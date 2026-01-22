Безпрецедентна ситуация в парламента

Депутатите се опитаха да прокарат на второ гласуване промените в Изборния кодекс. Предложението на управляващото мнозинство за включване в дневния ред на изборното законодателство като точка първа мина в пленарна зала със 116 гласа "За", 107 гласа "против" и без въздържали се. Предложението мина с гласовете на ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП-Обединена левица, ИТН и независимите народни представители.
Впоследствие обаче Йордан Иванов от ПП-ДБ настоя за прегласуване, както и за проверка на кворума, като призова БСП-Обединена левица да преосмислят гласуването си, за да "не им покажат отново палец надолу".
Председателстващият заседанието на Народното събрание проф. Костадин Ангелов уважи процедурното предложение за проверка на кворума, направено от ПП-ДБ. Той посочи, че ще изчака да се съберат депутатите в пленарна зала, а народните представители от ‚Възраждане" започнаха да скандират "Времето" и "Оставка".
В резултат на възникналото напрежение в пленарната зала Костадин Ангелов даде 10 минути почива.
Повече от час опозицията стоя в пленарна зала и чака управляващите да се съберат. Така и след обявената 10-минутна почивка вече повече от час заседание на парламента няма. Междувременно, докато чакат някой да се появи в зала, Явор Божанков от ПП-ДБ реши да се пошегува, като заеме председателското място.
Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Атанас Атанасов заяви, че председателят повече не може да възобнови заседанието, което бе прекъснато след нарушаване на реда в залата.
„Виждате в каква безпрецедентна ситуация сме изправени и правилата трябва да се спазват“, заяви той в кулоарите на парламента.
Атанасов цитира ал. 4 на чл. 46 от правилника на Народното събрание. „Когато при проверка се установи, че в пленарна зала няма достатъчно депутати – в случаите на прекъсване председателят може да възобнови заседанието, но не по-късно от един час в рамките на работното време. Час и половина мина, откакто е прекъснато заседанието и при това положение председателят не може повече да го възобнови“, твърди той.
И уточни, че Председателски съвет е имало сутринта, но не е свикан нов такъв. Народният представител разясни, че преди почивката в пленарна зала са се регистрирали 120 депутати.
„Стоим вътре в залата и се чудим за ситуацията, в която се намираме. Текстът на правилника е категоричен - на практика заседанието е прекратено“, заключи депутатът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:08 22.01.2026
2 Истината
Коментиран от #4
12:08 22.01.2026
3 Спокооооо
Коментиран от #43
12:11 22.01.2026
4 Различно е
До коментар #2 от "Истината":Твоето е работа и работиш, тяхното не.
12:13 22.01.2026
5 Мирчо Газдов Спасов
Добра бригада може да се заформи.
12:13 22.01.2026
6 Така наречените
12:15 22.01.2026
7 Последния Софиянец
12:16 22.01.2026
8 Ехааааааа
12:16 22.01.2026
9 Виж сега,
12:18 22.01.2026
10 Безпрецедентна
12:18 22.01.2026
11 Тия Всички пехливани са за бай ставри !
12:18 22.01.2026
12 Така е
Коментиран от #24, #26, #36
12:19 22.01.2026
13 Хмм
12:20 22.01.2026
14 Ей тоя
12:20 22.01.2026
15 Предвидимо беше
12:21 22.01.2026
16 ГЕРБ, БСП, ДПС НН, ИТН са измамници!
ГЕРБ, БСП, ДПС НН, ИТН искат са СИ НАГЛОСЯТ ИЗБОРНИТЕ ПРАВИЛА, така че да могат да ФАЛШИФИЦИРАТ ИЗЦОРИТЕ със СКЕНЕРИТЕ, които СЪЩО СА МАШИНИ и имат СОФТУЕР!!!
12:22 22.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ГЕРБ, БСП, ДПС НН, ИТН са измамници!
ГЕРБ, БСП, ДПС НН, ИТН искат са СИ НАГЛАСЯТ ИЗБОРНИТЕ ПРАВИЛА, така че да могат да ФАЛШИФИЦИРАТ ИЗБОРИТЕ със СКЕНЕРИТЕ, които СЪЩО СА МАШИНИ и имат СОФТУЕР!!!
12:22 22.01.2026
19 Объркал си статията!
До коментар #17 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":Това не е тема в тази статия!
12:23 22.01.2026
20 Иво
12:24 22.01.2026
21 така е
До коментар #17 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":И Москва отново ще е монголска.
