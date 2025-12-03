Новини
България »
Калоян Паргов: БСП засега остава в управлението

Калоян Паргов: БСП засега остава в управлението

3 Декември, 2025 22:00 593 14

  • калоян паргов-
  • бсп-
  • управление-
  • бюджет

Да, ще бъдат направени преработки на бюджета, като ще бъдат съобразени с искания на бизнес, синдикати и граждани", подчерта той

Калоян Паргов: БСП засега остава в управлението - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

БСП засега остава в управлението предвид това, че социалните разходи в бъдещия втори опит за бюджет ще бъдат запазени. Това заяви зам.-председателят на партията Калоян Паргов в предаването "Денят ON AIR".

"Това беше поставено като условие преди седмица с изтеглянето на бюджета. Да, ще бъдат направени преработки на бюджета, като ще бъдат съобразени с искания на бизнес, синдикати и граждани", подчерта той. Няма чуваемост и разбиране относно данъчно-осигурителната система, изтъкна гостът.

"Този разговор предстои. Чрез преразглеждане на приходите и разходите, запазвайки социалните разходи, могат да се случат по начина, по който бяха планирани, във вече изтегления бюджет. Затова БСП засега остава в управлението. БСП съзнава високата цена и залога за участие в такова непопулярно управление", уточни Паргов пред Bulgaria ON AIR.

Той изтъкна, че е нормално политическите сили да разговарят.

"Темата на разговора между Зафиров в кабинета на Делян Пеевски е, ако нашите неща не се изпълнят - ние се оттегляме, ти, ако искаш, подкрепяй. Убедиха ни условията и гаранциите, които поставихме, че са изпълнени", изтъкна зам.-председателят на БСП. По думите му протестът в София е бил между 25 000-30 000 души.

"Този надпартиен интерес, с този акт на изтегляне на бюджета, беше чут. Исканията на протестиращите са разнородни. Отговорността за това, което предстои след 28 дни, означава, че България трябва да влезе с бюджет. Не със служебен кабинет или 1/12 бюджет. Големият проблем на сегашните протести е свързан с липсата на усещане за справедливост, чуваемост. След първия протест започнаха анализите. След два дни ще стане ясно дали с удължена процедура на работа ще финишираме с нов бюджет. Надявам се, че и ПП, с всичките претенции и анализи, които чухме в бюджетна комисия, ще се включат", обобщи Паргов. Той изрази притеснения, че президентът Радев, като обединител на нацията, "е в края на своя политически мандат като президент и е нормално да мисли за продължение на своята политическа кариера".

"БСП има основен принос в това да избере този президент. Членовете подкрепят Радев, приемат го. Въпросът е как ще реагира партията, ако той утре направи своя партия", коментира Паргов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тези ще клюцат

    14 1 Отговор
    до последно!

    22:02 03.12.2025

  • 2 ЗАВИСИМИ И АЛЧНИ

    14 1 Отговор
    НАТЕГАЧИ СТЕ. ЛЮБИМАТА ПАРТИЯ НА МНОГО ХОРА Я ПРЕДАДОХТЕ ЗА ДА СЕ ОБОГАТИТЕ. ПОЗОР СТЕ.

    22:03 03.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    12 0 Отговор
    Предвид, че ще вие е трудно да минете 4те процента и да влезете пак в парламента - оставате до край

    Поне си кажете честно, че за оставащите дни на това измислено, престъпно правителство ще откраднете каквото може и ще си ходите... ИТНейците са същите, даже още по-крадливи

    22:05 03.12.2025

  • 4 Казал

    11 0 Отговор
    глупости , не пуска власт и пари ! Оставка !

    22:05 03.12.2025

  • 5 1111

    9 0 Отговор
    Пак ще се бутате в белия автобус!🚐😄

    22:07 03.12.2025

  • 6 продажници долни

    16 0 Отговор
    Това ще ви е за последно ,помияри....

    22:08 03.12.2025

  • 7 Мхм

    11 0 Отговор
    бсп-нн ойде у ряката.

    22:09 03.12.2025

  • 8 БСП цървули

    7 1 Отговор
    Партията на статуквото и на червената олигархия.

    22:11 03.12.2025

  • 9 Гост

    9 0 Отговор
    Е как няма да останете бе, кавали! Толкова сте "гладни", че и на трохите се радвате. Те трохи, трохи, ама тежки милионери сте вече (не че не бяхте и преди това)

    22:12 03.12.2025

  • 10 ВЕЛИНСКИ

    1 2 Отговор
    АЗ ВЯРВАМ САМО НА ИВАН КОЗАРЕВ

    22:16 03.12.2025

  • 11 Става въпрос

    5 1 Отговор
    за 40/50 млрд. държавен резерв. Като ги откраднат и си ги делнат, правителството ще хвърли оставка. ПП късно осъзнаха, че баница за тях няма да има и се задействаха. Протестите са обмислени и режисирани. Изключвам наивниците.

    22:21 03.12.2025

  • 12 Нали

    9 0 Отговор
    ако не остане бюджета , щяхте да се оттегляте , бе другарю ? Червени фурнаджийски лопати !

    22:21 03.12.2025

  • 13 ?????

    6 0 Отговор
    Ха ха.
    Не ви се пуска кокъла ама съм сигурен че Баце ви готви кюляф.
    Ще ви го вземе кокъла и ще го подхвърли на любимците си костовисти и ПП-та та да го оставят на мира.
    Ама вие си го заслужавате.

    22:23 03.12.2025

  • 14 Засега и за последно!

    1 0 Отговор
    Кучунистически чугунени кратуни!

    23:03 03.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове