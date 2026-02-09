Каракачанов: Желязков да извади цялата истина за случая „Петрохан”

Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов призовава премиера в оставка Желязков да извади цялата истина по случая „Петрохан“ пред обществото: каква дейност всъщност се е извършвала в тази хижа, защо екоминистър на ППДБ ги финансира от държавата, какви са тези лагери за деца срещу огромни суми от родителите, защо тези хора са били снабдени с оръжия и толкова модерна техника, а са обявявали 0 печалба, коя държавна институция, освен МОСВ, е следяла какво става там и защо не е имало реакция?! Въпросите са много.
Шестима убити, сред които и непълнолетен, явно не са повод за правителството да даде обяснение какво точно става. Според Красимир Каракачанов мълчанието на институциите, което наблюдаваме дни наред, започва да прилича на съучастие, на чадър, на прикриване на истината и използването на тази трагедия за политически пиар. Другият вариант също е позорен - некомпетентност. По думите му един провален кабинет си отива с този трагичен печат за работата си.
Ясно е, че в случая „Петрохан“ става въпрос за секта, за ОПГ, за педофилия. Логиката сочи, че при хижата има ритуално самоубийство – три трупа, простреляни с различно оръжие. А на Околчица „гуруто“ е застрелял младежите и се е самоубил. Защо МВР мълчи и бави окончателна експертиза, дали замита следи за политически чадър?
Опитите на ППДБ, както и на медии и лица, финансирани от Сорос и други външни глобалистки донори, да замазват факта, че техни хора са финансирали жертвите още повече води до извода за политически чадър и за съучастие на политици и държавни служители в някаква порочна схема, смята Каракачанов.
Случаят „Петрохан“ идва на фона на педофилския скандал с „Досиета Епстийн“, разкрил грозната истина за ултралибералния световен елит и разтърсил всеки здравомислещ човек. Неолибералните им порксита в България, които подкрепяха Истанбулската конвенция, прокарваха джендър идеологията и всякакви „зелени“ утопии, сега се надпреварват да защитават и да оправдават замесените в „Досиетата Петрохан“. Не става дума за жертвите, а за онези с власт, позволили, финансирали, затваряли си очите и вероятно облагодетелствали се от тази престъпна дейност.
Българската общественост има право да знае цялата истина по този случай.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
Достоевски
Коментиран от #9, #16
12:48 09.02.2026
2 Изборната
Коментиран от #24
12:49 09.02.2026
3 Баш Майстора
12:51 09.02.2026
4 Магазини "Била"
12:52 09.02.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:52 09.02.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10, #30
12:53 09.02.2026
7 ЯВНО
12:54 09.02.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
и тук, както в Нови Искър ,
пе до фил с 22 калибър избива 5 човека, които чинно.си чакат реда, а после се самоубива❗
12:55 09.02.2026
9 Европеец
До коментар #1 от "кой му дреме":Айде Каракачанов изсплува..... Истината за Петрохан е ясна за обикновените хора....а буля Желязкова Водопадова какво отношение има и какво може да каже освен да повтори това което цяла седмица се говори..... Относно твоя коментар смятам ,че е верен, а бяхме братушки.... Ника ти също ми харесва .....
12:56 09.02.2026
10 Механик
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Каракачанов ми е рядко противен, но в случая е прав.
А ти точно си доказателството за правотата в част от думите му, защото точно на тебе ти личи от къде ти идват парите и какви идеологии защитаваш.
Толкова си прозрачен, че чак и вятъра не може да се спре в рехавото ти телце.
13:01 09.02.2026
11 ,, Истината е някъде
13:01 09.02.2026
12 Да,бе
13:01 09.02.2026
13 Толкова
13:03 09.02.2026
14 А пък
13:09 09.02.2026
15 Факти
13:09 09.02.2026
16 Тоя
До коментар #1 от "кой му дреме":Дето го величаеш не е "ДОСТОЕ"Н даже и за плюн ка !!!
Коментиран от #18
13:11 09.02.2026
17 Още един запознат
Ти самият пропущаш два детайла:
1. Част от думите до майка му - не можем да се борим с тая кочина! коя кочина е имал предвид - снега ли?
2. Убити са и двете кучета - да не би да се разприказват случайно!?
Коментиран от #27
13:18 09.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 3635
Коментиран от #21
13:25 09.02.2026
20 Войводата
13:39 09.02.2026
21 Не бе
До коментар #19 от "3635":8 годишния Леон е !
13:40 09.02.2026
22 Ами
13:42 09.02.2026
23 дьомбел ваевода
13:46 09.02.2026
24 Мнение
До коментар #2 от "Изборната":Интересно ми е с каква наглост, безочие и къса памет излизат по медиите, тия отвратителните, като каракачанов, цветанов, бареков и др продали се отрпки?!
Вместо бившият военен министър каракачанов (символ на разпадналата се бг армия) да дава обяснения, напр. какво се случи с милионите дадени за оградата с Турция (която ограда се разпадна по-бързо и от асфалта на боко), той говори за Петрохан???
Всички такива вещици и вещери като тоя, очеизвадно работили срещу България, да бъдат разследвани из основи!
13:50 09.02.2026
25 си пън
13:51 09.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хе!
До коментар #17 от "Още един запознат":Тангра е трепал кучета за жертво приношение! Отрекли са се от християнския Бог и са станали тенгристи! Елементарно! За да разберете мотивите им за тази постъпка, самите вие трябва да мислите като прабългари, а не като евроатлантисти!
14:00 09.02.2026
28 егати
Коментиран от #31, #32
14:16 09.02.2026
29 тоз и той
14:25 09.02.2026
30 това ти ли си
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":или някой ти ползва ника??? обикновенно пишеш абсолютни глупости нямащи нищо общо с реалността…
14:27 09.02.2026
31 Хе!
До коментар #28 от "егати":И за Ники от Конаре, община Гурково в края на 2024 г. ! Защо ли ви е истина, след като работата е ясна - липсва държава, повсеместен хаос! Колективната безотговорност, наследена от комунизма се превърна в масова! Народ, загубил и доброволно отрекъл се от традиции и морални устои, с които дедите му са отстоявали идентичност, отдал се на поквара и чужди ценности, управляван от безотговорни, нагли, арогантни, бездуховни, бездушни и все по ограничени властимащи!
14:31 09.02.2026
32 Факт
До коментар #28 от "егати":и за случая в Нови Искър. На 90% се припокриват действията на "разследващите" органи.
15:48 09.02.2026
33 Тити на Кака
Правилото важи и за шкембе-войводи, паразитиращи върху присвоена собственост на някогашната ВМРО.
15:59 09.02.2026
34 Проооост
-Шкембето воевода явно пропуска,че в ултлалиберален елит в досиетата Епстиин, до Рижия щатски президент републиканеца Тлъмп редом стои и демократа Клинтън.
-Перефразирайки Бойко ще кажем, когато си тосногръд по рождение е лесно, живота и нещата в него са ти винаги черно-бели
16:31 09.02.2026
35 АМА ТИ
ЖЕЛЯЗКОВ И ИСТИНА?????
ТОЙ ЩЕ БЛИЖИ ЗАД, НИЦИТЕ ИМ, НО НЯМА ДА ГИ ЗЛЕПОСТАВИ...
КАК ИНАЧЕ СЕ СТРОИ ХОТЕЛ С ВОДОПАД????
19:17 09.02.2026