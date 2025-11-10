Новини
България »
По покана на Румен Радев: Президентът на Ливан Жозеф Аун е на официално посещение в България

По покана на Румен Радев: Президентът на Ливан Жозеф Аун е на официално посещение в България

10 Ноември, 2025 05:03, обновена 10 Ноември, 2025 05:05 338 1

  • румен радев-
  • ливан-
  • президент-
  • посещение

През следващата година се навършват 60 години от установяването на дипломатическите отношения между двете страни

По покана на Румен Радев: Президентът на Ливан Жозеф Аун е на официално посещение в България - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Президентът на Ливан Жозеф Аун е на официално посещение в България по покана на българския държавен глава Румен Радев, предаде БНР.

През следващата година се навършват 60 години от установяването на дипломатическите отношения между България и Ливан.

Президентът Румен Радев ще посрещне ливанския си колега Жозеф Аун с официална церемония на пл. "Свети Александър" в София. По-късно на "Дондуков" 2 двамата ще проведат среща "на четири очи." Акценти в разговора ще бъдат възможностите за развитие на икономическото сътрудничество, партньорството в областта на високите технологии, иновациите, отбраната и сигурността, културата и образованието.

Двамата президенти ще обсъдят теми от регионалния и международен дневен ред на фона на новите въздушни удари на Израел от преди няколко дни в Южен Ливан срещу обекти на поддържаната от Иран шиитска групировка "Хизбула."

Напрежението поражда опасения за стабилността на примирието, постигнато между Израел и Ливан през ноември миналата година след повече от година конфликт, предизвикан от войната в Газа. Тел Авив обвинява проиранското движение, че се опитва да възстанови терористичната си инфраструктура в региона, докато ливанската армия твърди, че израелските нападения в южната част на страната целят да предотвратят процеса по разполагане на ливански военни части в региона.

САЩ засилиха натиска си върху ливанските власти да разоръжат групировката "Хизбула", която действа на ливанска територия.

В началото на 2025 година поемайки поста президент, който беше вакантен повече от две години, Жозеф Аун се ангажира да възстанови разрушенията в Южен Ливан и столицата Бейрут и да работи за справяне с икономическата криза в страната. Преди да бъде избран за държавен глава Аун ръководеше армията на Ливан.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Начо

    0 0 Отговор
    Това е гуема новина.... Кърти мивки

    05:20 10.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове