Ивайло Мирчев обясни дали ще преговарят с Радев

19 Януари, 2026 20:14 1 268 29

Разговорите с нас се определят от два ключови репера: срещу модела „Пеевски–Борисов“ и плътно с Европа, каза Мирчев

Ивайло Мирчев обясни дали ще преговарят с Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Непрекъснато ще ни питат: „Ще преговаряте ли с Радев, след като слиза на терена?“ Нека кажа ясно:

Стотици хиляди българи излязоха по площадите, за да заявят волята си за скъсване със завладяната държава и с модела „Пеевски–Борисов“, за честни избори и за силна България в силна Европа. Ние сме там — на този терен — от самото начало и не сме мърдали от него, дори когато сме плащали цена. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев и допълни:

Днес за нас задачата е ясна: освобождаване на институциите и твърдо позициониране в сърцевината на ЕС — със силно участие на България в ЕС и НАТО. България няма да се крие под масата, нито ще чака къде ще я сложат на салфетката „великите сили“. Затова разговорите с нас се определят от два ключови репера: срещу модела „Пеевски–Борисов“ и плътно с Европа.

Европа — по-бърза и конкурентна, по-малко бюрократична, с усилени отбранителни възможности и сигурни енергийни ресурси. Европа, която не чака, а действа — с единен и силен отговор срещу прекрояването на граници и налагането на решения от позиция на силата. Ние защитаваме европейски политики в областта на сигурността и отбраната, които гарантират суверенитета на ЕС и на неговите членове.

От нас може да се очаква това. Ние сме предвидими: без отклонения, без компромиси с националния интерес и геополитическите позиции, с антикорупционна и икономическа програма като гръбнак на европейското бъдеще на страната. Който иска управление с тази перспектива, ще трябва да се съобрази с тези репери — и да се позиционира спрямо тях. Това се отнася и за заявката на Радев и неговия политически проект. Нашата коалиция не предлага нито лесни, нито популистки решения, нито бяга от отговорност, използвайки идеята за прякото допитване до хората. Реформите изискват политическа воля и поемане на отговорност.

Който иска гаранции за управление, което освобождава страната от модела „Пеевски–Борисов“, прави България силна и конкурентна, с балансиран бюджет и държавни разходи до 40% от БВП, без вдигане на данъци — нека ни подкрепи на изборите и да гарантира нашето достойно място в Европа.

Силата на нашия дневен ред зависи от всеки един глас. Ние гарантираме: Силна България в силна Европа!“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    13 29 Отговор
    Мислех, че Резидента ще обяви военно положение, а той обяви оставка!
    Егати мишока!

    Коментиран от #11

    20:15 19.01.2026

  • 2 Кандидат депутат

    42 3 Отговор
    Ква я мислехме каква стана , май отекохте в канала . Народа помни СГЛОБКАТА

    20:16 19.01.2026

  • 3 с два пръста чело от село

    35 0 Отговор
    тате вече не е комунист! ще си ходя на крушари!

    20:16 19.01.2026

  • 4 Генерал губернаторката Митрофановна

    8 16 Отговор
    също поздрави фатмака!

    20:17 19.01.2026

  • 5 Бай Георги

    33 2 Отговор
    Кой те кани да преговаряш.

    20:17 19.01.2026

  • 6 Дебел червен yбитaк,

    31 1 Отговор
    кажи как сте били винаги там на площата, като винаги бяхте в скута на Шиши и в сглобка с Тиквата?

    20:18 19.01.2026

  • 7 Ганофил Евр.йски

    2 4 Отговор
    Не ми изнася. Изнасям се в Европа при евреите и европеите.

    20:18 19.01.2026

  • 8 А КОЙ КОЙ

    25 1 Отговор
    СТОЯ В СКУТА НА ТОЗИ МОДЕЛ. КОЙ КОЙ НАПРАВИ СГЛОБКАТА!?!((/+.;). РАДЕВ ДНЕС В ПРАВ ТЕКСТ ВИ КАЗА СГЛОБАДЖИИ НЕ ИСКАМ.