12:24 22.01.2026
22 Антон
12:26 22.01.2026
23 Парадокс БГ
12:28 22.01.2026
24 Вярно се оказа
До коментар #12 от "Така е":🚨🅱️⚡️Извънредно! Делян Пеевски бяга в Дубай след назначаването на служебен кабинет и преди ареста на Сарафов🛫💰‼️
Делян Пеевски ще хвърли на произвола на съдбата всички клети наивници, които го последваха за пари и облаги, и ще избяга позорно в Дубай още следващия месец. Това се говори масово в останките от Новото начало. Един от най-притеснените е Митко Аврамов – Галата от Монтана, който си седи депутат, въпреки че е осъден на няколко инстанции на съда за редица тежки криминални престъпления. Митко “Циганчето” получил заповед от Пеевски да купи 40 хиляди гласа в Северозападна България, защото изборите са на живот и смърт за боса му. Той обаче бил сигурен, че ще му свалят имунитета и на бързо ще го арестуват, ако служебното правителство е оглавено от Андрей Гюров и Бойко Рашков поеме МВР.
Коментиран от #29
12:28 22.01.2026
25 ГЕРБ са измамници!!
12:29 22.01.2026
26 Те ще го
До коментар #12 от "Така е":пудрят в Дубай ?!
12:29 22.01.2026
27 Накой
По-малко депутати, означава повече качество.
Примери за това какъв не трябва да бъде народния представител са Тошко Йорданов, Делян Пеевски, Костадин Костадинов, Хамид Хавид, ген. Атанас Атанасов, Кирил Добрев, Драгомир Стойнев, Руди МЕЧ-а
Коментиран от #31
12:30 22.01.2026
28 Гневен
12:30 22.01.2026
29 е колко да е избягал
До коментар #24 от "Вярно се оказа":Спецназ ще го намерят пак там.
12:30 22.01.2026
30 ИТН са ВРЕДНИ за България!! Вън!!
12:31 22.01.2026
31 Някой друг
До коментар #27 от "Накой":Колко е било българското народонаселение 1944 година?
Коментиран от #33
12:31 22.01.2026
32 Ирония
12:32 22.01.2026
33 Объркал си статията!
До коментар #31 от "Някой друг":Това не е тема на статията!
12:32 22.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Герб и Дпс са обвързани с мафията
Коментиран от #38
12:34 22.01.2026
36 Весело
До коментар #12 от "Така е":Пеевски в Дубай, Борисов в Барселона, Румен Радев, Костадин Костядинов, Кирил Добрев ... в Сибир, а Доган
кеф му в Анадола, кеф му в МАсква. Тогава България ще се оправи.
12:34 22.01.2026
37 ГЕРБ, БСП, ДПС НН, ИТН са измамници!
12:35 22.01.2026
38 Знайко
До коментар #35 от "Герб и Дпс са обвързани с мафията":и БСП
Коментиран от #42
12:35 22.01.2026
39 ИТН бандити
12:36 22.01.2026
40 пери
Това само трябва да мобилизира народа да отиде масово да гласува и да настоява за много наблюдатели по секциите, за да може поне до някаква степен да упражни контрол, въпреки замислените схеми, и да обърка сметките на двамата дебели и прокситата им.
12:36 22.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Така е! Прав си!
До коментар #38 от "Знайко":И ИТН...
12:36 22.01.2026
43 НАИСТИНА!
До коментар #3 от "Спокооооо":Се ,,доакахме",с дългогодишното грабителско управление на Борисов и ортака му Пеевски...!
Трябват дела,а не суми...-
да бъдат линчувани и вкарани в затвора!
Коментиран от #45
12:37 22.01.2026
44 Мария Силвестер
Коментиран от #49
12:37 22.01.2026
45 Грешка-
До коментар #43 от "НАИСТИНА!":Думи(а не Суми)!
12:38 22.01.2026
46 Пловдив
12:38 22.01.2026
47 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ТЕЗИ СА СБИРЩИНА ПРОСТАЦИ, БЕЗ ВЪЗПИТАНИЕ , ИЗКАЗ И ОБНОСКИ.
И ОСВЕН ТОВА 240 СА ПРАКАЛЕННО МНОГО.
НА 5 МЛН. НАСЕЛЕНИЕ 40 СА ДОСТАТЪЧНИ.
12:39 22.01.2026
48 ИТН са лицемери без Морал!
До коментар #41 от "Защо?":Изказванията на Тошко Йорданов и Балабанов са перманентно пълни с простащина, обидни епитети и крайности, демонстрират липса на култура и честност, а редовно присъстват лъжи и клевети, характерни за ИТН. Всеки, който следи парламентарните дебати, може да забележи как това понижава нивото на дискусията и подкопава доверието в институцията
Коментиран от #51
12:40 22.01.2026
49 Леко да те поправя...
До коментар #44 от "Мария Силвестер":Бръмбарите са в...главата му!
12:40 22.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 А Ти какво си очаквал от...
До коментар #48 от "ИТН са лицемери без Морал!":...едни Чалгаджии...?!
12:41 22.01.2026
52 Възмутен
12:41 22.01.2026