МВР награди спасителя на "Сребърна" с най-високия професионален приз

6 Януари, 2026 19:03 547 2

Награждаването идва четири месеца след края на мащабната операция по спасяване на биосферния парк от пресъхване

МВР награди спасителя на "Сребърна" с най-високия професионален приз - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Силистра комисар Евлоги Стамов бе удостоен с „Почетен знак“ - III степен, съобщиха от областната дирекция на МВР. Отличието, което е най-високата професионална награда в системата на вътрешното ведомство, му се връчва със заповед на министър Даниел Митов за справянето с екологичната криза в резервата "Сребърна" през изминалото лято.

Награждаването идва четири месеца след края на мащабната операция по спасяване на биосферния парк от пресъхване – акция, която разкри както отдадеността на огнеборците, така и липсата на устойчива държавна политика за управление на водните ресурси в региона.

Отличието е присъдено по предложение на областния управител Илиян Великов, който изтъква ключовата роля на комисар Стамов в овладяването на ситуацията през лятото на 2025 година. Тогава, вследствие на екстремните горещини и критично ниското ниво на река Дунав, езерото "Сребърна" бе изправено пред реална заплаха от пълно пресъхване и екокатастрофа.

Под ръководството на комисар Стамов бе организирана система за извънредно водоснабдяване. Чрез специализирани хидропомпени агрегати на пожарната, в продължение на седмици бяха прехвърляни огромни количества вода от коритото на река Дунав към водното огледало на резервата. Този "инженерен подвиг" на пожарната служба на практика иззе функциите на липсващата стационарна инфраструктура, която би трябвало да регулира нивото на езерото автоматично.

Това е второто признание за комисар Стамов за същата акция, след като през ноември 2025 година той получи плакет за благодарност и от директора на РИОСВ – Русе Дауд Ибрям. С настоящата заповед обаче той става първият служител на пожарната в Силистра, удостоен с „Почетен знак“ в системата на МВР.

В мотивите за наградата се посочват още "безукорно поведение, постигнати трайни резултати, инициативност и професионализъм". Акцията през 2025 година доказа ефективността на взаимодействието между местната власт и структурите на МВР, но остави отворен въпроса докога оцеляването на обект под егидата на ЮНЕСКО ще зависи от аварийната намеса на пожарните служби, вместо от устойчиви хидромелиоративни решения.


Силистра / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Искрено БРАВО

    0 0 Отговор
    На този Българин! Езерото Сребърна е национален резерват със стотици застрашени растителни и животински видове важни за екосистемата на България.
    Както е и жизнено важно съществуването на Истински Българи и Професионалисти и ХОРА.
    Въпреки всички прасета, тикви, розови понита и други национални предатели и крадци.

    19:36 06.01.2026

  • 2 Да,бе

    1 0 Отговор
    Поредната мумия,изглежда два месеца по-млад от Запрянов...Не се усещат и не се наяждат някои екземпляри от соца.

    19:36 06.01.2026

