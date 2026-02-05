Новини
България »
Майка на 3 деца стана жертва на фалшив наркотест
  Тема: Войната на пътя

Майка на 3 деца стана жертва на фалшив наркотест

5 Февруари, 2026 11:34 2 165 42

  • майка-
  • 3 деца-
  • стана-
  • жертва-
  • фалшив наркотест-
  • фалшив-
  • наркотест

Проблемът в Силистра не е единичен. Друга млада жена от региона е водила административно дело

Майка на 3 деца стана жертва на фалшив наркотест - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Майка на три деца от област Силистра стана поредната жертва на системния хаос с полевите наркотестове в България. Десислава Минкова е прекарала 10 месеца без право да управлява автомобил, след като рутинна проверка отчита фалшив положителен резултат за амфетамин, съобщи Радио Шумен – БНР.

"Бях подложена на огромен стрес и пълна зависимост от близките си, за да водя най-малкото си дете на лекар," споделя Десислава Минкова. Случаят отново изважда на преден план критичния проблем с точността на устройствата DrugTest и мудността на държавните лаборатории.

Въпреки категоричното отричане на жената, че някога е употребявала наркотици, законът задължава полицаите на терен да отнемат шофьорската книжка веднага след показанието на полевия тест. От Областната дирекция на МВР – Силистра потвърдиха, че процедурата не позволява изключения, дори когато става въпрос за родители в малки населени места без алтернативен транспорт.

Информацията за "задържаната 37-годишна жена" се появява в криминалния бюлетин веднага след проверката, уронвайки престижа на Десислава Минкова в региона, преди тя дори да е дала кръвна проба.

Проблемът в Силистра не е единичен. Друга млада жена от региона е водила административно дело, след като съдебно-химическата ѝ експертиза е излязла почти година след проверката, доказвайки пълната ѝ невинност.

Към 12:30 часа днес МВР продължава да оправдава забавянията с липса на лабораторен капацитет, въпреки че още през септември 2025 година омбудсманът Велислава Делчева настоя за спешно разширяване на броя на лабораториите и създаване на публичен списък с лекарства, които "лъжат" тестовете. Докато тези реформи са само на хартия, цената за невинните шофьори остава висока – месеци на социална изолация и заклеймяване като "престъпници".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко Тъпото

    84 2 Отговор
    Щом простият народ си мълчи,а не обърне Кочината с краката нагоре…така ще е!!!

    Коментиран от #17, #21

    11:39 05.02.2026

  • 2 ГЕРБмафи

    58 1 Отговор
    Фалшивоположителните бухалки на ГЕРБ отново в действие!

    11:43 05.02.2026

  • 3 Наивник на средна възраст

    72 3 Отговор
    На някой впечатление да му прави отношението на властимеющите към обикновеният човек(иначе съсобственик на държавата) и работещите в държавните институции(МВР в случая)??? На тези "юнаци" им махнаха тестовете поради съмнение за необективност на същите,а за хората ги оставиха....Какви мисли поражда във Вас това??? Да ги върнат и за тях,та да видим колко ще са на работа ......обективно на обосновано разумно съмнение смятам,че доста от тях ще липсват,едно кат редови наркомани,второ като жертва на необективните тестове.Лично предлагам ежедневно тестване и на депутатите....

    Коментиран от #16

    11:46 05.02.2026

  • 4 Престанете

    56 17 Отговор
    Да тормозите и унижавате хората с фалшивите си тестове.
    Фалшиви ковид ваксини, фалшиво правителство....

    Коментиран от #18, #19

    11:48 05.02.2026

  • 5 Ей ти

    48 0 Отговор
    А после що доверието в институциите било рекордно ниско

    11:49 05.02.2026

  • 6 МАЧКАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА

    39 0 Отговор
    ДРАНЕ С ДАНЪЦИ И ЦЕНИ ЗАПЛАТИ ПО 600 ЕВРО МАААСОООВО.......БОГОИЗБРАНИ БАШИБОЗУЦИ ЗИМАТ ПО 5000 И ПАК СА КОРУМПИРАНИ......

    11:52 05.02.2026

  • 7 Шопо

    41 1 Отговор
    МВР е организирана престъпна група а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.

    11:55 05.02.2026

  • 8 Истината

    28 0 Отговор
    За тия тестове е да не протеворичиш на милювците ,щот едно бързо тестче и гориш

    11:56 05.02.2026

  • 9 Пенсионер

    30 1 Отговор
    Заради тия тестове не мога да си пия лекарствата

    11:57 05.02.2026

  • 10 Масово

    33 0 Отговор
    искайте кръвни проби, нека полицията да чака, докато излязат резултатите.

    Коментиран от #29

    11:59 05.02.2026

  • 11 дедя

    34 1 Отговор
    А защо полицаите спряха да се тестват - защото са фалшиви,а народа го дерат долу сикаджииските герберски -крадци

    12:03 05.02.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    28 0 Отговор
    Милиционерския терор продължава! Мутрите с фуражки разбиват живота на пострадалите срещу едно "опс" без даже да има извинявай. Не е само в Силистренско - навсякъде е и е масово! Хиляди са пострадалите!

    И реакция никаква - едни псевдоморалисти ръкопляскат на милиционерщианта щото видиш ли така им спасявали жалкия пропилян животец...

    12:13 05.02.2026

  • 13 Нали тия от...

    22 1 Отговор
    ПП-ДБ обещаваха много лаборатории и бързи тестове.И какво стана?Те обещаваха и дебитни карти за пенсионери и работници без разни такси и какво стана нищо.Сега обещават и прехвърлянето на коли да става без такси при нотариуси и ще стане пак така ,едно нищо.Иначе големи обещавачи на всичко и накрая нищо.

    12:15 05.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Деций

    27 0 Отговор

    До коментар #3 от "Наивник на средна възраст":

    То дори е задължително полицаите да бъдат тествани минимум на два дни.Носят оръжие и прилагат закона.Има ли сигурност тези хора дали не са под въздействието на наркотици по време на работа?За мен поне 20% от младият състав са със следи от наркотици.

    12:27 05.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Цеко

    17 6 Отговор

    До коментар #4 от "Престанете":

    Стига с тия ваксини бе, мен, стига. Не си слагай като не ти харесват. Как не ви писна, пет години минаха. Айде стига вече.

    Коментиран от #25

    12:36 05.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Иво

    18 0 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Като те гледам колко си грамотен, май твоя ГЕН трябва да се прекрати. Започвай отсега.

    12:45 05.02.2026

  • 23 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 7 Отговор
    ОНЗИ КОМЮТАРЕН ГЕНИЙ
    КЪДЕТО СЪЗДАДЕ КАРТА
    НА ПТПЕТАТА В БЪЛГАРИЯ
    ДА СЪЗДАДЕ НЕЩО ПО ПОЛЕЗНО
    СПИСЪК НА ВСИЧКИ ЛЕКАРСТВА И ДОБАВКИ
    КОИТО ПРИ ТЕСТ ЗА НАРКОТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ ЩЕ БЪДЕ ПОЛОЖИТЕЛЕН +
    ТА ВСЕКИ САМ ДА СИ „ПРЕЦЕНЯ”...☝

    12:48 05.02.2026

  • 24 Полковник от МВР

    17 2 Отговор
    Значи може да се купят още нови джипки за мвр, а за лаборатории пари няма......
    Бойко мълчи, Делян мълчи..... БСП, ИТН..... всички мълчат.
    Това е омраза и геноцид към обикновените хора!
    Бойко що мълчиш?
    От лаборатории комисионни не могат да се вземат , но от стотици поръчани шкодички ???

    12:52 05.02.2026

  • 25 Кккккккк

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Цеко":

    Ти с колко бустера си?

    Коментиран от #28

    12:54 05.02.2026

  • 26 Деций

    9 0 Отговор
    И да продължа.Полицията като отдавна изграден координационен център на организираната престъпност,протектира разпространението на наркотици.В България се " борят" със следствието а не с първопричината,или с крайните потребители а не със вносителите и дистрибуторските мрежи. Тези наркотици не валят от небето,а се появяват чрез контрабанден внос и вътрешно производство.Нима полицията не знае кой от къде , как и какво внася и кои са разпространителите? Естествено , че знаят,и дори са станали част от веригата и дават отцепка ,без да си дават сметка ,че утре техните деца или внуци ще се нанижат на този капан които те сега смазват и залагат.Късогледи хора с кокоши мозъци.

