Новини
България »
Проф. Михаил Константинов: Със сканиращи машини се гласува в САЩ и Русия

Проф. Михаил Константинов: Със сканиращи машини се гласува в САЩ и Русия

15 Януари, 2026 10:30 681 22

  • проф. михаил константинов-
  • сканиращи машини-
  • гласуване

Жоро Пенчев посочи, че основният риск за въвеждане на подобни устройства е липсата на време за тестване, обучение и подготовка

Проф. Михаил Константинов: Със сканиращи машини се гласува в САЩ и Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Машинното гласуване отново влиза в дневния ред на парламента, след като депутатите обсъждат различни варианти за промени в изборния процес – от връщане към 100% машинен вот, през изцяло хартиено гласуване, до въвеждане на сканиращи устройства за бюлетини. Темата коментираха в предаването „Тази сутрин“ по бТВ проф. Михаил Константинов, математик и изборен експерт, и Жоро Пенчев от Гражданско обединение за честни избори.

За т.нар. скенери за бюлетини, които бяха обсъждани в парламентарната правна комисия, проф. Константинов Той подчерта, че подобен тип гласуване се използва и в САЩ, и в Русия. При този модел избирателят попълва хартиена бюлетина по строго определен начин, след което тя се отчита от скенер. Ако бюлетината не е коректно попълнена, устройството я връща за корекция.

Проф. Константинов обаче беше категоричен, че въвеждането на такава технология на този етап е нереалистично, тъй като няма достатъчно време. Според него на предстоящи избори гласуването ще остане „по стария начин“, а дискусията за скенерите в момента по-скоро отклонява общественото внимание.

Сериозни резерви изрази и Жоро Пенчев. Той посочи, че основният риск е липсата на време за тестване, обучение и подготовка – както на изборната администрация, така и на самите избиратели. По думите му част от предложенията за промени премахват утвърдени контролни механизми при хартиения вот, като сверяването на подписи и бюлетини, втория печат и проверката на кочаните.

Пенчев предупреди още, че се създават предпоставки за недостиг на технически персонал, който да поддържа устройствата в изборния ден. Това може да доведе до хаос в секционните комисии, липса на яснота как да се реагира при проблем и в крайна сметка – до загуба на доверие в изборния процес и излишно похарчени публични средства.

Проф. Константинов напомни, че въвеждането на нова изборна технология изисква между 5 и 10 години подготовка. В България експериментите с машинно гласуване започват още през 2014 г., след предварителни обсъждания от 2013 г. Според него този срок е бил спазен, но опитите за бързи промени в момента не почиват на експертна логика.

И двамата участници в разговора се обединиха около тезата, че радикални промени в изборните технологии без достатъчно време и подготовка носят повече рискове, отколкото ползи.

Константинов и Пенчев спориха по въпроса дали въвеждането на машинното гласуване в България е довело до много по-ниска избирателна активност.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    16 3 Отговор
    Тоя старик продължава да обслужва герп и вече депесе. Глупак

    10:31 15.01.2026

  • 2 Трол

    9 2 Отговор
    Щом американците и руснаците го могат, значи и ние го можем.

    10:33 15.01.2026

  • 3 Решение

    15 0 Отговор
    Гласуват само грамотни след като си напишат трите имена и ЕГН то собственоръчно на български.
    Второ: депутатите без охрана и имунитет.
    Трето: само един мандат/ ква е тая професия депутат/
    Четвърто: всекидневна проверка за алкохол и наркотици.
    Пето: самоотлъчка без надница,три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.
    Да добавя: депутатска заплата максимум две средни за страната.
    Може и още но като начало ще е добре!

    Коментиран от #6

    10:34 15.01.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Те в ШАШт гласувАха по пощата родени преди два века❗
    Така откраднаха мандата на ТръмПича❗

    10:35 15.01.2026

  • 5 по добре е с машинки

    5 0 Отговор
    няма много гласувачи . около 27 процента само . а 178 партии . има и лобита еврейски , про турски .

    Коментиран от #11

    10:36 15.01.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Решение":

    ПОДКРЕПЯМ❗
    Промени са нужни❗
    1. Гласуват само грамотни❗
    / по закон образованието е задължително/
    2. Пълно пренареждане по преференции❗
    /да може да бъде изместен първия, ако има само едно място/
    3. Да има изисквания, ценз за депутати❗
    / да управляваш камион с картофи-
    редица документи и проверки, а да управляват държава- само навършени години и никакъв контрол/
    4. Има ред за избиране, да ИМА и ред за отзоваване❗
    /сега няма начин избран да бъде отзован,
    дори да напусне партията и да не ходи на работа/
    5. Заплата - спрямо мин. Р.З. ❗
    /сега вдигат своята , така се вдига средната и те пак вдигат своята/
    .......
    Не на последно място- НОВ брой депутати-
    в Германия например са ОСЕМ на милион жители,
    а у нас - ЧЕТИРИДЕСЕТ❗

    10:37 15.01.2026

  • 7 Хохо Секса

    7 0 Отговор
    Това на снимката човек ли е?... Голям сладур...

