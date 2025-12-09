Новини
От „ДПС-Ново начало" организират митинги в страната под мотото „НЕ на омразата!"

От „ДПС-Ново начало“ организират митинги в страната под мотото „НЕ на омразата!”

9 Декември, 2025 07:06 508 24

От формацията прилагат и списък на населените места, в които се очаква да се проведат митингите

От „ДПС-Ново начало“ организират митинги в страната под мотото „НЕ на омразата!” - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От „ДПС-Ново начало“ организират митинги в страната под мотото „НЕ на омразата!” днес от 18:00 часа, съобщиха от пресцентъра на формацията.

Според съобщението проявите са срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България, и провалянето на приемането на бюджета, посочи БТА.

Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции. Ще кажем „НЕ на омразата!”, защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение, допълниха от „ДПС-Ново начало“. И не забравяйте - това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина е най-великата ценност на демокрацията! Ще кажем „ДА на стабилността и сигурността! Да на развитието и реалните резултати за хората”, пише още в съобщението.

От формацията прилагат и списък на населените места, в които се очаква да се проведат митингите: Белица - в центъра на града, Руен - на площада пред Общината, Провадия - на централния площад, Велико Търново - на пл. „Майка България”, Видин - на площада пред Общината, Враца - на площада между читалището и Общината, Крушари (област Добрич) - Народно читалище (НЧ) „Йордан Драгнев“, Кърджали - на площад „Освобождение”, Кюстендил - на площад „Велбъжд“, Луковит - на централния площад, Монтана - на площад „Жеравица” пред сградата на областната администрация, Сърница - пред Общината, Плевен - пред Драматично-куклен театър (ДКТ) „Иван Радоев”, Асеновград - на площад „Акад. Николай Хайтов“, Разград - на площад „Независимост”, Ветово (област Русе) - пред общинската администрация, Дулово - на площада пред Общината, Сливен - на площад „Цар Освободител”, Смолян - на бул. „България” 67, Ботевград - в централния градски парк, Търговище - пред сградата на Драматичния театър, Хасково - на площад „Свобода”, Шумен - пред ДКТ „В. Друмев”, Ямбол - на площада до Общината.

На 3 декември лидерът на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски, в отговор на въпрос за оставката на правителството, каза в кулоарите на парламента, че власт се взима или дава на избори. Има мандат, има управляваща тройка, която подкрепяме, коментира той. „Всеки има право да подкрепя своите партии, а омраза ги съветвам да не сеят – етническа, към ДПС. Показаха по екраните мои братя турци, помаци и роми“, каза също Пеевски и заяви, че няма да позволи такова нещо. Лидерът на формацията посочи, че ще подкрепят бюджета, когато е добър за хората.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    15 1 Отговор
    Това е все едно робите в Египет да излязат в защита на Фараона.Пълен абсурд!

    07:11 09.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Протести в села с по 1000 човека население.Смешен е .

    Коментиран от #9

    07:12 09.12.2025

  • 5 събудете се овце

    9 2 Отговор
    В САЩ го чакат в Синг-Синг , като са му запазили килия с южно излобение , а тук той иска цар да става , вместо отдавна да е в затвора !! !!!

    Коментиран от #6

    07:15 09.12.2025

  • 6 Ердоган

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "събудете се овце":

    Султан Делян Първи.

    07:15 09.12.2025

  • 7 ШОПАРА

    11 0 Отговор
    Наистина се е ядосал много.
    Страхува се да не му отнемат държавата.
    А аз се чудя къде са онези руснаци,които не си довършиха работата...?

    07:16 09.12.2025

  • 8 Не на омразата, да

    6 0 Отговор
    на краденето на пари от хората...

    Коментиран от #10

    07:17 09.12.2025

  • 9 Град Козлодуй

    0 7 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Какво лошо има в това.....и пет човека да са протестиращите,те са хора. Докато се мислите че сте над другите хора винаги ще лазим. Разделението сред хората насаждат такива като вас, които се мислят над другия.

    07:18 09.12.2025

  • 10 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не на омразата, да":

    Мразим го безплатно.

    07:18 09.12.2025

  • 11 Мисира

    0 0 Отговор
    С риене няма да стане.Хвърляш на гърба си!

    07:19 09.12.2025

  • 12 Тото 1 и Тото 2

    2 0 Отговор
    Аман от дебелашка ПЕЕВЩИНА !

    07:19 09.12.2025

  • 13 Единственият, който е мразен

    3 0 Отговор
    Си ти свинчок!
    В Разградско са принуждавали и заплашвали хорица да бъдат на « протеста»
    Това не е протест, а насъскване към омраза!

    07:22 09.12.2025

  • 14 Пеевски

    3 1 Отговор
    Доведеният син на украинската посланичка у нас, която те награди с орден за храброст, е задържан за ужасно убийство!
    Ще върнеш ли ордена?

    07:24 09.12.2025

  • 15 Двуок ЦИКЛОП

    2 0 Отговор
    Защо този иначе толкова симпатичен и объл човек Пеевски , е наМАГНИТЕН от САЩ и Британия ?
    Защо той не направи протест и срещу посолствата им с искането - РАЗмагнитване ? Вместо върлия му авер Бойко да обикаля и да проси от тях да го махнат от списъка !

    07:24 09.12.2025

  • 16 Българите

    3 0 Отговор
    не мразят други етнически групи. На дневен ред е първият бюджет в евро. Отказът на властта да проведе референдум. Де факто неизпълнимите условия гласувани от депутатите за провеждане на Референдуми. Както и унищожаването на Валутен Борд, което позволи от 2020 до 2028 да се предвидят 100 милиарда лева заеми. Третият проблем, когато ни приеха в ERMII, на следващото утро започна повишаване на част цени храни с 30% без Причина. За 5 г. имаме увеличение на храни с над 100%, надценка минерална вода 135%. Надценка кашкавал 91%, като литър изкупна цена мляко е между 80 ст. и един лев, причината не е в млякото.
    Най-сериозният проблем, съмненията за фалшифициране на данните за инфлация и дефицит. Неспазване на критерии от Маастрихт.
    Както и отказът НС през годините да дебатира Работен Доклад на БНБ от 227 стр., който не беше подписан, за да се внесе в НС за дебати. Недостигът в хазната се компенсира с високи цени храни, вдигане данъци и осигуровки. Пример Данък Сграда и Здравна осигуровка, която се вдига автоматично с повишаване на МРЗ. Проблемите с повишени цени ток 13% за 2025 и предвидено повишение кубик вода между 9 и 13%, в Шумен 6 лв. кубик вода.
    Не говоря за отхвърлена формула СИ.

    07:25 09.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тити

    0 0 Отговор
    Чакаме автобусите и римският електорат.

    07:25 09.12.2025

  • 19 България

    1 0 Отговор
    Това е провокация. Да използваш вярата с тази цел.

    07:26 09.12.2025

  • 20 сайко килър

    1 0 Отговор
    Бойко и Шиши - крило до крило ,
    Както винаги е било !

    07:26 09.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Каква омраза ,

    0 0 Отговор
    какви пет лева ? Кой измисли това "мото" ? Нещо като "права и свободи" !

    07:27 09.12.2025

  • 23 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Как да го разбирам това?!
    Кой кого мрази?
    Аааааа, сетих се.....целия народ мрази ПееФски.....

    07:28 09.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

