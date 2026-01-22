Деница Сачева за участието ни в Съвета за мир: Решението е добро за страната

Решението за присъединяване на България към Съвета за мир не е по никакъв начин в противоречие с общия европейски консенсус в момента. Това коментира пред журналисти в Народното събрание Деница Сачева, зам.-председател на парламентарната група ГЕРБ-СДС, цитирана от БТА. Тя уточни, че идната седмица правителството ще предложи на Народното събрание да ратифицира присъединяването.
"Ще продължим да бъдем част от всички решения, които се вземат по отношение на европейския консенсус, премиерът в оставка Росен Желязков ще бъде тази вечер в Брюксел, където ще участва и на Европейския съвет", посочи още Сачева.
По думите ѝ това, което се е случило, не противопоставя интересите на България, нито на ЕС, нито на общите интереси за това да бъде постигнат траен мир. "Това е и акт, който трябва да бъде разглеждан и в подкрепа на това Близкият изток да бъде зона, която да не е източник на конфликти, а да имаме възможност на процесите на решения, които ще се вземат в този регион на света", изтъкна Сачева.
Тя уточни, че решението за присъединяване към Съвета за мир е взето вчера на заседание на Министерския съвет, на подпис. "Даден е мандат на премиера в оставка Росен Желязков да се присъедини днес към съвета. Нека да не противопоставяме какви ще бъдат решенията, имаме достатъчно време да убедим всички в НС, че това е едно решение, което е добро за България", настоя Деница Сачева.
Според нея важното за страната ни е тя да взема решения, да има своя глас по отношение на въпросите, свързани със сигурността, защото сме държава, която трябва да участва в тези решения, а не само да бъде част от изпълнението им. Ние сме гранична зона по отношение на сигурността, на Близкия изток, на миграцията и като такава продължаваме да изпълняваме най-съвестно и отговорно нашите ангажименти и това по никакъв начин не противоречи на интереса на Европейския съюз, каза зам.-председателят на ПГ ГЕРБ-СДС.
Присъединяването към Съвета не е обвързано с финансови ангажименти за страната ни, вноските са доброволни, обясни Деница Сачева. "Ние не сме влезли в Съвета, за да се стига до ситуации, които да са неблагоприятни за България, точно обратното – присъединили сме се към инициативата, за да сме там, където можем да имаме активно участие, да изразяваме нашата позиция" , добави още тя.
"За датите и сроковете може би не сте очаквали от нас датата, в която се случват тези събития, нито да променим датата на поканата, мисля, че друг политик се концентрираше толкова много върху датите, ние се концентрираме върху съдържанието", каза също депутатът на въпрос как е взето това решение за присъединяване и то от правителство в оставка.
Няма позиция на ЕС, в която да се казва, че не трябва да се участва в международни формати, свързани с диалог и с това човек да може да изрази позицията на своята държава. Много динамично се променят характеристиките за това какви ще бъдат задачите и целите, в момента, обясни също зам.-председателят на ПГ ГЕРБ-СДС. "Смятам, че България да бъде медиатор, държава-мост, по никакъв начин не е в ущърб на националните ни интереси", подчерта Сачева.
Американският президент Доналд Тръмп официално учреди в Давос, където се провежда Световният икономически форум, своя Съвет за мир, предадоха световните агенции. "Този съвет има шанса да бъде един от най-значимите органи, създавани някога“, каза той. Асошиейтед прес и ДПА съобщават, че България е сред страните в Съвета.
"Днес България се присъедини към Борда за мира под патронажа на Съединените американски щати и лично на президента Тръмп", заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков след официалната церемония по учредяването на съвета, която се състоя в Давос, Швейцария, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
1 Урсула 1984
Коментиран от #10
17:58 22.01.2026
2 Последния Софиянец
17:59 22.01.2026
3 Госあ
18:00 22.01.2026
4 Ганя Путинофила
Зла карма!
18:00 22.01.2026
5 Сатана Z
18:00 22.01.2026
6 Мокой
18:01 22.01.2026
7 виктория
18:02 22.01.2026
8 Нелегитимни оставкаджии
18:02 22.01.2026
9 Озадачен
18:04 22.01.2026
11 секирова
нали тръмп обяви $1 милиард членски внос
откъде ще платите?
от чекмеджетата ли
и докога ще ви гледаме да се разпореждате кат дерибеи
Коментиран от #17
18:05 22.01.2026
12 Търновец
18:05 22.01.2026
13 Румен Резидента
18:06 22.01.2026
14 Горски
Коментиран от #19
18:07 22.01.2026
15 ПКП/КЪРДЖАЛИ
18:07 22.01.2026
16 Оффф ,
18:07 22.01.2026
17 мазнят се на бай дончо
До коментар #11 от "секирова":да не им връчи по медал гранитски в ню йорк при мъдъро
18:09 22.01.2026
18 Ей....
18:10 22.01.2026
19 Те и пожарникаря
До коментар #14 от "Горски":не го бяха канили , когато синът му беше за кратко в България , но той се изтипоса с преводач , за да му предлага бизнес ! Отговор "Нямам интерес" !
18:10 22.01.2026
20 Факти
18:11 22.01.2026
21 гост
18:13 22.01.2026
22 Дориана
18:14 22.01.2026
23 дени секирова
само $1 милиард дълг ще плащат народа
18:14 22.01.2026
24 Гост
18:19 22.01.2026
25 Зло под слънцето
Коментиран от #30
18:21 22.01.2026
26 ежко
Коментиран от #40
18:22 22.01.2026
27 Ковачдев
18:23 22.01.2026
28 Според кой Е добро
18:26 22.01.2026
29 Култ
18:26 22.01.2026
30 Дориана
До коментар #25 от "Зло под слънцето":Ако целта на Борисов е била да превърне България в най- корумпираната мафиотска държава в Европа- да изпълнил е целта си, даже създаде и зависими Съд, Прокуратура и Полиция. Надскочи и себе си с помощта на Пеевски създаде полицейска държава с пълзяща Диктатура , рекети и политически затворници. Браво, Борисов ще останеш в историята с тези си постижения.Голямото дебело его и жажда за власт на Борисов не му позволяват да види реалността. Борисов, Пеевски и Слави Трифонов трябва да напуснат Парламента и политиката за да може България да се издигне нагоре. Тези хора са като катран в държавата.
18:29 22.01.2026
32 свиреп ОХЛЮВ
18:33 22.01.2026
34 император Тиквуний I
18:33 22.01.2026
35 Олят О тялО
До коментар #31 от "Вече сме с Америка!!!":А центовете ? Смеят ли се ?
Коментиран от #38
18:33 22.01.2026
36 Тракиец 🇺🇦
18:35 22.01.2026
37 Зайо Байо
18:36 22.01.2026
38 Вече сме с Америка!!!
До коментар #35 от "Олят О тялО":1 американски долар е равен на 1 000 000 000 000 000 000 копейки дали се смеят?
18:38 22.01.2026
39 Сачева подвежда и манипулира
Коментиран от #51
18:39 22.01.2026
40 Бежко
До коментар #26 от "ежко":Тръмп и без друго си командва,а другите му козируват.Как иначе ще обясниш,че Германия си изтегли войниците от Гренландия.Ние сме приели една покана,а българин е председател на този съвет.Сега,ГЕРБ действат ,както винаги,а другите кибичат и критикуват.
18:39 22.01.2026
41 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?
Ние не сме нито руска, нито американска губерния !
Ние сме Европа !
18:39 22.01.2026
42 Пийпинг ТОМ
Явно те са новите любимци и фаворити на Вожда !
Докога ли ? Докато не бъдат захвърлени като използвани носни кърпи и заменени от новите слуги !
18:39 22.01.2026
43 ЖелязкOFF
18:42 22.01.2026
44 Стивън Кинг
За онзи роман ...
18:42 22.01.2026
45 Бандеров
18:43 22.01.2026
46 Никой
18:43 22.01.2026
47 Редно ли е да знаем
18:44 22.01.2026
48 Забележете!!!
Наш Роско се наредил до Орбан?!
Това е позор!
Коментиран от #72
18:44 22.01.2026
49 Безспорни факти
Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци", "атлантици" и "антикомунисти".
Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!
Коментиран от #61
18:44 22.01.2026
50 райберЪТ
Коментиран от #55
18:44 22.01.2026
51 Абе добре че ни забелязват САЩ
До коментар #39 от "Сачева подвежда и манипулира":Я млъквай че с тия червени неможачи и резултатите им вече 100 години е цяло чудо че сме все още на картата на Света и напреднала държава като Америка ни обръща внимание...и айде стига вече с тия комунделщини всички виждат до къде я докараха тия алчни животни...да се поотъркаме поне в цивилизацията лошо ли е бе диваци...не ви ли омръзна от чалга пърцуца и низки страсти?
18:45 22.01.2026
52 Деница Сачева е не в час
Коментиран от #58
18:46 22.01.2026
53 Оракула от Делфи
как е овладяло лъжата!!!
