Проф. Константинов: Промени в Изборния кодекс в последния момент опорочават изборите

Категорично не трябва да се правят промени в Изборния кодекс в последния момент. Правилото е една година преди изборите – да не се пипа нищо. А това, което се пипне – да важни не за предстоящия вот, а за по-следващите избори. Минималното правило е шест месеца по-рано да се правят промени. Ако пипнете в рамките на тези шест месеца – изборите са опорочени. Това заяви в предаването „Пресечна точка” директорът "Електорални нагласи и прогнози" в „Галъп Интернешънъл Болкан” проф. Михаил Константинов.
По думите му в момента депутатите се „забавляват с поредните промени в изборното законодателство”. „Но нов начин на гласуване няма да има, защото остават малко повече от два месеца до изборите. Категорично няма време за каквото и да било. Ще си гласуваме по стария начин”, обясни той.
Професор Константинов коментира и въпроса добре ли е или не да се върнем на варианта за гласуване с машина във всички секции с над 300 избиратели? „Когато българинът има право избор – приблизително 60 на 40 на сто се разделя в полза на хартията. Това показаха последните 6 предсрочни избора в страната. В три от вотовете българите можеха да избират с какво да гласуват. Става въпрос за големите секции. А в малките – нямаха избор, защото там се гласува само с хартия. Не може да карате машина за секция с 20 души. Освен това хората, които гласуват там - не са виждали машина. Няма и да видят. Не са виждали и банкомат, а и няма и да видят. Получават си пенсиите на ръка. Това са 800 хиляди български пенсионери”, подчерта той.
На последните шест вота по думите му са гласували около 700 хиляди души по-малко. Той подчерта, че не може да твърди, че тези избиратели са се отказали да подадат гласа си заради въвеждането на машините.
Според Константинов - когато се гласува с машини, недействителни гласове практически няма."И тук е моментът да се обясни какво всъщност представляват недействителните гласове в България, защото именно тук най-много се лъже. В България се произвеждат осем вида избори - който не знае, може да ги преброи. Само при един-единствен вид избори, тези за общински съветници - има висок процент недействителни гласове", обясни той.
И припомни, че недесйтвителните гласове са стигнали до около 15% на последните два избора, след въвеждането на преференциите. Това е известно - хората избират преференция, но не избират партия, което прави гласа недействителен.
"На всички останали избори недействителните гласове са под 4%. Това е много, но е в рамките на нормата. Всичко друго е лъжа. Който твърди обратното, се обзалагам на каквато и да е сума, че на всички останали избори недействителните гласове в България са между 2 и 4%. Включително на последните шест избора, когато броим недействителните гласове само спрямо хартиените бюлетини, което е справедливият подход. Ако ги отнесем към общия брой гласове, процентът пада още повече. Който твърди, че са повече, или е невежа, или лъже", категоричен е професорът.
Константинов обясни и какво представлява и как работи сканиращото устройство, за което заговориха няколко партии и поискаха въвеждането му: "Първо отбелязвам избора си на бюлетината. След това отивам до сканиращото устройство и я поставям вътре. Устройството я прочита и я пуска в урната. Бюлетината не се връща, защото тя е държавна собственост. Ако бюлетината е попълнена грешно, има опция тя да бъде върната, след като на екрана се покаже как е разчетена. Тогава избирателят решава дали да я коригира. Ако не – бюлетината се счита за недействителна".
По думите му в някои системи се издава и разписка, която избирателят пуска в урната, но това зависи от конкретната технология. "Важното е, че човек е сигурен, че това, което е отбелязал, е именно това, което е отчетено. И най-важното в случая е, че няма да има повече хора, които да отбелязват „за Бачо Цено - примерно 10 гласа“. Това броене се прекратява. Данните се записват в устройството и няма как да се "добавя", подчерта той.
Там, където сме виждали добавяне на преференции, това не променя гласа за партията, а само вътрешното разпределение. Това е грубо нарушение на Изборния закон, но не променя самия вот. В секции без преференции обаче се добавя направо - и то с пълното убеждение, че „така се прави“. Това показва, че част от комисиите са крайно неграмотни и трябва да бъдат обучени, категоричен е Константинов.
Но изтъкна и един сериозен проблем. "Сканиращите устройства разчитат на техническо зрение, което никога не е 100% надеждно. Има множество оплаквания за неправилно отчетени гласове. Не е ясно колко трябва да се отклоните от идеалното маркиране, за да не бъде разчетен вотът ви", заяви той.
На въпрос могат ли тези устройства да бъдат закупени, сертифицирани, внедрени и да се обучат комисиите навреме за предстоящите избори той беше категоричен: "Не. Да се твърди подобно нещо е или пълно невежество, или злонамереност. Няма никакъв теоретичен начин за два месеца да се доставят машините, да се сертифицират, да се обучат комисиите и да се подготвят избирателите".
Според негови изчисления цената на машините ще е около 50 милиона евро за машини, които след няколко години ще бъдат изхвърлени. "Но по-важното е друго - унищожихме доверието в изборния процес", посочи той.
Професорът обясни и за избирателната активност. "В България има 5,2 милиона избиратели, а общо - 6,6 милиона души. Това означава, че 1,4 милиона души са в чужбина. В страната активността е около 50% - 2,6 милиона гласували от 5,2 милиона. В чужбина гласуват между 150 и 200 хиляди души, което е много ниска активност по обективни причини. Така средната активност пада до около 40%".
И подчерта, че на предстоящите избори ще се гласува със старите машини, използвани като принтери, и с хартиени бюлетини за който желае. "Около 60% от хората предпочитат хартията. Нищо страшно няма в това. Лошото е това, че повечето машини са извън гаранция и често не работят. Когато се повреди машина, трябва да се носи нова, а хората на опашката се отказват да гласуват. Затова е жизненоважно да има алтернативен начин на гласуване", изтъкна той.
Константивнов коментира и въпроса ще има ли нов политически играч на тези избори?
"Не. Един нов проект трябва да има 31 харизматични лидери в 31-те изборни района. Аз такива не виждам. Ако говорим за президента Радев - той разполага с хора, но има и клетва, която е дал. Прецедент президент да напусне мандата си заради политика има само един - в Бангладеш".
И изчисли, че изборите ще са точно два месеца след насрочването им. "Най-вероятните дати са 29 март или краят на април. Много партии искат март, но президентът може да избере и по-късна дата. С оглед на времето, лично аз бих предпочел края на април".
1 Неоспорим факт!
Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци" и "антикомунисти".
Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!
19:12 16.01.2026
