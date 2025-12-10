Новини
КРС: Няма „заглушаване“ на сигнали на мобилните предприятия в центъра на София

10 Декември, 2025 20:09

Ивайло Мирчев от ПП–ДБ писа в социалните мрежи, че нарушенията в мрежата са целенасочени

КРС: Няма „заглушаване“ на сигнали на мобилните предприятия в центъра на София - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Във връзка с твърденията на депутати по време на дебата за вот на недоверие към правителството в Народното събрание, че „мобилният сигнал на Ларгото е изкуствено заглушен или претоварен заради протеста“ Комисията за регулиране на съобщенията информира следното:

От 12 часа до 17 часа на 10 декември екипи на Главна Дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ в КРС извършваха замервания и задълбочена проверка на местата, на които се планират протестни действия тази вечер. Техническата проверка установи, че към този момент не се наблюдават каквито и да е смущения на обхвата, като качеството на връзката и покритието са нормални, уточни БНТ.

Няма „заглушаване на сигнала“. КРС е длъжна да отбележи, че когато има струпване на много хора на едно място, както и при излъчване „на живо“ от различни медии едновременно, могат да бъдат изпитани затруднения при свързване, заради претоварване на клетките на мобилните предприятия, които невинаги могат да бъдат разрешени изцяло чрез допълнителни технически съоръжения", пишат от Комисията за регулиране на съобщенията.

"Докато ние призоваваме мобилните оператори да сложат допълнителни мобилни клетки, а единият дори го прави... Та точно в този момент държавата изпраща РЗИ на протеста, които идват да замерват електромагнитните вълни, за да опазят видиш ли здравето на протестиращите и опитват да отстранят допълнителната мобилна клетка.

Целият ден има ясни индикации за умишлени смущения в мобилния сигнал, но по това не се предприема нищо. И към този момент има проблеми с него.

Целта на цялото това усилие е протестиращите да не могат да качват в социалните мрежи видеа и снимки в реално време. На предните два протеста успяха и го направиха. Този път от сутринта следим параметрите на мрежата и индикациите са ясни - смущенията са умишлени", пише във фейсбук Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

По късно стана ясно, че във връзка с постъпил сигнал в Столичната Регионална здравна инспекция за поставена неправомерно станция на мобилен оператор, инспекторите на Инспекцията са направили проверка на място пл. "Независивост" и са съставили констативен протокол и в момента данните се обработват.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Носете маски, бойко е пуснал грипави сред протестиращите

    Коментиран от #3

    20:12 10.12.2025

  • 2 Бялджип

    4 0 Отговор
    Има, как да няма. Мошеници.

    20:12 10.12.2025

  • 3 Ъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Със свински грип ли?

    20:15 10.12.2025

  • 4 Факти

    2 0 Отговор
    защо ви изчезна прякото предаване тук в сайта?

    20:21 10.12.2025

  • 5 Да,бе

    2 0 Отговор
    Имате грешно усещане,драги...Като за инфлацията,съдебна и здравна система,въобще всичко около вас.А усещане се променя или с медитация,или с гняв.Будизма не е нашата религия...

    20:26 10.12.2025

  • 6 О С Т А В К А!

    2 0 Отговор
    БЕЕ...
    НА СВИНЕТЕ ГАДНИ..
    СЛЯПИ ЛИ СТЕ БЕ...
    НЕ ВИЖДАТЕ ЛИ,ЧЕ НЕ ВИ ИСКАМЕ..
    ЧЕ ВИ НЕНАВИЖДАМЕ...
    ЧЕ ОМРАЗАТА КЪМ ВАС МИНА ВСЯКАКВИ ГРАНИЦИ...
    ЧЕ НЕ ИСКАМЕ ДА НИ ТИКАТЕ В ТИНЯТА...
    БОЙО,НЯМА ДА ТЕ ТЪРПИМ ДО ЯНУАРИ!
    НИКОЙ НЕ СИ ПИТАЛ ДАЛИ ИСКАМЕ В ЗАТЪВАЩАТА ЕВРОЗОНА!
    М А Х А Й Т Е С Е В Е Д Н А Г А!

    20:30 10.12.2025

