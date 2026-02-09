Новини
Каракачанов: Желязков да извади цялата истина за случая „Петрохан"

9 Февруари, 2026

Мълчанието на правителството говори или за некомпетентност, или за съучастие на политици и държавни служители

Снимка: ВМРО
Светослава Ингилизова

Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов призовава премиера в оставка Желязков да извади цялата истина по случая „Петрохан“ пред обществото: каква дейност всъщност се е извършвала в тази хижа, защо екоминистър на ППДБ ги финансира от държавата, какви са тези лагери за деца срещу огромни суми от родителите, защо тези хора са били снабдени с оръжия и толкова модерна техника, а са обявявали 0 печалба, коя държавна институция, освен МОСВ, е следяла какво става там и защо не е имало реакция?! Въпросите са много.

Шестима убити, сред които и непълнолетен, явно не са повод за правителството да даде обяснение какво точно става. Според Красимир Каракачанов мълчанието на институциите, което наблюдаваме дни наред, започва да прилича на съучастие, на чадър, на прикриване на истината и използването на тази трагедия за политически пиар. Другият вариант също е позорен - некомпетентност. По думите му един провален кабинет си отива с този трагичен печат за работата си.

Ясно е, че в случая „Петрохан“ става въпрос за секта, за ОПГ, за педофилия. Логиката сочи, че при хижата има ритуално самоубийство – три трупа, простреляни с различно оръжие. А на Околчица „гуруто“ е застрелял младежите и се е самоубил. Защо МВР мълчи и бави окончателна експертиза, дали замита следи за политически чадър?

Опитите на ППДБ, както и на медии и лица, финансирани от Сорос и други външни глобалистки донори, да замазват факта, че техни хора са финансирали жертвите още повече води до извода за политически чадър и за съучастие на политици и държавни служители в някаква порочна схема, смята Каракачанов.

Случаят „Петрохан“ идва на фона на педофилския скандал с „Досиета Епстийн“, разкрил грозната истина за ултралибералния световен елит и разтърсил всеки здравомислещ човек. Неолибералните им порксита в България, които подкрепяха Истанбулската конвенция, прокарваха джендър идеологията и всякакви „зелени“ утопии, сега се надпреварват да защитават и да оправдават замесените в „Досиетата Петрохан“. Не става дума за жертвите, а за онези с власт, позволили, финансирали, затваряли си очите и вероятно облагодетелствали се от тази престъпна дейност.

Българската общественост има право да знае цялата истина по този случай.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    42 15 Отговор
    "Не си струваше кръвта , дори и на един руски войник, за освобождението на тези неблагодарни българи. Те първи ще се обърнат срещу Русия. "

    Достоевски

    Коментиран от #9, #16

    12:48 09.02.2026

  • 2 Изборната

    17 7 Отговор
    Война започна..............България може,Саша,Ши...ши,....шопски ком..пот,и все от бок..луци.

    Коментиран от #24

    12:49 09.02.2026

  • 3 Баш Майстора

    39 10 Отговор
    Да се разследват Сандов и Терзиев за връзки и финансиране на религиозни фанатици и педофили.

    12:51 09.02.2026

  • 4 Магазини "Била"

    19 8 Отговор
    Харесаха тази новина и ви дават 5% отстъпка при пазаруване.

    12:52 09.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    37 1 Отговор
    Истината, самата истина НИКОГА няма да излезе❗

    12:52 09.02.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    23 4 Отговор
    ама няма как да не се намеси някой БГ политикан с ,,Епстийнн,, ,и журналя и други психолози и адеквати//работата ще се забрави за 1 месец , и може някой Ю ТУБЪР да се сети да изкара нещо си , като за Дятлов 1 млн. простотии!/ проблема не е в истината -тя може да излезе за 5 минути от кадърен разследващ/ в прикриването и е проблема

    Коментиран от #10, #30

    12:53 09.02.2026

  • 7 ЯВНО

    36 3 Отговор
    крият НЯКАКВА голяма схема и ВИДНИ елитни политици с големи ВРЪЗКИ в прокуратура, МВР, ДАНС, АПИ и МЕДИИТЕ. Сещате ли се за такива?

    12:54 09.02.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    33 2 Отговор
    Имаше един филм "Случаят е приключен , забравете!"
    и тук, както в Нови Искър ,
    пе до фил с 22 калибър избива 5 човека, които чинно.си чакат реда, а после се самоубива❗

    12:55 09.02.2026

  • 9 Европеец

    14 6 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Айде Каракачанов изсплува..... Истината за Петрохан е ясна за обикновените хора....а буля Желязкова Водопадова какво отношение има и какво може да каже освен да повтори това което цяла седмица се говори..... Относно твоя коментар смятам ,че е верен, а бяхме братушки.... Ника ти също ми харесва .....

    12:56 09.02.2026

  • 10 Механик

    16 10 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Каракачанов ми е рядко противен, но в случая е прав.
    А ти точно си доказателството за правотата в част от думите му, защото точно на тебе ти личи от къде ти идват парите и какви идеологии защитаваш.
    Толкова си прозрачен, че чак и вятъра не може да се спре в рехавото ти телце.

    13:01 09.02.2026

  • 11 ,, Истината е някъде

    14 4 Отговор
    Там"-обвита в ,, демократска -розова мъгла"

    13:01 09.02.2026

  • 12 Да,бе

    21 2 Отговор
    Не го занимавайте Желязков,че в момента е под водопада...

    13:01 09.02.2026

  • 13 Толкова

    15 6 Отговор
    години в политиката не се разбра в какво е компетентен шкембе войвода. Джилезку трябвало да извади, ами той е в оставка именно защото няма какво да извади

    13:03 09.02.2026

  • 14 А пък

    12 3 Отговор
    Ти да кажеш колко левчета цунка като рекламно лице на "Била" !

    13:09 09.02.2026

  • 15 Факти

    16 5 Отговор
    Бако, сипи си една ракия и остави ВМРО и политиката на мира! България и българите нямаме нужда от елементи като ТЕБ! Изключително неприятно ми стана да отворя сайта на "ФАКТИ" и да видя противната ти пиянска физиономия. Глупостите дето си казъл, нямам и намерение да ги чета! БРЕЕ, амън! С Гестапото, Лупи и онзи Румен Петков, няма отърване от Вас! Все много знаете, на всяко гърне мерудия! Искате да ръфате от баницата, да Ви канят по студия и по медии! Ненаситни бре, умниците на държавата! Я хващайте гората и да Ви няма, България има нужда от нови, чисти хора, не от такива вкиснати дърти ДС комунисти!

    13:09 09.02.2026

  • 16 Тоя

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Дето го величаеш не е "ДОСТОЕ"Н даже и за плюн ка !!!

    Коментиран от #18

    13:11 09.02.2026

  • 17 Още един запознат

    19 0 Отговор
    Иване, шадравана няма да каже нищо смислено - нека оставим институциите да си свършат работата! Но няма ка каже кои институции и каква работа
    Ти самият пропущаш два детайла:
    1. Част от думите до майка му - не можем да се борим с тая кочина! коя кочина е имал предвид - снега ли?
    2. Убити са и двете кучета - да не би да се разприказват случайно!?

    Коментиран от #27

    13:18 09.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 3635

    13 0 Отговор
    Имаме си занимавка, докато изплува следващата - да не скучаем...15 годишният ги е изчистил в хижата, главният оцелял, кой знае как си го е прибрал и са отишли да се вразумяват - но е решил да завърши вразумяването с още 3 трупа...А това с какви дейности са се занимавали - никога няма да научим...

    Коментиран от #21

    13:25 09.02.2026

  • 20 Войводата

    7 2 Отговор
    само не беше се изходил!Той разбира от балкан и чети!

    13:39 09.02.2026

  • 21 Не бе

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "3635":

    8 годишния Леон е !