    10:37 15.01.2026

  • 8 Лаик

    9 0 Отговор
    Професорчето по " всичкология" пак- бла,бла бла! Кога ще започне " да копа"!

    10:37 15.01.2026

  • 9 Гласове от зайчарника в Банкя

    7 0 Отговор
    Мишунгия😉 Тоя е на Бацо личния уреждач на победи😉

    10:38 15.01.2026

  • 10 Аз ще гласувам с хартиена бюлетина,

    2 7 Отговор
    искам да сам да я попълне и пусна лично в урната.

    Който иска да гласува с машинките на Мадуро, където не знаеш какво е записано във флашката.

    Държавата да си оправи СИК и ЦИК, които броят и съставят протоколите!
    Това не е проблем на избирателите!

    И искам хартиените отрязъци на мадуровките да се броят СЪЩО, КАКТО И НОРМАЛНИТЕ ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ И ДА СЕ СРАВНЯВАТ С МАШИННИЯ ПРОТОКОЛ!!!

    Коментиран от #13

    10:38 15.01.2026

  • 11 Тоя лъжец га ке пукнеш?

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "по добре е с машинки":

    Този професор е ГОУЕМ мошеник и измамник. Не му ВЕРВАМ! Я стига бе на хартия и после сканиране. Голема измама ке биде.

    10:39 15.01.2026

  • 12 Дориана

    7 1 Отговор
    Този е дебела патерица на Борисов и Пеевски Отвратителен човек , ще каже всичко, което му наредят Пеевски и Борисов. България най- после трябва да се изчисти от такива хора.

    Коментиран от #16

    10:39 15.01.2026

  • 13 Дориана

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Аз ще гласувам с хартиена бюлетина,":

    Много тъп коментар. Тя по Земята ходи тъпотията.

    10:41 15.01.2026

  • 14 Няма как на изборите

    2 4 Отговор
    да се гласува 100 % с мадуровки, както искат ППДБ!

    Невъзможно е , колкото и да подскачат по жълтите павета!
    Много им се иска да фалшифицират поредните избори.

    Коментиран от #18

    10:41 15.01.2026

  • 15 Психиатър

    4 0 Отговор
    Деменцията не прощава. А може да е и Алцхаймер или двете заедно

    10:43 15.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Старчета

    2 4 Отговор
    Оставете най-накрая на младите да решават. Оставете младите българи да си оправят държавата!!!

    Коментиран от #22

    10:44 15.01.2026

  • 18 ...

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "Няма как на изборите":

    Точно мадуровките са разкрили фалшификациите на вота във Венецуела.
    Благодарение на тях и невъзможността за манипулиране на машинните протоколи, опозицията във Венецуела отчита реалния резултат от изборите...
    ...И сега Мадуро е в затвора

    10:45 15.01.2026

  • 19 така е

    1 1 Отговор
    САЩ са 350 милиона, а РФ е 140 милиона. Има смисъл от сканиращи и изобщо машини. В България преко сили ще гласуват 3 милиона човека. За какво е всичко това?
    Единствено хартиената бюлетина оставя ИСТОРИЯ и при проблем, може ОТНОВО да бъде ПРОВЕРЕНА.

    10:45 15.01.2026

  • 20 Досега жълтопаветниците

    3 1 Отговор
    години наред ни убеждаваха, че мадуровките били ОБИКНОВЕНИ ПРИНТЕРИ, за това нямало как да излъжат!

    Помните ли какло тона електронно мастило изписаха по форумите и по медиите на тази тема! Обикновени принтери!!!

    Сега предлагат да се гласува със скениращи машини. СКЕНЕРЪТ Е ПРИНТЕР! Запаметява бюлетината в цифров вид. Не може да я променя, нама такъв софтуеър.

    И какво се получава- жълтопаветните ревнаха против принтерите, чак бълват змии и гущери!

    Защо бе, нали това искахте?

    10:49 15.01.2026

  • 21 Перо

    3 2 Отговор
    В САЩ и Русия са тъпи, само Ганя е хитър! Защо никой не повдига въпроса за контрол на изчислителния център. Там е заровено кучето, а всички се бутат в районните избирателни комисии с местно значение!

    10:50 15.01.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Старчета":

    Ама що ли МЛАДИТЕ още живеят в апартамента на СТАРИТЕ❗
    Че и много от МЛАДИТЕ не работят, а чакат на мама и тати ❗
    Ще искаш ли линк с данни и ФАКТИ‼️

    10:54 15.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове