Проф. Константинов: В Европа 99% от хората гласуват с хартия, с машини само в Брюксел и околните села

21 Януари, 2026 18:38 1 071 72

  • проф. михаил константинов-
  • избори-
  • машини-
  • гласуване

Когато Венецианската комисия и фондацията "Идея" препоръчват да не се правят промени в изборните правила, нашите депутати разглеждат 222 поправки в Изборния кодекс

Проф. Константинов: В Европа 99% от хората гласуват с хартия, с машини само в Брюксел и околните села - 1
Мария Атанасова

Когато депутатите правят глупости, да ги правят с по-малко ентусиазъм, препоръча пред БНР експертът по избори проф. Михаил Константинов.

Той коментира поправките в Изборния кодекс, заради които заседанията на Правна комисия на НС продължи 13 часа тази нощ и приключи в 7:00 часа сутринта.

"Има хубава гръцка поговорка, че когато боговете искат да унищожат някого, те му взимат акъла. В момента присъстваме на това в света и у нас. Такъв абсурд от последните месеци не съм виждал, всички са побъркани, включително и тази стахановщина. Хубавото на тази история, е че няма да случи, което не променя, че е малоумна дейност", коментира проф. Константинов.

"Когато Венецианската комисия и фондацията "Идея" препоръчват да не се правят промени в изборните правила, нашите депутати разглеждат 222 поправки в Изборния кодекс. Това ми напомня за едни мой по-възрастен колега – професор и математик, който казваше – "глупав асистент, поне се моля да не е работлив". В случая наблюдаваме една голяма активност, те в случая "много работят", каза още изборният експерт.

На твърдението на Тошко Йорданов, че са водени разговори и имало 6 оферти за новите машини за избори, професорът каза, че "освен глупава, тази работа е и жалка":

"Общата цена на тези устройства е около 50 – 55 млн. евро, дай Боже никога да не се появят. И е жалко за тези пари да си разрушаваме изборната система, а половината пари ще ги откраднат, от 50 млн. евро ще приберат 20 млн. евро. Надявам се, че на са купени машините, би било катастрофа, ако са купени", посочи експертът.

Проф. Михаил Константинов предупреди, че за нова технология на избори се изисква 5 години, за да се наложи." И напомни, че за предстоящите извънредни парламентарни избори през пролетта, за щастие няма никакво време за "този безумен експеримент и няма да има такива машини".

"Може да бъде по-късно, но те са си оставили вратичка в закона, че ако няма машини, остават сегашните. Все пак трябва да спасят изборния протест", смята проф. Константинов и допълни, че една част от машините ни за гласуване са извън строя, а на всички е изтекла гаранцията.

В много държави в Европа всички машини си ги изхвърлиха, нарича се утилизация, защото тези машини са силно замърсяващи. "Холандия, Германия Ирландия и други си ги изхвърлиха и сега гласуват като в белия свят – на хартия". "Машини останаха в САЩ и Русия и от 197 държави по света, 190 гласуват на хартия", посочи той.

За да не се дописва и маже по протоколите, професорът обясни как може да се постигне.

"Във всяка секция да има независими наблюдатели и партиите да обучат и предложат читави членове на ЦИК-овете. А проблемните секции са под 1000 и партиите не могат да намерят 2000 души да наблюдават изборния процес. Как ще управляват държавата тия смотаняци, бе? Това са обсолютни неможачи, които са тръгнали да управляват България, а немогат да осигурят 2000 души. В Европа 99% от хората гласуват с хартия, с машини само в Брюксел и околните села, което е процент от европейското население", коментира проф. Константинов.

Според него машини не са нужни, не толкова заради парите, "а, за да не унищожим останките от качество в нашия изборен процес, защото иначе унищожихме доверието, остава една диктатура".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гласове от зайчарника в Банкя

    56 5 Отговор
    Мишо е личната мишунгия на Бацо😉 Колко победи е нагласил, ехеее... 😉

    Коментиран от #54

    18:40 21.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Данко Харсъзина

    10 32 Отговор
    Прав е професорът. Така е.

    18:42 21.01.2026

  • 4 Пиперков

    31 4 Отговор
    Обясни как неграмотните, любимият ви електорат, гласуват на хартиена бюлетина, само това е достатъчно да разберем. Другите теми с гласуването на хартия няма да ги подхващаме.

    Коментиран от #52

    18:42 21.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пацо

    44 6 Отговор
    Тоя дърт ментарджия докога ще ни го навирате.

    18:43 21.01.2026

  • 7 ОФФФ

    40 6 Отговор
    Герберастка подлога,в Европа тиква и прасе не купуват избори и не фалшифицират бюлетини,стига си се правил на европеец паляк!

    18:43 21.01.2026

  • 8 адаша

    28 5 Отговор
    Според тоя, две плюс две е равно на пет. ,най- много на шест. Зависи от платеца...

    18:45 21.01.2026

  • 9 Прав е професорът.

    16 4 Отговор
    Вече сме дали милиони за тези машини и за да има все пак някаква полза от тях трябва да ги използваме, но при задължително 100% РЪЧНО броене на разписките и ако има разлика с протокола от машината да се прави експертна проверка.

    18:47 21.01.2026

  • 10 Иван

    32 5 Отговор
    Професора пак се прави на ударен с мокър парцал и повтаря опорки на двете големи Д. Само забрави да каже, че в Европа няма такова нещо като купуване на гласове в ромските махали и етническите малцинства, които не говорят езика на страната в която гласуват не ги карат с автобуси.

    Коментиран от #26

    18:48 21.01.2026

  • 11 трън

    9 5 Отговор
    Константинов в Москва гласуват още с химически моливи за по-младите ще напомня да знаят химическите моливи трябва да го наплюнчиш за да пише

    Коментиран от #48

    18:48 21.01.2026

  • 12 Лост

    9 3 Отговор
    Ама нали все с Брюксел се оправдаваме.Ами България не е ли едно от брюкселските села?

    18:48 21.01.2026

  • 13 Така е

    3 6 Отговор
    Има съотношение градове, градчета и села. Опустяват селата. В града искат машини . Това са 23.9 процента . Град . Градчета и селца искат хартия. Това са по стари и неуки хора . Говорят на диалект, не пишат грамотно , чест не гласуват много голяма част . Планинци, покрай реки и извори. Заради това.

    Коментиран от #56

    18:48 21.01.2026

  • 14 Ставри

    19 4 Отговор
    Пет години за тебе най-малко, ама знаеш къде.

    18:49 21.01.2026

  • 15 Мики Коко...

    15 5 Отговор
    ни призовава от екрана да гласуваме към запазване на статуквото?! Не Мики, няма да се получи и този път!

    18:50 21.01.2026

  • 16 !!!?

    10 4 Отговор
    Професоре, извода е, че България е едно от "околните села" на Брюксел...!!!?

    18:50 21.01.2026

  • 17 Голям

    19 4 Отговор
    Баш майстора на резултатите за греп пак е в ефир
    Знаем как се правят избори хартия още от 1990г.

    18:52 21.01.2026

  • 18 Ти пък

    12 3 Отговор
    другарю , какъв европеец си , както и спонсорите ти ?

    18:52 21.01.2026

  • 19 Т.КОЛЕВ

    4 1 Отговор
    И В БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ ЩЕ СЕ ГЛАСУВА НА ХАРТИЯ НО ЗАРЯДИ МУШЕНИЦИТЕ ПОВЕЧЕТО ОТ ПОЛИТИЦИТЕ И ФАЛШИФИЦИРАНЕ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ИМА СКАНИРАЩИ УСТРОЙСТВА.
    И ВСИЧКИ СОЦИОЛОЗИ И РАЗНИ ДРУГИ ПРОБВЯЩИ ПАК ДА ЗАБЛУЖДАВАТ НАРОДА ВЪН.АУТ

    18:53 21.01.2026

  • 20 машини само в Брюксел

    13 1 Отговор
    И куп доказани фалшификации имаше преди 2 месеца нали? Около 30% ..

    18:53 21.01.2026

  • 21 Гост

    17 3 Отговор
    Ейй, тъпак, хората гласуват с хартия щото си нямат двамата ти господаря пеефски и жена му борисоф. Ако ги нямаше тук и ние щяхме с удоволствие да си гласуваме с хартия. Разбра ли дядка, дето всичките ти роднини са на държавна работа?!!!

    18:54 21.01.2026

  • 22 Ало професоре...

    20 3 Отговор
    в Европа нямат Пеевски и Борисов, нямат контролиран и купен вот. Затова гласуват с хартия, толкова ли си малоумен или се правиш на такъв да си заработиш сребърниците?

    18:56 21.01.2026

  • 23 Мише

    9 4 Отговор
    Тоя молив някой ще ти го навре някъде на тъмно!

    18:56 21.01.2026

  • 24 коко

    7 3 Отговор
    България ли е най-богатата страна в света че освен машини и скенери???Или целта е е някой наш човек да направи пари за доставка и поддържане? Явно потомци на ратаи и чобани не могат да управляват държава. Отидете да си намерите някой Цар или диктатор,като любимия Владимир.

    Коментиран от #72

    18:57 21.01.2026

  • 25 Но и при съмнение

    4 0 Отговор
    Второ преброяване нали?

    18:58 21.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ицо

    12 1 Отговор
    на професорите да се забрани да говорят извън местата дето са получили тапията

    18:59 21.01.2026

  • 28 Ъхъ!!!

    14 1 Отговор
    Да!? Ама в Европа изборите са истински, а не купени. А и професорите им също са истински. И нямат "политици" като Боко, Шиши, Чалгарчо и Фуражко!

    Коментиран от #32

    18:59 21.01.2026

  • 29 Да бе

    12 0 Отговор
    Глупости. Например в Естония има гласуването по Интернет. Може даже с мобилен телефон.

    19:00 21.01.2026

  • 30 12340

    5 0 Отговор
    Бау-бау-бау...

    19:00 21.01.2026

  • 31 Аз ще гласувам

    5 10 Отговор
    с хартиена бюлетина. Нямам вяра на машинките, чийто заден капак се сваля за секунди и флашката се подменя в някакъв незнаен склад, собственост на частна фирма, близка до Шарлатаните на Радев.

    Но искам държавата и новото служебно правителство да организира изборите така, че никой да не може да фалшифицира бюлетини и протоколи.

    Ново служебно правителство + хартиени бюлетини, това искам!

    Коментиран от #37

    19:01 21.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ха ха

    7 1 Отговор
    И нози се плодаде! Гнус, не го е срам!

    19:02 21.01.2026

  • 34 Пенчо

    8 4 Отговор
    Мишо,има разлика между машини и скенери.Машината има софтуер,а скенера няма.Затова скенера не се манипулира,настройва и няма ала-бала.Ти ли не знаеш бе тарикат с тарикат?Ами приказваш това за което ти е платено.При скенера единствено ръката на гласоподавателя я пипа.Няма други мръсни ръчички да драскат,дописват протоколи,или направо да изчезват цели чували.Контейнера с бюлетините под скенера е пломбиран!Няма баче Цено,няма буля Пена.Толкоз.

    19:02 21.01.2026

  • 35 Бахтън Бойко

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Аха":

    Той може и да не е! Но аз постоянно ходя. И та ти кажа, ти и в Русия не си ходил.

    Коментиран от #39

    19:04 21.01.2026

  • 36 Тоя да каже

    8 0 Отговор
    Колко невалидни бюлетини и купени гласове има в Европа?

    19:04 21.01.2026

  • 37 Прасчо

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Аз ще гласувам":

    Машала мойго мунче, само еди сюнет и си готова😀

    19:04 21.01.2026

  • 38 БАЙ ---ХОЙ

    12 2 Отговор
    НЯКОЙ. ОЩЕ. НЕ. РАЗБРАЛ. МАЙ ЧЕ. ТОШКО
    ЙОРДАНОВ. Е. ЕДИН. ЛЪЖЕЦ. И. МАНИПУЛАТОР.

    19:06 21.01.2026

  • 39 Аха

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Бахтън Бойко":

    Дърпа пдрс нщстн

    19:07 21.01.2026

  • 40 От Европа

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Аха":

    Обади ми се като дойдеш да пикаш! Ще ти уредя страхотно посрещане!

    19:07 21.01.2026

  • 41 Писна ни!

    10 3 Отговор
    От този Герберски Платен Пропагандатор!

    19:08 21.01.2026

  • 42 БеГемот

    9 3 Отговор
    Професорите на ГЕРБ ги активираха ...вчера Близнашки плюеше Радев и обясняваше колко лош човек е...професори дето ги изпитва една тиква в зайчарник .... хахаха....

    19:08 21.01.2026

  • 43 Анализатор

    11 2 Отговор
    Но в Европа няма тикви и свине в изборните листи...
    А тук преобладават... Ти също си от тях...

    19:08 21.01.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Още Сталин го е казал:

    " Не е важно кой как гласува, а кой как брои гласовете!"

    19:10 21.01.2026

  • 45 М. Константинов

    5 1 Отговор
    Брои ми са, бе! Брои ми се. Това са най-лесно изкараните пари.

    19:11 21.01.2026

  • 46 пери

    7 1 Отговор
    Може в Европа да гласуват с хартиени бюлетини, но такива циркове, схеми и мушенгии, като по нашите избори, никъде другаде няма. Та затова професорът да не ни напява тая мантра.

    19:14 21.01.2026

  • 47 Сън не ги лови

    2 8 Отговор
    Шарлатаните на Радев , че няма да могат да фалшифицират изборите с мадуровките!
    Радев манипулира няколко избора да тях, така че бандата му винаги да има мнозинство в парламента.
    Така се изредиха няколко негови кабинета и окрадоха България.

    19:15 21.01.2026

  • 48 буля

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "трън":

    А,те ,младите не знаят и какво е перодръжка и какво е мастилница.

    19:15 21.01.2026

  • 49 Един друг

    4 2 Отговор
    Тоя професор или си е купил титлата или продава себе си на този, който плати повече. Като знае толкова много, нека каже дали някъде в Европа се купуват избори, както го правят Пеевски и Борисов. Няма проблем да се гласува с хартия, но Сарафов, Пеевски и Борисов да влязат в затвора първо.

    19:16 21.01.2026

  • 50 Личен интерес

    6 2 Отговор
    Тоя ще остане гладен, ако не махнат машините!

    19:16 21.01.2026

  • 51 Тошко

    5 0 Отговор
    Много умен тоя, ама България няма нищо общо с нормална държава. Справка Алеко Константинов

    19:16 21.01.2026

  • 52 Мисирков

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пиперков":

    С ,,контролна" клечка,която я налагат за да измерят разстоянието до правилното квадратче или с т.н. ,,оборотна бюлетина" ,като с предварително попълнената се влиза в тъмната стаичка и се подменя с празната,която на свой ред се изнася...

    19:17 21.01.2026

  • 53 Иво

    7 1 Отговор
    Е да де ама в западна Европа не се купуват масово гласове за 25евро и дърва за отопление.

    19:18 21.01.2026

  • 54 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гласове от зайчарника в Банкя":


    "Проф. Константинов: В Европа 99% от хората гласуват с хартия, с машини само в Брюксел и околните села"


    Никъде в ЕС няма подобна корупция и купуване на гласове. В България - контрол до дупка. Даже трябва да е ВЪНШЕН!


    !

    19:19 21.01.2026

  • 55 нннн

    8 1 Отговор
    В Европа хабер си нямат за българското откритие ,,Индийска нишка". Не са и чували за покупко-продажба на гласове.

    19:19 21.01.2026

  • 56 стареца

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Така е":

    А средното образование по Живково време беше задължително.Всички възрастни днес са от тези поколения.Чудно как системата ги е пропуснала необразовани.Значи електората е виновен,че не може да гласува.

    19:21 21.01.2026

  • 57 124

    6 1 Отговор
    И това ми било професор,,?

    19:21 21.01.2026

  • 58 Тома

    7 1 Отговор
    В Европа е точно така но нямат такива като тебе да слагат ЕГН на умрелите в полза шайката герб

    19:22 21.01.2026

  • 59 бурен

    10 1 Отговор
    Явно годинките не прощават! Такъв език е недопустим за мъж на неговата възраст и обществено положение!
    Колко пари получи до момента информационно обслужване!?
    Той лично ,колко пари е взел ,покрай всички избори?
    Като сложим черта,дали машините не са и по- евтини и няма,кой с химикалката да си прави ,каквото си поиска по хартията,чувалите и те в историята. Опашките и припаднали и това в историята
    М. Константинов, и той в историята!
    Аман от този всезнайко!

    19:23 21.01.2026

  • 60 много лъже

    6 2 Отговор
    Лъже.!Лъже като дърт гербераст.Даже там има и електронно гласуване.

    19:25 21.01.2026

  • 61 ганю

    3 1 Отговор
    вие сте мошенници едни демократични избори не можете
    да направите като европейци
    една долна мръсна уудурма
    ала бала флашката
    затова и загубихте толкова подръжници

    19:33 21.01.2026

  • 62 Джаската

    3 2 Отговор
    жалко човече

    19:35 21.01.2026

  • 63 Хорейшо

    3 2 Отговор
    Марико сан..... аман, вече от тоя мopyk.

    19:44 21.01.2026

  • 64 наблюдател

    2 1 Отговор
    Проф. Константинов, изборите не са като математиката. В идеалния случай и с бобови зърна могат да се организират честни избори. Разходете се малко по секциите в провинцията и вижте какви хора се назначават в СИК и какви за наблюдатели. Ако си спомняте на миналите избори показаха и неграмотни членове на СИК. Та възниква въпросът: Как да преодолеем възможностите за грешки и фалшификации от човешкия фактор, а не да разчитаме само на него?

    19:47 21.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 хаха

    2 1 Отговор
    В Европа няма доказани изборни измами бе тикво куха!
    ХАХАХА

    Започнали пак маймуняците от Блатото да се сравняват с хората.
    Толкова сте кухи, че не можете да подправяте избори с машини. Ама то машините на Мъдяро това, машините на Мъдяро онова... Нищо че даже Мъдяро загуби изборите.
    Истината е че сте много МНОГО ама наистина много кухи и нямате даже уменията да подправяте избори с "машините на Мъдяро".

    19:51 21.01.2026

  • 67 По телевизията рекламират

    1 1 Отговор
    ЕрдоМед лекарство
    Комбинация от Ердоган и ахМед догановци
    Следва реклама на Панадол
    И Ангал

    19:51 21.01.2026

  • 68 Тоалетна хартия

    2 0 Отговор
    Мека и папиа

    19:52 21.01.2026

  • 69 123

    3 1 Отговор
    До факти спрете този младеж да го каните. Само машини

    19:58 21.01.2026

  • 70 Тити на Кака

    3 1 Отговор
    Проф. Константинов посочва 100% факти, разчитайки на възприемането им с високата част на тялото и нормалноа дискусия после.
    Каква наивност, гениалните жълтопаветни тъППопитеци тълкуват фактите с аналните си зони и това породи поредните масови оплювателни конвулсии под това инфо!
    Висшата форма на дискусия в света на тъППопитеците 👍😂😂😂

    20:01 21.01.2026

  • 71 Каменов

    1 0 Отговор
    Да но няма купуване , няма фалшифициране и унищожаване на бюлетини .

    20:07 21.01.2026

  • 72 Така е.

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "коко":

    Ганьо е голям умен и способен. Гюлле да му дадеш ще го развали...

    20:20 21.01.2026

