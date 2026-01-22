Новини
Зафиров от Хасково: Не съм отстъпил нито на сантиметър от обещанията си

22 Януари, 2026 13:01 1 168 57

Благодаря ви за доверието. Заедно успяхме да спасим партията си

Снимка: БСП
„Благодаря за подкрепата, която получих от вас на Конгреса. Искам да ви уверя, че не съм отстъпил нито на сантиметър от това, което ви обещах тогава“. Това заяви председателят на НС на БСП и БСП – ОЛ Атанас Зафиров на среща с членове и симпатизанти на левицата в Хасково. Той припомни, че един от поетите ангажименти е бил да се положат всички усилия за спасяването на партията. „Намирахме се в много тежко състояние – организационно, финансово с огромни милионни задължения. Имаше риск да загубим всичката наша собственост, която беше ипотекирана в банки заради огромни кредити, задължения към НАП и други институции. Телевизията ни беше фалирала.

Вестникът ни беше фалирал. Бяхме в пълна международна изолация на изток и на запад, в пълна вътрешнополитическа изолация. Никой не виждаше в БСП партньор и не искаше да работи с нас. На практика се бяхме скарали с всички“, обясни председателят на БСП. Не на последно място той посочи и упоритостта партията да е във вечна опозиция, довела я до пета политическа сила и до загуба на близо милион избиратели.

„Последната година БСП показа самочувствие, че може да управлява, да излъчи кадри за най-важните постове в държавата – председател на Народното събрание, вицепремиер, възлови министри, председатели на парламентарни комисии, членове на регулаторни органи“, обясни той.

По думите му е постигнато много в управлението: спасени са близо пет милиарда по Плана за възстановяване и устойчивост, повишени са доходите на много граждани, в инфраструктурата на страната са пуснати проекти, включително и магистрала „Струма”, които са били забавени с години. „Всичко това за не повече от 10 месеца, а не за цял управленски мандат. От тези сто точки, с които излязохме на последните парламентарни избори – ние сме изпълнили 36, и то като партия с 19 народни представители. Това са фактите“, категоричен бе той.

Атанас Зафиров подчерта, че всички решения, които са взети за участие в това управление са колективни решения – потвърдени веднъж от Националния съвет и втори път от Конгреса на партията. „Не казвам че са били лесни решенията, не казвам, че в партията не е имало и друго становище. Много добре съм чувал и чувам всички тези становища. Но надделя мнението за участие в съвместното управление“, уточни председателят на лявата коалиция. По думите му целите зад това решение са били две.

„Първата беше държавническа, да си спасим държавата от безкрайната спирала от избори, от катаклизмите в икономиката, плачевното състояние на общините и липсата на бюджети, безкрайната несигурност в обществото, от пълната апатия и униние, които водеха до все по-пълна демотивация за гласуване“, каза още той.

Според него втората цел е била спасяването на партията, защото смисълът на всяка партия е участие в управлението на страната, с цел реализиране на политическите и идеи ѝ, и изпълнението на поетите към избирателите ангажименти.

Заместник-председателят на БСП Калоян Паргов заяви, че левицата има пред себе си три пътя. „Първият е всеки сам да се оправя в тази ситуация, както може. Вторият е, да отидем на Конгрес със съзнанието, че ще се разделим допълнително, точно преди изборите и ще влошим ситуацията, в която се намираме. Третият е да осъзнаем политическия капитал, с който разполагаме - историята на БСП, лявата коалиция, която имаме и обединението около Илияна Йотова, която предстои да оглави президентската институция. Само обединени можем да преодолеем непреодолимите на пръв поглед препятствия, пред които сме изправени”, каза още той.


  • 1 ХАХАХАХ

    62 0 Отговор
    ТОЗИ БЕШЕ ПАЖ НА НИНОВА СЕГА СТАНА ШУТА НА ПЕЕВСКИ

    Коментиран от #3, #40

    13:03 22.01.2026

  • 2 Ей,кво нещо!

    50 0 Отговор
    Всички депутати преди избори, като ги слушаш, до един са си изпълнили обещанията, а държавата все назад върви.Интересно.

    Коментиран от #24

    13:04 22.01.2026

  • 3 Коуега

    33 0 Отговор

    До коментар #1 от "ХАХАХАХ":

    То все,някой е на някого, затова няма оправия.

