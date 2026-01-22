Новини
Деница Сачева за участието ни в Съвета за мир: Решението е добро за страната

22 Януари, 2026 17:53

Присъединяването към Съвета не е обвързано с финансови ангажименти за България, вноските са доброволни, обясни още Деница Сачева.

Деница Сачева за участието ни в Съвета за мир: Решението е добро за страната - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Решението за присъединяване на България към Съвета за мир не е по никакъв начин в противоречие с общия европейски консенсус в момента. Това коментира пред журналисти в Народното събрание Деница Сачева, зам.-председател на парламентарната група ГЕРБ-СДС, цитирана от БТА. Тя уточни, че идната седмица правителството ще предложи на Народното събрание да ратифицира присъединяването.
"Ще продължим да бъдем част от всички решения, които се вземат по отношение на европейския консенсус, премиерът в оставка Росен Желязков ще бъде тази вечер в Брюксел, където ще участва и на Европейския съвет", посочи още Сачева.

По думите ѝ това, което се е случило, не противопоставя интересите на България, нито на ЕС, нито на общите интереси за това да бъде постигнат траен мир. "Това е и акт, който трябва да бъде разглеждан и в подкрепа на това Близкият изток да бъде зона, която да не е източник на конфликти, а да имаме възможност на процесите на решения, които ще се вземат в този регион на света", изтъкна Сачева.

Тя уточни, че решението за присъединяване към Съвета за мир е взето вчера на заседание на Министерския съвет, на подпис. "Даден е мандат на премиера в оставка Росен Желязков да се присъедини днес към съвета. Нека да не противопоставяме какви ще бъдат решенията, имаме достатъчно време да убедим всички в НС, че това е едно решение, което е добро за България", настоя Деница Сачева.
Според нея важното за страната ни е тя да взема решения, да има своя глас по отношение на въпросите, свързани със сигурността, защото сме държава, която трябва да участва в тези решения, а не само да бъде част от изпълнението им. Ние сме гранична зона по отношение на сигурността, на Близкия изток, на миграцията и като такава продължаваме да изпълняваме най-съвестно и отговорно нашите ангажименти и това по никакъв начин не противоречи на интереса на Европейския съюз, каза зам.-председателят на ПГ ГЕРБ-СДС.

Присъединяването към Съвета не е обвързано с финансови ангажименти за страната ни, вноските са доброволни, обясни Деница Сачева. "Ние не сме влезли в Съвета, за да се стига до ситуации, които да са неблагоприятни за България, точно обратното – присъединили сме се към инициативата, за да сме там, където можем да имаме активно участие, да изразяваме нашата позиция" , добави още тя.

"За датите и сроковете може би не сте очаквали от нас датата, в която се случват тези събития, нито да променим датата на поканата, мисля, че друг политик се концентрираше толкова много върху датите, ние се концентрираме върху съдържанието", каза също депутатът на въпрос как е взето това решение за присъединяване и то от правителство в оставка.

Няма позиция на ЕС, в която да се казва, че не трябва да се участва в международни формати, свързани с диалог и с това човек да може да изрази позицията на своята държава. Много динамично се променят характеристиките за това какви ще бъдат задачите и целите, в момента, обясни също зам.-председателят на ПГ ГЕРБ-СДС. "Смятам, че България да бъде медиатор, държава-мост, по никакъв начин не е в ущърб на националните ни интереси", подчерта Сачева.

Американският президент Доналд Тръмп официално учреди в Давос, където се провежда Световният икономически форум, своя Съвет за мир, предадоха световните агенции. "Този ​​съвет има шанса да бъде един от най-значимите органи, създавани някога“, каза той. Асошиейтед прес и ДПА съобщават, че България е сред страните в Съвета.

"Днес България се присъедини към Борда за мира под патронажа на Съединените американски щати и лично на президента Тръмп", заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков след официалната церемония по учредяването на съвета, която се състоя в Давос, Швейцария, съобщиха от пресслужбата на кабинета.


  • 1 Урсула 1984

    28 10 Отговор
    Само двама предадоха ЕС-Росен Желязков и Орбан.

    Коментиран от #10

    17:58 22.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    30 3 Отговор
    Откога приятелите на Урсула станаха тръмписти.?

    17:59 22.01.2026

  • 3 Госあ

    28 3 Отговор
    Имах си аз да не е !!! Б@клуци. Надушват корупцията като мишки - сирене

    18:00 22.01.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    24 5 Отговор
    Историята показва, че където сме влезнали, следва пълен разпад!
    Зла карма!

    18:00 22.01.2026

  • 5 Сатана Z

    36 4 Отговор
    1 милиард евро е платил режимът на ГЕРБ за да се откупи от гнева на бай Дончо.И още ще дават,няма да минат метър,ама от нашите джобове ще ги вземат

    18:00 22.01.2026

  • 6 Мокой

    30 2 Отговор
    Де го Борисов да ни разясни какъв огромен успех е постигнат по време на неговото управление. Пратил тая кра... ва да ни убеждава....

    18:01 22.01.2026

  • 7 виктория

    28 2 Отговор
    ше вадим шиши от магнита!!!

    18:02 22.01.2026

  • 8 Нелегитимни оставкаджии

    22 1 Отговор
    какво не разбират тия тиквеници

    18:02 22.01.2026

  • 9 Озадачен

    27 1 Отговор
    И кое по-точно му е доброто? И кой ще ги даде тия 1 милиард долара, които Тръмпанара ги иска за да те запише в тоя измислен "Съвет за мир"?

    18:04 22.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 секирова

    22 0 Отговор
    а що не кажете колко струва
    нали тръмп обяви $1 милиард членски внос

    откъде ще платите?
    от чекмеджетата ли
    и докога ще ви гледаме да се разпореждате кат дерибеи

    Коментиран от #17

    18:05 22.01.2026

  • 12 Търновец

    17 0 Отговор
    Военен трибунал

    18:05 22.01.2026

  • 13 Румен Резидента

    13 7 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!

    18:06 22.01.2026

  • 14 Горски

    26 2 Отговор
    Странно, поканата беше предназначена за Радев, беше пратена до президентството, тези кой ги е канил? Радев я е ОТКЛОНИЛ, защото няма легитимно правителство да я разгледа. Тези са в оставка и са загубили доверието на народа, с какво право все още решават от наше име? Каква наглост и какво безобразие! Подписали са нещо, без дори да се допитат до парламента също така, сега щели да го гласували...... Нямам думи с които да опиша разочарованието и гнева си към тези гадове. Не сме 2000 година и вече не сме наивни - колко трябва да сте кухи щом сами си признавате, че чуждестранните агенти са проникнали до най-висшите етажи на политиката. Да си признаете, че сте на хранилка, а господин Д.П. трябва да си плаща ако иска да излезе от компанията на господин Магнитски. Дотогава и от ЕС ще излезем, и от ООН ще излезем. Вие сте в оставака не може да подписвате документ който е от стратегическо значение?

    Коментиран от #19

    18:07 22.01.2026

  • 15 ПКП/КЪРДЖАЛИ

    15 0 Отговор
    Връщайте парите!

    18:07 22.01.2026

  • 16 Оффф ,

    23 0 Отговор
    милиционерската дъщеря , лъжкиня нагла , от червено до костите котило , и тя да се отърка у американския мир ! Подла скорпионка , алчна и безскрупулна ! Плю по Бою и се заканва , сега плътно до него ! Ни морал , ни съвест нито нещо което би я определило като човек !

    18:07 22.01.2026

  • 17 мазнят се на бай дончо

    14 0 Отговор

    До коментар #11 от "секирова":

    да не им връчи по медал гранитски в ню йорк при мъдъро

    18:09 22.01.2026

  • 18 Ей....

    15 0 Отговор
    Ще изкарате цяла България на площадите!Гнъсни гербаджии!!!

    18:10 22.01.2026

  • 19 Те и пожарникаря

    15 0 Отговор

    До коментар #14 от "Горски":

    не го бяха канили , когато синът му беше за кратко в България , но той се изтипоса с преводач , за да му предлага бизнес ! Отговор "Нямам интерес" !

    18:10 22.01.2026

  • 20 Факти

    18 1 Отговор
    България и Унгария са единствените членки на ЕС, които влязоха в клуба на оранжевия палячо. Очевидно е, че намагнитените ни мутри са пратили Роско пионката да подпише. Добре, че това е само имиджов ход и не е обвързан с никакви плащания. И все пак срамът си е срам. Копейките, които отскоро са и козячета, сега ще трябва да стават и гербери. До шизофрения ги докараха горките...

    18:11 22.01.2026

  • 21 гост

    9 3 Отговор
    Най- умната жена в България, а може би и в света - УНИКУМ с 12/ДВАНАДЕСЕТ/ ДИПЛОМИ за виШУ образУвание и коефицент на интелигентност 1200!

    18:13 22.01.2026

  • 22 Дориана

    11 2 Отговор
    Тази нагла жена по трудния начин ще разбере, че ГЕРБ/ СДС се сриват надолу на 16 %. Точно за това се готвят заедно с Пеевски да фалшифицират и откраднат вота на избирателите. Отвратително нагли и безскрупулни хора начело с Борисов. Да приемат поражението и загубата от властта , кражбите, мафиотското управление и олигархията. И да се засрамят от себе си.

    18:14 22.01.2026

  • 23 дени секирова

    8 2 Отговор
    Решението е добро за пенсионерите
    само $1 милиард дълг ще плащат народа

    18:14 22.01.2026

  • 24 Гост

    14 1 Отговор
    Щом тая гербераска гадина казва, че решението е добро за страната, значи то не е просто лошо, а изключително лошо. Тия не мислят доброто на страната! Гнусни крадци и обикновени схемаджии

    18:19 22.01.2026

  • 25 Зло под слънцето

    16 1 Отговор
    ГЕРБ са доказани лъжци и корупционери. Това не е партия, а сборище на интересчии. Сега, след като си имат нов капо ди тути капи в лицето на Пеевски, с подмазване на световно ниво, натикаха България в ООН-то на Тръмп. Браво ГЕРБ, вашето падение няма дъно!

    Коментиран от #30

    18:21 22.01.2026

  • 26 ежко

    7 2 Отговор
    Дрън-брън!Тръмп каза условията,а вие признахте публично,че сте васали!САЩ ще командва парада без ООН и вие сте ОК с това?Слугинаж!

    Коментиран от #40

    18:22 22.01.2026

  • 27 Ковачдев

    11 1 Отговор
    Целта на Съвета на Мира е съюз от (бивши имперски) нации да решава съдбите на чужди народи, без тяхно знание и без тяхно сългласие.

    18:23 22.01.2026

  • 28 Според кой Е добро

    8 2 Отговор
    Според българския народ е поредното ЗЛО, сътворено от рашистките проксита.

    18:26 22.01.2026

  • 29 Култ

    7 1 Отговор
    Всичко което е добро за Боко е добро за страната! Червенков има да завижда от Оня свят!

    18:26 22.01.2026

  • 30 Дориана

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "Зло под слънцето":

    Ако целта на Борисов е била да превърне България в най- корумпираната мафиотска държава в Европа- да изпълнил е целта си, даже създаде и зависими Съд, Прокуратура и Полиция. Надскочи и себе си с помощта на Пеевски създаде полицейска държава с пълзяща Диктатура , рекети и политически затворници. Браво, Борисов ще останеш в историята с тези си постижения.Голямото дебело его и жажда за власт на Борисов не му позволяват да види реалността. Борисов, Пеевски и Слави Трифонов трябва да напуснат Парламента и политиката за да може България да се издигне нагоре. Тези хора са като катран в държавата.

