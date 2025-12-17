Светлин Тачев: Действията на Радев могат коренно да променят нещата

За задълбочаваща се криза на доверието на гражданите към институциите заговори социологът от „Алфа рисърч” Павел Вълчев.

„Обществената подкрепа към протестите е изключително висока. 59% от хората подкрепят протестите, 20% ги подкрепят, но са притеснени за това какво ще се случи след това. Оставката на кабинета се подкрепя от мнозинството граждани. До половин милион души повече заявяват, че ще гласуват на предсрочните избори“, коментира той пред БНТ.

Светлин Тачев от „Мяра“ заяви: „Това НС е изчерпано, няма как да се сформира нов кабинет. Постигнатото с протестите ще се опитат да го трансформират като електорална енергия на изборите. Властта имаше възможността да управлява колкото желае, но серията допуснати грешки доведе до това да загуби чувствителност към протестите и обществените тревоги.“

Вълчев отбеляза, че има промяна в електоралната подкрепа: „ГЕРБ отчитат спад, макар да са първа политическа сила, а ПП-ДБ отчитат ръст. Важно е ИТН какъв разказ ще дадат на своите избиратели, защото са под 4-процентовата линия.“

За евентуално президентско участие на изборите, Тачев коментира: „Нека видим какво ще направи Радев, дали ще направи политически проект. Неговите действия могат коренно да променят нещата. Ако той го направи, той може да предизвика вълна.“