Костадин Костадинов иска оставката на кабинета

2 Декември, 2025 10:38 1 732 66

  • костадин костадинов-
  • оставка-
  • правителство

Време е за преосноваване на държавата, заяви той

Костадин Костадинов иска оставката на кабинета - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Протестите трябва да продължат до оставката на правителството и провеждането на предсрочни избори. Това казва лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в позиция, разпространена от пресцентъра на партията.

"Това е кратката и ясна позиция на "Възраждане"! Защото 100 000 българи в София и стотици хиляди още в цялата страна протестираха само с тази цел - оставка, съд и затвор за управляващите мафиоти!", се посочва в изявлението му.

По думите на Костадинов ни управлява коалиция "Наглите", която искала да продължи да краде и граби живота ни така, както го е правела през последните 36 години.

"Е, няма да стане. Важно е обаче и да не допуснем хората по площадите за пореден път да бъдат измамени, използвани и изхабени", настоява той.

"Лъжата и лицемерието в политиката спрямо избирателите трябва да бъдат унищожени, веднъж завинаги. Но, за да стане това, българите трябва да излязат и да гласуват - не за пари и облаги, а за свобода и достоен живот", заявява Костадинов.

"Време е за преосноваване на държавата!", се посочва в заключение на позицията на лидера на "Възраждане".


  • 1 Оставка!

    57 14 Отговор
    Оставка!
    Ще ги изхвърлим!

    Коментиран от #37

    10:40 02.12.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    32 38 Отговор
    Я па го тоя и той яхна нашия гняв!

    Ти що не беше на площада бе, Републиканецо тръмпистки!? Защо нито един депутатин от вАзраждане не беше!?

    Коментиран от #14, #55

    10:41 02.12.2025

  • 3 1488

    28 37 Отговор
    ужас
    няма отърване от този наркоман

    10:41 02.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ъхъъъъ

    54 0 Отговор
    А дали не е по добре да се махнат всички и да има нови избори.
    Избори на които да гласуват само грамотни и персонално за личност.
    Лесно е.
    Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН- то
    собственоръчно

    Коментиран от #41

    10:42 02.12.2025

  • 6 Никакво евро!

    53 20 Отговор
    Никаква подкрепа за бандеровците!
    Никакво ЛГТБ!
    ОСТАВКА!

    Коментиран от #35

    10:42 02.12.2025

  • 7 аз предлагам

    27 40 Отговор
    Костадинов да заминава за Фронта, за да помага по-ефективно на Майчицата си.

    10:42 02.12.2025

  • 8 Хмхмхмхмхм

    26 27 Отговор
    Е, да де- по принцип той иска оставката на всяко бг правителство, което не ни кара да ставаме руски федерален субект и България да не става част от русия.//. Ние това много добре го знаем. Ф-на да каже защо след като толкова много люби русия и рублите/ копейките й. все още не е кандидатствал за руско гражданство и защо всичките му спестявания са в евро, а не в рубли и чак тогава да мрънка каквото и да е антибългарско и проруско....Май е много волатилна таз руска рубла, а...

    Коментиран от #15

    10:42 02.12.2025

  • 9 Дедовия

    23 25 Отговор
    Така ли бе мурджо ? А да дойда АсВабАдитьелите не щеш ли ?

    10:43 02.12.2025

  • 10 две добри новини

    31 41 Отговор
    1. Еврото идва.

    2. Възраждане си заминава.

    Коментиран от #25

    10:43 02.12.2025

  • 11 по скоро на финансисти и икономисти в

    11 6 Отговор
    кабинета . Направиха един бюджет с коалицията , който е много лош . и не го оттеглят . искат да добавят от кнсб и от работодателите малко козметични промени . това е предателство . има и опозиция , има и примери за по развитите икономики в ЕС . Внимателното писане на бюджета е за по доброто на всички . и българи и тук пребиваващи .

    Коментиран от #16

    10:44 02.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ангелогласний

    6 3 Отговор
    Амин.

    10:45 02.12.2025

  • 14 Медуня

    11 16 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    цончо ганев имаше лошо преживяване на миналия протест..

    10:46 02.12.2025

  • 15 провинциалист

    27 9 Отговор

    До коментар #8 от "Хмхмхмхмхм":

    Първо, в програмата на партията на Костадинов има ли нещо писано за Русия? Второ, необяснима тишина от страна на атлантутите как се отразява на България липсата на необятните съветски пазари.

    Коментиран от #29

    10:46 02.12.2025

  • 16 ние сме виновни

    17 2 Отговор

    До коментар #11 от "по скоро на финансисти и икономисти в":

    Гласуваме за Дядо Мраз и Трифон Зарезан, и после ни управлява коалиция. Сами сме си виновни за хаоса в който сами се вкарваме.

    10:47 02.12.2025

  • 17 жкаурф

    8 24 Отговор
    Копанарина от Възраждане са му дали някои лев да лъже, само че се оплете вече в лъжите. Вчера каза че няма да участва в протеста против чорбаджията си ГЕРБ циганина, протеста беше х3, днес понеже хората го мразят казва че е за да сваля мафията, та да се отвратят хората. Такава е ролята на копанарина. Във зайчарника банкя му пускат инструкциите и не знае какво да излъже. С катуна на Руди - Скеча не знаят какво да правят и как точно да обслужат мафията на ГЕРБ и Шишко. От цялата мафия в България, тези напазарувани цигани Величие нападнаха??? Сега на изборите ще ви обясним как се лъже българина. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел. Оставка.

    10:47 02.12.2025

  • 18 Коцето

    16 16 Отговор
    се изживява като някакъв месия....

    10:47 02.12.2025

  • 19 ккк

    9 18 Отговор
    Коста знаем че сте прокси на герб и сте да делите хората но този път няма да стане и без теб ще бутнем вредното правителство

    10:49 02.12.2025

  • 20 БСТ

    14 6 Отговор
    Оставка !

    10:49 02.12.2025

  • 21 Будител

    20 3 Отговор
    Време е за тояга !!!..А Полицията трябва да е с народа

    Коментиран от #28

    10:51 02.12.2025

  • 22 ГОСПОДИН КОСТАДИНОВ

    10 6 Отговор
    СЪГЛАСЕН СЪМ С ТЕБ ЗА ПРЕОСНОВАВАНЕ НО ТЕЗИ НАГЛИТЕ ДЪРЖАТ ВСЬО ОТ МЛАДЧИ ПРОКОРОРИ ДО ОКРЪЖНИ.ВСИЧКИ ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ СЪЩО КОЙ ЩЕ ГИПОДПУКА . ТРЯБВА ТОТАЛНА СЕЧ ЗА ТОВА.

    10:53 02.12.2025

  • 23 Цвете

    11 9 Отговор
    ТИ НАЛИ ЩЕШЕ ДА БЪДЕШ НА ПРОТЕСТА? ИЛИ СИ ЗАЕТ С ДОВЪРШВАНЕТО НА ВТОРОТО ТИ " ИМЕНИЕ " ? НЕДЕЙ ДА ПОДХЛЪЗВАШ ХОРАТА, ЗАЩОТО ТИ ГЛЕДАХМЕ " МЕРОПРИЯТИЕТО " ПРЕД СОФИЙСКИЯ ЕВРОПАРЛАМЕНТ, СЧУПЕНИ ПРОЗОРЦИ И ЧЕРВЕНАТА БОЯ. ЛЪЖА ЛИ Е? 🤔🇧🇬😉

    10:53 02.12.2025

  • 24 Иван Асен

    17 17 Отговор
    И тези от Възраждане не разбраха, че протестите не са заради тях, тяхната подкрепа, тяхната политика и руската им любов! И вас ще изринем.

    10:53 02.12.2025

  • 25 жфикас

    7 11 Отговор

    До коментар #10 от "две добри новини":

    и 2 те си объркал. От 2026 г ще се наядеш от евро, ама няма да ти хареса фалита. И Възраждане за сега ще са на сцената та и това не си познал. Най много ще хленчиш като ти го наевро след нова година ГЕРБ и ПП и ДБ. Само гледай какво ще стане. Ще виеш като койот.

    Коментиран от #40

    10:53 02.12.2025

  • 26 Лавина

    11 4 Отговор
    По лошо ще стане тия дето чакат да седнат са много изгладнели направо нямат търпение, направо не се вижда светлина в тунела.

    10:53 02.12.2025

  • 27 Цвете

    7 7 Отговор
    ТИ НАЛИ ЩЕШЕ ДА БЪДЕШ НА ПРОТЕСТА? ИЛИ СИ ЗАЕТ С ДОВЪРШВАНЕТО НА ВТОРОТО ТИ " ИМЕНИЕ " ? НЕДЕЙ ДА ПОДХЛЪЗВАШ ХОРАТА, ЗАЩОТО ТИ ГЛЕДАХМЕ " МЕРОПРИЯТИЕТО " ПРЕД СОФИЙСКИЯ ЕВРОПАРЛАМЕНТ, СЧУПЕНИ ПРОЗОРЦИ И ЧЕРВЕНАТА БОЯ. ЛЪЖА ЛИ Е? 🤔🇧🇬😉

    10:54 02.12.2025

  • 28 ПРАВ СИ

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Будител":

    МИЛИЦИОНЕР ИЛИ ПОЛИЦАЙ Е ПРАВИЛНОТО СЛУГА НА НАРОДА .

    10:54 02.12.2025

  • 29 Хмхмхмхмхм

    7 11 Отговор

    До коментар #15 от "провинциалист":

    Българите сме такива хора- не гледаме кой какво говори/пише/ зад какво се крие като параван, а отличителния белег да познаем същността на друг човек за нас са само неговите постъпки. Беше ли костадинов на два- три пъри в москва, за да се подмазва мна сегашната руска власт, която официално обяви Р.България за вражеска държава- да, беше. Получи ли отличителен знак за приятел на русия, да , получи. Всеки българин има над какво да се замисли след тези негови деяния/ действия/ Имам въпрос- кой руски сега действащ политик ще постъпи аналогично по същищ начин, ако неговата държава беше обявена от Р.България за вражеска държава ... Повече нямам какво да добавя

    Коментиран от #46

    10:55 02.12.2025

  • 30 Коце

    7 8 Отговор
    нямаш право да искаш оставка като не си бил на протеста?

    10:55 02.12.2025

  • 31 Истината

    14 10 Отговор
    Костадинов и Възраждане са истинската опозиция на Боко и Шиши ! Снощи справедливите протестите бяха опорочени от дрогирани ултраси на статуквото , навремето създадени да рушат паметника на съветската армия !

    Коментиран от #44

    10:56 02.12.2025

  • 32 естествен интелект

    3 5 Отговор
    Коце , нали видя какво каза главната буква .Все едно нищо не се е случило и все едно не е той главното лице на плакатите .Така ,че не се напъвай за промяна , тук всичко е загубено , живеем си в диктатура

    10:59 02.12.2025

  • 33 Факт

    8 4 Отговор
    Защо воят турско-щатските свине срещу Възраждане ? Ами защото шефовете им евроатлантици тикви и прасета им плащат да се подлагат на турците и да изнасят българското злато зад океана .

    Коментиран от #36

    11:00 02.12.2025

  • 34 МИТРОФАНА

    5 7 Отговор
    КОСТЯ ЗАЩО СА ТИ СИНИ ВЕНЦИТЕ ?

    11:01 02.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 здрасти

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Факт":

    Абе верно ли всеки турски град вече имал руски квартал и всичките руснаци в тях били фенове на Возраждане? Те горките вече няма къде да отидат освен в Турция и Намибия.

    11:04 02.12.2025

  • 37 Наблюдател

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оставка!":

    Протестите трябва да продължат до оставката на мафиотското правителство и насрочването на предсрочни избори. Това е кратката и ясна позиция на Възраждане! Защото 100 000 българи в София и стотици хиляди още в цялата страна вчера протестираха само с тази цел - оставка, съд и затвор за управляващите мафиоти!

    Управлява ни коалиция "Наглите", която иска да продължи да краде и граби живота ни така, както го правеше през последните 36 години. Е, няма да стане. Важно е обаче и да не допуснем хората по площадите за пореден път да бъдат измамени, използвани и изхабени от политически измекяри и сводници. Лъжата и лицемерието в политиката спрямо избирателите трябва да бъдат унищожени, веднъж завинаги. Но за да стане това, българите трябва да излязат и да гласуват - не за пари и облаги, а за свобода и достоен живот!

    Имаме отчаяна нужда от нов обществен договор! Време е за преосноваване на държавата!