    18:29 22.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 свиреп ОХЛЮВ

    8 0 Отговор
    Деница вместо да ходи да се бори с мечки по панаирите , взела да говори като меродавен разбирач !

    18:33 22.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 император Тиквуний I

    9 0 Отговор
    Сделката е добра за мен да не ме хване бат Дончо с магнита. И както винаги paята (не на делян) ще ми плати сметката.

    18:33 22.01.2026

  • 35 Олят О тялО

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Вече сме с Америка!!!":

    А центовете ? Смеят ли се ?

    Коментиран от #38

    18:33 22.01.2026

  • 36 Тракиец 🇺🇦

    7 1 Отговор
    Биволице ционистка... решението за мир е СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА,СМЪРТ ЗА ИЗРАЕЛ И СОРОС.....ДА ЖИВЕЕ ИРАН И НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА .....РАЗБРА ЛИ БИВОЛИЦЕ КРАДЛИВА ГРОБАРСКА КОЯТО ТРЯБВА ДА ЛЕЖИШ В СЛИВЕНСКИЯ ЗАТВОР

    18:35 22.01.2026

  • 37 Зайо Байо

    5 0 Отговор
    Деница - Стъкления поглед е страхотна жена ! Всички отровни змии я обикалят , щом я видят !

    18:36 22.01.2026

  • 38 Вече сме с Америка!!!

    1 4 Отговор

    До коментар #35 от "Олят О тялО":

    1 американски долар е равен на 1 000 000 000 000 000 000 копейки дали се смеят?

    18:38 22.01.2026

  • 39 Сачева подвежда и манипулира

    7 0 Отговор
    Декларациите на Деница Сачева за участието на България в Съвета за мир звучат повече като PR отколкото като реален анализ на ситуацията. Твърдението ѝ, че решението „е добро за страната“ и че присъединяването „не е обвързано с финансови ангажименти“, пренебрегва факта, че всяко международно участие има политически и стратегически последици. Освен това, като част от правителство в оставка, Сачева и колегите ѝ вече нямат легитимността да взимат решения от такова значение, което поставя под въпрос самия процес на участие. Прекалено оптимистичният ѝ тон изглежда като опит да се прикрие липсата на реална подкрепа и прозрачност за обществото.

    Коментиран от #51

    18:39 22.01.2026

  • 40 Бежко

    0 4 Отговор

    До коментар #26 от "ежко":

    Тръмп и без друго си командва,а другите му козируват.Как иначе ще обясниш,че Германия си изтегли войниците от Гренландия.Ние сме приели една покана,а българин е председател на този съвет.Сега,ГЕРБ действат ,както винаги,а другите кибичат и критикуват.

    18:39 22.01.2026

  • 41 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    11 0 Отговор
    Решението е на дебелян Магнитски и НЕ е добре за страната !
    Ние не сме нито руска, нито американска губерния !
    Ние сме Европа !

    18:39 22.01.2026

  • 42 Пийпинг ТОМ

    5 0 Отговор
    Напоследък , винаги щом ПРОСТАКА от Банкя излиза да говори , от двете му страни стоят , дисущ охранители , 2 обемисти персони - Деница и Костадин Ангелов !
    Явно те са новите любимци и фаворити на Вожда !
    Докога ли ? Докато не бъдат захвърлени като използвани носни кърпи и заменени от новите слуги !

    18:39 22.01.2026

  • 43 ЖелязкOFF

    6 0 Отговор
    Аз не съм виновен. От Посолството и Бойко ми наредиха.

    18:42 22.01.2026

  • 44 Стивън Кинг

    2 0 Отговор
    Сещам се.
    За онзи роман ...

    18:42 22.01.2026

  • 45 Бандеров

    6 0 Отговор
    Решението е опит на Пеевски да се помаже на Тръмп, с надежда той да го извади от санкционирания списък " Магнитски"! А слугата Методиевич изполнил приказ!

    18:43 22.01.2026

  • 46 Никой

    5 0 Отговор
    Когато политическото напрежение в държавата се покачи Тиквата винаги се крие под женските фусти . . Да не забравяме ,че има намгнитизирани и негови слуги .

    18:43 22.01.2026

  • 47 Редно ли е да знаем

    4 0 Отговор
    За кого работят българските правителства и докога ще ни управляват чужди марионетки с права по големи от тези целия български народ? Правителството на Радев сложи подписа си под неразумно обвързващ догвор, който ни задължава да плащаме на чужда държава по над половин милион евро вски божи ден и който съвсем съзнателно е изготвен така, че не подлежи на никакви корекции на по късен етап. Правителството на Борисов и Пеевски сложи подписа си под документ потвърждаващ участието на България в "Съвета на Тръмп", който непрекъснато отправя заплахи и предприема реални действия не само към Европа, а и към Канада, Веницуела, Панама и други от американския континент. Единствен друг държавник от държава в ЕС, който е положил подпис за участие в този съвет е отстъпника Орбан, който непрекъснато прави всичко възможно да действа против интересите ЕС. И в двата случая нашите правителства не са с постоянни, а временно изпълняващи функции, след което никой не им търси отговорност защо си позволяват подобни своеволия в последния момент. Докага?

    18:44 22.01.2026

  • 48 Забележете!!!

    5 0 Отговор
    Единствените представители на Европейския съюз са българският премиер в оставка Росен Желязков и унгарският министър-председател Виктор Орбан!!
    Наш Роско се наредил до Орбан?!
    Това е позор!

    Коментиран от #72

    18:44 22.01.2026

  • 49 Безспорни факти

    3 2 Отговор
    Трябва да е ясно, че Борисов и ГЕРБ са направили много повече за интересите на Русия и Путин у нас, отколкото Копейкин, Радев, комунистите и всички русофили, взети заедно.
    Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
    12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
    докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
    Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
    самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
    Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
    Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
    Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
    Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци", "атлантици" и "антикомунисти".
    Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!

    Коментиран от #61

    18:44 22.01.2026

  • 50 райберЪТ

    3 0 Отговор
    Ето това ли е истинската българска настояща жена от ГЕРБ- ЖЕНКИ ? ! Охранена , напращяла , силна като вол и почти толкова умна. Вярна на Вожда. Целуваща зад.ника и предника му , стига това да носи лични облаги и катерене в йерархията на Шайката. УРА !

    Коментиран от #55

    18:44 22.01.2026

  • 51 Абе добре че ни забелязват САЩ

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Сачева подвежда и манипулира":

    Я млъквай че с тия червени неможачи и резултатите им вече 100 години е цяло чудо че сме все още на картата на Света и напреднала държава като Америка ни обръща внимание...и айде стига вече с тия комунделщини всички виждат до къде я докараха тия алчни животни...да се поотъркаме поне в цивилизацията лошо ли е бе диваци...не ви ли омръзна от чалга пърцуца и низки страсти?

    18:45 22.01.2026

  • 52 Деница Сачева е не в час

    4 0 Отговор
    Деница Сачева говори за „добро решение“ и „доброволни вноски“, но звучи като някой, който чете от сценарий, без да отчита реалността. Като част от правителство в оставка, тя няма никаква легитимност да решава важни външнополитически въпроси. Вместо прозрачност и аргументи, обществото получава само празни обещания и политическа пропаганда.

    Коментиран от #58

    18:46 22.01.2026

  • 53 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор
    Това кюфте , много се е изучило , на мискинлък, да му се не начудиш
    как е овладяло лъжата!!!

    18:48 22.01.2026

  • 54 Вече сме с Америка!!!

    0 2 Отговор
    копейките РИВАТ!!!

    18:48 22.01.2026

  • 55 Погонат

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "райберЪТ":

    Да не забравим къде бяха преди и къде са сега видните герберки - Румяна Желева , Искра Фидосова , Цецка Цачева , Лили Павлова , Цвета Караянчева , Данчето Фандъкова , Мария Габриел - изпети песни , захвърлени като парцали , ненужни , изхабени , опростачени , опозорени , както с всеки , който се е докоснал до Бойчо !

    18:49 22.01.2026

  • 56 Позор!!!

    4 0 Отговор
    Въпреки бойкота на ЕС: Желязков се изтъпани сам до Орбан.

    18:49 22.01.2026

  • 57 Пешо

    4 0 Отговор
    Гербаджий,да не мислите,че ще минете метър,и вие ще плашете за тази тъпотия.

    18:50 22.01.2026

  • 58 Смях и Сеир

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Деница Сачева е не в час":

    Мислиш ли , че Деница има свое лично мнение ? Нейното мнение е мнението на Бойко. Смее ли някой да каже , че мисли различно от нЕГО ??? Тя говори с неговите думи .

    Коментиран от #60

    18:52 22.01.2026

  • 59 Стара мома

    3 0 Отговор
    Струва ми се , че Сачева тайно е влюбена в Борисов, за това изпълнява и говори всичко което й нареди. Той вербува само стари моми и разведени , за да може да ги манипулира.Рая Назарян е разведена , а Сачева е стара мома. Но Рая поне има дете , а за Сачева в целия ГЕРБ не се намери един мъж да я оплоди. Борисов познава баща и, трябваше да се ожени за нея и да я ощастливи с дете. И обществото нямаше да има нищо против този социално приемлив съюз на двама висши чиновници. Напротив, всички щяха да ахнат за това , че толкова години беше лоялна към него и посвети живота си на тази партия . За съжаление той не си мръдна пръста , просто се въползва от нейната наивност.

    Коментиран от #67

    18:52 22.01.2026

  • 60 насила дарител

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Смях и Сеир":

    А на Бойко , ШИШИ ли му казва какво и как ? Май той наистина !

    18:53 22.01.2026

  • 61 Виж сега

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Безспорни факти":

    Омръзна ми с този "Турски поток" .Той е печеливш проект,за разлика от "Боташ".Тръмп е дал съгласие,иначе нямаше как да стане,а сега ,съседни страни не бедстват,благодарение на газа по БАЛКАНСКИ поток.И друго--какво лошо има ,че Желязков е отишъл като гост на Тръмп.Кирчо и Кокорчо душа даваха да присъстват някъде ОКОЛО Тръмп.Пък Желязков е представителен и не КЛЕВЕТИ България(за да се спират пари за развитие) ,а я ПРЕДСТАВЛЯВА.

    18:53 22.01.2026

  • 62 Хазарт

    2 0 Отговор
    За да са сигурни, гербаджиите залагат и на червено и на черно, но забравят, че рулетката е американска и има сектори 0 и 00. Второто значи, че всички са препикани! Числото на Дони.

    18:54 22.01.2026

  • 63 Изстрадал болшевик

    2 1 Отговор
    Сега хрантутим Путин(Боташ) със милион на ден,започваме да хрантутим и Тръмп със милиард на година!Тая добруджанска счетоводителка не се ли сеща,че един ден ще плащат за тарикатлъка си!?

    18:54 22.01.2026

  • 64 Фактите са такива

    2 1 Отговор
    Според международни източници, много страни и европейски управляващи са отказали участие, защото имат:
    Съмнения относно ефективността и легитимността на новия „Съвет за мир“, който не работи под чадъра на ООН, а под формата, предлагана от САЩ;
    Страх от конфликт с общата европейска позиция по ликвидността на мирните усилия за конфликтите (като в Близкия изток и Украйна), които ЕС и много от неговите членове искат да водят през съществуващи международни структури;
    Предишни спорни политически заявления от организаторите, които отблъскват някои европейски държави.
    Това води до впечатлението, че има „бойкот“ — не толкова официално деклариран, колкото систематичен отказ да бъдат представени европейски лидери на въпросното събитие.

    18:54 22.01.2026

  • 65 Възмутен

    3 0 Отговор
    Защо присъстваха само Желязков и Орбан
    Унгарският премиер Виктор Орбан е част от малка група европейски лидери, които са по‑близки политически и дипломатически до позициите на Доналд Тръмп и по‑прагматично/индивидуално подходиха към поканата.
    Росен Желязков от България, макар и премиер в оставка, реши да присъства сам, вероятно като отделна национална инициатива, а не като представители на ЕС, въпреки че събитие се интерпретира като международно значимо.
    Тук няма официално съобщение, че ЕС формално бойкотира, но фактът, че голяма част от държавите не изпратиха лидери, ясно показва, че инициативата не е възприета като общоевропейска и много държави предпочетоха да останат извън нея.

    18:55 22.01.2026

  • 66 Отврат

    4 1 Отговор
    Тая няма никакво достойнство,каква безскрупулност.

    18:55 22.01.2026

  • 67 Лелее

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "Стара мома":

    Кошмар някакъв" Къде го чукаш,къде се пука" ПИШИ ПО ТЕМАТА,БЕ !

    18:56 22.01.2026

  • 68 Политическо фиаско

    3 0 Отговор
    Въпреки че повечето европейски лидери игнорираха събитието, премиерът в оставка Росен Желязков се яви сам до Орбан. Това е не просто дипломатическо фиаско, а чист позор – България изглежда като държава, която действа сама, без подкрепата и доверието на ЕС. Докато другите държави демонстрират принципна позиция, нашите управници се изтъпват на сцена, където никой от тях не ги следва.

    18:57 22.01.2026

  • 69 Троянските коне Желязков и Орбан

    3 1 Отговор
    Докато ЕС бойкотира срещата, Желязков се изтъпани сам до Орбан – явно България вече има свой „самостоятелен“ дипломатически стил. Позорът е пълен: нито подкрепа, нито легитимност, само усмивки за камерата.

    18:59 22.01.2026

  • 70 Ирония

    2 1 Отговор
    Докато ЕС бойкотира, Желязков се яви сам до Орбан – България вече официално играе соло в международната дипломация.

    19:00 22.01.2026

  • 71 РЕПТИЛ

    4 0 Отговор
    НАВЕДЕН, ПРО,ДА,ЖЕН , АЛЧЕН,ЛЪЖЛИВ,КРАДЛИВ...

    19:02 22.01.2026

  • 72 Хората

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "Забележете!!!":

    Хората нямат угаждане.Един път Орбан как имал мнение,друг път защо имал мнение. Един път защо се снишаваме да отмине бурята,друг път защо участваме.Ами можем участваме,поканени сме не от кого да е,участваме.

    19:06 22.01.2026

  • 73 Интересно....

    2 0 Отговор
    Да видим кой ще спечели изборите?Това с подписа,вятър работа.Идва и служебно правителство,България ще има служебен премиер,нов президент,след време на изборите,да видим кой ще ги спечели,кой ще е новият премиер на страната....Желязков разписал,но кой знае кой ще присъства на този съвет,който най-вероятно ще има сбирки и обсъждания.И защо Тръмп е отправил писмото-покана в президентската институция,а не до министър председателя Росен Желязков?Може да е в оставка,но по закон си е такъв,докато не се назначи нов.Другият явил се,Орбан е министър-председател на Унгария,явно там поканата е адресирана до него.

    Коментиран от #74

    19:08 22.01.2026

  • 74 крадец е желязко

    1 2 Отговор

    До коментар #73 от "Интересно....":

    но добре направи дето отиде да подпише едно хубаво нещо поне да го запомним

    19:09 22.01.2026

  • 75 Въртиопашка

    1 0 Отговор
    Няма финансово бреме, щото ние доброволно си внасяме вноската…
    Ама кои сте вие и ние…

    19:13 22.01.2026

