката спрямо избирателите трябва да бъдат унищожени, веднъж завинаги. Но за да стане това, българите трябва да излязат и да гласуват - не за пари и облаги, а за свобода и достоен живот!
Имаме отчаяна нужда от нов обществен договор! Време е за преосноваване на държавата!
11:07 02.12.2025
38 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
11:08 02.12.2025
39 Няма да ти се получи
11:09 02.12.2025
40 е ми
До коментар #25 от "жфикас":от 16 години ям в Евро и съм още жив.
11:10 02.12.2025
41 Така ще да е
До коментар #5 от "Ъхъъъъ":Ами те 80% от шайката на копейката не могат да си напишат имената правилно. Нали за това ги създадоха от ГЕРБ, да обират лyмneните в контролирана опозиция.
11:12 02.12.2025
42 гумата
Коментиран от #49
11:12 02.12.2025
43 Костя Главната Копейка
Костя нормални българи не искаме предатели.
11:14 02.12.2025
44 Лъжата е
До коментар #31 от "Истината":На устата ти. Копейкин е национален предател и майкопродавец.
11:15 02.12.2025
45 Коста
11:15 02.12.2025
46 провинциалист
До коментар #29 от "Хмхмхмхмхм":"Повече нямам какво да добавя" - а трябва. Защото страната ни и държавата ни в по-голямата част от нашата история меко казано не са едно и също нещо. А сега, ако се започне да се влиза в подробности кой кого кога защо и дали индивидуално или в графа "и др." е обявил някоя държава за вражеска и кой как отстоява позициите си (и дали въобще ги има), разговорът може да се води да второ пришествие.
Коментиран от #47, #54
11:15 02.12.2025
47 в тази страна
До коментар #46 от "провинциалист":Вече 36 години комунистите ни лъжат, че не ни управляват, а руснаците са си тръгнали от България.
Коментиран от #51
11:16 02.12.2025
48 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
Неговите избиратели са неграмотни и в по-голямата си част облъчени от СОЦ-а пенсии.
11:16 02.12.2025
49 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷
До коментар #42 от "гумата":Това са опорки на путлерослугинажа Боко и Шиши.
11:18 02.12.2025
50 Диана
11:26 02.12.2025
51 провинциалист
До коментар #47 от "в тази страна":Първо, какво общо имат с комунизма т.нар. "комунисти" и второ, ако проблемът с руснаците (ако въобще проблемът е там) е в това, че са руснаци, то проблемът е в теб.
Коментиран от #66
11:38 02.12.2025
52 Павел пенев
11:38 02.12.2025
53 Гост
Коментиран от #57
11:43 02.12.2025
54 Хмхмхмхмхм
До коментар #46 от "провинциалист":Не ми се четат/ слушат чуждопоклонници и предатели на държаваъа България. Не мисля, че тук е времето за един исторически дебат. Фактите са си факти- държавата русия/ руска федерация/ обяви Р.България за вражеска държава, това е ЕДИНСТВЕНАТА ДЪРЖАВА В СВЕТА, която през 21 век обявява България за вражеска държава. Ама как, ама защо, ама че с русия се била защитавала от /враждебните/ български действия, няпма никакво значение. защото БЪлгария ИМА ПРАВОТО да се защитава от враждебните руски действоия като умишленото и с немотивираното с нищо едностранно прекртатяване на доствките за природен газ за БЪЛГАРИЯ. Този , който си въобразява, че по този начин ще постави българите на колене предд русия и под принуда, НЕ ПОЗНА. Колко пъту любимата ти русия ни плаши с пускането на руски ядрени ракети към неядрена България, само защпото можела , понеже не им играем по свирката и отстояваме държавният си суверенитет., а... Имам новина за изменниците и предателите на България- България вече притежава квантов компютър, с който може да разкодира всеки код в глонас и когато любимите ти руснаци пуснат ядрени ракети към България,. ЛИЧНО ти гаранирам , че ядрените ракети ще бъдат пренасочени чрез глоснасс към територията на русия и по-специално- към москва и петербург. А сега пускайте руснаци, вашите руски ядрени ракети към България- да видим коя държава има по-=могъщи космически оръжия и технологии, защото русия НЯМА собствен квантов комп.
Коментиран от #61
11:45 02.12.2025
55 Гост
До коментар #2 от "таксиджия 🚖":Ти земи си плащай данъците както ние нормалните хора плащаме ,а не да се криеш зад патент от 600 лв. на година. Честно ли е това?
11:45 02.12.2025
56 стоян георгиев
Коментиран от #58
11:47 02.12.2025
57 Анонимен
До коментар #53 от "Гост":Айде стига с "младите хора" че ми писна от тоя рефрен.Видяхме ги младите от ПП какви ги свършиха.
11:49 02.12.2025
58 стоян швепса
До коментар #56 от "стоян георгиев":Стоене тука не е Киев.
Коментиран от #62
11:51 02.12.2025
59 стоян георгиев
11:51 02.12.2025
60 Ужасяващо е
11:52 02.12.2025
61 провинциалист
До коментар #54 от "Хмхмхмхмхм":Ех, ако Русия не ни беше обявила (макар и в графа "и др.") за вражеска държава, как ли щеше да си изработиш 30-те сребърника?
11:53 02.12.2025
62 стоян георгиев
До коментар #58 от "стоян швепса":Не е Киев,нито Мацква,ама Коцето застана на площада заедно с тези дето викат "тук не е Москва"
11:53 02.12.2025
63 стоян георгиев
11:54 02.12.2025
64 стоян георгиев
11:57 02.12.2025
65 българин
11:57 02.12.2025
66 тъй тъй
До коментар #51 от "провинциалист":Той затова миналата седмица Коцето ходи на срещата на БРИКС. Щото нямат общо рушняците.
12:13 02.12.2025