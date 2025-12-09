От „ДПС-Ново начало“ организират митинги в страната под мотото „НЕ на омразата!” днес от 18:00 часа, съобщиха от пресцентъра на формацията.
Според съобщението проявите са срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България, и провалянето на приемането на бюджета, посочи БТА.
Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции. Ще кажем „НЕ на омразата!”, защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение, допълниха от „ДПС-Ново начало“. И не забравяйте - това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина е най-великата ценност на демокрацията! Ще кажем „ДА на стабилността и сигурността! Да на развитието и реалните резултати за хората”, пише още в съобщението.
От формацията прилагат и списък на населените места, в които се очаква да се проведат митингите: Белица - в центъра на града, Руен - на площада пред Общината, Провадия - на централния площад, Велико Търново - на пл. „Майка България”, Видин - на площада пред Общината, Враца - на площада между читалището и Общината, Крушари (област Добрич) - Народно читалище (НЧ) „Йордан Драгнев“, Кърджали - на площад „Освобождение”, Кюстендил - на площад „Велбъжд“, Луковит - на централния площад, Монтана - на площад „Жеравица” пред сградата на областната администрация, Сърница - пред Общината, Плевен - пред Драматично-куклен театър (ДКТ) „Иван Радоев”, Асеновград - на площад „Акад. Николай Хайтов“, Разград - на площад „Независимост”, Ветово (област Русе) - пред общинската администрация, Дулово - на площада пред Общината, Сливен - на площад „Цар Освободител”, Смолян - на бул. „България” 67, Ботевград - в централния градски парк, Търговище - пред сградата на Драматичния театър, Хасково - на площад „Свобода”, Шумен - пред ДКТ „В. Друмев”, Ямбол - на площада до Общината.
На 3 декември лидерът на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски, в отговор на въпрос за оставката на правителството, каза в кулоарите на парламента, че власт се взима или дава на избори. Има мандат, има управляваща тройка, която подкрепяме, коментира той. „Всеки има право да подкрепя своите партии, а омраза ги съветвам да не сеят – етническа, към ДПС. Показаха по екраните мои братя турци, помаци и роми“, каза също Пеевски и заяви, че няма да позволи такова нещо. Лидерът на формацията посочи, че ще подкрепят бюджета, когато е добър за хората.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
07:11 09.12.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #9
07:12 09.12.2025
5 събудете се овце
Коментиран от #6
07:15 09.12.2025
6 Ердоган
До коментар #5 от "събудете се овце":Султан Делян Първи.
07:15 09.12.2025
7 ШОПАРА
Страхува се да не му отнемат държавата.
А аз се чудя къде са онези руснаци,които не си довършиха работата...?
07:16 09.12.2025
8 Не на омразата, да
Коментиран от #10
07:17 09.12.2025
9 Град Козлодуй
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Какво лошо има в това.....и пет човека да са протестиращите,те са хора. Докато се мислите че сте над другите хора винаги ще лазим. Разделението сред хората насаждат такива като вас, които се мислят над другия.
07:18 09.12.2025
10 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Не на омразата, да":Мразим го безплатно.
07:18 09.12.2025
11 Мисира
07:19 09.12.2025
12 Тото 1 и Тото 2
07:19 09.12.2025
13 Единственият, който е мразен
В Разградско са принуждавали и заплашвали хорица да бъдат на « протеста»
Това не е протест, а насъскване към омраза!
07:22 09.12.2025
14 Пеевски
Ще върнеш ли ордена?
07:24 09.12.2025
15 Двуок ЦИКЛОП
Защо той не направи протест и срещу посолствата им с искането - РАЗмагнитване ? Вместо върлия му авер Бойко да обикаля и да проси от тях да го махнат от списъка !
07:24 09.12.2025
16 Българите
Най-сериозният проблем, съмненията за фалшифициране на данните за инфлация и дефицит. Неспазване на критерии от Маастрихт.
Както и отказът НС през годините да дебатира Работен Доклад на БНБ от 227 стр., който не беше подписан, за да се внесе в НС за дебати. Недостигът в хазната се компенсира с високи цени храни, вдигане данъци и осигуровки. Пример Данък Сграда и Здравна осигуровка, която се вдига автоматично с повишаване на МРЗ. Проблемите с повишени цени ток 13% за 2025 и предвидено повишение кубик вода между 9 и 13%, в Шумен 6 лв. кубик вода.
Не говоря за отхвърлена формула СИ.
07:25 09.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тити
07:25 09.12.2025
19 България
07:26 09.12.2025
20 сайко килър
Както винаги е било !
07:26 09.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Каква омраза ,
07:27 09.12.2025
23 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Кой кого мрази?
Аааааа, сетих се.....целия народ мрази ПееФски.....
07:28 09.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.