    12:55 05.02.2026

  • 27 държавни олигофрени

    14 0 Отговор
    Всички от държавната администрация трябва задължително да минават такъв тест всяка сутрин и ако има положителен резултат да бъдат лишавани от работа и шофиорски книжки за по 1 година докато излезе теста тогава ще си размърдат задниците и проблема ще се решава за 24 часа

    12:58 05.02.2026

  • 28 Цеко

    13 0 Отговор

    До коментар #25 от "Кккккккк":

    Осем, и два свърх бустера.

    12:59 05.02.2026

  • 29 фактите

    22 0 Отговор

    До коментар #10 от "Масово":

    Ако откажеш полевия тест,а искаш директна кръвна проба отново оставаш без книжка за периода.Цялата система е много сбъркана и фалшива.Общо взето всичко това е направено за да се вреди на хората.Не случайно същите тези "тестове" не важат за полицаите и за тях се отнемиха,защото можело да покажат грешен резултат.

    13:00 05.02.2026

  • 30 да си го кажем

    14 0 Отговор
    Според делата до момента ,фалшивите полеви тестове или по техни думи тези с отклонение са около 40% от всички направени.Това означава,че 40% от хората в повечето пъти остават без работа защото зависят от шофьорските си книжки.Не могат да карат децата си на училища и детски градини.Стават обект на присмиване от обществото ,защото били с "положителен" тест за наркотици и.т.н. и всчико това заради престъпната шайка от МВР !

    13:03 05.02.2026

  • 31 Иван

    12 0 Отговор
    На тази олигофрения, трябва да се сложи край.

    13:18 05.02.2026

  • 32 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    11 0 Отговор
    Кой точно закон задължава милиционерите да отнемат свидетелствата за правоуправление?!
    Бихте ли цитирали кой точно, точка, алинея и т.н.
    В законен е записано, че свидетелство за правоуправление се отнема само след положителен КРЪВЕН ТЕСТ, не полеви!

    Коментиран от #39

    13:20 05.02.2026

  • 33 Цървул

    13 0 Отговор
    Този терор трябва да спре веднага .

    13:23 05.02.2026

  • 34 Така ще е

    11 0 Отговор
    В МВР за 2025г са раздадени 52 000 000 лв бонуси. Пари за лаборатория във всеки областен град НЯМА!
    Докато не излезете по площадите ще е така.......

    13:29 05.02.2026

  • 35 Голям

    0 9 Отговор
    Хайде, спрете да употребявате химия... има таблетки и хапчета, които не бива да се употребяват преди шофиране... ами естествено че ще излизат положителни резултати, разбира се... пиете по една шепа хапчета... има комбинации от легални таблетки и хапчета, смесването на които се получава наркотик, този който утрепа Милен Цветков не беше ли употребил някакви чайчета смесени с хапчета, за които полицията все още нямаше информация, че са опиат, но като се комбинират с друга легална химия стават страшни.

    Коментиран от #38

    13:42 05.02.2026

  • 36 Тъпото руско

    0 3 Отговор
    В затвора моля

    13:43 05.02.2026

  • 37 Анонимен

    6 0 Отговор
    ГЕРБ и ПП ги въведоха заедно. Много се плюят, но в злоумите си все са в комбина! Лошото е, че "опозицията" им също си трае.

    14:45 05.02.2026

  • 38 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Голям":

    Хайде кажи какви хапчета да смеся, че да получа кокаин и хероин, за да стана като този, дето уби Милен Цветков? Ще те изберем за министър на здравеопазването. Много си умен.

    17:37 05.02.2026

  • 39 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    В указанието на Дръг теста също е записано, че дава много грешки и не трябва да се използва за доказателство, а само като повод да се направи кръвен тест. Ама на нашите милиционери е разпоредено да арестуват, информацията е изкривена.

    17:48 05.02.2026

  • 40 Къдрокосият им шеф какво мисли

    1 0 Отговор
    тотално безхаберие и мърлящина на всички нива в кочината, както добре е казал оня, когото търсят!

    20:58 05.02.2026

  • 41 Полюцай

    4 0 Отговор
    Докато не ни наритате ще Ви тормозим яко !
    Искаме увеличение на заплатите !
    Проценти от глобите !
    Искаме всичко !
    Вие бачкайте..!

    21:15 05.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове