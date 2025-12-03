Калоян Паргов: БСП засега остава в управлението

БСП засега остава в управлението предвид това, че социалните разходи в бъдещия втори опит за бюджет ще бъдат запазени. Това заяви зам.-председателят на партията Калоян Паргов в предаването "Денят ON AIR".
"Това беше поставено като условие преди седмица с изтеглянето на бюджета. Да, ще бъдат направени преработки на бюджета, като ще бъдат съобразени с искания на бизнес, синдикати и граждани", подчерта той. Няма чуваемост и разбиране относно данъчно-осигурителната система, изтъкна гостът.
"Този разговор предстои. Чрез преразглеждане на приходите и разходите, запазвайки социалните разходи, могат да се случат по начина, по който бяха планирани, във вече изтегления бюджет. Затова БСП засега остава в управлението. БСП съзнава високата цена и залога за участие в такова непопулярно управление", уточни Паргов пред Bulgaria ON AIR.
Той изтъкна, че е нормално политическите сили да разговарят.
"Темата на разговора между Зафиров в кабинета на Делян Пеевски е, ако нашите неща не се изпълнят - ние се оттегляме, ти, ако искаш, подкрепяй. Убедиха ни условията и гаранциите, които поставихме, че са изпълнени", изтъкна зам.-председателят на БСП. По думите му протестът в София е бил между 25 000-30 000 души.
"Този надпартиен интерес, с този акт на изтегляне на бюджета, беше чут. Исканията на протестиращите са разнородни. Отговорността за това, което предстои след 28 дни, означава, че България трябва да влезе с бюджет. Не със служебен кабинет или 1/12 бюджет. Големият проблем на сегашните протести е свързан с липсата на усещане за справедливост, чуваемост. След първия протест започнаха анализите. След два дни ще стане ясно дали с удължена процедура на работа ще финишираме с нов бюджет. Надявам се, че и ПП, с всичките претенции и анализи, които чухме в бюджетна комисия, ще се включат", обобщи Паргов. Той изрази притеснения, че президентът Радев, като обединител на нацията, "е в края на своя политически мандат като президент и е нормално да мисли за продължение на своята политическа кариера".
"БСП има основен принос в това да избере този президент. Членовете подкрепят Радев, приемат го. Въпросът е как ще реагира партията, ако той утре направи своя партия", коментира Паргов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тези ще клюцат
22:02 03.12.2025
2 ЗАВИСИМИ И АЛЧНИ
22:03 03.12.2025
3 ДрайвингПлежър
Поне си кажете честно, че за оставащите дни на това измислено, престъпно правителство ще откраднете каквото може и ще си ходите... ИТНейците са същите, даже още по-крадливи
22:05 03.12.2025
4 Казал
22:05 03.12.2025
5 1111
22:07 03.12.2025
6 продажници долни
22:08 03.12.2025
7 Мхм
22:09 03.12.2025
8 БСП цървули
22:11 03.12.2025
9 Гост
22:12 03.12.2025
10 ВЕЛИНСКИ
22:16 03.12.2025
11 Става въпрос
22:21 03.12.2025
12 Нали
22:21 03.12.2025
13 ?????
Не ви се пуска кокъла ама съм сигурен че Баце ви готви кюляф.
Ще ви го вземе кокъла и ще го подхвърли на любимците си костовисти и ПП-та та да го оставят на мира.
Ама вие си го заслужавате.
22:23 03.12.2025
14 Засега и за последно!
23:03 03.12.2025