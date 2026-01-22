Новини
Земеделците могат да кандидатстват за компенсации за щети от слана и измръзване

22 Януари, 2026 07:48 512 4

Заявлението за подпомагане е публикувано на интернет страницата на ДФЗ

Земеделците могат да кандидатстват за компенсации за щети от слана и измръзване - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 22 януари до 4 февруари 2026 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по спешната финансова помощ, ако са били засегнати от неблагоприятни метеорологични явления и са понесли щети от измръзване/слана върху площи със сливи, праскови/нектарини, ягоди, малини, бадеми, лешници, маслодайна роза, нар, смокини, орехи, ябълки, винени лозя, десертни лозя, круши, дюли, киви, дрян и арония през 2025 г., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Подпомагане могат да получат земеделските стопани, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2024 г. по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани с издадени през 2025 г. констативни протоколи за 100 процента пропаднали площи с напълно унищожени земеделски култури по приложението от наредбата, за щети, причинени от измръзване/слана през 2025 г.

До 27 февруари 2026 г. ДФ „Земеделие“ ще изплати финансовата подкрепа от бюджета от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. При наличие на средства в бюджета на ДФЗ може да се извърши доплащане до 31 юли 2026 г. с национални средства.

Средствата по помощта ще бъдат изплатени на допустимите кандидати след извършване на всички административни проверки.

Документи за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“, отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ (ОПСМП) по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице.

Заявлението за подпомагане е публикувано на интернет страницата на ДФЗ. Същото се попълва на хартия само, когато се подава от упълномощено лице.

През ноември миналата година ДФЗ изплати близо 16,4 млн. лв. (16 398 600 лева) на 2433 стопани, от общо допустими за подпомагане 2477, по държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия за щети от измръзване/слана върху сливи, праскови/нектарини, ягоди, малини, бадеми, лешници, маслодайна роза, нар, смокини, орехи, ябълки, винени лозя, десертни лозя, круши, дюли, киви, дрян, арония през 2025 г.

В допълнение, за получаване пълния размер на държавната помощ по съответните ставки, земеделските стопани ще получат и спешна финансова помощ от кризисния резерв на ЕС. Бюджетът от Съюза е в размер на 7,4 млн. евро с възможност за национално съфинансиране до 200 процента, посочиха от Фонда.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крепостно земеделие

    0 0 Отговор
    Могат и да кандидатстват, но няма кинти.

    08:07 22.01.2026

  • 2 Далавери

    1 0 Отговор
    с наши !

    08:10 22.01.2026

  • 3 На изпроводяк

    2 0 Отговор
    да изхарчат всичко и да си купят гласове, плаща народа

    08:20 22.01.2026

  • 4 Нова далавера пак

    0 0 Отговор
    А не може ли да се застраховат?

    08:47 22.01.2026