18:48 22.01.2026
54 Вече сме с Америка!!!
18:48 22.01.2026
55 Погонат
До коментар #50 от "райберЪТ":Да не забравим къде бяха преди и къде са сега видните герберки - Румяна Желева , Искра Фидосова , Цецка Цачева , Лили Павлова , Цвета Караянчева , Данчето Фандъкова , Мария Габриел - изпети песни , захвърлени като парцали , ненужни , изхабени , опростачени , опозорени , както с всеки , който се е докоснал до Бойчо !
18:49 22.01.2026
56 Позор!!!
18:49 22.01.2026
57 Пешо
18:50 22.01.2026
58 Смях и Сеир
До коментар #52 от "Деница Сачева е не в час":Мислиш ли , че Деница има свое лично мнение ? Нейното мнение е мнението на Бойко. Смее ли някой да каже , че мисли различно от нЕГО ??? Тя говори с неговите думи .
Коментиран от #60
18:52 22.01.2026
59 Стара мома
Коментиран от #67
18:52 22.01.2026
60 насила дарител
До коментар #58 от "Смях и Сеир":А на Бойко , ШИШИ ли му казва какво и как ? Май той наистина !
18:53 22.01.2026
61 Виж сега
До коментар #49 от "Безспорни факти":Омръзна ми с този "Турски поток" .Той е печеливш проект,за разлика от "Боташ".Тръмп е дал съгласие,иначе нямаше как да стане,а сега ,съседни страни не бедстват,благодарение на газа по БАЛКАНСКИ поток.И друго--какво лошо има ,че Желязков е отишъл като гост на Тръмп.Кирчо и Кокорчо душа даваха да присъстват някъде ОКОЛО Тръмп.Пък Желязков е представителен и не КЛЕВЕТИ България(за да се спират пари за развитие) ,а я ПРЕДСТАВЛЯВА.
18:53 22.01.2026
62 Хазарт
18:54 22.01.2026
63 Изстрадал болшевик
18:54 22.01.2026
64 Фактите са такива
Съмнения относно ефективността и легитимността на новия „Съвет за мир“, който не работи под чадъра на ООН, а под формата, предлагана от САЩ;
Страх от конфликт с общата европейска позиция по ликвидността на мирните усилия за конфликтите (като в Близкия изток и Украйна), които ЕС и много от неговите членове искат да водят през съществуващи международни структури;
Предишни спорни политически заявления от организаторите, които отблъскват някои европейски държави.
Това води до впечатлението, че има „бойкот“ — не толкова официално деклариран, колкото систематичен отказ да бъдат представени европейски лидери на въпросното събитие.
18:54 22.01.2026
65 Възмутен
Унгарският премиер Виктор Орбан е част от малка група европейски лидери, които са по‑близки политически и дипломатически до позициите на Доналд Тръмп и по‑прагматично/индивидуално подходиха към поканата.
Росен Желязков от България, макар и премиер в оставка, реши да присъства сам, вероятно като отделна национална инициатива, а не като представители на ЕС, въпреки че събитие се интерпретира като международно значимо.
Тук няма официално съобщение, че ЕС формално бойкотира, но фактът, че голяма част от държавите не изпратиха лидери, ясно показва, че инициативата не е възприета като общоевропейска и много държави предпочетоха да останат извън нея.
18:55 22.01.2026
66 Отврат
18:55 22.01.2026
67 Лелее
До коментар #59 от "Стара мома":Кошмар някакъв" Къде го чукаш,къде се пука" ПИШИ ПО ТЕМАТА,БЕ !
18:56 22.01.2026
68 Политическо фиаско
18:57 22.01.2026
69 Троянските коне Желязков и Орбан
18:59 22.01.2026
70 Ирония
19:00 22.01.2026
71 РЕПТИЛ
19:02 22.01.2026
72 Хората
До коментар #48 от "Забележете!!!":Хората нямат угаждане.Един път Орбан как имал мнение,друг път защо имал мнение. Един път защо се снишаваме да отмине бурята,друг път защо участваме.Ами можем участваме,поканени сме не от кого да е,участваме.
19:06 22.01.2026
73 Интересно....
Коментиран от #74
19:08 22.01.2026
74 крадец е желязко
До коментар #73 от "Интересно....":но добре направи дето отиде да подпише едно хубаво нещо поне да го запомним
19:09 22.01.2026
75 Въртиопашка
Ама кои сте вие и ние…
19:13 22.01.2026