    20:18 19.01.2026

  • 9 Пророк

    29 1 Отговор
    Тоя и майка си ще продаде за пари

    20:18 19.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Видьо Видев

    8 14 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    След изявлението на Президента Радев, у мен възникнаха спонтанно два въпроса:
    -Защоо Радев се държа менторски2
    Обвинява политиците, а нима президентът не е политик?
    Служебните правителства не порвеждаха ли неговите политики?
    -Защо не каза нищо за Боташ, с който зароби българите ежедневно да плащат по милион на Турция?

    Това бяха на първо време въпросите, но има още много съществени.
    Например няколко пъти каза, че се е заклел в Конституцията.
    Тогава защо обнародва избирателният противоконституционен зокон,
    с който в нарушение на ал.2 на чл.6 от Конституцията на РБ
    се привилегироват водачите на партийни листи
    с гласовете на неотбелязалите преференции?!?!

    20:19 19.01.2026

  • 12 Гоуст

    16 0 Отговор
    Срещу модела Пеевски вика... Ако веднъж повярваш на някого си наивник. Ако повярваш втори път - си глупак

    20:19 19.01.2026

  • 13 Да бе

    13 1 Отговор
    Костовистите да преговарят с Радев? Това майтап ли е?

    Коментиран от #16

    20:19 19.01.2026

  • 14 Немой

    16 5 Отговор
    Радев е българския Орбан !

    20:20 19.01.2026

  • 15 Тик- Ток

    23 3 Отговор
    Всичкото бандит в парламента е шаш и паника

    20:20 19.01.2026

  • 16 Видьо Видев

    3 8 Отговор

    До коментар #13 от "Да бе":

    След изявлението на Президента Радев, у мен възникнаха спонтанно два въпроса:
    -Защоо Радев се държа менторски2
    Обвинява политиците, а нима президентът не е политик?
    Служебните правителства не порвеждаха ли неговите политики?
    -Защо не каза нищо за Боташ, с който зароби българите ежедневно да плащат по милион на Турция?

    Това бяха на първо време въпросите, но има още много съществени.
    Например няколко пъти каза, че се е заклел в Конституцията.
    Тогава защо обнародва избирателният противоконституционен зокон,
    с който в нарушение на ал.2 на чл.6 от Конституцията на РБ
    се привилегироват водачите на партийни листи
    с гласовете на неотбелязалите преференции?!?!

    20:20 19.01.2026

  • 17 Къде е клетвата?

    5 10 Отговор
    Нали Радев се закле като обединител на племето?

    Коментиран от #18

    20:20 19.01.2026

  • 18 А бре,

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Къде е клетвата?":

    пак не си разбрал !

    Коментиран от #25

    20:22 19.01.2026

  • 19 Хасковски каунь

    11 4 Отговор
    Радев ще го отсвири като малка гара.

    20:22 19.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Булпсихопатъ

    7 2 Отговор
    Сега ще видите зелен чорап как гази мутри и бастуни. Дисциплина и ред в територията.

    20:24 19.01.2026

  • 22 Мда

    3 5 Отговор
    Кой ще пита резидента за БОТАШ ? Ще ги върне ли откраднатите пари или и той е клептократ !

    20:25 19.01.2026

  • 23 нннн

    2 1 Отговор
    ,,И тази шарлатания ще мине". / Р. Радев/

    20:25 19.01.2026

  • 24 Стенли

    4 0 Отговор
    , Мирчев това за Борисов и Пеевски добре ама това плътно с Европа нещо издиша Европа да но не тази Европа на Урсула Кая и компания тези управници начело на този така наречен ЕС силно ме съмнява че мислят доброто на хората

    20:26 19.01.2026

  • 25 Наистина

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "А бре,":

    и то за 36 години !

    20:27 19.01.2026

  • 26 Андрешко

    4 0 Отговор
    Ми той Ви каза, че сте шарлатани бре. Той ви е.е вие го целувате ха ха ха.

    20:27 19.01.2026

  • 27 Ной

    0 0 Отговор
    Този още ли е в България нали щеше да ходи доброволец в Украйна.Май няма неговия размер памперси и затова се прави вожд.

    20:33 19.01.2026

  • 28 Ддд

    0 0 Отговор
    ПП-ДБ май предварително ще се оа%кат, както при сегашното започване на парламента.

    20:35 19.01.2026

  • 29 Нашият смешен

    0 0 Отговор
    Мистър Бийн реши да преговаря с президент.
    Представяте ли си какви 240 се мотат в парламента.

    20:35 19.01.2026

