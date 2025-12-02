Костадин Костадинов иска оставката на кабинета

Протестите трябва да продължат до оставката на правителството и провеждането на предсрочни избори. Това казва лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в позиция, разпространена от пресцентъра на партията.

"Това е кратката и ясна позиция на "Възраждане"! Защото 100 000 българи в София и стотици хиляди още в цялата страна протестираха само с тази цел - оставка, съд и затвор за управляващите мафиоти!", се посочва в изявлението му.

По думите на Костадинов ни управлява коалиция "Наглите", която искала да продължи да краде и граби живота ни така, както го е правела през последните 36 години.

"Е, няма да стане. Важно е обаче и да не допуснем хората по площадите за пореден път да бъдат измамени, използвани и изхабени", настоява той.

"Лъжата и лицемерието в политиката спрямо избирателите трябва да бъдат унищожени, веднъж завинаги. Но, за да стане това, българите трябва да излязат и да гласуват - не за пари и облаги, а за свобода и достоен живот", заявява Костадинов.

"Време е за преосноваване на държавата!", се посочва в заключение на позицията на лидера на "Възраждане".