Лорер се оплака от Асен Василев

17 Януари, 2026 09:40 2 059 39

По думите му, при една демократична коалиция много важно е решенията да се вземат след групово обсъждане

Това коалиционно управление премина всички граници на арогантността и наглостта. Решиха да управляват въпреки волята на хората, изцяло без да се съобразяват с процеси, работодатели, синдикати, без да се съобразяват с каквато и да било идея на опозицията и си платиха цената. На този протест имаше поддръжници на ПП-ДБ, имаше малцина поддръжници на "Възраждане", но имаше и много поддръжници на ГЕРБ. Така, че това тяхно правителство истина им нанесе голяма щета - това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" депутатът от ПП-ДБ Даниел Лорер.

На въпрос дали той ще бъде в листите на "Продължаваме Промяната" на предстоящите избори, Лорер отговори така:

"Едноличното взимане на решения от негова страна (Асен Василев, бел. ред.) е опит да се води цялата коалиция ПП-ДБ - една изключително сложна коалиция от много формации, от един човек и неговото решение. Къде отиваме - дали отиваме в ляво и ще правим леви политики, автоматични плащания и т.н., дали отиваме или не отиваме с "Възраждане", дали ще правим коалиции е в конкретния случай дали Лорер ще бъде в листите... едни изказвания, които се правят преди коалицията да е взела решение."

По думите му, при една демократична коалиция много важно е решенията да се вземат след групово обсъждане:

"Има номинации, има процес на решаване и този процес накрая придобива някаква форма. Когато еднолично обявяваш решението преди това, ти се опитваш да го рамкираш и да го поставиш в някакви рамки и да го предопределиш преди твоите партньори да са решили, което е доста обидно и за партньорите."

Според него истинският въпрос е въпрос на доверие - до каква степен българското общество има доверие в механизмите на демокрация.


  • 1 надарена кака

    11 3 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    09:42 17.01.2026

  • 2 Лего

    11 0 Отговор
    Даниела Лора Лорова.

    09:43 17.01.2026

  • 3 кое не е така

    30 1 Отговор
    ЩРАК! - Фирмата на сина на Тошко Йорданов, която ще става търговец на ток, ще работи от офис на Климатроник ЕООД. За тази фирма има много изписано покрай скандални ремонти, но по-интересното е, че от нея върви една топла връзка към... съпругата на Брендо. И друга топла връзка към застреляния спонсор на ГЕРБ Петър Христов. Хубави, порядъчни хора! Фирмата на Сибил "Азур Енерджи" е с гарантирано финансиране от БАКБ на Цветелина Бориславова.
    Преди два дни разкрихме, че Сибил Тошков, син на лидера на ИТН Тошко Йорданов влиза в бизнеса с търговия с ток. КЕВР насрочи разглеждане на кандидатурата на фирмата му в същия ден, в който ИТН се врътна на 180 градуса в гласуването за държавната охрана на Пеевски и Борисов. Връзките към оперативно интересни особи излизат автоматично

    Коментиран от #6, #32

    09:44 17.01.2026

  • 4 Въй

    12 2 Отговор
    И Асен Василев ще се оплаква от Лорито. Ще плачка,смърка и ще си бърше нослето.

    09:46 17.01.2026

  • 5 Фен

    17 2 Отговор
    Радев ги довлече тия шмекери.

    Коментиран от #23

    09:47 17.01.2026

  • 6 Още от сега.

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "кое не е така":

    Тая фирма не е на Сибил.Той е поставено лице.Зад него се крият истинският,или истинските собственици.КЪДЕ Е ДОВЕРИЕТО?

    09:48 17.01.2026

  • 7 Тома

    16 2 Отговор
    Мдамммм, Шмекер Номер 3 се е сджафкал с Шмекер Номер 1...
    А Шмекер Номер 2 в момента няма време за такива работи, зает е да поддържа брадата си, опрян на някой парапет.
    Очакваме позицията на Тъпак Номер 1 в ППДС! Ушенцето също може да се изкаже, ако някой го изрови от куповете с боклук, Мисис България Бони може да удари едно...мммм.... на дружката, която скачаше на площада, за да не изглежда дебел!