    13:40 09.02.2026

  • 22 Ами

    8 0 Отговор
    Я кажи за Прогимназията ти в с. Горни Стоевци,бе бахур!?

    13:42 09.02.2026

  • 23 дьомбел ваевода

    8 0 Отговор
    ти кой беше

    13:46 09.02.2026

  • 24 Мнение

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Изборната":

    Интересно ми е с каква наглост, безочие и къса памет излизат по медиите, тия отвратителните, като каракачанов, цветанов, бареков и др продали се отрпки?!

    Вместо бившият военен министър каракачанов (символ на разпадналата се бг армия) да дава обяснения, напр. какво се случи с милионите дадени за оградата с Турция (която ограда се разпадна по-бързо и от асфалта на боко), той говори за Петрохан???

    Всички такива вещици и вещери като тоя, очеизвадно работили срещу България, да бъдат разследвани из основи!

    13:50 09.02.2026

  • 25 си пън

    9 1 Отговор
    ха ха каракачанката упорито иска пак на софрата ама спането с боко му изяде главата,а кат на другите преди него

    13:51 09.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хе!

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Още един запознат":

    Тангра е трепал кучета за жертво приношение! Отрекли са се от християнския Бог и са станали тенгристи! Елементарно! За да разберете мотивите им за тази постъпка, самите вие трябва да мислите като прабългари, а не като евроатлантисти!

    14:00 09.02.2026

  • 28 егати

    8 0 Отговор
    Колкото излезе истината за сестрите Белнейски!

    Коментиран от #31, #32

    14:16 09.02.2026

  • 29 тоз и той

    7 0 Отговор
    пишман войводо много добре знаеш че ако каже истината и него ще го намерят някъде…!

    14:25 09.02.2026

  • 30 това ти ли си

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    или някой ти ползва ника??? обикновенно пишеш абсолютни глупости нямащи нищо общо с реалността…

    14:27 09.02.2026

  • 31 Хе!

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "егати":

    И за Ники от Конаре, община Гурково в края на 2024 г. ! Защо ли ви е истина, след като работата е ясна - липсва държава, повсеместен хаос! Колективната безотговорност, наследена от комунизма се превърна в масова! Народ, загубил и доброволно отрекъл се от традиции и морални устои, с които дедите му са отстоявали идентичност, отдал се на поквара и чужди ценности, управляван от безотговорни, нагли, арогантни, бездуховни, бездушни и все по ограничени властимащи!

    14:31 09.02.2026

  • 32 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "егати":

    и за случая в Нови Искър. На 90% се припокриват действията на "разследващите" органи.

    15:48 09.02.2026

  • 33 Тити на Кака

    0 1 Отговор
    Цялата истина може да бъде "извадена" едва след като разследването приключи своята работа.
    Правилото важи и за шкембе-войводи, паразитиращи върху присвоена собственост на някогашната ВМРО.

    15:59 09.02.2026

  • 34 Проооост

    0 0 Отговор
    Случаят „Петрохан“ идва на фона на педофилския скандал с „Досиета Епстийн“, разкрил грозната истина за ултралибералния световен елит и разтърсил всеки здравомислещ човек.
    -Шкембето воевода явно пропуска,че в ултлалиберален елит в досиетата Епстиин, до Рижия щатски президент републиканеца Тлъмп редом стои и демократа Клинтън.
    -Перефразирайки Бойко ще кажем, когато си тосногръд по рождение е лесно, живота и нещата в него са ти винаги черно-бели

    16:31 09.02.2026

  • 35 АМА ТИ

    0 0 Отговор
    СИ БИЛ ГОЛЯМ НАИВНИК.
    ЖЕЛЯЗКОВ И ИСТИНА?????
    ТОЙ ЩЕ БЛИЖИ ЗАД, НИЦИТЕ ИМ, НО НЯМА ДА ГИ ЗЛЕПОСТАВИ...
    КАК ИНАЧЕ СЕ СТРОИ ХОТЕЛ С ВОДОПАД????

    19:17 09.02.2026