    11:07 02.12.2025

  • 38 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    4 7 Отговор
    Добре, че варненския мишкар призова вГъZpoжденци да не протестират, че къде щяха да се съберат и техните 20 привърженика .

    11:08 02.12.2025

  • 39 Няма да ти се получи

    3 5 Отговор
    Е, и, оставката като я получите с кой ще управлявате?! Вие взаимно толкова се мразите, че евентуално коалиционното ви правителство няма да издържи и 2 месеца! И какво-избори до дупка, ама в тази дупка ще паднете не само вие, но и цяла България! Разбира се, Копейкин, ти изпълняваш плана на твоите господари, а и не ти пука за българите и България, защото явно си готов да застанеш под нечие чуждо знаме! А такива предатели в българската история има доста!

    11:09 02.12.2025

  • 40 е ми

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "жфикас":

    от 16 години ям в Евро и съм още жив.

    11:10 02.12.2025

  • 41 Така ще да е

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Ъхъъъъ":

    Ами те 80% от шайката на копейката не могат да си напишат имената правилно. Нали за това ги създадоха от ГЕРБ, да обират лyмneните в контролирана опозиция.

    11:12 02.12.2025

  • 42 гумата

    3 6 Отговор
    Руските агенти искат оставката на властта в България. Те са против еврото, ЕС и НАТО.

    Коментиран от #49

    11:12 02.12.2025

  • 43 Костя Главната Копейка

    4 4 Отговор
    Иска да яхне протеста с 50 вандалски копейки трошещи и палежи както винаги.
    Костя нормални българи не искаме предатели.

    11:14 02.12.2025

  • 44 Лъжата е

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "Истината":

    На устата ти. Копейкин е национален предател и майкопродавец.

    11:15 02.12.2025

  • 45 Коста

    1 2 Отговор
    Няма лоша реклама. Плюйте ме. Не ми пука.

    11:15 02.12.2025

  • 46 провинциалист

    0 4 Отговор

    До коментар #29 от "Хмхмхмхмхм":

    "Повече нямам какво да добавя" - а трябва. Защото страната ни и държавата ни в по-голямата част от нашата история меко казано не са едно и също нещо. А сега, ако се започне да се влиза в подробности кой кого кога защо и дали индивидуално или в графа "и др." е обявил някоя държава за вражеска и кой как отстоява позициите си (и дали въобще ги има), разговорът може да се води да второ пришествие.

    Коментиран от #47, #54

    11:15 02.12.2025

  • 47 в тази страна

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "провинциалист":

    Вече 36 години комунистите ни лъжат, че не ни управляват, а руснаците са си тръгнали от България.

    Коментиран от #51

    11:16 02.12.2025

  • 48 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    4 2 Отговор
    Максудата от Варна, няма нищо общо с протеста на младите, образовани хора от снощи.
    Неговите избиратели са неграмотни и в по-голямата си част облъчени от СОЦ-а пенсии.

    11:16 02.12.2025

  • 49 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "гумата":

    Това са опорки на путлерослугинажа Боко и Шиши.

    11:18 02.12.2025

  • 50 Диана

    1 2 Отговор
    Лъжата и лицемерието са в Костадинов - няма нито един факт в думите му, само общи приказки в опитите му да съсипе всичко хубаво за да се настани той, но простащината и простотията му няма да направят страната да е по-добре. Глупакът не разбира как работи за БСПтата... Няма нищо лошо за което хората да протестират в момента срещу това правителство, лошото за което те протестират е именно позицията на БСПтата, пречещи всячески на приемането на Еврото и прогресът на страната - хората протестира ха и срещу намаляването на осигуровките и срещу тиранията на опозицията - да си опозиция не означава да си против всичко, което правят управляващите, но нашата опозиция си е избрала такава роля сгъваем не случайно, защото важната за тях е властта, не политиката... Трагедия...

    11:26 02.12.2025

  • 51 провинциалист

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "в тази страна":

    Първо, какво общо имат с комунизма т.нар. "комунисти" и второ, ако проблемът с руснаците (ако въобще проблемът е там) е в това, че са руснаци, то проблемът е в теб.

    Коментиран от #66

    11:38 02.12.2025

  • 52 Павел пенев

    3 1 Отговор
    Коце, започваш да досаждаш на хората с едни и същи искания. Вие и вашите симпатизанти бяхте ли на протеста? Защо допуснахте тези измамници от ППДБ да вземат инициативата? Защо не обвързахте исканията за вредния бюджет и еврото с още по вредното правителство на крадеца Хаяши и референдума? Какъв протест ще правите на 4.12.25 год. и какво ще искате? Революция? Тиквата и Шиши ще се пръснат от смях. Уредете си отношенията в опозицията и излезте с едно искане- оставка на цялото правителство а не само на Митов.

    11:38 02.12.2025

  • 53 Гост

    1 1 Отговор
    Май само остатавката на правителството е изхода. Младите хора си искат държавата е това е което видях аз.

    Коментиран от #57

    11:43 02.12.2025

  • 54 Хмхмхмхмхм

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "провинциалист":

    Не ми се четат/ слушат чуждопоклонници и предатели на държаваъа България. Не мисля, че тук е времето за един исторически дебат. Фактите са си факти- държавата русия/ руска федерация/ обяви Р.България за вражеска държава, това е ЕДИНСТВЕНАТА ДЪРЖАВА В СВЕТА, която през 21 век обявява България за вражеска държава. Ама как, ама защо, ама че с русия се била защитавала от /враждебните/ български действия, няпма никакво значение. защото БЪлгария ИМА ПРАВОТО да се защитава от враждебните руски действоия като умишленото и с немотивираното с нищо едностранно прекртатяване на доствките за природен газ за БЪЛГАРИЯ. Този , който си въобразява, че по този начин ще постави българите на колене предд русия и под принуда, НЕ ПОЗНА. Колко пъту любимата ти русия ни плаши с пускането на руски ядрени ракети към неядрена България, само защпото можела , понеже не им играем по свирката и отстояваме държавният си суверенитет., а... Имам новина за изменниците и предателите на България- България вече притежава квантов компютър, с който може да разкодира всеки код в глонас и когато любимите ти руснаци пуснат ядрени ракети към България,. ЛИЧНО ти гаранирам , че ядрените ракети ще бъдат пренасочени чрез глоснасс към територията на русия и по-специално- към москва и петербург. А сега пускайте руснаци, вашите руски ядрени ракети към България- да видим коя държава има по-=могъщи космически оръжия и технологии, защото русия НЯМА собствен квантов комп.

    Коментиран от #61

    11:45 02.12.2025

  • 55 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    Ти земи си плащай данъците както ние нормалните хора плащаме ,а не да се криеш зад патент от 600 лв. на година. Честно ли е това?

    11:45 02.12.2025

  • 56 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    Коце,тук не е Мацква!

    Коментиран от #58

    11:47 02.12.2025

  • 57 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Гост":

    Айде стига с "младите хора" че ми писна от тоя рефрен.Видяхме ги младите от ПП какви ги свършиха.

    11:49 02.12.2025

  • 58 стоян швепса

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "стоян георгиев":

    Стоене тука не е Киев.

    Коментиран от #62

    11:51 02.12.2025

  • 59 стоян георгиев

    0 2 Отговор
    Капейките ще правят коалиция с урсулите...да се пукнеш от смях

    11:51 02.12.2025

  • 60 Ужасяващо е

    3 0 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    11:52 02.12.2025

  • 61 провинциалист

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Хмхмхмхмхм":

    Ех, ако Русия не ни беше обявила (макар и в графа "и др.") за вражеска държава, как ли щеше да си изработиш 30-те сребърника?

    11:53 02.12.2025

  • 62 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "стоян швепса":

    Не е Киев,нито Мацква,ама Коцето застана на площада заедно с тези дето викат "тук не е Москва"

    11:53 02.12.2025

  • 63 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Коце,с ПП ли ще правиш коалиция?

    11:54 02.12.2025

  • 64 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Новата коалиция на Радев ПП ДБ и Възраждане ще ни води към Мацква или към Еврозоната?

    11:57 02.12.2025

  • 65 българин

    2 2 Отговор
    Ето я и мършата копейкин излезе на готово да си прави ПР.

    11:57 02.12.2025

  • 66 тъй тъй

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "провинциалист":

    Той затова миналата седмица Коцето ходи на срещата на БРИКС. Щото нямат общо рушняците.

    12:13 02.12.2025

