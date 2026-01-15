Новини
Радев обяви кога и на кого връчва третия мандат

Радев обяви кога и на кого връчва третия мандат

15 Януари, 2026 11:16 3 567 58

Папката ще вземе партия по избор на президента

Радев обяви кога и на кого връчва третия мандат - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румен Радев обяви кога ще връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-вия парламент. Това ще се случи в 10 часа на 16 януари. Папката ще бъде дадена на представители на „Алианс за права и свободи“.

Мандатът ще вземе партия по избор на президента, тъй като първите две по численост парламентарни групи - тези на ГЕРБ-СДС и на "Продължаваме Промяната-Демократична България" върнаха своите неизпълнени.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, държавният глава, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.


  • 1 Данчо

    71 19 Отговор
    Точно АПС бяха хората, които са гарант на правителството, че Шиши няма да е фактор в управлението, но ГЕРБ, БСП и ИТН се продадоха за пари !

    Коментиран от #12, #57

    11:19 15.01.2026

  • 2 ккк

    38 29 Отговор
    апс-то никой не ги брои за живи , те и без това ще си правят компания с итн-то, бсп-то и Ивелинчо извън сградата на парламента

    Коментиран от #19

    11:19 15.01.2026

  • 3 Важно е

    38 14 Отговор
    1. Партии, получили мандат, но несъставили правителство, да не се регистрират за следващи избори.
    2. При незавършен мандат на парламента, партиите от този парламент не трябва да се регистрират за следващи избори.
    Несъставянето на правителството при даден мандат и предсрочното разпускане на парламента са равносилни на предсрочно прекратен договор поради самоволно неизпълнение.

    Коментиран от #11

    11:20 15.01.2026

  • 4 Промяна

    19 63 Отговор
    ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ

    Коментиран от #15

    11:23 15.01.2026

  • 5 БеСеПе--то

    65 2 Отговор
    излъгани камилчета

    11:23 15.01.2026

  • 6 БСП-НН

    49 4 Отговор
    Рундю ни заличи!

    11:25 15.01.2026

  • 7 Промяна

    48 10 Отговор
    ГЕРБ е 0ПГ!

    Коментиран от #10

    11:25 15.01.2026

  • 8 БСП са ЧЕРВЕНИ БОКЛУЦИ

    61 4 Отговор
    А червените боклуци от БСП мислеха, че ще го даде на тях

    Коментиран от #27

    11:26 15.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    65 7 Отговор
    Радев се бъзика с Шиши.

    11:26 15.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 оня с коня

    22 3 Отговор

    До коментар #3 от "Важно е":

    Отлична идея и ако тя се гласува от Настоящия Парламент КОИ партии според тебе ще присъстват в Следващия?

    Коментиран от #32

    11:27 15.01.2026

  • 12 Ментарчо

    15 23 Отговор

    До коментар #1 от "Данчо":

    Точно АПС-НН помогнаха първоначално за създаването на нелегитимното престъпно правителство на хотелиера с водопада!

    11:27 15.01.2026

  • 13 Промяна

    10 16 Отговор
    ФАКТИ БГ ВЕЧЕ СМЕ В ЕВРОЗОНАТА МОЛЯ ДА СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА КЛЕВЕТИ ЗЛОВРЕДИ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА

    11:28 15.01.2026

  • 14 Доган Президент!

    18 14 Отговор
    Доган се завръща!

    11:28 15.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Промяна

    26 10 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    И ПАК: ГЕРБ Е 0ПГ!!!

    Коментиран от #17, #18

    11:29 15.01.2026

  • 17 Промяна

    9 7 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    ФАКТИ БГ МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗАКОНИ

    11:30 15.01.2026

  • 18 Промяна

    7 17 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    ДОКАЗВАШ ЧЕ СИ ПЛАТЕН МЕТЕЖНИК СРЕЩУ ЕВРОПЕЙСКЙ БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #21

    11:31 15.01.2026

  • 19 А бееееееее

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "ккк":

    Не казвай "хоп" преди да си скочил.

    11:31 15.01.2026

  • 20 И така

    15 25 Отговор
    Пародия на политик е пРезидента

    11:33 15.01.2026

  • 21 Промяна

    19 9 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    ГЕРБ Е 0ПГ!!!

    Коментиран от #23

    11:33 15.01.2026

  • 22 Гошо

    11 11 Отговор
    Радев, Боко и Шиши, боклуци номер 1 в България.

