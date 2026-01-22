"Зафиров от Хасково: Не съм отстъпил нито на сантиметър от обещанията си"

„Благодаря за подкрепата, която получих от вас на Конгреса. Искам да ви уверя, че не съм отстъпил нито на сантиметър от това, което ви обещах тогава“. Това заяви председателят на НС на БСП и БСП – ОЛ Атанас Зафиров на среща с членове и симпатизанти на левицата в Хасково. Той припомни, че един от поетите ангажименти е бил да се положат всички усилия за спасяването на партията. „Намирахме се в много тежко състояние – организационно, финансово с огромни милионни задължения. Имаше риск да загубим всичката наша собственост, която беше ипотекирана в банки заради огромни кредити, задължения към НАП и други институции. Телевизията ни беше фалирала.
Вестникът ни беше фалирал. Бяхме в пълна международна изолация на изток и на запад, в пълна вътрешнополитическа изолация. Никой не виждаше в БСП партньор и не искаше да работи с нас. На практика се бяхме скарали с всички“, обясни председателят на БСП. Не на последно място той посочи и упоритостта партията да е във вечна опозиция, довела я до пета политическа сила и до загуба на близо милион избиратели.
„Последната година БСП показа самочувствие, че може да управлява, да излъчи кадри за най-важните постове в държавата – председател на Народното събрание, вицепремиер, възлови министри, председатели на парламентарни комисии, членове на регулаторни органи“, обясни той.
По думите му е постигнато много в управлението: спасени са близо пет милиарда по Плана за възстановяване и устойчивост, повишени са доходите на много граждани, в инфраструктурата на страната са пуснати проекти, включително и магистрала „Струма”, които са били забавени с години. „Всичко това за не повече от 10 месеца, а не за цял управленски мандат. От тези сто точки, с които излязохме на последните парламентарни избори – ние сме изпълнили 36, и то като партия с 19 народни представители. Това са фактите“, категоричен бе той.
Атанас Зафиров подчерта, че всички решения, които са взети за участие в това управление са колективни решения – потвърдени веднъж от Националния съвет и втори път от Конгреса на партията. „Не казвам че са били лесни решенията, не казвам, че в партията не е имало и друго становище. Много добре съм чувал и чувам всички тези становища. Но надделя мнението за участие в съвместното управление“, уточни председателят на лявата коалиция. По думите му целите зад това решение са били две.
„Първата беше държавническа, да си спасим държавата от безкрайната спирала от избори, от катаклизмите в икономиката, плачевното състояние на общините и липсата на бюджети, безкрайната несигурност в обществото, от пълната апатия и униние, които водеха до все по-пълна демотивация за гласуване“, каза още той.
Според него втората цел е била спасяването на партията, защото смисълът на всяка партия е участие в управлението на страната, с цел реализиране на политическите и идеи ѝ, и изпълнението на поетите към избирателите ангажименти.
Заместник-председателят на БСП Калоян Паргов заяви, че левицата има пред себе си три пътя. „Първият е всеки сам да се оправя в тази ситуация, както може. Вторият е, да отидем на Конгрес със съзнанието, че ще се разделим допълнително, точно преди изборите и ще влошим ситуацията, в която се намираме. Третият е да осъзнаем политическия капитал, с който разполагаме - историята на БСП, лявата коалиция, която имаме и обединението около Илияна Йотова, която предстои да оглави президентската институция. Само обединени можем да преодолеем непреодолимите на пръв поглед препятствия, пред които сме изправени”, каза още той.
1 ХАХАХАХ
Коментиран от #3, #40
13:03 22.01.2026
2 Ей,кво нещо!
Коментиран от #24
13:04 22.01.2026
3 Коуега
До коментар #1 от "ХАХАХАХ":То все,някой е на някого, затова няма оправия.
13:04 22.01.2026
4 Хмм
13:06 22.01.2026
5 Тодор
...е...че пращаше непрекъснато по всички студиа на телевизиите Румен Гечев, който защитаваше тезата за запазване на лева от името на БСП и да не се приема еврото явно се смята за милиметър отстъпено обещание, а не за сантиметър както е казал Зафирката и предполагам ще трябва да му се доверим, че си държи на думата...до сантиметър !!!
13:06 22.01.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОЩЕ ОТКАК
НАПРАВИХА ПРЕВРАТА СРЕЩУ ЖАН ВИДЕНОВ
.......
ПРИ АТАНАС СЕ ОБЕДИНИХА В ПРЕСТЪПНА СГЛОБКА НАЯВЕ :)
13:06 22.01.2026
7 Дориана
13:07 22.01.2026
8 МАРШ БЕ!
