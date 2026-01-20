Антон Кутев ще бъде част от политическия проект на президента. "Радев ще промени политическото статукво в страната"

"Радев ще промени политическото статукво в България. Наличните партии вече са загубили подкрепата на българите. Появата му ще разбута всичко това". Това заяви пред bTV Антон Кутев, бивш говорител на служебни кабинети на Румен Радев, цитиран от novini.bg.
"Ще бъда в някаква част на проекта на Радев, не знам с каква функция, но ще помагам.", каза още Кутев.
Вчера и анализаторът Слави Василев заяви, че ще е част от проекта на президента.
"Нямам съмнение, че бъдещото управление ще е определено от президента Радев. Не са важни лицата, а политиките, които той ще представи.", каза Кутев и допълни, че по-скоро ще има нови лица и експерти.
"Може да се окаже, че при едно различно правителство "Боташ" може да работи", коментира още анализаторът.
Според него Радев никога не е бил срещу ЕС и про-Русия. "Няма нито едно такова негово изказване."
И заяви, че множество хора от целия политически спектър са му звънели, за да влязат в проекта на Радев. Изключи ДПС-НН, но разкри, че е имало желаещи от ГЕРБ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
09:24 20.01.2026
2 Боруна Лом
09:25 20.01.2026
3 кой му дреме
09:25 20.01.2026
4 Народа ще подкрепи Румен Радев!
Коментиран от #14
09:26 20.01.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #52
09:26 20.01.2026
6 Прав си
09:26 20.01.2026
7 Българин
Коментиран от #15
09:26 20.01.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #25
09:28 20.01.2026
9 Ура,,Ура
09:29 20.01.2026
10 оня с питон.я
09:29 20.01.2026
11 ФАНТАЗЬОРИ
Коментиран от #16
09:29 20.01.2026
12 Последния Софиянец
09:29 20.01.2026
13 И Гочито от Филибето
09:29 20.01.2026
14 Знаещ
До коментар #4 от "Народа ще подкрепи Румен Радев!":Не, няма. С нищо не е по-различен от Боко и Шиши. Мимиkpиращ ceлckи anaшop.
09:30 20.01.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Българин":Комунистите, като БорисОФ, захлебиха отдавна❗
Отдавна захлебиха децата, че и внуците им, като Лиляна Павлова❗
Ама това (00) -те откъде да го знаят❗
09:30 20.01.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #11 от "ФАНТАЗЬОРИ":Бойко и Шиши са мишки.Като ме видят бягат с двеста.Плъхове.Ама техните телевизии ги правят фалшиви герои.
Коментиран от #24
09:31 20.01.2026
17 всеки знае
09:31 20.01.2026
18 Усмихнат
09:32 20.01.2026
19 Кремльов
Коментиран от #21, #42
09:32 20.01.2026
20 И този гладник точи зъби
09:32 20.01.2026
21 Последния Софиянец
До коментар #19 от "Кремльов":Не ми казвай че харесваш Урсула.
Коментиран от #47
09:33 20.01.2026
22 додо
09:34 20.01.2026
23 Инфлуенсърите на Мунчо се активираха
09:34 20.01.2026
24 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #16 от "Последния Софиянец":От тебе само лъжи четеме....Аз съм сигурен че само да се доближат до теб и гащите ти променят цвета си
09:35 20.01.2026
25 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #8 от "Последния Софиянец":АЛО...АЛО....НОЩЕН ЯСТРЕБ ЛИ Е.......
ТЕПЪРВА ЩЕ ГЛЕДАМЕ
ЧОРАПА ТЪРСИ ПОЛИТ.ТАЛАНТИ....😀
09:36 20.01.2026
26 Любопитен
09:37 20.01.2026
27 ООрана държава
09:37 20.01.2026
28 Аз съм веган
09:39 20.01.2026
29 Децата искат ново
09:39 20.01.2026
30 Българин
Коментиран от #31
09:40 20.01.2026
31 Българин
До коментар #30 от "Българин":Да-в ушите.....
Коментиран от #38
09:41 20.01.2026
32 Гнусна
09:43 20.01.2026
33 дядото
09:43 20.01.2026
34 Диди
09:44 20.01.2026
35 Ти си
На мен ми омръзна да гледам едни и същи стари муцуни в нови партии .....
09:47 20.01.2026
36 Промяна трябва да има и
Коментиран от #49
09:47 20.01.2026
37 Блез Паскал
дори и тези, които упорито фабрикуваха компромати срещу него и го нападаха!
Вече Борисов се изцепи, че предпочита Радев пред другите,
Пеевски се гърчи и се чуди как да се извърти и да
ни обясни какви приятели са били с Радев.
Скоро очаквайте още "приятели" на Радев да се обозначат на политическата сцена!
09:47 20.01.2026
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #31 от "Българин":И за там не е сигурно😉
09:47 20.01.2026
39 Стефко
09:48 20.01.2026
40 Дапитам
Коментиран от #46
09:49 20.01.2026
41 Объркано Атлантиче
С Радев България ще загуби още години в лутане. Той е проект на посолства - също като Величие и Янев с Български Възход, за да от откъснат гласове от Възраждане, които все повече набират сила.
Не ви ли прави впечатление, как натовският генерал каза, че "Крим е руски", а сега русофобите от ПП го подкрепят??
Коментиран от #57
09:50 20.01.2026
42 Стига вече ПП
До коментар #19 от "Кремльов":Празен ход на Москва. Подаването на оставката е последния патрон останал на Москва. Хаосът предизвикан от ПП не беше достатъчен и сега трябваше нещо да стане много шумно и стъписващо.
Никой не се стъписа. ПП просто загуби патрона си.
09:51 20.01.2026
43 Кокорчо и Гнома
Ние също сме от приятелите на Радев
09:51 20.01.2026
44 Любопитен
09:52 20.01.2026
45 интересно
09:53 20.01.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #40 от "Дапитам":Да питам , кои сте ТИ народа, че нещо май много си си повярвал 😀❗
Народът не избира НИТО председател на НС, нито Премиер, нито Главен прокурор ❗
Народът дори не отива на избори - гласуват по-малко от половината имащи право на глас ❗
Коментиран от #50
09:54 20.01.2026
47 Зъл пес
До коментар #21 от "Последния Софиянец":По добре тя,отколкото решетников
09:55 20.01.2026
48 Ани
09:55 20.01.2026
49 Дапитам
До коментар #36 от "Промяна трябва да има и":Включително и мунчо,нали?
Коментиран от #56
10:00 20.01.2026
50 Дапитам
До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да гласуват кой ги спира?Аз гласувам и имам право да критикувам,или не.
Коментиран от #58
10:03 20.01.2026
51 Сегашната...
10:03 20.01.2026
52 Само да не стане
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Мафията ми е по-добра от мафията ти,защото олигархията не са благотворителни дружества.Пък някой все пак дава пари,защото няма проект,който да се прави само с лозунги.Освен,ако мислят,че ние "пасем трева"
10:06 20.01.2026
54 Анджо
10:11 20.01.2026
55 колю
10:14 20.01.2026
56 По ред на номерата,
До коментар #49 от "Дапитам":до чисто, като при хирургическа операция.Без упойка обаче.
10:16 20.01.2026
57 Може проектът
До коментар #41 от "Объркано Атлантиче":За промяна да се нарича Президентска република
10:20 20.01.2026
58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #50 от "Дапитам":Да ти отговоря- ТИ гласуваш, но не ТИ избираш❗
Явно не различаваш гласувал от избрал🤔❗
А и не ти дават да гласуваш за посочените от мен Премиер, Председател на НС и Главен прокурор-
лицата от които зависи политиката и правото в страната❗
10:23 20.01.2026
59 Казуар
10:29 20.01.2026
60 Иво
10:29 20.01.2026