    Коментиран от #55

    11:38 15.01.2026

  • 23 оня с коня

    0 8 Отговор

    До коментар #21 от "Промяна":

    Е тва лошо ли е според тебе

    Коментиран от #29

    11:39 15.01.2026

  • 24 ООрана държава

    22 4 Отговор
    Вече чувам квичене от централата на НН

    11:40 15.01.2026

  • 25 Ако това

    15 6 Отговор
    е вярно,и Президента даде папката на АПС,печеля бас-50 евра.

    11:40 15.01.2026

  • 26 12340

    3 2 Отговор
    На себе си... :))
    ... Или на Доган...?

    11:41 15.01.2026

  • 27 синята нометклатура да не хитрува

    19 5 Отговор

    До коментар #8 от "БСП са ЧЕРВЕНИ БОКЛУЦИ":

    БСП са сини боклучи.Нищо червено вече няма в тях

    Коментиран от #48

    11:42 15.01.2026

  • 28 Бялджип

    20 5 Отговор
    Супер избор! Предвидих го и го написах но не тук, а в сайта "Свободно слово", в който съвсем не е свободно словото, защото забраняват неудобните. От месец и мен забраниха, което предвид нивото, не е кой знае каква загуба. А,когато го предвидих, имах предвид че Радев вероятно ще слезе на политическия партиен терен. С този ход, той ще привлече на своя страна българските турци. Те не харесват Дебелия престъпник, той печели с тях по друг способ, който всички знаем.

    Коментиран от #34

    11:43 15.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хасковски каунь

    15 5 Отговор
    Пеефски сваля 20 кила от мъкъ и злоба

    11:47 15.01.2026

  • 31 Проукраинските партии на бунището!

    19 8 Отговор
    Тези които подариха оръжието и парите на българския народ на осрайна нямат място в парламента!

    Коментиран от #38, #50

    11:47 15.01.2026

  • 32 То се разбира ясно

    16 5 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Нито една от сегашните парламентарни партии не бива да участва в следващите предсрочни избори. Ако наемеш майстор да свърши нещо и той не го свърши, самоволно се откаже предсрочно, ще го викнеш ли пак да работи? Тези не могат от 5 години да направят стабилно управление, същевременно запушват пътя за други да пробват.

    11:49 15.01.2026

  • 33 Да попитам:

    8 4 Отговор
    И този ли се е побъркал като всички други неадекватни властници??? БОГ да пази БЪЛГАРИЯ от управниците ѝ!!!

    11:53 15.01.2026

  • 34 Това което пишеш е

    7 2 Отговор

    До коментар #28 от "Бялджип":

    Точно. Но сигурно ли е че ще излезе със партия. Да не би и него го обсебят купят. И НЕ ОБРЪЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА промяната ТОГАВА ТОЙ САМ ЩЕ СПРЕ С ПИСАНЕТО.

    Коментиран от #54

    11:54 15.01.2026

  • 35 оня с коня

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "яла":

    Лъжеш че имаш лопата,щото щеше да се кръстиш "Лопатар"

    11:54 15.01.2026

  • 36 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 7 Отговор
    ЧОРАПА Е АГЕНТ НА КГБ (РЕШЕТНИКОВ) ...................... ПИЯНИЦАТА ДОГАН Е СТАР КАДЪР НА КГБ ..................... КРЪВТА НА ВОДА НЕ СТАВА .................... ФАКТ ................... С ДАВАНЕТО , МАНДАТА НА ПИЯНИЦАТА .....................
    . ЧОРАПА ЦЕЛИ ДА "ОТКРАДНЕ" ЧАСТ ОТ ЕЛЕКТОРАТА НА ПЕЕВСКИ ..................... ЧОРАПА Е КРАДЕЦ НА ДРЕБНО ........................ ФАКТ !

    11:55 15.01.2026

  • 37 Минус 35 години

    8 2 Отговор
    Изглежда малко като гавра с настоящото правителство и парламент, но високоуважаемите депутати си го заслужиха. Все едно "великият преход" се е върнал точно там, от където е започнал, под кривата круша.

    11:59 15.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Граф Шахински

    3 0 Отговор
    Гавра с турците! Очевидно президентът чака отговор на въпроса чия е родината им!!??? Ако този коментар не бъде изтрит ще разкажа част от разговор между мен и големия проф. Николай Генчав;

    Коментиран от #45

    12:02 15.01.2026

  • 40 Хипотетично

    1 3 Отговор
    Колаборационалист по характер и партийен интригант по душа е типично за поведението му.

