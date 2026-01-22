Новини
Безпрецедентна ситуация в парламента



22 Януари, 2026 12:05 1 908 52

Повече от час опозицията стоя в пленарна зала и чака управляващите да се съберат. Така и след обявената 10-минутна почивка вече повече от час заседание на парламента няма

Безпрецедентна ситуация в парламента - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите се опитаха да прокарат на второ гласуване промените в Изборния кодекс. Предложението на управляващото мнозинство за включване в дневния ред на изборното законодателство като точка първа мина в пленарна зала със 116 гласа "За", 107 гласа "против" и без въздържали се. Предложението мина с гласовете на ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП-Обединена левица, ИТН и независимите народни представители.

Впоследствие обаче Йордан Иванов от ПП-ДБ настоя за прегласуване, както и за проверка на кворума, като призова БСП-Обединена левица да преосмислят гласуването си, за да "не им покажат отново палец надолу".

Председателстващият заседанието на Народното събрание проф. Костадин Ангелов уважи процедурното предложение за проверка на кворума, направено от ПП-ДБ. Той посочи, че ще изчака да се съберат депутатите в пленарна зала, а народните представители от ‚Възраждане" започнаха да скандират "Времето" и "Оставка".

В резултат на възникналото напрежение в пленарната зала Костадин Ангелов даде 10 минути почива.

Повече от час опозицията стоя в пленарна зала и чака управляващите да се съберат. Така и след обявената 10-минутна почивка вече повече от час заседание на парламента няма. Междувременно, докато чакат някой да се появи в зала, Явор Божанков от ПП-ДБ реши да се пошегува, като заеме председателското място.

Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Атанас Атанасов заяви, че председателят повече не може да възобнови заседанието, което бе прекъснато след нарушаване на реда в залата.

„Виждате в каква безпрецедентна ситуация сме изправени и правилата трябва да се спазват“, заяви той в кулоарите на парламента.

Атанасов цитира ал. 4 на чл. 46 от правилника на Народното събрание. „Когато при проверка се установи, че в пленарна зала няма достатъчно депутати – в случаите на прекъсване председателят може да възобнови заседанието, но не по-късно от един час в рамките на работното време. Час и половина мина, откакто е прекъснато заседанието и при това положение председателят не може повече да го възобнови“, твърди той.

И уточни, че Председателски съвет е имало сутринта, но не е свикан нов такъв. Народният представител разясни, че преди почивката в пленарна зала са се регистрирали 120 депутати.

„Стоим вътре в залата и се чудим за ситуацията, в която се намираме. Текстът на правилника е категоричен - на практика заседанието е прекратено“, заключи депутатът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 1 Отговор
    Щом не се млатят и хвърлят по контейнерите за боклук като в Украйна, значи всички боцат задружно тройка кебапчета за 33 цента в столовата през обедната почивка.

    12:08 22.01.2026

  • 2 Истината

    24 1 Отговор
    Аз ако не отида на работа, ще ме уволнят дисциплинарна и заплата йок

    Коментиран от #4

    12:08 22.01.2026

  • 3 Спокооооо

    22 2 Отговор
    Влязат ли Борисов и Пеевски в затвора всичко ще е различно. Ние сме търпеливи и ще доакаме да ги видим с белезници.

    Коментиран от #43

    12:11 22.01.2026

  • 4 Различно е

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Истината":

    Твоето е работа и работиш, тяхното не.

    12:13 22.01.2026

  • 5 Мирчо Газдов Спасов

    8 0 Отговор
    240 човека ?!?
    Добра бригада може да се заформи.

    12:13 22.01.2026

  • 6 Така наречените

    12 1 Отговор
    "незявисими" депутати винаги гласуват с бившите управляващи, така че са всъщност много зависими

    12:15 22.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Явор Божанков е вечно напушен.

    12:16 22.01.2026

  • 8 Ехааааааа

    16 2 Отговор
    Храним 240 Прасета в парламента вземат си големите заплати. , крадат де що има и се подиграват със Българския Народ !!!!!!

    12:16 22.01.2026

  • 9 Виж сега,

    5 0 Отговор
    Простаците и хамелеоните не свършват,нищо,че са професори. Чорбанов.

    12:18 22.01.2026

  • 10 Безпрецедентна

    13 0 Отговор
    управляваща престъпна сбирщина в оставка ! Нагли безродници , играещи си с България и с българските граждани години наред , а сега , виждайки края си и ново начало , но не и в Парламента и политиката , съвсем озлобени и оплетени в собствената си немощ .

