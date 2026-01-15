Проф. Михаил Константинов: Със сканиращи машини се гласува в САЩ и Русия

Машинното гласуване отново влиза в дневния ред на парламента, след като депутатите обсъждат различни варианти за промени в изборния процес – от връщане към 100% машинен вот, през изцяло хартиено гласуване, до въвеждане на сканиращи устройства за бюлетини. Темата коментираха в предаването „Тази сутрин“ по бТВ проф. Михаил Константинов, математик и изборен експерт, и Жоро Пенчев от Гражданско обединение за честни избори.
За т.нар. скенери за бюлетини, които бяха обсъждани в парламентарната правна комисия, проф. Константинов Той подчерта, че подобен тип гласуване се използва и в САЩ, и в Русия. При този модел избирателят попълва хартиена бюлетина по строго определен начин, след което тя се отчита от скенер. Ако бюлетината не е коректно попълнена, устройството я връща за корекция.
Проф. Константинов обаче беше категоричен, че въвеждането на такава технология на този етап е нереалистично, тъй като няма достатъчно време. Според него на предстоящи избори гласуването ще остане „по стария начин“, а дискусията за скенерите в момента по-скоро отклонява общественото внимание.
Сериозни резерви изрази и Жоро Пенчев. Той посочи, че основният риск е липсата на време за тестване, обучение и подготовка – както на изборната администрация, така и на самите избиратели. По думите му част от предложенията за промени премахват утвърдени контролни механизми при хартиения вот, като сверяването на подписи и бюлетини, втория печат и проверката на кочаните.
Пенчев предупреди още, че се създават предпоставки за недостиг на технически персонал, който да поддържа устройствата в изборния ден. Това може да доведе до хаос в секционните комисии, липса на яснота как да се реагира при проблем и в крайна сметка – до загуба на доверие в изборния процес и излишно похарчени публични средства.
Проф. Константинов напомни, че въвеждането на нова изборна технология изисква между 5 и 10 години подготовка. В България експериментите с машинно гласуване започват още през 2014 г., след предварителни обсъждания от 2013 г. Според него този срок е бил спазен, но опитите за бързи промени в момента не почиват на експертна логика.
И двамата участници в разговора се обединиха около тезата, че радикални промени в изборните технологии без достатъчно време и подготовка носят повече рискове, отколкото ползи.
Константинов и Пенчев спориха по въпроса дали въвеждането на машинното гласуване в България е довело до много по-ниска избирателна активност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
10:31 15.01.2026
2 Трол
10:33 15.01.2026
3 Решение
Второ: депутатите без охрана и имунитет.
Трето: само един мандат/ ква е тая професия депутат/
Четвърто: всекидневна проверка за алкохол и наркотици.
Пето: самоотлъчка без надница,три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.
Да добавя: депутатска заплата максимум две средни за страната.
Може и още но като начало ще е добре!
Коментиран от #6
10:34 15.01.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Така откраднаха мандата на ТръмПича❗
10:35 15.01.2026
5 по добре е с машинки
Коментиран от #11
10:36 15.01.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Решение":ПОДКРЕПЯМ❗
Промени са нужни❗
1. Гласуват само грамотни❗
/ по закон образованието е задължително/
2. Пълно пренареждане по преференции❗
/да може да бъде изместен първия, ако има само едно място/
3. Да има изисквания, ценз за депутати❗
/ да управляваш камион с картофи-
редица документи и проверки, а да управляват държава- само навършени години и никакъв контрол/
4. Има ред за избиране, да ИМА и ред за отзоваване❗
/сега няма начин избран да бъде отзован,
дори да напусне партията и да не ходи на работа/
5. Заплата - спрямо мин. Р.З. ❗
/сега вдигат своята , така се вдига средната и те пак вдигат своята/
.......
Не на последно място- НОВ брой депутати-
в Германия например са ОСЕМ на милион жители,
а у нас - ЧЕТИРИДЕСЕТ❗
10:37 15.01.2026
7 Хохо Секса
10:37 15.01.2026
8 Лаик
10:37 15.01.2026
9 Гласове от зайчарника в Банкя
10:38 15.01.2026
10 Аз ще гласувам с хартиена бюлетина,
Който иска да гласува с машинките на Мадуро, където не знаеш какво е записано във флашката.
Държавата да си оправи СИК и ЦИК, които броят и съставят протоколите!
Това не е проблем на избирателите!
И искам хартиените отрязъци на мадуровките да се броят СЪЩО, КАКТО И НОРМАЛНИТЕ ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ И ДА СЕ СРАВНЯВАТ С МАШИННИЯ ПРОТОКОЛ!!!
Коментиран от #13
10:38 15.01.2026
11 Тоя лъжец га ке пукнеш?
До коментар #5 от "по добре е с машинки":Този професор е ГОУЕМ мошеник и измамник. Не му ВЕРВАМ! Я стига бе на хартия и после сканиране. Голема измама ке биде.
10:39 15.01.2026
12 Дориана
Коментиран от #16
10:39 15.01.2026
13 Дориана
До коментар #10 от "Аз ще гласувам с хартиена бюлетина,":Много тъп коментар. Тя по Земята ходи тъпотията.
10:41 15.01.2026
14 Няма как на изборите
Невъзможно е , колкото и да подскачат по жълтите павета!
Много им се иска да фалшифицират поредните избори.
Коментиран от #18
10:41 15.01.2026
15 Психиатър
10:43 15.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Старчета
Коментиран от #22
10:44 15.01.2026
18 ...
До коментар #14 от "Няма как на изборите":Точно мадуровките са разкрили фалшификациите на вота във Венецуела.
Благодарение на тях и невъзможността за манипулиране на машинните протоколи, опозицията във Венецуела отчита реалния резултат от изборите...
...И сега Мадуро е в затвора
10:45 15.01.2026
19 така е
Единствено хартиената бюлетина оставя ИСТОРИЯ и при проблем, може ОТНОВО да бъде ПРОВЕРЕНА.
10:45 15.01.2026
20 Досега жълтопаветниците
Помните ли какло тона електронно мастило изписаха по форумите и по медиите на тази тема! Обикновени принтери!!!
Сега предлагат да се гласува със скениращи машини. СКЕНЕРЪТ Е ПРИНТЕР! Запаметява бюлетината в цифров вид. Не може да я променя, нама такъв софтуеър.
И какво се получава- жълтопаветните ревнаха против принтерите, чак бълват змии и гущери!
Защо бе, нали това искахте?
10:49 15.01.2026
21 Перо
10:50 15.01.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Старчета":Ама що ли МЛАДИТЕ още живеят в апартамента на СТАРИТЕ❗
Че и много от МЛАДИТЕ не работят, а чакат на мама и тати ❗
Ще искаш ли линк с данни и ФАКТИ‼️
10:54 15.01.2026