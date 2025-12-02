Новини
България »
Костадин Костадинов: Протестите трябва да продължат, докато коалиция „Наглите“ не подаде оставка

Костадин Костадинов: Протестите трябва да продължат, докато коалиция „Наглите“ не подаде оставка

2 Декември, 2025 19:20 899 42

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • мерки

Управляват ни корумпирани мафиоти, каза лидерът на „Възраждане“

Костадин Костадинов: Протестите трябва да продължат, докато коалиция „Наглите“ не подаде оставка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестите трябва да продължат. Не трябва да има отстъпване, докато коалиция „Наглите“ не бъде принудена да подаде оставка, каза на брифинг пред журналисти лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Снощи протестът изпълни площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ). В късните часове в столицата имаше и безредици. В нощта на протеста лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов публикува във Фейсбук куплет от поемата „Септември“ на Гео Милев.

„За нас този протест е показател, че голяма част от българското общество не иска да бъде тъпкана и държана в робско състояние. За мен това беше гласът на българския народ“, каза Костадинов. Управляват ни корумпирани мафиоти, заяви още той, като сравни корупцията с диагнозата „рак“.

Костадин Костадинов коментира и темата за вота на недоверие, поискан по-рано днес от ПП-ДБ. „Да не пускат вот на недоверие, който да е за цялостна политика. Нека преосмислят предложението си за това“, каза още Костадинов. По думите му нищо от това нямаше да се случи, ако България насила не беше засилена към еврозоната.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оставка!

    30 7 Отговор
    Оставка, оставка, оставка, оставка!

    Коментиран от #7, #30

    19:20 02.12.2025

  • 2 Костадинов,

    17 8 Отговор
    Ти не си честен и искрен човек. Ти подмолно се заиграваш с герберските крадци и Тиквата Борисов. Дори гладуваш с тях антинародни закони.

    19:21 02.12.2025

  • 3 ЕЙ,ХОРА

    36 4 Отговор
    ЗАБЕЛЯЗВАТЕ ЛИ,ЧЕ ДНЕС БОЙО ТЪПОТО НЕ СЕ Е ПОЯВЯВАЛ И НЕ СЕ Е ИЗКАЗВАЛ.
    ДА НЕ Е ВДИГНАЛ КРЪВНО!?

    Коментиран от #5

    19:22 02.12.2025

  • 4 Да да да

    18 6 Отговор
    Костадинов ти май искаш да яхнеш вълната?

    19:22 02.12.2025

  • 5 Да да да

    21 6 Отговор

    До коментар #3 от "ЕЙ,ХОРА":

    Скрил се е в шалварите на Пеевски.

    19:24 02.12.2025

  • 6 Дориана

    27 4 Отговор
    Единственото спасение за България е Борисов и Пеевски да излязат от Парламента и политиката. Те са доказано вредни. Друго спасение няма. Донесоха само корупция, мафия, диктатура, слаба икономика , системни кражби и застаряващо население, защото младите избягаха също както и инвеститорите.

    Коментиран от #14

    19:24 02.12.2025

  • 7 Не му вярвам

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Оставка!":

    Гласува заедно с ГЕРБ закони свързани със здравето на хората, но в ущърб на болните хора.

    19:24 02.12.2025

  • 8 две добри новини

    18 19 Отговор
    1. Еврото идва
    2. Възраждане си отива.

    Коментиран от #13

    19:24 02.12.2025

  • 9 Живков

    16 11 Отговор
    Копейка мислещите хора не искат да живеят като Русия Северна корея и Китай Там да ходят боклуците

    19:25 02.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Играеш ,

    8 4 Отговор
    човеко ! Не си за вярване !

    19:27 02.12.2025

  • 12 Асен

    13 5 Отговор
    Евала Костадинка бой по Шиши и Боко.

    19:27 02.12.2025

  • 13 ДОБРИТЕ НОВИНИ СА

    13 16 Отговор

    До коментар #8 от "две добри новини":

    ЧЕ НЯМА ДА ИМА ЕВРО,
    ИЗМИСЛЕНАТА ЕВРОЗОНА СЕ РАЗПАДА,
    И ПРАВИТЕЛСТВОТО СЪЩО ПАДА!

    19:27 02.12.2025

  • 14 Само да попитам

    11 9 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    А какво донесоха ПП дб Величие и Меч Мога да го напиша но ще ме изтрият

    19:28 02.12.2025

  • 15 Спецназ

    21 5 Отговор
    Протеста беше против С винята и Т олупа!

    ФАКТ! На кой му пука за рамки и бюджети??

    В затвора за тия ще е като прошка от Народа!

    19:29 02.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 От Максуда

    6 6 Отговор
    Бате Костя е нашето нов цар ,новото цар на всички ромуле

    19:29 02.12.2025

  • 18 Българин

    8 11 Отговор
    Борисов и Пеевски са наглеци, но наглец и то голям е пудела на Путлер, Копейкин.

    19:29 02.12.2025

  • 19 Руска копейка

    7 9 Отговор
    Възраждане е част от тази същата коалиция, историчарю закъсал.

    19:30 02.12.2025

  • 20 Нима кефи

    5 6 Отговор
    Коцето ама е прав .

    19:32 02.12.2025

  • 21 Ахахахаха

    6 9 Отговор
    Копейката запя друга музика. Опитва се да влезне в крак с протестнатата вълна. Докато все манипулираше с еврото, сега изведнъж заговори за корумпираните мафиоти. Че ти беше на тяхната страна неграмотен бълвач на тъпотии, по хиляда в секунда.

    19:32 02.12.2025

  • 22 Възраждане -Бургас

    8 4 Отговор
    Цялото изявление на д-р Костадинов -

    Протестите трябва да продължат до оставката на мафиотското правителство на ГЕРБ - ДПС и умиращите им патерици ИТН и БСП и насрочването на предсрочни избори. Това е кратката и ясна позиция на Възраждане! Защото 150 000 българи в София и стотици хиляди още в цялата страна вчера протестираха само с тази цел - оставка, съд и затвор за управляващите мафиоти!

    Управлява ни коалиция "Наглите", която иска да продължи да краде и граби живота ни така, както го правеше през последните 36 години. Е, няма да стане. Важно е обаче и да не допуснем хората по площадите за пореден път да бъдат измамени, използвани и изхабени от политически измекяри и сводници. Лъжата и лицемерието в политиката спрямо избирателите трябва да бъдат унищожени, веднъж завинаги. Но за да стане това, българите трябва да излязат и да гласуват - не за пари и облаги, а за свобода и достоен живот!

    Имаме отчаяна нужда от нов обществен договор! Време е за преосноваване на държавата!

    Коментиран от #23, #26

    19:36 02.12.2025

  • 23 Лицемерино

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Възраждане -Бургас":

    Коцеее, ти с тях беше, защо така Коце? Защо предаваш Мама гуци и Тата гуци?

    19:37 02.12.2025

  • 24 дядото

    5 4 Отговор
    кажете на тези наглеци от факти,да преустановят да блокират страници и коментари,че в тези дни на народен подем може да им се стъжни

    19:38 02.12.2025

  • 25 ГОСТ

    8 6 Отговор
    не ме интересува какво е казал Коцето. единствено ме интересува на къде ще продължи протеста добре дошъл събудихме се. вълкът козината си мени но нрава никога. вълците ще се наметнат с овчи кожи но дали пак ще им го позволим. 35 год чакам светлото бъдеще обещано от незнайници но видях точно такива как се облагодетелстват за сметка на народа. и точно тоя ЕС трябваше да бъде гарант че такива плазмодии нямат място във власта.но какво се случи точно ЕС се превърна в това от което искахме да се очистим корупция шуробаджанащина и един намагнитизиран да реди политиката позор.

    Коментиран от #35

    19:38 02.12.2025

  • 26 Да така е

    5 4 Отговор

    До коментар #22 от "Възраждане -Бургас":

    Края на изявлението му е публикуван и в статията. И завършва със снимка на част от протестиращите...

    Коментиран от #27, #29

    19:38 02.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ГЕРБ

    7 7 Отговор
    Руски боклук ти на какво се надяваш бе

    19:45 02.12.2025

  • 29 Коцето е здрава мръвка

    6 5 Отговор

    До коментар #26 от "Да така е":

    Гонят го и той пак се бута по протестите, някъде ще си намери намерялката.

    19:45 02.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ханку Брат

    9 7 Отговор
    Ако ставаше с протести и референдуми, Ботев и Левски щяха да направят референдум за излизане от Османската Империя..

    Коментиран от #33

    19:50 02.12.2025

  • 32 суверенът

    7 3 Отговор

    До коментар #30 от "ГЕРБ":

    Нови ЧЕСТНИ избори!

    19:53 02.12.2025

  • 33 СТАВА С ИЗБОРИ!

    6 5 Отговор

    До коментар #31 от "Ханку Брат":

    Връщаме се обратно към гласуването с машини и алабалата с протоколите ще е невъзможна!

    19:54 02.12.2025

  • 34 ГЕРБава корумпирата хрътка

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "ГЕРБ":

    После ще връщате парите, всички които сте укривали пари и данъци, всякакви магазинери и бизнесмени.

    19:56 02.12.2025

  • 35 Анджо

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "ГОСТ":

    Те и овцете си сменят козината ,но нрава не.

    Коментиран от #38, #39

    20:10 02.12.2025

  • 36 Оправяйте

    3 0 Отговор
    изборния кодекс. Една бариера, на паркинга, цял ден може да брои коли, и една не пропуска да сбърка, тука още ще ми размотават списъци, и ще си надписват гласове. Който иска да гласува, отива с личната карта, сканира я, пуска се бар код, с него си активираш машината, и да видим колко ще са недействителните бюлетини. Техника има бол, и е елементарна, ама желание няма да се направи.

    20:16 02.12.2025

  • 37 Фори

    5 3 Отговор
    Възраждане са хулигани. Вчера изпотрошиха София!

    20:19 02.12.2025

  • 38 Дуньо простия

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Анджо":

    ОвЦите нищо не сменят. ОвЦите само ги стрижат.

    20:24 02.12.2025

  • 39 Това се

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Анджо":

    Отнася за вълците, да знаеш! Казва се вълк , в овчи кожи!

    20:26 02.12.2025

  • 40 И какво

    0 0 Отговор
    Ще стане при нови избори? Същото! Може и в повече! Видяхме го с новите търтеи! Факт!

    20:29 02.12.2025

  • 41 връщай

    1 1 Отговор
    парите

    20:29 02.12.2025

  • 42 костя копейкин

    1 1 Отговор
    ла а пиш ки!!!!

    20:31 02.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове