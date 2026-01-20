Антон Кутев ще бъде част от политическия проект на президента. "Радев ще промени политическото статукво в страната"

"Радев ще промени политическото статукво в България. Наличните партии вече са загубили подкрепата на българите. Появата му ще разбута всичко това". Това заяви пред bTV Антон Кутев, бивш говорител на служебни кабинети на Румен Радев, цитиран от novini.bg.

"Ще бъда в някаква част на проекта на Радев, не знам с каква функция, но ще помагам.", каза още Кутев.

Вчера и анализаторът Слави Василев заяви, че ще е част от проекта на президента.

"Нямам съмнение, че бъдещото управление ще е определено от президента Радев. Не са важни лицата, а политиките, които той ще представи.", каза Кутев и допълни, че по-скоро ще има нови лица и експерти.

"Може да се окаже, че при едно различно правителство "Боташ" може да работи", коментира още анализаторът.

Според него Радев никога не е бил срещу ЕС и про-Русия. "Няма нито едно такова негово изказване."

И заяви, че множество хора от целия политически спектър са му звънели, за да влязат в проекта на Радев. Изключи ДПС-НН, но разкри, че е имало желаещи от ГЕРБ.