Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско

Обилен снеговалеж усложни тази нощ пътната обстановка в Смолянска област.
Около 10 сантиметра снежна покривка се натрупа в областния град, а по високите части на Родопите новият сняг е около 20 сантиметра. Затворени за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета са проходите Превала, Рожен и Печинско, както и пътищата Девин - Кричим и Батак - Доспат.
Републиканските пътища са проходими при зимни условия, заснежени са, но се обработват от снегопочистващите машини.
До коментар #2 от "Ако на":Вярно, че повече пенсионери четат тоя сайт, ама не всички са такива.
И да - 10 см сняг са си бедствено положение. Едно, че няма кой да почисти и второ, че никой не кара вече със зимни гуми.
Старите баби, които имаха пълни изби с компоти,
зарзават, буркани с месо, чувал брашно - ги няма вече. Модерните мажат по телефоните и не им се занимава с такива досадни дейности. Но реват, че по новините казали "Бедствено положение", а те, завалиите, не могат да стигнат до готовата храна.
