Светлин Тачев: Действията на Радев могат коренно да променят нещата

Светлин Тачев: Действията на Радев могат коренно да променят нещата

17 Декември, 2025 10:21 466 5

Това НС е изчерпано, няма как да се сформира нов кабинет. Постигнатото с протестите ще се опитат да го трансформират като електорална енергия на изборите

Мария Атанасова

За задълбочаваща се криза на доверието на гражданите към институциите заговори социологът от „Алфа рисърч” Павел Вълчев.

„Обществената подкрепа към протестите е изключително висока. 59% от хората подкрепят протестите, 20% ги подкрепят, но са притеснени за това какво ще се случи след това. Оставката на кабинета се подкрепя от мнозинството граждани. До половин милион души повече заявяват, че ще гласуват на предсрочните избори“, коментира той пред БНТ.

Светлин Тачев от „Мяра“ заяви: „Това НС е изчерпано, няма как да се сформира нов кабинет. Постигнатото с протестите ще се опитат да го трансформират като електорална енергия на изборите. Властта имаше възможността да управлява колкото желае, но серията допуснати грешки доведе до това да загуби чувствителност към протестите и обществените тревоги.“

Вълчев отбеляза, че има промяна в електоралната подкрепа: „ГЕРБ отчитат спад, макар да са първа политическа сила, а ПП-ДБ отчитат ръст. Важно е ИТН какъв разказ ще дадат на своите избиратели, защото са под 4-процентовата линия.“

За евентуално президентско участие на изборите, Тачев коментира: „Нека видим какво ще направи Радев, дали ще направи политически проект. Неговите действия могат коренно да променят нещата. Ако той го направи, той може да предизвика вълна.“


  • 1 1488

    2 0 Отговор
    "За задълбочаваща се криза на доверието на гражданите към институциите заговори социологът от „Алфа рисърч” Еди Кой Си

    туй все едно ГРОБ-НН да ми говорят за борба с корупцията

    10:23 17.12.2025

  • 2 историк

    0 0 Отговор
    Всички бъдещи депутати трябва да са нови лица , защото предите мислят само за власт и пара ,а не за дъжавата и народа !!

    Коментиран от #5

    10:26 17.12.2025

  • 3 Румен

    0 0 Отговор
    Радев е същия кат тях. Защо кат армията е в негови ръце не премахне всички тия олигарси? Операцията да се казва” С чисти ръце”И всичко да приключи. А той ги прибира в кабинета си.

    10:29 17.12.2025

  • 4 зевзек

    0 0 Отговор
    нови лица, и нови мадами, като Лена и Мими Шишкова, и Деничка от Враца, трябва да се прекръстят на РП, тоест, рестартираме промяната

    10:30 17.12.2025

  • 5 сам у рай

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "историк":

    Данчо ментата е вечен.
    Ама хайде за да ти угоди, ще направи една пластична операция и ще смени името си.
    Воала, нов човек.......

    10:30 17.12.2025