    09:49 17.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кокорий

    6 2 Отговор
    прежали @лката, та теб ли няма да прежали.

    09:53 17.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 тиквенсониада

    12 5 Отговор
    Каквото и да говорим за Лошо и Добро , Правилно и Грешно ............на върха на тази гадост се намират 2 личности , които са еманация на Корумпираното , Пошлото , Гнусното и Порочното - личностите с инициали ББ и ДП !
    За съжаление , другите след тях също са неприятни и мизерни , но са В ПЪТИ по-малко зло от тези ДВАМА шишковци !

    09:56 17.01.2026

  • 14 Васил Асенев

    5 0 Отговор
    КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ ?!?!

    09:57 17.01.2026

  • 15 хе хе

    9 3 Отговор
    Младите неумни сами си счупиха държавата. А сега реват.
    Асен Василев заяви, че категорично отказва да носи отговорност, че България е бездната без правителство и държавен Бюджет. Ама той кога ли е носел отговорност за нещо?

    09:57 17.01.2026

  • 16 Ало - Ало.....

    8 2 Отговор
    Какво е АБСУРД - върви арменец и от джоба му падат пари , а след него евреин да ги намери и .....да му ги ВЪРНЕ !

    09:58 17.01.2026

  • 17 Дедо

    10 2 Отговор
    Всички знаят че къдравия и оня дребничкия от Търново са пробити от Голямото Дъ и той ги държи с компромати.

    09:58 17.01.2026

  • 18 Kaлпазанин

    9 2 Отговор
    Един да стиснеш за врата ,1000 покрай него започват да вият .типично за евреин винаги да се оплаква ,че и даже от женчо

    09:59 17.01.2026

  • 19 йодирана СОЛ

    9 1 Отговор
    Намерил ЕВРЕИН дебела пачка пари на улицата , навел се , взел ги , преброил ги , замислил се и казал.......ЗА МАЛКО НЕ СТИГАТ и .....ги прибрал в джоба си !

    10:00 17.01.2026

  • 20 Да Не

    9 0 Отговор
    Страшно неприятен бокл...ул !!!

    10:03 17.01.2026

  • 21 Тъжничко

    11 1 Отговор
    Е, че така и не им намериха работа на семейство Лореал

    10:04 17.01.2026

  • 22 Йордан

    1 4 Отговор
    Всъщност Лорер е прав. ППДБ имат нужда да изградят своите структури не на принцип лидер, а коалиция за да оцелеят. И съответно да взимат решенията по всички въпроси с разум и в колектив. Асен Василев наистина бая се изхвърля напоследък с пламенни изказвания, прави впечатление. Една птичка пролет не прави. А в България се надяват на промени, но е добре всички да се учат от своите и грешките на другите.

    10:05 17.01.2026

  • 23 Бастардо

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    Да,и сега ни натрапват Мунчо да гласуваме за него.Дали бг народа ще клъвне на въдицата му?Аз мисля че да,и после ще се чудим кака да го изметем,така както се чудим как да изметем шарлатанчетата му.

    10:08 17.01.2026

  • 24 Дедо ви...

    7 0 Отговор
    Ше реве не ами ще и плаче. Асена го изхвърля от листите , че и Лена

    10:10 17.01.2026

  • 25 евалата чалгопитеци

    5 1 Отговор
    Как е новото нормално? Сега като не мина Бюджета, вдигнаха ли ви заплатите? Получавате ли вече достойни доходи? А след като падна правителството, протестиралите в чужбина българи върнаха ли се в България да раждат българчета?

    10:11 17.01.2026

  • 26 кой му дреме

    4 0 Отговор
    не ме занимавайте с геь драми !

    10:12 17.01.2026

  • 27 Естига

    5 0 Отговор
    Няма ли боко пеевски ,та почнахте един друг да се обвинявате.

    10:13 17.01.2026

  • 28 гошо

    6 0 Отговор
    Мошеник идва от Моше.

    10:16 17.01.2026

  • 29 Госта..

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "хехе":

    Много кратък и точен коментар .Браво .

    10:17 17.01.2026

  • 30 Хмм

    5 1 Отговор
    във всяка партия е така, лидерът решава, нали го предложиха за евродепутат, провали се, а Асен Василев беше назначил жена му на добра зплата във финансовото министерство, от какво се оплаква

    10:17 17.01.2026

  • 31 Джо

    4 1 Отговор
    Човекът който съсипа и ПП и град Варна седнал да хули АсенВасилев!? А когато стана депутат и лъснаха жалките му далавери се скри нали?

    10:26 17.01.2026

  • 32 И тука,с тая фирма

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "кое не е така":

    схемата е една и съща.След известно време,фирмата ще бъде купена от банката,която я е финансирала.Само да мине време да я укрепят стабилно на пазара.Празно няма.

    10:30 17.01.2026

  • 33 Любенов,

    1 0 Отговор
    Помисли кому е нужно да каниш отвратяги,
    да не ги усещаш близки

    10:31 17.01.2026

  • 34 Хе!

    0 0 Отговор
    Сега разбрахте ли защо хората не ходят да им гласуват! Само твърдите еректорати, имащи пряк интерес от увъртането край мафията - власт! Или власта - мафия! Не знам кое е по напред! В чужбина е обратното! А ти!? Ти защо ходиш да гласуваш!? Поне да е за 300 лева на глас от семейството, а не за една гола илюзия, че някой щял да те оправи!? Вижте какви хора ще са пак в състава на комисиите, в селата се познавате и сами кажете - вярватели, че тези партийни пратеници в комисиите ще отразят правилно и обективно гласовете ви!? Ще си наблъскат протокола, преференциите и мъртвите души ще вкарат в списъка и урната, и хич няма да се крият от видеонаблюдението, за да ги видят тарторите им как държат и се трудят за Партията!

    10:31 17.01.2026

  • 35 Следващата управляваща коалиция

    1 0 Отговор
    ще бъде между Борисов, Радев и Доган и техните съдружни партии.

    Същата , както беше и досегашната коалиция в оставка.

    Промени в числения състав може да има, зависи кой ще се класира за парламента и кой - не, но структурата ще бъде същата.

    Радев ще управлява с ППДБ и АСП, ГЕРБ ще бъдат пълнеж за мнозинството на заден план, Борисов е на трапезата отново. БСП и ИТН, ако се класират- и те ще участват.
    Всичко това- облечено в обичайните приказки за държавните интереси, стабилността и прочие в условия на криза и войни.

    ДПС и Възраждане няма да бъдат включени в далаверата на държавно ниво.
    ДПС оперира в тяхната си местна власт, където имат непробиваеми позиции.

    10:32 17.01.2026

  • 36 Изтрепали се

    0 0 Отговор
    Да го канят в други партии!!!!!

    10:34 17.01.2026

  • 37 Асен- последната надежда на Б-Я

    0 3 Отговор
    4 години Лорер имаше възможност да покаже качествата си.Единствения спомен за него е свързан с Пеевски.
    В момента тука без да те лансира статуквото, нямаш шанс за НС и управлението.И трябва да признаем на Радев заслугите за това, че лансира образовано и младо поколение, с идеи и капацитет за промяна.И това е разликата. Докато в ГЕРБ се лансират и издигат д?били, за да могат Боко и сие да управляват 35 г., ППДБ дават възможнос на истинския елит и кадърните българи.Само от тях може да дойде новото и промяната.

    10:36 17.01.2026

  • 38 Крайно време е

    1 1 Отговор
    наивният избирател да загрее, че Радев = ППДБ.
    Радев = Асен Василев.

    В ППДБ текат процеси на овладяване- Василев почти потисна Кирил Петков, Лена Бориславова, Лорер, Константинова направо изчезна, изчезнаха и други лица от ранните времена на ППДБ, ДСД и ДБ все повече придобиват роля на клакьори.

    За това Лорер протестира. Другите си траят, всеки си е хванал някаква мандра и цоца!
    Ще се поактивизират по изборите, понеже трябва да демонстриратнпартийно послушие, но после пак ще се отдадат на далаверите.

    10:39 17.01.2026

  • 39 тоя чи...

    1 0 Отговор
    ...футин уреди ли жената и родата на държавна хранилка?

    10:40 17.01.2026

