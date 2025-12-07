Новини
Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос", блокиран край Ахтопол

Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос", блокиран край Ахтопол

7 Декември, 2025 14:45 383 10

Провизиите на 10-членния екипаж намаляват

Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос", блокиран край Ахтопол - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Трети ден танкерът "Кайрос", поразен от военни дронове край Босфора, остава блокиран край бреговете на Ахтопол. Провизиите на десетчленния екипаж намаляват, съобщи БНТ.

Министерствата на отбраната и на транспорта синхронизират действията си, за да окажат помощ на екипажа. Властите синхронизират действията си, за да окажат помощ на екипажа на танкера "Кайрос"

Подготвя се доставката на необходимите продукти в рамките на днешния ден. Екипажът е в добро психическо и физическо състояние.

Бурното море и силният вятър все още не позволят властите да се качат на борда.

Военноморските сили имат готовност да осигурят вертолет "Пантер" от авиобаза "Чайка", за да достави на екипажа на танкера "Кайрос" необходимите хранителни провизии и комуникационни средства.

Два етапа стоят пред организацията при подобряване на времето, за да бъде изтеглен танкерът. Първото и най-важното е да се качат българските власти на борда, за да извършат проверка за безопасност.

След това ще може и да се пристъпи към същинското провлачване на танкера. Една част от екипажа са изявили желание да бъдат евакуирани, друга не.

Българските власти съобщиха, че корабът е бил докаран на буксир от турски влекач, след което е бил изоставен в нашите води.

Иван Киров, рибар от Ахтопол: Това, че ще помогнат на екипажа да му докарат провизии, храна - добре, ама този кораб тук ли ще стои вечно. Ако не се предприеме някаква спасителна акция, просто не виждам как ще издържи на тази вълна.

Тодор Любенов, рибар от Ахтопол: Има страхове, защото може да стане някоя екологична катастрофа. Това е голям кораб, плюс това е танкер.

Димитър Любенов, рибар от Ахтопол: Гръцкият кораб, който застана, той беше през 1963 г. Имаше много голяма вълна, много по-голяма отсега, просто морето беше кипнало. И корабът получи повреда в управлението. Рулят му се беше счупил и той стана неуправляем и се поддаде на вятъра и на течението и вече по същия начин, както сега от изток, сваля го на брега и заседна на самия бряг.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    1 2 Отговор
    Турците докараха путинофилското корито до путинофилските морски води и го зарязаха!

    14:47 07.12.2025

  • 2 Майна

    1 0 Отговор
    Това ли е ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА политика?!!!!
    Ще им носят храна?!
    Вие чувате ли се?!!!!
    Нямам думи!!!
    Ха ха ха

    14:48 07.12.2025

  • 3 Майна

    2 0 Отговор
    Това правителство веднага трябва да се свали!
    Това е направо екокатастрофа- жива бомба!!!

    Коментиран от #8

    14:49 07.12.2025

  • 4 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Оляха се с ненужна драма! Свършвали им провизиите! Да не са в средата на Атакама бе? Да не са 1000 човека? Петър Стойчев ще нарами една раница и ще доплува до тях ако рече! Големи военни, големи брегови охрани! Я кажете кой докара кораба и защо?

    14:51 07.12.2025

  • 5 Въйии!

    0 0 Отговор
    "Бурното море и силният вятър!"

    Ще се чака летен щил.

    Слава на българските иди оти!

    14:51 07.12.2025

  • 6 Да се маха

    0 0 Отговор
    от наши води. Защо ли турците ни го лъзнаха тоя горещ картоф?

    14:55 07.12.2025

  • 7 Ще имаме безплатен нефт

    0 0 Отговор
    по плажовете!

    14:55 07.12.2025

  • 8 От рашките

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Майна":

    само беди идват.... така си е.

    14:56 07.12.2025

  • 9 Турците леко ни го

    0 0 Отговор
    муууушнаха!

    14:56 07.12.2025

  • 10 УКРАЙНА 🇺🇦

    0 0 Отговор
    Да мрът гадовете

    14:56 07.12.2025

