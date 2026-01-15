Радев обяви кога и на кого връчва третия мандат

Румен Радев обяви кога ще връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-вия парламент. Това ще се случи в 10 часа на 16 януари. Папката ще бъде дадена на представители на „Алианс за права и свободи“.
Мандатът ще вземе партия по избор на президента, тъй като първите две по численост парламентарни групи - тези на ГЕРБ-СДС и на "Продължаваме Промяната-Демократична България" върнаха своите неизпълнени.
Ако и трите опита се окажат неуспешни, държавният глава, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.
1 Данчо
Коментиран от #12, #57
11:19 15.01.2026
2 ккк
Коментиран от #19
11:19 15.01.2026
3 Важно е
2. При незавършен мандат на парламента, партиите от този парламент не трябва да се регистрират за следващи избори.
Несъставянето на правителството при даден мандат и предсрочното разпускане на парламента са равносилни на предсрочно прекратен договор поради самоволно неизпълнение.
Коментиран от #11
11:20 15.01.2026
4 Промяна
Коментиран от #15
11:23 15.01.2026
5 БеСеПе--то
11:23 15.01.2026
6 БСП-НН
11:25 15.01.2026
7 Промяна
Коментиран от #10
11:25 15.01.2026
8 БСП са ЧЕРВЕНИ БОКЛУЦИ
Коментиран от #27
11:26 15.01.2026
9 Последния Софиянец
11:26 15.01.2026
11 оня с коня
До коментар #3 от "Важно е":Отлична идея и ако тя се гласува от Настоящия Парламент КОИ партии според тебе ще присъстват в Следващия?
Коментиран от #32
11:27 15.01.2026
12 Ментарчо
До коментар #1 от "Данчо":Точно АПС-НН помогнаха първоначално за създаването на нелегитимното престъпно правителство на хотелиера с водопада!
11:27 15.01.2026
13 Промяна
11:28 15.01.2026
14 Доган Президент!
11:28 15.01.2026
16 Промяна
До коментар #10 от "Промяна":И ПАК: ГЕРБ Е 0ПГ!!!
Коментиран от #17, #18
11:29 15.01.2026
17 Промяна
До коментар #16 от "Промяна":ФАКТИ БГ МОЛЯ СПАЗВАЙТЕ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗАКОНИ
11:30 15.01.2026
18 Промяна
До коментар #16 от "Промяна":ДОКАЗВАШ ЧЕ СИ ПЛАТЕН МЕТЕЖНИК СРЕЩУ ЕВРОПЕЙСКЙ БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #21
11:31 15.01.2026
19 А бееееееее
До коментар #2 от "ккк":Не казвай "хоп" преди да си скочил.
11:31 15.01.2026
20 И така
11:33 15.01.2026
21 Промяна
До коментар #18 от "Промяна":ГЕРБ Е 0ПГ!!!
Коментиран от #23
11:33 15.01.2026
22 Гошо
Коментиран от #55
11:38 15.01.2026
23 оня с коня
До коментар #21 от "Промяна":Е тва лошо ли е според тебе
Коментиран от #29
11:39 15.01.2026
24 ООрана държава
11:40 15.01.2026
25 Ако това
11:40 15.01.2026
26 12340
... Или на Доган...?
11:41 15.01.2026
27 синята нометклатура да не хитрува
До коментар #8 от "БСП са ЧЕРВЕНИ БОКЛУЦИ":БСП са сини боклучи.Нищо червено вече няма в тях
Коментиран от #48
11:42 15.01.2026
28 Бялджип
Коментиран от #34
11:43 15.01.2026
30 Хасковски каунь
11:47 15.01.2026
31 Проукраинските партии на бунището!
Коментиран от #38, #50
11:47 15.01.2026
32 То се разбира ясно
До коментар #11 от "оня с коня":Нито една от сегашните парламентарни партии не бива да участва в следващите предсрочни избори. Ако наемеш майстор да свърши нещо и той не го свърши, самоволно се откаже предсрочно, ще го викнеш ли пак да работи? Тези не могат от 5 години да направят стабилно управление, същевременно запушват пътя за други да пробват.