    12:18 22.01.2026

  • 11 Тия Всички пехливани са за бай ставри !

    10 2 Отговор
    Защото ако един работник не се яви на работа три дни ......го гонят дисциплинарно !

    12:18 22.01.2026

  • 12 Така е

    2 2 Отговор
    Румен Радев с публикация преди час

    Коментиран от #24, #26, #36

    12:19 22.01.2026

  • 13 Хмм

    5 0 Отговор
    БСП са влезли в парламента с надписани гласове, на това ли разчитат и сега или поне ГЕРБ да ги приюти

    12:20 22.01.2026

  • 14 Ей тоя

    6 1 Отговор
    На снимката,го гледам от 10 г. как си пощи кухата,плешива кратуна...

    12:20 22.01.2026

  • 15 Предвидимо беше

    5 1 Отговор
    Избягали са за да не приемат сканиращите устройства или да ги отложат за следващите избори.

    12:21 22.01.2026

  • 16 ГЕРБ, БСП, ДПС НН, ИТН са измамници!

    7 1 Отговор
    ГЕРБ, БСП, ДПС НН, ИТН са измамници!
    ГЕРБ, БСП, ДПС НН, ИТН искат са СИ НАГЛОСЯТ ИЗБОРНИТЕ ПРАВИЛА, така че да могат да ФАЛШИФИЦИРАТ ИЗЦОРИТЕ със СКЕНЕРИТЕ, които СЪЩО СА МАШИНИ и имат СОФТУЕР!!!

    12:22 22.01.2026

  • 18 ГЕРБ, БСП, ДПС НН, ИТН са измамници!

    5 0 Отговор
    ГЕРБ, БСП, ДПС НН, ИТН са измамници!
    ГЕРБ, БСП, ДПС НН, ИТН искат са СИ НАГЛАСЯТ ИЗБОРНИТЕ ПРАВИЛА, така че да могат да ФАЛШИФИЦИРАТ ИЗБОРИТЕ със СКЕНЕРИТЕ, които СЪЩО СА МАШИНИ и имат СОФТУЕР!!!

    12:22 22.01.2026

  • 19 Объркал си статията!

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":

    Това не е тема в тази статия!

    12:23 22.01.2026

  • 20 Иво

    7 1 Отговор
    Нали са на работа как така ходят когато си поискат?! За какво им плащаме големите заплати,да спят до обед?!!?

    12:24 22.01.2026

  • 21 така е

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":

    И Москва отново ще е монголска.

    12:24 22.01.2026

  • 22 Антон

    5 1 Отговор
    Ситуацията в парламента показва пълен хаос и неспазване на процедурните правила, като управляващото мнозинство не успя да гарантира кворум и ред при ключово гласуване на Изборния кодекс. Опозицията беше принудена да чака повече от час заради отсъствието на управляващите, докато напрежението в залата ескалира до публични подигравки и хаотично поведение. Това демонстрира, че коалицията ГЕРБ-ДПС-Ново начало-ИТН-БСП функционира като разпокъсана и неконтролируема „сглобка“, която поставя собствените си интереси над законовия ред и прозрачността на парламентарната работа.

    12:26 22.01.2026

  • 23 Парадокс БГ

    6 1 Отговор
    Коалицията ГЕРБ-ДПС-Ново начало-ИТН-БСП се държи като парламентарен цирк, в който правилата са само декоративен аксесоар, а дисциплината е неизвестна дума. Управляващите демонстрират пълен разпад на организационните умения, като оставят залата блокирана и заседанието в хаос, докато играят на политически игри с кворума. Тази „сглобка“ е ясен пример за това как личните и партийните интереси надделяват над закона, парламентарната отговорност и самата демокрация.

    12:28 22.01.2026

  • 24 Вярно се оказа

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Така е":

    🚨🅱️⚡️Извънредно! Делян Пеевски бяга в Дубай след назначаването на служебен кабинет и преди ареста на Сарафов🛫💰‼️

    Делян Пеевски ще хвърли на произвола на съдбата всички клети наивници, които го последваха за пари и облаги, и ще избяга позорно в Дубай още следващия месец. Това се говори масово в останките от Новото начало. Един от най-притеснените е Митко Аврамов – Галата от Монтана, който си седи депутат, въпреки че е осъден на няколко инстанции на съда за редица тежки криминални престъпления. Митко “Циганчето” получил заповед от Пеевски да купи 40 хиляди гласа в Северозападна България, защото изборите са на живот и смърт за боса му. Той обаче бил сигурен, че ще му свалят имунитета и на бързо ще го арестуват, ако служебното правителство е оглавено от Андрей Гюров и Бойко Рашков поеме МВР.

