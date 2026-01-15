Радев обяви кога и на кого връчва третия мандат

Румен Радев обяви кога ще връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-вия парламент. Това ще се случи в 10 часа на 16 януари. Папката ще бъде дадена на представители на „Алианс за права и свободи“.

Мандатът ще вземе партия по избор на президента, тъй като първите две по численост парламентарни групи - тези на ГЕРБ-СДС и на "Продължаваме Промяната-Демократична България" върнаха своите неизпълнени.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, държавният глава, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.