    13:04 22.01.2026

  • 4 Хмм

    40 1 Отговор
    обещал им е евро, охрана на пеевски и борисов, подлога на ГЕРБ и ДПС, били в изолация, точно сега са в изолация, дори борисов и пеевски сеотнасят към тях с презрение и погнуса

    13:06 22.01.2026

  • 5 Тодор

    19 3 Отговор
    "Зафиров от Хасково: Не съм отстъпил нито на сантиметър от обещанията си"

    ...е...че пращаше непрекъснато по всички студиа на телевизиите Румен Гечев, който защитаваше тезата за запазване на лева от името на БСП и да не се приема еврото явно се смята за милиметър отстъпено обещание, а не за сантиметър както е казал Зафирката и предполагам ще трябва да му се доверим, че си държи на думата...до сантиметър !!!

    13:06 22.01.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    28 0 Отговор
    ТЕ СИК ИМАТ ФИРМИ С ПЪРВАНОВИ И ДОБРЕВИ
    ОЩЕ ОТКАК
    НАПРАВИХА ПРЕВРАТА СРЕЩУ ЖАН ВИДЕНОВ
    .......
    ПРИ АТАНАС СЕ ОБЕДИНИХА В ПРЕСТЪПНА СГЛОБКА НАЯВЕ :)

    13:06 22.01.2026

  • 7 Дориана

    26 1 Отговор
    Алчността за власт на „ лидерите” на БСП ОЛ унищожи партията и я вкарва на дъното. За това, че се превърнаха в дебела патерица на Борисов и Пеевски и гласуваха безропотно с тях срещу собствените си избиратели. БСП ОЛ се сриват. Падат на дъното. Приказките в синхрон с Пеевски, че уж работели за народа , а всъщност работеха срещу народа за собственото си политическо оцеляване им изигра лоша шега. БСП ОЛ. и ИТН трябва да преглътнат горчивата чаша на предателството към избирателите и угодничеството си към Борисов и Пеевски и да понесат отговорност за корумпираното , мафиотско управление със зависими Съд, Прокуратура, МВР , в която вкараха България от жажда за власт. Те се самоунищожиха.

    13:07 22.01.2026

  • 8 МАРШ БЕ!

    29 0 Отговор
    Теб никой не те иска.

    13:08 22.01.2026

  • 9 Нито

    28 0 Отговор
    някой се интересува от мизерната ти същност , нито от някакви си "обещания" на такъв субект !

    13:08 22.01.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 1 Отговор
    БСП СЛЕДВА СИСТЕМАТА БАТ СЕРГЕЙ
    ......
    ТОЙ СЕ ОЖЕНИ ЗА БУЛКА МОНИКА СЪС 140 ФИРМИ
    ЗА ЗЕЛЕН ПРЕХОД УПРАВЛЯВАНИ ОТ
    ВИЕНСКА СЛАДКАРНИЦА ВЪВ ВИЕНА :))
    ....
    БСП СЕ ОЖЕНИ ЗА СИК :)

    13:09 22.01.2026

  • 11 Дориана

    28 3 Отговор
    Жаждата за власт от Зафиров в съчетание с предателство към избирателите и угодничество пред Пеевски и Борисов унищожи БСП ОЛ. Падат под 3 % .

    Коментиран от #22

    13:09 22.01.2026

  • 12 До тоя

    30 0 Отговор
    ли опря цяла България да бъде министър , моля ти се ?! Позор !

    13:10 22.01.2026

  • 13 Боруна Лом

    19 0 Отговор
    ЕЙГО НА ГЛИГАНА ТОЛУП!

    13:10 22.01.2026

  • 14 Ами

    20 0 Отговор
    обединени около йотова, с йотова срещу президента, отново ли, да оставим настрана, че който е тръгнал срещу президента е аут

    13:10 22.01.2026

  • 15 Прав си другарю

    28 0 Отговор
    Обещал си в следващият парламент да не присъства БСП и с пълна сила се сривате главоломно под 4%

    13:12 22.01.2026

  • 16 Мдаа

    23 0 Отговор
    По изказването му човек остава с впечатлението, че за пари са се продали на мафията.

    13:12 22.01.2026

  • 17 Моето лично мнение е,

    29 0 Отговор
    че това лице не е нито социалист, нито какъвто и да било политик, защитаващ някаква кауза, а просто един "хрантутник", който "гледа" да оцелее, за да има високи приходи /независимо, на кого служи/.

    Коментиран от #37

    13:13 22.01.2026

  • 18 Пешо

    19 0 Отговор
    Тоя сантиметър към Боко и лоши ти изяде главата и цялото БСП.

    13:13 22.01.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 0 Отговор
    ЖЕНАТА НА КИРО ДОБРЕВ ИМА ФИРМА С РУМЕН ГАЙТАНСКИ ВЪЛКА НА БОКЛУКА - ЧОВЕКА
    НА МАДЖО ОТ СИК
    .......
    ХАК ДА ВИ Е НА СОФИЯНЦИ И ВАШИЯ БОКЛУК :)

    13:14 22.01.2026

  • 20 Бегай бе комунист

    3 12 Отговор
    Оди при Мунчо Несенакрадев в "партия Боташ" "Комунисти от всички планети обединявайте се" ще Фанете 3.5% без АЛА БАЛА...............

    13:16 22.01.2026

  • 21 Рамщайн

    22 0 Отговор
    Гнусна, гнус. Кажи ми ти какво можеш и знаеш. Какво вършиш с какви познания и умения си. Щото, да обикаляш да се снимаш, да се ръкостискаш и да говориш сладки приказки, може всеки втори. Излишен си!

    13:16 22.01.2026

  • 22 Изразявам

    19 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    пълно съгласие. Такива п.... /имах пред вид персони, а не нещо друго/ закопаха БСП отвътре. Сигурно парите са си заслужавали /вероятно да, изхарчени са за добро хранене, както се вижда от снимката/.

    13:17 22.01.2026

  • 23 ккк

    15 0 Отговор
    този на какви хапчета е то сега са по зле и от преди , фалирали та фалирали те и не гласуват заедно разцепили са се вече

    13:18 22.01.2026

  • 24 Тоя па още

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ей,кво нещо!":

    от 1944г. тия са построили "светлото бъдеще" за тях. Б.Х. за народа...............

    13:18 22.01.2026

  • 25 Бивш симпатизант на БСП!

    22 0 Отговор
    На тези избори,ще сте АУТ...!
    Заради прегръдката ви с Борисов и Пеевски!
    Двуличници!

    13:21 22.01.2026

  • 26 123456

    18 0 Отговор
    Прасе продажно - ама другото парасе те качи и нашиши !

    13:21 22.01.2026

  • 27 дедо

    10 0 Отговор
    сега и да уточни какви са обещанията и на кой са дадени :)

    13:26 22.01.2026

  • 28 алхимик

    14 0 Отговор
    Направи БСП-НН и го съсипа

    13:28 22.01.2026

  • 29 Вигиненко

    12 0 Отговор
    Дебелак, не разбра ли, че след като се коалира
    с МутратаБорисов, отиваш в небетието.
    Всеки, който се съюзи с Токсичната Групировка ГЕРБ,
    приключва на бунището!

    Коментиран от #49

    13:33 22.01.2026

  • 30 бай Митко

    9 0 Отговор
    Лицемер и двуличник от триото на трите четинести прасето! Съсипа БСП-то, прогони симпатизантите си и сега ще гледате парламента отвън! Така е, кой стане ортак с Боко и Шиши яде дръвцето! Дано поне това да си проумял и ако е "да" отивай при Шиши да те включва в листите на новото начало!

    13:37 22.01.2026

  • 31 ФРИТЮРНИКА Е МНОГО МАЗЕН И МИРИШИ

    8 0 Отговор
    ОТ КОЧИНАТА.

    13:38 22.01.2026

  • 32 Йабадабаду

    9 0 Отговор
    Пак някаква кьорсофра има в Хасково, щом и Флинтстоун се е наредил там.

    13:40 22.01.2026

  • 33 Боруна Лом

    12 0 Отговор
    ТОЗИ ТОЛУП,ДАЛИ СИ ЧЕТЕ КОМЕНТАРИТЕ ЗА НЕГО?

    13:41 22.01.2026

  • 34 Баба Шинка

    10 0 Отговор
    За Бога , не гласувайте за такива продажни Шарлатани

    13:43 22.01.2026

  • 35 Тервел

    10 0 Отговор
    Зафирката е Единственият политик който погледнат отзад има потресаваща прилика с Дженифър Лопес

    Коментиран от #47

    13:44 22.01.2026

  • 36 Е добре

    8 0 Отговор
    че днес не си бил в парламента и не можаха да съберат кворум.

    13:45 22.01.2026

  • 37 бай Митко

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Моето лично мнение е,":

    Е чак пък "лице"!? Направо си е отвсякъде гАз! Между него и данчо ментата слагам равенство! Ще има приемственост от страна на ДПС-НН по отношение на зафироф!

