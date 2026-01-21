"Проф. Константинов: В Европа 99% от хората гласуват с хартия, с машини само в Брюксел и околните села"

Когато депутатите правят глупости, да ги правят с по-малко ентусиазъм, препоръча пред БНР експертът по избори проф. Михаил Константинов.
Той коментира поправките в Изборния кодекс, заради които заседанията на Правна комисия на НС продължи 13 часа тази нощ и приключи в 7:00 часа сутринта.
"Има хубава гръцка поговорка, че когато боговете искат да унищожат някого, те му взимат акъла. В момента присъстваме на това в света и у нас. Такъв абсурд от последните месеци не съм виждал, всички са побъркани, включително и тази стахановщина. Хубавото на тази история, е че няма да случи, което не променя, че е малоумна дейност", коментира проф. Константинов.
"Когато Венецианската комисия и фондацията "Идея" препоръчват да не се правят промени в изборните правила, нашите депутати разглеждат 222 поправки в Изборния кодекс. Това ми напомня за едни мой по-възрастен колега – професор и математик, който казваше – "глупав асистент, поне се моля да не е работлив". В случая наблюдаваме една голяма активност, те в случая "много работят", каза още изборният експерт.
На твърдението на Тошко Йорданов, че са водени разговори и имало 6 оферти за новите машини за избори, професорът каза, че "освен глупава, тази работа е и жалка":
"Общата цена на тези устройства е около 50 – 55 млн. евро, дай Боже никога да не се появят. И е жалко за тези пари да си разрушаваме изборната система, а половината пари ще ги откраднат, от 50 млн. евро ще приберат 20 млн. евро. Надявам се, че на са купени машините, би било катастрофа, ако са купени", посочи експертът.
Проф. Михаил Константинов предупреди, че за нова технология на избори се изисква 5 години, за да се наложи." И напомни, че за предстоящите извънредни парламентарни избори през пролетта, за щастие няма никакво време за "този безумен експеримент и няма да има такива машини".
"Може да бъде по-късно, но те са си оставили вратичка в закона, че ако няма машини, остават сегашните. Все пак трябва да спасят изборния протест", смята проф. Константинов и допълни, че една част от машините ни за гласуване са извън строя, а на всички е изтекла гаранцията.
В много държави в Европа всички машини си ги изхвърлиха, нарича се утилизация, защото тези машини са силно замърсяващи. "Холандия, Германия Ирландия и други си ги изхвърлиха и сега гласуват като в белия свят – на хартия". "Машини останаха в САЩ и Русия и от 197 държави по света, 190 гласуват на хартия", посочи той.
За да не се дописва и маже по протоколите, професорът обясни как може да се постигне.
"Във всяка секция да има независими наблюдатели и партиите да обучат и предложат читави членове на ЦИК-овете. А проблемните секции са под 1000 и партиите не могат да намерят 2000 души да наблюдават изборния процес. Как ще управляват държавата тия смотаняци, бе? Това са обсолютни неможачи, които са тръгнали да управляват България, а немогат да осигурят 2000 души. В Европа 99% от хората гласуват с хартия, с машини само в Брюксел и околните села, което е процент от европейското население", коментира проф. Константинов.
Според него машини не са нужни, не толкова заради парите, "а, за да не унищожим останките от качество в нашия изборен процес, защото иначе унищожихме доверието, остава една диктатура".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