11:49 15.01.2026
33 Да попитам:
11:53 15.01.2026
34 Това което пишеш е
До коментар #28 от "Бялджип":Точно. Но сигурно ли е че ще излезе със партия. Да не би и него го обсебят купят. И НЕ ОБРЪЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА промяната ТОГАВА ТОЙ САМ ЩЕ СПРЕ С ПИСАНЕТО.
Коментиран от #54
11:54 15.01.2026
35 оня с коня
До коментар #29 от "яла":Лъжеш че имаш лопата,щото щеше да се кръстиш "Лопатар"
11:54 15.01.2026
36 ЕДГАР КЕЙСИ
. ЧОРАПА ЦЕЛИ ДА "ОТКРАДНЕ" ЧАСТ ОТ ЕЛЕКТОРАТА НА ПЕЕВСКИ ..................... ЧОРАПА Е КРАДЕЦ НА ДРЕБНО ........................ ФАКТ !
11:55 15.01.2026
37 Минус 35 години
11:59 15.01.2026
39 Граф Шахински
Коментиран от #45
12:02 15.01.2026
40 Хипотетично
12:05 15.01.2026
41 Граф Шахински
- Вие, циганите сте долши в България с каруци.
Аз му отговарям:
- А вие, т. нар. българи, да би да сте дошли в България с мерседеси...
Смях. Приятелски!
12:05 15.01.2026
42 Смешник
12:06 15.01.2026
43 БАЩАТА НА ШИШИ СЕГА Е ВРАГ
12:06 15.01.2026
44 Пенелопа
12:07 15.01.2026
45 Точен въпрос
До коментар #39 от "Граф Шахински":чия е родината? На определящите се като българи или на определящите се като турци?
12:10 15.01.2026
46 Бави топката
Вреда, след вреда.
12:10 15.01.2026
47 Бай Араб
12:15 15.01.2026
48 мухаха
До коментар #27 от "синята нометклатура да не хитрува":само кафяво остана и ще оставяT след тях ... да го знаят избирателите им!
12:15 15.01.2026
49 Хахаха
12:17 15.01.2026
50 Бай Араб
До коментар #31 от "Проукраинските партии на бунището!":Кое оръжие ? На дядо ти овчарската тояга ли ? Или на бабати малката мотичка ?
12:17 15.01.2026
52 домен
12:20 15.01.2026
54 Промяна
До коментар #34 от "Това което пишеш е":ПРОМЯНАТА ХАХАХАХАХАХАХАХА ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ НЯМАМ НУЖДА НИКОЙ ОТ ВАС ДА МИ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ ХАХАХАХАХАХА ИЗОБЩО ДЕЖУРНИТЕ ПЛАТЕНИ АНТИБЪЛГАРИ СТЕ ПЛИ ТОВА АНОНИМНИЦИ ХАХАХАХА ПЪРВО ВИЖТЕ СОБСТВЕНИЯТ СИ ЖИВОТ ЯВНО СТЕ НЕУСПЕЛИ И ТУК ОБИЖДАТЕ КЛЕВЕТИТЕ ЗАПЛАШВАТЕ НА ВОЛЯ ХАХАХАХАХА ТАКА СИ СЕ САМОЗАБЛУЖДАВАТТЕ ХАХАХАХАХАХА
12:34 15.01.2026
55 Промяна
До коментар #22 от "Гошо":ХАХАХАХАХА И КАТО ОБИЖДАШ УСПЕЛИ МЪЖЕ ТУК КАКВО ПОСТИГАШ ХАХАХАХАХАХА
12:36 15.01.2026
56 Безпристрастен
12:36 15.01.2026
57 хаха
До коментар #1 от "Данчо":Защо изключи от сглобката ПП/ДБ? Те къде бяха? Или пиенето на турско кафе при шефчето не е нищо? Даже през лятото припяваха, че Бойко и Шиши са национални герои и спасители, защото ни вкарват в еврото.
12:37 15.01.2026
58 Сандо
12:39 15.01.2026