    13:45 22.01.2026

  • 38 Ибришим Алабашев

    7 0 Отговор
    Ти си долен Продажник , хвана се на Коалиция с Крадци и Бандити

    13:46 22.01.2026

  • 39 Дедо

    8 0 Отговор
    Има много неприятен навик , като на е нещо и след това да си върти езика в устата. Явно е по медицински причини,затлъстяване и хипертония

    13:46 22.01.2026

  • 40 Нинова

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "ХАХАХАХ":

    Аз създадох Трътлестия !

    13:46 22.01.2026

  • 41 Гедер

    5 0 Отговор
    Горкия , готов е и с Ислямска държава да направи коалиция стига да влезе пак в Правителството

    13:47 22.01.2026

  • 42 Жбръц

    2 0 Отговор
    Този заедно с кликата около него, директно унищожиха лявото в България.Което е много опасно,за държавата както и за самия народ.Лявото( но истински ляво) е е естествен баланс в политиката и важните политически решения на държавата,в социалната ,икономическа и геополитическа ситуация,към всеки един момент.Самата природа го е доказала! Две ръце,очи,крака,две крила при птиците.До магнитен поляритет ,атомно ядро.БСП вече е в миналото!

    13:48 22.01.2026

  • 43 Верно бе зафиров не отстъпи сантиметър

    4 0 Отговор
    Само със километър от обещанията си .....и то едни обещания ?????? Да не се коалираш със крадеца Тиква , а то какво стана ??????

    13:50 22.01.2026

  • 44 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    5 0 Отговор
    Зафиров сега вземете си починете всички комундета няколко години и гледайте парламента отвън като мая манолова със ония майки !!!!!!

    13:53 22.01.2026

  • 45 Цецко

    2 0 Отговор
    Не става за лидер , няма харизма , говори много тихо и нищо не му се разбира , няма чувство за хумор , външно е неугледен, безформен и брадясал, самите симпатизанти не го припознават ,а и той не може да се сближава с тях. Просто тоя не е за тази работа.

    13:53 22.01.2026

  • 46 Учуден

    4 0 Отговор
    Абе тоя тъй ли беше със надути бузи преди да управлява със шиши ???

    13:54 22.01.2026

  • 47 бай Митко

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тервел":

    Ей шегаджия, накара ме да ровя в уикипедията и да им сравнявам газетата, и не съм много съгласен с теб Тервел-е! На зафироф му давам равенство с израелската певица Нета Барзилай!

    13:54 22.01.2026

  • 48 Наивник на средна възраст

    6 0 Отговор
    ...Oт обещанията си - да папкам,дебелея и да слушкам....

    13:57 22.01.2026

  • 49 Флинстоун

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Вигиненко":

    Барни го мери в сантиметри и не мърда! Браво!Хвани се здраво за петите и не отстъпвай сантиметър!

    13:57 22.01.2026

  • 50 Истината

    7 0 Отговор
    Фритюрник Пеевски моля да не ни занимаваш с твоите празногласия...

    БСП умря заедно с ИТН !

    13:59 22.01.2026

  • 51 Намерил Бедрок

    4 0 Отговор
    Когато тупна на трътника си и се сети за избиратели, обещания и пак започва да обещава. Фреди стига бреди!

    14:02 22.01.2026

  • 52 Гост

    2 0 Отговор
    Щом гласуваш всичко на пеефски, значи заслужаваш повече никога да не видиш парламент, ти и няма да видиш, и някой да каже с колко парички си се отървал от тия 11 месеца слугинаж на пеефски, и ако си престъпил закона, да си понесеш отговорност

    14:05 22.01.2026

  • 53 Истина

    0 0 Отговор
    Ти даже и жена си лъжеш!Спри с лъжите да не излезнат компроматите!

    14:08 22.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Женя

    0 0 Отговор
    Емблематичният срамен кадър как стои пред кабинета на Пеевски ще остане в историята .

    14:13 22.01.2026

  • 56 Кажи честно ... 🤣

    0 0 Отговор
    Удивителна физическа и умствена прилика с пещерния човек ред Флинстоун ...

    14:24 22.01.2026

  • 57 Реално

    0 0 Отговор
    Единственото хубаво, че зеления чорап и национален предател румен кРадев ще се явява на избори е, че такива илитерати и откровени npocтаци, каквито са в ИТН, Величие, Възраждане ... няма да присъстват в Народното събрание

    14:29 22.01.2026

