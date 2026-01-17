Лорер се оплака от Асен Василев

Това коалиционно управление премина всички граници на арогантността и наглостта. Решиха да управляват въпреки волята на хората, изцяло без да се съобразяват с процеси, работодатели, синдикати, без да се съобразяват с каквато и да било идея на опозицията и си платиха цената. На този протест имаше поддръжници на ПП-ДБ, имаше малцина поддръжници на "Възраждане", но имаше и много поддръжници на ГЕРБ. Така, че това тяхно правителство истина им нанесе голяма щета - това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" депутатът от ПП-ДБ Даниел Лорер.
На въпрос дали той ще бъде в листите на "Продължаваме Промяната" на предстоящите избори, Лорер отговори така:
"Едноличното взимане на решения от негова страна (Асен Василев, бел. ред.) е опит да се води цялата коалиция ПП-ДБ - една изключително сложна коалиция от много формации, от един човек и неговото решение. Къде отиваме - дали отиваме в ляво и ще правим леви политики, автоматични плащания и т.н., дали отиваме или не отиваме с "Възраждане", дали ще правим коалиции е в конкретния случай дали Лорер ще бъде в листите... едни изказвания, които се правят преди коалицията да е взела решение."
По думите му, при една демократична коалиция много важно е решенията да се вземат след групово обсъждане:
"Има номинации, има процес на решаване и този процес накрая придобива някаква форма. Когато еднолично обявяваш решението преди това, ти се опитваш да го рамкираш и да го поставиш в някакви рамки и да го предопределиш преди твоите партньори да са решили, което е доста обидно и за партньорите."
Според него истинският въпрос е въпрос на доверие - до каква степен българското общество има доверие в механизмите на демокрация.
1 надарена кака
09:42 17.01.2026
2 Лего
09:43 17.01.2026
3 кое не е така
Преди два дни разкрихме, че Сибил Тошков, син на лидера на ИТН Тошко Йорданов влиза в бизнеса с търговия с ток. КЕВР насрочи разглеждане на кандидатурата на фирмата му в същия ден, в който ИТН се врътна на 180 градуса в гласуването за държавната охрана на Пеевски и Борисов. Връзките към оперативно интересни особи излизат автоматично
Коментиран от #6, #32
09:44 17.01.2026
4 Въй
09:46 17.01.2026
5 Фен
Коментиран от #23
09:47 17.01.2026
6 Още от сега.
До коментар #3 от "кое не е така":Тая фирма не е на Сибил.Той е поставено лице.Зад него се крият истинският,или истинските собственици.КЪДЕ Е ДОВЕРИЕТО?
09:48 17.01.2026
7 Тома
А Шмекер Номер 2 в момента няма време за такива работи, зает е да поддържа брадата си, опрян на някой парапет.
Очакваме позицията на Тъпак Номер 1 в ППДС! Ушенцето също може да се изкаже, ако някой го изрови от куповете с боклук, Мисис България Бони може да удари едно...мммм.... на дружката, която скачаше на площада, за да не изглежда дебел!
09:49 17.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кокорий
09:53 17.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 тиквенсониада
За съжаление , другите след тях също са неприятни и мизерни , но са В ПЪТИ по-малко зло от тези ДВАМА шишковци !
09:56 17.01.2026
14 Васил Асенев
09:57 17.01.2026
15 хе хе
Асен Василев заяви, че категорично отказва да носи отговорност, че България е бездната без правителство и държавен Бюджет. Ама той кога ли е носел отговорност за нещо?
09:57 17.01.2026
16 Ало - Ало.....
09:58 17.01.2026
17 Дедо
09:58 17.01.2026
18 Kaлпазанин
09:59 17.01.2026
19 йодирана СОЛ
10:00 17.01.2026
20 Да Не
10:03 17.01.2026
21 Тъжничко
10:04 17.01.2026
22 Йордан
10:05 17.01.2026
23 Бастардо
До коментар #5 от "Фен":Да,и сега ни натрапват Мунчо да гласуваме за него.Дали бг народа ще клъвне на въдицата му?Аз мисля че да,и после ще се чудим кака да го изметем,така както се чудим как да изметем шарлатанчетата му.
10:08 17.01.2026
24 Дедо ви...
10:10 17.01.2026
25 евалата чалгопитеци
10:11 17.01.2026
26 кой му дреме
10:12 17.01.2026
27 Естига
10:13 17.01.2026
28 гошо
10:16 17.01.2026
29 Госта..
До коментар #8 от "хехе":Много кратък и точен коментар .Браво .
10:17 17.01.2026
30 Хмм
10:17 17.01.2026
31 Джо
10:26 17.01.2026
32 И тука,с тая фирма
До коментар #3 от "кое не е така":схемата е една и съща.След известно време,фирмата ще бъде купена от банката,която я е финансирала.Само да мине време да я укрепят стабилно на пазара.Празно няма.
10:30 17.01.2026
33 Любенов,
да не ги усещаш близки
10:31 17.01.2026
34 Хе!
10:31 17.01.2026
35 Следващата управляваща коалиция
Същата , както беше и досегашната коалиция в оставка.
Промени в числения състав може да има, зависи кой ще се класира за парламента и кой - не, но структурата ще бъде същата.
Радев ще управлява с ППДБ и АСП, ГЕРБ ще бъдат пълнеж за мнозинството на заден план, Борисов е на трапезата отново. БСП и ИТН, ако се класират- и те ще участват.
Всичко това- облечено в обичайните приказки за държавните интереси, стабилността и прочие в условия на криза и войни.
ДПС и Възраждане няма да бъдат включени в далаверата на държавно ниво.
ДПС оперира в тяхната си местна власт, където имат непробиваеми позиции.
10:32 17.01.2026
36 Изтрепали се
10:34 17.01.2026
37 Асен- последната надежда на Б-Я
В момента тука без да те лансира статуквото, нямаш шанс за НС и управлението.И трябва да признаем на Радев заслугите за това, че лансира образовано и младо поколение, с идеи и капацитет за промяна.И това е разликата. Докато в ГЕРБ се лансират и издигат д?били, за да могат Боко и сие да управляват 35 г., ППДБ дават възможнос на истинския елит и кадърните българи.Само от тях може да дойде новото и промяната.
10:36 17.01.2026
38 Крайно време е
Радев = Асен Василев.
В ППДБ текат процеси на овладяване- Василев почти потисна Кирил Петков, Лена Бориславова, Лорер, Константинова направо изчезна, изчезнаха и други лица от ранните времена на ППДБ, ДСД и ДБ все повече придобиват роля на клакьори.
За това Лорер протестира. Другите си траят, всеки си е хванал някаква мандра и цоца!
Ще се поактивизират по изборите, понеже трябва да демонстриратнпартийно послушие, но после пак ще се отдадат на далаверите.
10:39 17.01.2026
39 тоя чи...
10:40 17.01.2026