    Коментиран от #29

    12:28 22.01.2026

  • 25 ГЕРБ са измамници!!

    2 1 Отговор
    ГЕРБ-ДПС-Ново начало-ИТН-БСП показаха, че парламентарната власт за тях е просто сцена за театрални номера и лични интриги, а законът и процедурите са за подигравка. Те буквално блокираха Народното събрание, оставяйки залата да тлее в хаос, докато играят игрички с кворума и гласовете на депутатите. Тази коалиция е политическо събрание на интереси, егоизъм и безотговорност, което разяжда самата същност на демокрацията.

    12:29 22.01.2026

  • 26 Те ще го

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Така е":

    пудрят в Дубай ?!

    12:29 22.01.2026

  • 27 Накой

    4 1 Отговор
    Преди 1944 г. Народното събрание е било от 160 депутати.
    По-малко депутати, означава повече качество.

    Примери за това какъв не трябва да бъде народния представител са Тошко Йорданов, Делян Пеевски, Костадин Костадинов, Хамид Хавид, ген. Атанас Атанасов, Кирил Добрев, Драгомир Стойнев, Руди МЕЧ-а

    Коментиран от #31

    12:30 22.01.2026

  • 28 Гневен

    1 1 Отговор
    ГЕРБ-ДПС-Ново начало-ИТН-БСП се държат като банална разбойническа шайка, която е завзела парламента и го ползва за свои лични театри и политически шоута. Законът, процедурите и изобщо всякаква парламентарна логика са им чужди – оставиха Народното събрание да тлее в хаос, докато си разиграват игричките с кворума и гласовете на депутатите. Това не е коалиция, а аматьорска смесица от егоизъм, интереси и безотговорност, която публично доказва, че демокрацията им е само декорация за самопиар.

    12:30 22.01.2026

  • 29 е колко да е избягал

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Вярно се оказа":

    Спецназ ще го намерят пак там.

    12:30 22.01.2026

  • 30 ИТН са ВРЕДНИ за България!! Вън!!

    4 1 Отговор
    ГЕРБ-ДПС-Ново начало-ИТН-БСП превърнаха Народното събрание в цирк без ръководител, където правилата са просто смешен реквизит, а депутатите – играчки в собствените им самохвални интриги. Те блокираха заседания, подиграха кворума и демонстрираха нагло пренебрежение към закона, сякаш демокрацията е само фон за политическите им театрални номера. Това не е коалиция, а хаотична, егоцентрична и безотговорна мешавица, която разлага институциите и публично доказва, че властта за тях е по-важна от всякаква приличност и морал.

    12:31 22.01.2026

  • 31 Някой друг

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Накой":

    Колко е било българското народонаселение 1944 година?

    Коментиран от #33

    12:31 22.01.2026

  • 32 Ирония

    1 0 Отговор
    ГЕРБ-ДПС-Ново начало-ИТН-БСП се държат така, сякаш Народното събрание е детска площадка за лични капризи – закони, правила и ред са просто декорация за техните шоута. Те оставиха залата да тлее в хаос, докато си правят театрални номера с кворума и гласовете на депутатите, сякаш демокрацията е само за „инстаграм“ снимки. Ако това е коалиция, то тя е смешна смесица от егоцентрични аматьори, които очевидно смятат, че властта е по-важна от всяка приличност, морал и обществено доверие.

    12:32 22.01.2026

  • 33 Объркал си статията!

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Някой друг":

    Това не е тема на статията!

    12:32 22.01.2026

  • 35 Герб и Дпс са обвързани с мафията

    1 0 Отговор
    ГЕРБ-ДПС-Ново начало-ИТН-БСП показаха, че за тях Народното събрание е просто арена за лични капризи и политически цирк. Правилата, законът и редът са им напълно чужди – оставиха залата да тлее в хаос, докато се разиграват с кворума и гласовете на депутатите като деца с играчки. Тази коалиция не е управляваща сила, а аматьорска, егоцентрична, безотговорна и отвратителна мешавица, която публично доказва, че за тях властта е по-важна от морал, достойнство и всякакво уважение към демокрацията.

    Коментиран от #38

    12:34 22.01.2026

  • 36 Весело

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Така е":

    Пеевски в Дубай, Борисов в Барселона, Румен Радев, Костадин Костядинов, Кирил Добрев ... в Сибир, а Доган
    кеф му в Анадола, кеф му в МАсква. Тогава България ще се оправи.

    12:34 22.01.2026

  • 37 ГЕРБ, БСП, ДПС НН, ИТН са измамници!

    1 0 Отговор
    ГЕРБ-ДПС-Ново начало-ИТН-БСП превърнаха парламента в цирк, където законът е шега, а демокрацията – декорация за собствените им егоистични шоута. Това не е управление, а отвратителна, безотговорна и хаотична мешавица, която плюе върху всякакви правила и достойнство.

    12:35 22.01.2026

  • 38 Знайко

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Герб и Дпс са обвързани с мафията":

    и БСП

    Коментиран от #42

    12:35 22.01.2026

  • 39 ИТН бандити

    2 0 Отговор
    ГЕРБ-ДПС-Ново начало-ИТН-БСП превърнаха парламента в детска площадка за капризи, където законът е шега, демокрацията – играчка, а тяхната „коалиция“ е просто аматьорска, безотговорна и отвратителна мешавица.

    12:36 22.01.2026

  • 40 пери

    2 0 Отговор
    Това поведение на управляващото мнозинство само показва, че познават много добре всички хватки и вратички в правилника на парламента и просто умело се възползват от тях за постигане на интересите си. Сега на дневен ред е натъмъняването на изборния процес, за да се получат желаните от тях резултати, уж че всичко е по правилата.
    Това само трябва да мобилизира народа да отиде масово да гласува и да настоява за много наблюдатели по секциите, за да може поне до някаква степен да упражни контрол, въпреки замислените схеми, и да обърка сметките на двамата дебели и прокситата им.

    12:36 22.01.2026

  • 42 Така е! Прав си!

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Знайко":

    И ИТН...

    12:36 22.01.2026

  • 43 НАИСТИНА!

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спокооооо":

    Се ,,доакахме",с дългогодишното грабителско управление на Борисов и ортака му Пеевски...!
    Трябват дела,а не суми...-
    да бъдат линчувани и вкарани в затвора!

    Коментиран от #45

    12:37 22.01.2026

  • 44 Мария Силвестер

    0 0 Отговор
    Тоя си търси бръмбар по главата, за да го пита, какво да прави! А там бръмбари вече няма, понеже те живеят в косата.

    Коментиран от #49

    12:37 22.01.2026

  • 45 Грешка-

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "НАИСТИНА!":

    Думи(а не Суми)!

    12:38 22.01.2026

  • 46 Пловдив

    1 0 Отговор
    Закривай!!!

    12:38 22.01.2026

  • 47 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    ТОВА НЕ Е ПОВЕДЕНИЕ НА ПОЛИТИЦИ.
    ТЕЗИ СА СБИРЩИНА ПРОСТАЦИ, БЕЗ ВЪЗПИТАНИЕ , ИЗКАЗ И ОБНОСКИ.
    И ОСВЕН ТОВА 240 СА ПРАКАЛЕННО МНОГО.
    НА 5 МЛН. НАСЕЛЕНИЕ 40 СА ДОСТАТЪЧНИ.

    12:39 22.01.2026

  • 48 ИТН са лицемери без Морал!

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Защо?":

    Изказванията на Тошко Йорданов и Балабанов са перманентно пълни с простащина, обидни епитети и крайности, демонстрират липса на култура и честност, а редовно присъстват лъжи и клевети, характерни за ИТН. Всеки, който следи парламентарните дебати, може да забележи как това понижава нивото на дискусията и подкопава доверието в институцията

    Коментиран от #51

    12:40 22.01.2026

  • 49 Леко да те поправя...

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Мария Силвестер":

    Бръмбарите са в...главата му!

    12:40 22.01.2026

  • 51 А Ти какво си очаквал от...

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "ИТН са лицемери без Морал!":

    ...едни Чалгаджии...?!

    12:41 22.01.2026

  • 52 Възмутен

    1 0 Отговор
    Това, което виждаме в парламента, няма нищо общо с поведението на истински политици – това е сборище грубияни и невъзпитани хора с вулгарен език и липса на всякакви обноски.

    12:41 22.01.2026