    12:05 15.01.2026

  • 41 Граф Шахински

    6 0 Отговор
    Седим ние с проф. Генчев в "Яйцето" и пием червено вино. Той обичаше да го черпят с червено вино. По едно време ми вика:
    - Вие, циганите сте долши в България с каруци.
    Аз му отговарям:
    - А вие, т. нар. българи, да би да сте дошли в България с мерседеси...
    Смях. Приятелски!

    12:05 15.01.2026

  • 42 Смешник

    7 0 Отговор
    Изглежда Радев дава рамо на Апс с оглед предстоящите избори в борбата им срещу партията на Шиши

    12:06 15.01.2026

  • 43 БАЩАТА НА ШИШИ СЕГА Е ВРАГ

    6 0 Отговор
    До скоро беше баща а сега агент ва ГРУ Шиши си плиключе бащите по ред......Илийчо Паов,Цецко Василев сега и Доганчо

    12:06 15.01.2026

  • 44 Пенелопа

    6 3 Отговор
    Подигравка на чорапа.Гнусна подигравка с българския народ.

    12:07 15.01.2026

  • 45 Точен въпрос

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Граф Шахински":

    чия е родината? На определящите се като българи или на определящите се като турци?

    12:10 15.01.2026

  • 46 Бави топката

    4 1 Отговор
    За да се нагласят машините и пак да се излъже народа.

    Вреда, след вреда.

    12:10 15.01.2026

  • 47 Бай Араб

    4 3 Отговор
    Доган е проруски затова на него мандата.АПС -кьорфишек .

    12:15 15.01.2026

  • 48 мухаха

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "синята нометклатура да не хитрува":

    само кафяво остана и ще оставяT след тях ... да го знаят избирателите им!

    12:15 15.01.2026

  • 49 Хахаха

    3 2 Отговор
    Пълен кретен

    12:17 15.01.2026

  • 50 Бай Араб

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Проукраинските партии на бунището!":

    Кое оръжие ? На дядо ти овчарската тояга ли ? Или на бабати малката мотичка ?

    12:17 15.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 домен

    2 0 Отговор
    Звучен шамар за БСП - НН, който ще кънти дълго.

    12:20 15.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Това което пишеш е":

    ПРОМЯНАТА ХАХАХАХАХАХАХАХА ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ НЯМАМ НУЖДА НИКОЙ ОТ ВАС ДА МИ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ ХАХАХАХАХАХА ИЗОБЩО ДЕЖУРНИТЕ ПЛАТЕНИ АНТИБЪЛГАРИ СТЕ ПЛИ ТОВА АНОНИМНИЦИ ХАХАХАХА ПЪРВО ВИЖТЕ СОБСТВЕНИЯТ СИ ЖИВОТ ЯВНО СТЕ НЕУСПЕЛИ И ТУК ОБИЖДАТЕ КЛЕВЕТИТЕ ЗАПЛАШВАТЕ НА ВОЛЯ ХАХАХАХАХА ТАКА СИ СЕ САМОЗАБЛУЖДАВАТТЕ ХАХАХАХАХАХА

    12:34 15.01.2026

  • 55 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Гошо":

    ХАХАХАХАХА И КАТО ОБИЖДАШ УСПЕЛИ МЪЖЕ ТУК КАКВО ПОСТИГАШ ХАХАХАХАХАХА

    12:36 15.01.2026

  • 56 Безпристрастен

    2 0 Отговор
    Добре преценен,тактически ход от Президент Радев и неговия екип.Ако беше подал топката,към Възраждане,веднага щяха да го обвинят в негласна договорка.Така,на практика,се гарантира старт на предсрочните избори.Със сигурност, Доган ще върне мандата,просто няма полезен ход.

    12:36 15.01.2026

  • 57 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данчо":

    Защо изключи от сглобката ПП/ДБ? Те къде бяха? Или пиенето на турско кафе при шефчето не е нищо? Даже през лятото припяваха, че Бойко и Шиши са национални герои и спасители, защото ни вкарват в еврото.

    12:37 15.01.2026

  • 58 Сандо

    2 0 Отговор
    Може на всеки да се даде мандат за правителство,освен на партия с явни и ясни пробългарски позиции!Сега става ли ви ясен истинския образ на президента?

    12:39 15.01.2026

