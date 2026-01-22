Безпрецедентна ситуация в парламента

Депутатите се опитаха да прокарат на второ гласуване промените в Изборния кодекс. Предложението на управляващото мнозинство за включване в дневния ред на изборното законодателство като точка първа мина в пленарна зала със 116 гласа "За", 107 гласа "против" и без въздържали се. Предложението мина с гласовете на ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП-Обединена левица, ИТН и независимите народни представители.

Впоследствие обаче Йордан Иванов от ПП-ДБ настоя за прегласуване, както и за проверка на кворума, като призова БСП-Обединена левица да преосмислят гласуването си, за да "не им покажат отново палец надолу".

Председателстващият заседанието на Народното събрание проф. Костадин Ангелов уважи процедурното предложение за проверка на кворума, направено от ПП-ДБ. Той посочи, че ще изчака да се съберат депутатите в пленарна зала, а народните представители от ‚Възраждане" започнаха да скандират "Времето" и "Оставка".

В резултат на възникналото напрежение в пленарната зала Костадин Ангелов даде 10 минути почива.

Повече от час опозицията стоя в пленарна зала и чака управляващите да се съберат. Така и след обявената 10-минутна почивка вече повече от час заседание на парламента няма. Междувременно, докато чакат някой да се появи в зала, Явор Божанков от ПП-ДБ реши да се пошегува, като заеме председателското място.

Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Атанас Атанасов заяви, че председателят повече не може да възобнови заседанието, което бе прекъснато след нарушаване на реда в залата.

„Виждате в каква безпрецедентна ситуация сме изправени и правилата трябва да се спазват“, заяви той в кулоарите на парламента.

Атанасов цитира ал. 4 на чл. 46 от правилника на Народното събрание. „Когато при проверка се установи, че в пленарна зала няма достатъчно депутати – в случаите на прекъсване председателят може да възобнови заседанието, но не по-късно от един час в рамките на работното време. Час и половина мина, откакто е прекъснато заседанието и при това положение председателят не може повече да го възобнови“, твърди той.

И уточни, че Председателски съвет е имало сутринта, но не е свикан нов такъв. Народният представител разясни, че преди почивката в пленарна зала са се регистрирали 120 депутати.

„Стоим вътре в залата и се чудим за ситуацията, в която се намираме. Текстът на правилника е категоричен - на практика заседанието е прекратено“, заключи депутатът.