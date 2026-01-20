Новини
Антон Кутев ще бъде част от политическия проект на президента. "Радев ще промени политическото статукво в страната"

Антон Кутев ще бъде част от политическия проект на президента. "Радев ще промени политическото статукво в страната"

20 Януари, 2026

"Нямам съмнение, че бъдещото управление ще е определено от президента Радев. Не са важни лицата, а политиките, които той ще представи.", каза Кутев и допълни, че по-скоро ще има нови лица и експерти

Снимка: bTV
Ани Ефремова

"Радев ще промени политическото статукво в България. Наличните партии вече са загубили подкрепата на българите. Появата му ще разбута всичко това". Това заяви пред bTV Антон Кутев, бивш говорител на служебни кабинети на Румен Радев, цитиран от novini.bg.
"Ще бъда в някаква част на проекта на Радев, не знам с каква функция, но ще помагам.", каза още Кутев.

Вчера и анализаторът Слави Василев заяви, че ще е част от проекта на президента.
"Нямам съмнение, че бъдещото управление ще е определено от президента Радев. Не са важни лицата, а политиките, които той ще представи.", каза Кутев и допълни, че по-скоро ще има нови лица и експерти.

"Може да се окаже, че при едно различно правителство "Боташ" може да работи", коментира още анализаторът.

Според него Радев никога не е бил срещу ЕС и про-Русия. "Няма нито едно такова негово изказване."
И заяви, че множество хора от целия политически спектър са му звънели, за да влязат в проекта на Радев. Изключи ДПС-НН, но разкри, че е имало желаещи от ГЕРБ.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 Българин

    18 2 Отговор
    всички на софрата

    09:24 20.01.2026

  • 2 Боруна Лом

    27 3 Отговор
    ПОЧНАХА НЕЧИСТОПЛЪТНИТЕ ДА СЕ ЛЕПЯТ, ЕДИН ПО ЕДИН! ЖАЛКО!

    09:25 20.01.2026

  • 3 кой му дреме

    15 0 Отговор
    Пoвpьщане и Двуличие вече ко ше праят не зная

    09:25 20.01.2026

  • 4 Народа ще подкрепи Румен Радев!

    16 28 Отговор
    Нарида ще подкрепи Румен Радев!!

    Коментиран от #14

    09:26 20.01.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор
    Калните борби ще започнат всеки момент ❗

    Коментиран от #52

    09:26 20.01.2026

  • 6 Прав си

    19 8 Отговор
    Натовския болшeвиk в действие.

    09:26 20.01.2026

  • 7 Българин

    24 7 Отговор
    комунистите и децата им се канят да захлебят

    Коментиран от #15

    09:26 20.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    1 11 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента.

    Коментиран от #25

    09:28 20.01.2026

  • 9 Ура,,Ура

    14 6 Отговор
    Ако Рашков или Демерджиев стане вътрешен министър, много хора ще разберат "кон боб яде ли".

    09:29 20.01.2026

  • 10 оня с питон.я

    12 2 Отговор
    “Не са важни лицата”. Няма по-голяма лъжа.

    09:29 20.01.2026

  • 11 ФАНТАЗЬОРИ

    18 13 Отговор
    ТОЗИ СЕЛСКИ ИНРИГАНТ НЕ МОЖЕ ЕДНА ЖЕНА ДА ПРОМЕНИ,А ЩЯЛ СТАТУКВО ДА ПРОМЕНЯ. Е КАК ОВЦА КАТО РАДЕВ СРЕЩУ ЧАКАЛИ КАТО ШИШИ И БОЙКО.НЯМА ШАНС.

    Коментиран от #16

    09:29 20.01.2026

  • 12 Последния Софиянец

    7 10 Отговор
    Гербаджиите се редят на опашка при Радев

    09:29 20.01.2026

  • 13 И Гочито от Филибето

    12 5 Отговор
    Ще има хора, свързани с Русия, бивши овенни, милиционери, "бизнесмени" като свинаря Гергов, обслужващ персонал- чиновници, деловодители, даскали, преподаватели по диалектически материализъм и "история на БКП", газови специалисти, артисали доктори, кръчмари, всякакви....

    09:29 20.01.2026

  • 14 Знаещ

    16 12 Отговор

    До коментар #4 от "Народа ще подкрепи Румен Радев!":

    Не, няма. С нищо не е по-различен от Боко и Шиши. Мимиkpиращ ceлckи anaшop.

    09:30 20.01.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Комунистите, като БорисОФ, захлебиха отдавна❗
    Отдавна захлебиха децата, че и внуците им, като Лиляна Павлова❗
    Ама това (00) -те откъде да го знаят❗

    09:30 20.01.2026

  • 16 Последния Софиянец

    6 13 Отговор

    До коментар #11 от "ФАНТАЗЬОРИ":

    Бойко и Шиши са мишки.Като ме видят бягат с двеста.Плъхове.Ама техните телевизии ги правят фалшиви герои.

    Коментиран от #24

    09:31 20.01.2026

  • 17 всеки знае

    19 4 Отговор
    Системата ще се промени само тогава, когато всички комунисти и дс агенти излязат от нея. А тук виждаме пак че старите труженички нови рокли обличат и ни ги представяте за нови . Този спектакъл го гледаме вече повече от 35 години

    09:31 20.01.2026

  • 18 Усмихнат

    6 3 Отговор
    Очаквам музейния уредник в кабинет 222 да започва мръсната си кампания.

    09:32 20.01.2026

  • 19 Кремльов

    16 7 Отговор
    Не е важно Радев да успее, важно е да развали работата на другите.Такива са плановете на Москва-разбиване на Европа, създаване на хаос, недоверие, караници.

    Коментиран от #21, #42

    09:32 20.01.2026

  • 20 И този гладник точи зъби

    18 5 Отговор
    за власт и облаги.Кутев тъп комунист си се родил и такъв ще си отидеш.

    09:32 20.01.2026

  • 21 Последния Софиянец

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Кремльов":

    Не ми казвай че харесваш Урсула.

    Коментиран от #47

    09:33 20.01.2026

  • 22 додо

    10 7 Отговор
    Нищо няма да промени Радев той е политически труп и на сто болука да си начело пак са си боклуци!!

    09:34 20.01.2026

  • 23 Инфлуенсърите на Мунчо се активираха

    12 8 Отговор
    Поредния спасител, който ша ни такова ма ма та

    09:34 20.01.2026

  • 24 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    От тебе само лъжи четеме....Аз съм сигурен че само да се доближат до теб и гащите ти променят цвета си

    09:35 20.01.2026

  • 25 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    АЛО...АЛО....НОЩЕН ЯСТРЕБ ЛИ Е.......
    ТЕПЪРВА ЩЕ ГЛЕДАМЕ
    ЧОРАПА ТЪРСИ ПОЛИТ.ТАЛАНТИ....😀

    09:36 20.01.2026

  • 26 Любопитен

    15 1 Отговор
    Този назначен в борда на директорите на ЧЕЗ без да има никаква квалификация и да разбира от енергетика въобще... Това е класическа корупционна схема за "плащане" на лобистки услуги на хора от властта чрез вашата сметка за ток... Този беше част от кабинета Пламен Орешарски, който искаше да избере Делян Пеевски за шеф на ДАНС и този кабинет беше свален след над 6 месеца протести но явно всичко е забравено...

    09:37 20.01.2026

  • 27 ООрана държава

    9 0 Отговор
    И ме само политическото статукво, всичко реве за промяна, крайно време е да спре да се ограбва тая държава и тоя скъсан народ

    09:37 20.01.2026

  • 28 Аз съм веган

    13 7 Отговор
    Сега мунчо ще блесне с цялата си посредтвеност.

    09:39 20.01.2026

  • 29 Децата искат ново

    11 1 Отговор
    Ако Радев мисли да реконструира БКП, няма дълго да води хорото. С Кутевци, Кацамунчета и прочие животът му в политиката е един сезон.

    09:39 20.01.2026

  • 30 Българин

    2 5 Отговор
    Дано и рая назарян се присъедини. Тя ми изглежда честна!

    Коментиран от #31

    09:40 20.01.2026

  • 31 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    Да-в ушите.....

    Коментиран от #38

    09:41 20.01.2026

  • 32 Гнусна

    4 0 Отговор
    Работа.

    09:43 20.01.2026

  • 33 дядото

    6 8 Отговор
    р.радев остана единствената и последна опция за разрушаване на статуквото на дебелите и мафията.всеки образован и трезво мислещ гражданин,стремящ се към настояще и бъдеще ще го подкрепи

    09:43 20.01.2026

  • 34 Диди

    6 0 Отговор
    Радев е твърд и праволинеен като релса. Това се харесва на някои. Нека видим докога.

    09:44 20.01.2026

  • 35 Ти си

    10 1 Отговор
    И какво ще е различното ако в новия курник се настанят старите и вече компрометира кокошки като Кутев например?
    На мен ми омръзна да гледам едни и същи стари муцуни в нови партии .....

    09:47 20.01.2026

  • 36 Промяна трябва да има и

    5 0 Отговор
    е напълно логично старите партии и партийни вождове да се пенсионират, тоест да бъдат изхвърлени на политическото бунище.Младите хора да се замислят и да отидат да гласуват, а да не ходят за "гъби в гората".България трябва да се промени като се махне досегашния политически модел ,чрез който се крадеше до безсъзнание от политическите мутри в продължение на десетилетия.

    Коментиран от #49

    09:47 20.01.2026

  • 37 Блез Паскал

    4 0 Отговор
    Сега ще се окаже, че Радев е имал много приятели,
    дори и тези, които упорито фабрикуваха компромати срещу него и го нападаха!
    Вече Борисов се изцепи, че предпочита Радев пред другите,
    Пеевски се гърчи и се чуди как да се извърти и да
    ни обясни какви приятели са били с Радев.
    Скоро очаквайте още "приятели" на Радев да се обозначат на политическата сцена!

    09:47 20.01.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    И за там не е сигурно😉

    09:47 20.01.2026

  • 39 Стефко

    4 2 Отговор
    Да, от сегашния ГЕРБ със сигурност, там лобито на ренегатите сега е най-силно и те са в управлението на тази партия. И именно те ще бягат с 200 за да се закачат за кокала на властта и това е Проверено с годините.

    09:48 20.01.2026

  • 40 Дапитам

    8 0 Отговор
    Кутев,ние,народа казваме какво ше се случва.Защо си сигурен че ще ви дадем картбланш да се разпореждате с нас както вие си искате?

    Коментиран от #46

    09:49 20.01.2026

  • 41 Объркано Атлантиче

    6 3 Отговор
    Как Радев ще промени политическото статукво в страната, след като е подкрепен от сегашното либерално евроатлантическо статукво? Политическото статукво се променя с промяната на политическата с-ма. А при Радев такава няма, или поне още не сме я чули. А дали ще е вярна, или излъже пак хората като ИНТ??

    С Радев България ще загуби още години в лутане. Той е проект на посолства - също като Величие и Янев с Български Възход, за да от откъснат гласове от Възраждане, които все повече набират сила.
    Не ви ли прави впечатление, как натовският генерал каза, че "Крим е руски", а сега русофобите от ПП го подкрепят??

    Коментиран от #57

    09:50 20.01.2026

  • 42 Стига вече ПП

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Кремльов":

    Празен ход на Москва. Подаването на оставката е последния патрон останал на Москва. Хаосът предизвикан от ПП не беше достатъчен и сега трябваше нещо да стане много шумно и стъписващо.
    Никой не се стъписа. ПП просто загуби патрона си.

    09:51 20.01.2026

  • 43 Кокорчо и Гнома

    4 3 Отговор
    Господине, как може да забравиш за нас!
    Ние също сме от приятелите на Радев

    09:51 20.01.2026

  • 44 Любопитен

    6 1 Отговор
    Една сутрин през 2013 година срещнах Антон Кутев без охрана да си паркира колата близо до Петте Кьошета. Приближих се до него и го попитах като гражданин "Г-н Кутев как бяхте назначен в борда на директорите на ЧЕЗ България ЕАД и каква вашата роля там". Той избяга като попарено коте без да каже нищо... Ето това представляват кадрите на новата партия на Румен Радев. Вервайте им, те ще ни оправят за 800 дни... ПС, нямам нищо общо с никоя партия и не съм бил член никъде никога...

    09:52 20.01.2026

  • 45 интересно

    5 1 Отговор
    35 години в политиката на България се въртят едни и същи лица....е,кажете ми как да се промени към по добро страната ни. ...Сега дълбоката държава решила да ни представи стара муцуна за нова и от нас овцете се очаква да последваме поредния чобанин.... важното е да не се спират да ни доят

    09:53 20.01.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #40 от "Дапитам":

    Да питам , кои сте ТИ народа, че нещо май много си си повярвал 😀❗
    Народът не избира НИТО председател на НС, нито Премиер, нито Главен прокурор ❗
    Народът дори не отива на избори - гласуват по-малко от половината имащи право на глас ❗

    Коментиран от #50

    09:54 20.01.2026

  • 47 Зъл пес

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    По добре тя,отколкото решетников

    09:55 20.01.2026

  • 48 Ани

    1 1 Отговор
    Беше слаб като президент. Дано си е направил изводи. Аз не вярвам, но нека се надяваме.

    09:55 20.01.2026

  • 49 Дапитам

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Промяна трябва да има и":

    Включително и мунчо,нали?

    Коментиран от #56

    10:00 20.01.2026

  • 50 Дапитам

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да гласуват кой ги спира?Аз гласувам и имам право да критикувам,или не.

    Коментиран от #58

    10:03 20.01.2026

  • 51 Сегашната...

    3 1 Отговор
    ...ситуация много напомня идването на цар Симеон на власт. От начало плахо, после по-настоятелно медиите го оградиха с внимание по въпросът ще прави ли партия. Помня редица интервюта на Е. Бончева от Свободна Европа със Симеон докато беше в Мадрид. Е, случи се, хиляди се струпаха на летището да го посрещнат, бивши царедворци се протягаха да го пипнат и да разказват спомени. Никой не си задаваше въпроса опитен политик ли е царя, има ли силно политическо лоби, в няколко интервюта без него се споменаваше, че идвал тук с редица бизнес проекти. Важното беше, да разкараме Костов от властта, за когото пък важно бе да разкара БСП от власт. И така де, появиха се проф.Герджиков, Пл. Панайотов, Шулева, юпитата и т.н., които трябваше да направят нова партия и нов морал. 800 дни. 1 800 000 избиратели. След 4 г. половината. Затуй спокойно. Няма месии, нито чудеса, само излишни илюзии.

    10:03 20.01.2026

  • 52 Само да не стане

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Мафията ми е по-добра от мафията ти,защото олигархията не са благотворителни дружества.Пък някой все пак дава пари,защото няма проект,който да се прави само с лозунги.Освен,ако мислят,че ние "пасем трева"

    10:06 20.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Анджо

    3 0 Отговор
    Ясно, щом тая стара комунистическа мумия я връщат на власт не чакайте нищо хубаво.

    10:11 20.01.2026

  • 55 колю

    0 1 Отговор
    Радев не е бил президент... Майстор на политическия шантаж...Видяхме му хората няколко пъти... Историята наказва "президенти" с политически амбиции.

    10:14 20.01.2026

  • 56 По ред на номерата,

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Дапитам":

    до чисто, като при хирургическа операция.Без упойка обаче.

    10:16 20.01.2026

  • 57 Може проектът

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Объркано Атлантиче":

    За промяна да се нарича Президентска република

    10:20 20.01.2026

  • 58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Дапитам":

    Да ти отговоря- ТИ гласуваш, но не ТИ избираш❗
    Явно не различаваш гласувал от избрал🤔❗
    А и не ти дават да гласуваш за посочените от мен Премиер, Председател на НС и Главен прокурор-
    лицата от които зависи политиката и правото в страната❗

    10:23 20.01.2026

  • 59 Казуар

    0 0 Отговор
    Другарят Кутев с благи думи пак ще служи на Румен Радев.

    10:29 20.01.2026

  • 60 Иво

    0 0 Отговор
    Нов бардак със стари к....не се прави!

    10:29 20.01.2026

