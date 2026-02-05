Майка на 3 деца стана жертва на фалшив наркотест

Майка на три деца от област Силистра стана поредната жертва на системния хаос с полевите наркотестове в България. Десислава Минкова е прекарала 10 месеца без право да управлява автомобил, след като рутинна проверка отчита фалшив положителен резултат за амфетамин, съобщи Радио Шумен – БНР.
"Бях подложена на огромен стрес и пълна зависимост от близките си, за да водя най-малкото си дете на лекар," споделя Десислава Минкова. Случаят отново изважда на преден план критичния проблем с точността на устройствата DrugTest и мудността на държавните лаборатории.
Въпреки категоричното отричане на жената, че някога е употребявала наркотици, законът задължава полицаите на терен да отнемат шофьорската книжка веднага след показанието на полевия тест. От Областната дирекция на МВР – Силистра потвърдиха, че процедурата не позволява изключения, дори когато става въпрос за родители в малки населени места без алтернативен транспорт.
Информацията за "задържаната 37-годишна жена" се появява в криминалния бюлетин веднага след проверката, уронвайки престижа на Десислава Минкова в региона, преди тя дори да е дала кръвна проба.
Проблемът в Силистра не е единичен. Друга млада жена от региона е водила административно дело, след като съдебно-химическата ѝ експертиза е излязла почти година след проверката, доказвайки пълната ѝ невинност.
Към 12:30 часа днес МВР продължава да оправдава забавянията с липса на лабораторен капацитет, въпреки че още през септември 2025 година омбудсманът Велислава Делчева настоя за спешно разширяване на броя на лабораториите и създаване на публичен списък с лекарства, които "лъжат" тестовете. Докато тези реформи са само на хартия, цената за невинните шофьори остава висока – месеци на социална изолация и заклеймяване като "престъпници".
1 Боко Тъпото
11:39 05.02.2026
2 ГЕРБмафи
11:43 05.02.2026
3 Наивник на средна възраст
11:46 05.02.2026
4 Престанете
Фалшиви ковид ваксини, фалшиво правителство....
11:48 05.02.2026
5 Ей ти
11:49 05.02.2026
6 МАЧКАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА
11:52 05.02.2026
7 Шопо
11:55 05.02.2026
8 Истината
11:56 05.02.2026
9 Пенсионер
11:57 05.02.2026
10 Масово
11:59 05.02.2026
11 дедя
12:03 05.02.2026
12 ДрайвингПлежър
И реакция никаква - едни псевдоморалисти ръкопляскат на милиционерщианта щото видиш ли така им спасявали жалкия пропилян животец...
12:13 05.02.2026
13 Нали тия от...
12:15 05.02.2026
16 Деций
До коментар #3 от "Наивник на средна възраст":То дори е задължително полицаите да бъдат тествани минимум на два дни.Носят оръжие и прилагат закона.Има ли сигурност тези хора дали не са под въздействието на наркотици по време на работа?За мен поне 20% от младият състав са със следи от наркотици.
12:27 05.02.2026
19 Цеко
До коментар #4 от "Престанете":Стига с тия ваксини бе, мен, стига. Не си слагай като не ти харесват. Как не ви писна, пет години минаха. Айде стига вече.
12:36 05.02.2026
22 Иво
До коментар #21 от "оня с коня":Като те гледам колко си грамотен, май твоя ГЕН трябва да се прекрати. Започвай отсега.
12:45 05.02.2026
23 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
КЪДЕТО СЪЗДАДЕ КАРТА
НА ПТПЕТАТА В БЪЛГАРИЯ
ДА СЪЗДАДЕ НЕЩО ПО ПОЛЕЗНО
СПИСЪК НА ВСИЧКИ ЛЕКАРСТВА И ДОБАВКИ
КОИТО ПРИ ТЕСТ ЗА НАРКОТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ ЩЕ БЪДЕ ПОЛОЖИТЕЛЕН +
ТА ВСЕКИ САМ ДА СИ „ПРЕЦЕНЯ”...☝
12:48 05.02.2026
24 Полковник от МВР
Бойко мълчи, Делян мълчи..... БСП, ИТН..... всички мълчат.
Това е омраза и геноцид към обикновените хора!
Бойко що мълчиш?
От лаборатории комисионни не могат да се вземат , но от стотици поръчани шкодички ???
12:52 05.02.2026
25 Кккккккк
До коментар #19 от "Цеко":Ти с колко бустера си?
12:54 05.02.2026
26 Деций
12:55 05.02.2026
27 държавни олигофрени
12:58 05.02.2026
28 Цеко
До коментар #25 от "Кккккккк":Осем, и два свърх бустера.
12:59 05.02.2026
29 фактите
До коментар #10 от "Масово":Ако откажеш полевия тест,а искаш директна кръвна проба отново оставаш без книжка за периода.Цялата система е много сбъркана и фалшива.Общо взето всичко това е направено за да се вреди на хората.Не случайно същите тези "тестове" не важат за полицаите и за тях се отнемиха,защото можело да покажат грешен резултат.
13:00 05.02.2026
30 да си го кажем
13:03 05.02.2026
31 Иван
13:18 05.02.2026
32 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Бихте ли цитирали кой точно, точка, алинея и т.н.
В законен е записано, че свидетелство за правоуправление се отнема само след положителен КРЪВЕН ТЕСТ, не полеви!
13:20 05.02.2026
33 Цървул
13:23 05.02.2026
34 Така ще е
Докато не излезете по площадите ще е така.......
13:29 05.02.2026
35 Голям
13:42 05.02.2026
36 Тъпото руско
13:43 05.02.2026
37 Анонимен
14:45 05.02.2026
38 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #35 от "Голям":Хайде кажи какви хапчета да смеся, че да получа кокаин и хероин, за да стана като този, дето уби Милен Цветков? Ще те изберем за министър на здравеопазването. Много си умен.
17:37 05.02.2026
39 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #32 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":В указанието на Дръг теста също е записано, че дава много грешки и не трябва да се използва за доказателство, а само като повод да се направи кръвен тест. Ама на нашите милиционери е разпоредено да арестуват, информацията е изкривена.
17:48 05.02.2026
40 Къдрокосият им шеф какво мисли
20:58 05.02.2026
41 Полюцай
Искаме увеличение на заплатите !
Проценти от глобите !
Искаме всичко !
Вие бачкайте..!
21:15 05.02.2026
