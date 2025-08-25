Новини
България »
Транспортират до „Пирогов“ 4-годишния Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг

Транспортират до „Пирогов“ 4-годишния Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг

25 Август, 2025 12:53 930 7

  • николай младенов-
  • никола бургазлиев-
  • 4-годишен-
  • марти-
  • атв-
  • слънчев бряг-
  • умбал бургас-
  • пирогов

На място професор Младенов е преценил, че състоянието на Марти позволява да бъде транспортиран

Транспортират до „Пирогов“ 4-годишния Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг - 1
Никола Бургазлиев Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Въздушна линейка ще транспортира четиригодишният Мартин, ударен с АТВ в „Слънчев бряг“. Детето ще бъде превозено от Университетската болница в Бургас към детската реанимация на „Пирогов“.

По преценка на лекуващия екип и на националния консултант по анестезиология професор Николай Младенов, лечението ще продължи в София. Вероятно това ще се случи в следващите дни, казаха за бТВ близки на момченцето.

11 дни след инцидента, при който АТВ помете петима в „Слънчев бряг“, Марти се бори за живота си. В същата болница е майка му Христина, която е в мозъчна смърт, което според лекарите е необратимо.

На място професор Младенов е преценил, че състоянието на Марти позволява да бъде транспортиран, но е предупредил близките да се подготвят за дълга битка, защото детето има множество тежки травми. Момченцето остава в кома, а опитите да го събудят са неуспешни.

Обвиняем е 18-годишният Никола Бургазлиев. Окръжният съд в Бургас го върна в арестa. Така беше отменено първоначалното решение на съда в Несебър, който пусна ученика под домашен арест.

Самият той запази мълчание в коридорите, но в съдебната зала при последната си дума каза, че много съжалява и технически проблем в АТВ-то е причината всичко това да се случи.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Огромна

    18 0 Отговор
    трагедия , майка му си отива , детенцето ѝ е на ръба , семейството за един миг е съсипано завинаги......

    Коментиран от #3

    12:58 25.08.2025

  • 2 Това го предлагам от самото начало

    3 0 Отговор
    Също така предложих да се извика професор от София или от чужбина но призива ми остана глас в пустиня.

    12:59 25.08.2025

  • 3 Майката почина за съжаление

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Огромна":

    Мозъчната смърт е смъртта на човека. Нарочно поддържат версията за някаква си клинична смърт по две причини. Първо за да оправдаят извършителя и второ за да и вземат органите на всичкото отгоре. ....

    13:03 25.08.2025

  • 4 Карлос Друсар

    8 1 Отговор
    Да бе, технически проблем ......

    13:04 25.08.2025

  • 5 Мила демократическа картинка

    13 0 Отговор
    Убиецът е син на полицаи, близки приятели на прокурорката, съдията, пуснал момчето в домашен , за да празнува парти, е син на крупен трафикант с дрога и цигари с кораби, убиецът е млад футболист с астма и високо кръвно, ОФК "Несебър" готви контрапротест в защита на убиеца, спортният шеф на „Нефтохимик” Недялко Москов, съдружник на Митьо Очите и т.н. ...

    13:13 25.08.2025

  • 6 Молитва!

    0 0 Отговор
    Нека всички се молим за момченцето виртуозите-лекари с вълшебните ръце от "Пирогов" да направят чудо и да го спасят! Господ де го закриля и да бди над него!

    13:57 25.08.2025

  • 7 потрес!

    1 0 Отговор
    В килията на този изрод и убиец, сина на милиционери от ведомството на Къдравата Сю, е намерен мобилен телефон! КОЙ го е внесъл, КОЙ ма, Къдравата?! Докога ще ги търпим, българи, докога?!

    13:59 25.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове