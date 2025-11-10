По покана на Румен Радев: Президентът на Ливан Жозеф Аун е на официално посещение в България

Президентът на Ливан Жозеф Аун е на официално посещение в България по покана на българския държавен глава Румен Радев, предаде БНР.

През следващата година се навършват 60 години от установяването на дипломатическите отношения между България и Ливан.

Президентът Румен Радев ще посрещне ливанския си колега Жозеф Аун с официална церемония на пл. "Свети Александър" в София. По-късно на "Дондуков" 2 двамата ще проведат среща "на четири очи." Акценти в разговора ще бъдат възможностите за развитие на икономическото сътрудничество, партньорството в областта на високите технологии, иновациите, отбраната и сигурността, културата и образованието.

Двамата президенти ще обсъдят теми от регионалния и международен дневен ред на фона на новите въздушни удари на Израел от преди няколко дни в Южен Ливан срещу обекти на поддържаната от Иран шиитска групировка "Хизбула."

Напрежението поражда опасения за стабилността на примирието, постигнато между Израел и Ливан през ноември миналата година след повече от година конфликт, предизвикан от войната в Газа. Тел Авив обвинява проиранското движение, че се опитва да възстанови терористичната си инфраструктура в региона, докато ливанската армия твърди, че израелските нападения в южната част на страната целят да предотвратят процеса по разполагане на ливански военни части в региона.

САЩ засилиха натиска си върху ливанските власти да разоръжат групировката "Хизбула", която действа на ливанска територия.

В началото на 2025 година поемайки поста президент, който беше вакантен повече от две години, Жозеф Аун се ангажира да възстанови разрушенията в Южен Ливан и столицата Бейрут и да работи за справяне с икономическата криза в страната. Преди да бъде избран за държавен глава Аун ръководеше армията на Ливан.