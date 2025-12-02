Костадин Костадинов: Протестите трябва да продължат, докато коалиция „Наглите“ не подаде оставка

Протестите трябва да продължат. Не трябва да има отстъпване, докато коалиция „Наглите“ не бъде принудена да подаде оставка, каза на брифинг пред журналисти лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.
Снощи протестът изпълни площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ). В късните часове в столицата имаше и безредици. В нощта на протеста лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов публикува във Фейсбук куплет от поемата „Септември“ на Гео Милев.
„За нас този протест е показател, че голяма част от българското общество не иска да бъде тъпкана и държана в робско състояние. За мен това беше гласът на българския народ“, каза Костадинов. Управляват ни корумпирани мафиоти, заяви още той, като сравни корупцията с диагнозата „рак“.
Костадин Костадинов коментира и темата за вота на недоверие, поискан по-рано днес от ПП-ДБ. „Да не пускат вот на недоверие, който да е за цялостна политика. Нека преосмислят предложението си за това“, каза още Костадинов. По думите му нищо от това нямаше да се случи, ако България насила не беше засилена към еврозоната.
До коментар #3 от "ЕЙ,ХОРА":Скрил се е в шалварите на Пеевски.
7 Не му вярвам
До коментар #1 от "Оставка!":Гласува заедно с ГЕРБ закони свързани със здравето на хората, но в ущърб на болните хора.
До коментар #8 от "две добри новини":ЧЕ НЯМА ДА ИМА ЕВРО,
ИЗМИСЛЕНАТА ЕВРОЗОНА СЕ РАЗПАДА,
И ПРАВИТЕЛСТВОТО СЪЩО ПАДА!
До коментар #6 от "Дориана":А какво донесоха ПП дб Величие и Меч Мога да го напиша но ще ме изтрият
22 Възраждане -Бургас
Протестите трябва да продължат до оставката на мафиотското правителство на ГЕРБ - ДПС и умиращите им патерици ИТН и БСП и насрочването на предсрочни избори. Това е кратката и ясна позиция на Възраждане! Защото 150 000 българи в София и стотици хиляди още в цялата страна вчера протестираха само с тази цел - оставка, съд и затвор за управляващите мафиоти!
Управлява ни коалиция "Наглите", която иска да продължи да краде и граби живота ни така, както го правеше през последните 36 години. Е, няма да стане. Важно е обаче и да не допуснем хората по площадите за пореден път да бъдат измамени, използвани и изхабени от политически измекяри и сводници. Лъжата и лицемерието в политиката спрямо избирателите трябва да бъдат унищожени, веднъж завинаги. Но за да стане това, българите трябва да излязат и да гласуват - не за пари и облаги, а за свобода и достоен живот!
Имаме отчаяна нужда от нов обществен договор! Време е за преосноваване на държавата!
23 Лицемерино
До коментар #22 от "Възраждане -Бургас":Коцеее, ти с тях беше, защо така Коце? Защо предаваш Мама гуци и Тата гуци?
19:37 02.12.2025
26 Да така е
До коментар #22 от "Възраждане -Бургас":Края на изявлението му е публикуван и в статията. И завършва със снимка на част от протестиращите...
29 Коцето е здрава мръвка
До коментар #26 от "Да така е":Гонят го и той пак се бута по протестите, някъде ще си намери намерялката.
До коментар #30 от "ГЕРБ":Нови ЧЕСТНИ избори!
До коментар #31 от "Ханку Брат":Връщаме се обратно към гласуването с машини и алабалата с протоколите ще е невъзможна!
До коментар #30 от "ГЕРБ":После ще връщате парите, всички които сте укривали пари и данъци, всякакви магазинери и бизнесмени.
До коментар #25 от "ГОСТ":Те и овцете си сменят козината ,но нрава не.
До коментар #35 от "Анджо":ОвЦите нищо не сменят. ОвЦите само ги стрижат.
До коментар #35 от "Анджо":Отнася за вълците, да знаеш! Казва се вълк , в овчи кожи!