13:08 22.01.2026
9 Нито
13:08 22.01.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ТОЙ СЕ ОЖЕНИ ЗА БУЛКА МОНИКА СЪС 140 ФИРМИ
ЗА ЗЕЛЕН ПРЕХОД УПРАВЛЯВАНИ ОТ
ВИЕНСКА СЛАДКАРНИЦА ВЪВ ВИЕНА :))
....
БСП СЕ ОЖЕНИ ЗА СИК :)
13:09 22.01.2026
11 Дориана
Коментиран от #22
13:09 22.01.2026
12 До тоя
13:10 22.01.2026
13 Боруна Лом
13:10 22.01.2026
14 Ами
13:10 22.01.2026
15 Прав си другарю
13:12 22.01.2026
16 Мдаа
13:12 22.01.2026
17 Моето лично мнение е,
Коментиран от #37
13:13 22.01.2026
18 Пешо
13:13 22.01.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА МАДЖО ОТ СИК
.......
ХАК ДА ВИ Е НА СОФИЯНЦИ И ВАШИЯ БОКЛУК :)
13:14 22.01.2026
20 Бегай бе комунист
13:16 22.01.2026
21 Рамщайн
13:16 22.01.2026
22 Изразявам
До коментар #11 от "Дориана":пълно съгласие. Такива п.... /имах пред вид персони, а не нещо друго/ закопаха БСП отвътре. Сигурно парите са си заслужавали /вероятно да, изхарчени са за добро хранене, както се вижда от снимката/.
13:17 22.01.2026
23 ккк
13:18 22.01.2026
24 Тоя па още
До коментар #2 от "Ей,кво нещо!":от 1944г. тия са построили "светлото бъдеще" за тях. Б.Х. за народа...............
13:18 22.01.2026
25 Бивш симпатизант на БСП!
Заради прегръдката ви с Борисов и Пеевски!
Двуличници!
13:21 22.01.2026
26 123456
13:21 22.01.2026
27 дедо
13:26 22.01.2026
28 алхимик
13:28 22.01.2026
29 Вигиненко
с МутратаБорисов, отиваш в небетието.
Всеки, който се съюзи с Токсичната Групировка ГЕРБ,
приключва на бунището!
Коментиран от #49
13:33 22.01.2026
30 бай Митко
13:37 22.01.2026
31 ФРИТЮРНИКА Е МНОГО МАЗЕН И МИРИШИ
13:38 22.01.2026
32 Йабадабаду
13:40 22.01.2026
33 Боруна Лом
13:41 22.01.2026
34 Баба Шинка
13:43 22.01.2026
35 Тервел
Коментиран от #47
13:44 22.01.2026
36 Е добре
13:45 22.01.2026
37 бай Митко
До коментар #17 от "Моето лично мнение е,":Е чак пък "лице"!? Направо си е отвсякъде гАз! Между него и данчо ментата слагам равенство! Ще има приемственост от страна на ДПС-НН по отношение на зафироф!
13:45 22.01.2026
38 Ибришим Алабашев
13:46 22.01.2026
39 Дедо
13:46 22.01.2026
40 Нинова
До коментар #1 от "ХАХАХАХ":Аз създадох Трътлестия !
13:46 22.01.2026
41 Гедер
13:47 22.01.2026
42 Жбръц
13:48 22.01.2026
43 Верно бе зафиров не отстъпи сантиметър
13:50 22.01.2026
44 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!
13:53 22.01.2026
45 Цецко
13:53 22.01.2026
46 Учуден
13:54 22.01.2026
47 бай Митко
До коментар #35 от "Тервел":Ей шегаджия, накара ме да ровя в уикипедията и да им сравнявам газетата, и не съм много съгласен с теб Тервел-е! На зафироф му давам равенство с израелската певица Нета Барзилай!
13:54 22.01.2026
48 Наивник на средна възраст
13:57 22.01.2026
49 Флинстоун
До коментар #29 от "Вигиненко":Барни го мери в сантиметри и не мърда! Браво!Хвани се здраво за петите и не отстъпвай сантиметър!
13:57 22.01.2026
50 Истината
БСП умря заедно с ИТН !
13:59 22.01.2026
51 Намерил Бедрок
14:02 22.01.2026
52 Гост
14:05 22.01.2026
53 Истина
14:08 22.01.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Женя
14:13 22.01.2026
56 Кажи честно ... 🤣
14:24 22.01.2026
57 Реално
14:29 22.01.2026