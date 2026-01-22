Новини
България »
Смолян »
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско

Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско

22 Януари, 2026 07:51, обновена 22 Януари, 2026 07:09 761 5

  • снеговалеж-
  • смолянско-
  • пътища

Около 10 сантиметра снежна покривка се натрупа в областния град

Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Обилен снеговалеж усложни тази нощ пътната обстановка в Смолянска област.

Около 10 сантиметра снежна покривка се натрупа в областния град, а по високите части на Родопите новият сняг е около 20 сантиметра. Затворени за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета са проходите Превала, Рожен и Печинско, както и пътищата Девин - Кричим и Батак - Доспат.

Републиканските пътища са проходими при зимни условия, заснежени са, но се обработват от снегопочистващите машини.

 


Смолян / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ккк

    4 0 Отговор
    обилен- 10см . ама гледате ли какви ги пишете . Бедствено положение за 10 см , ами ако паднат снегове като от преди по 30-40-50 см

    08:25 22.01.2026

  • 2 Ако на

    3 0 Отговор
    10 см казвате обилен....яяно сте отрасли при "демокрацията" или най-вече при ББ който ловеше снежинките още във въздуха

    Коментиран от #5

    08:25 22.01.2026

  • 3 да беше валяло през

    3 0 Отговор
    Август да кажем, че е изненанда, но внуаеи в Родопите май изненадвате читателите?

    08:36 22.01.2026

  • 4 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Тук е цели 5 сантима. Как ще ида в града? А пък имам 4х4 кола Ще карам с 30-20

    08:44 22.01.2026

  • 5 2554

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ако на":

    Вярно, че повече пенсионери четат тоя сайт, ама не всички са такива.

    И да - 10 см сняг са си бедствено положение. Едно, че няма кой да почисти и второ, че никой не кара вече със зимни гуми.

    Старите баби, които имаха пълни изби с компоти,
    зарзават, буркани с месо, чувал брашно - ги няма вече. Модерните мажат по телефоните и не им се занимава с такива досадни дейности. Но реват, че по новините казали "Бедствено положение", а те, завалиите, не могат да стигнат до готовата храна.

    08:50 22.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове