Транспортират до „Пирогов“ 4-годишния Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг

Въздушна линейка ще транспортира четиригодишният Мартин, ударен с АТВ в „Слънчев бряг“. Детето ще бъде превозено от Университетската болница в Бургас към детската реанимация на „Пирогов“.

По преценка на лекуващия екип и на националния консултант по анестезиология професор Николай Младенов, лечението ще продължи в София. Вероятно това ще се случи в следващите дни, казаха за бТВ близки на момченцето.

11 дни след инцидента, при който АТВ помете петима в „Слънчев бряг“, Марти се бори за живота си. В същата болница е майка му Христина, която е в мозъчна смърт, което според лекарите е необратимо.

На място професор Младенов е преценил, че състоянието на Марти позволява да бъде транспортиран, но е предупредил близките да се подготвят за дълга битка, защото детето има множество тежки травми. Момченцето остава в кома, а опитите да го събудят са неуспешни.

Обвиняем е 18-годишният Никола Бургазлиев. Окръжният съд в Бургас го върна в арестa. Така беше отменено първоначалното решение на съда в Несебър, който пусна ученика под домашен арест.

Самият той запази мълчание в коридорите, но в съдебната зала при последната си дума каза, че много съжалява и технически проблем в АТВ-то е причината всичко това да се случи.