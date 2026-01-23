Новини
България »
Посолството на САЩ в София: "Добре дошла на борда, България!"

23 Януари, 2026 05:11, обновена 23 Януари, 2026 04:13 536 11

Американските дипломати у нас поздравиха страната ни за присъединяването към Съвета за мир

Посолството на САЩ в София: "Добре дошла на борда, България!" - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

"Добре дошла на борда, България" - се казва в публикацията - "Заедно ще работим за укрепването на мира в света".

"Приветстваме присъединяването на България към Съвета за мир, заедно със Съединените щати и още над 20 други държави, обединени под ръководството на председателя на Съвета президента Доналд Тръмп. Отдаваме признания и на външния министър (2010 - 2013) Николай Младенов за важната му роля като върховен представител на Съвета за Газа", пишат още от посолството.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Развийш ли

    1 9 Отговор
    Винаги с Америка Така или иначе ние сме си в Европа и спазваме правилата

    04:20 23.01.2026

  • 2 Правилно

    1 9 Отговор
    Добре е!

    04:21 23.01.2026

  • 3 Историк

    2 8 Отговор
    Радев е огромна опасност за геополитическата ориентация на България към сатрапа Путин още от самото начало, защото е избор на ген.Решетников, близкия на Путин стратег. КГБ плановете за държане на България в клещите на Кремъл са ясни от 80 г. Борисов построи експресно на Путин балканския поток като подарък, за да започне войната срещу Украйна, Радев сключи договора Боташ,който заглави енергийно и финансово страната, Пеевски е на отчет на Кремъл, ПП-ДБ са творение на Радев, което излъга умело хората за промяната, а извършиха подмяната и отказаха хората от протести и гласуване. Точно с появата им се появи Възраждане съвсем неслучайно, за да провежда активна просъветска противоконституционна политика на хаос и разделение на обществото, заедно с чалгарите от ИТН. Изобщо положението е много тежко и защото няма сериозна обединена опозиция. Тръмп вече съвсем ясно е агент Краснов и диктаторите настъпват в света, предстоят тежки насилнически времена. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #8

    04:21 23.01.2026

  • 4 Позор от зор

    9 2 Отговор
    Всичкото това слагане пред Тръмп е за изваждането на прасчока от магнитски.

    04:23 23.01.2026

  • 5 Георгиев

    9 0 Отговор
    Вижте каква пародийна снимка:
    Младенов, след дълъг престой под карантина - не знам защо, беше изваден и пратен за ползване - зер и той семейство храни. Водопада си търси аванта и високоплатена работа. И се натиска навсякъде, където види открехната врата. Антибългаринът Георг, по известни причини министър, присъства протоколно. Той за друго не става. Е, на снимката липсва Боко - считаш се за приятел на Тръмп, но без ответни потвърждение. Всичко е за пари, колеги.

    04:26 23.01.2026

  • 6 НаСирски

    9 0 Отговор
    Тия тримата плужеци на снимката ги искам на фронта.

    04:28 23.01.2026

  • 7 Тоя излишък

    8 0 Отговор
    Целувачът Георг с какво се е закичил допълнително? Бадж с името и фигуративната си длъжност, че да не го объркат с портиер ли?

    04:28 23.01.2026

  • 8 Маринов

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Историк":

    Истинско е само последното ти изречение. Всичко останало е компилация от предположения, грешни изводи, чул недочул, и високо самомнение. А всъщност е фалш, както и псевдонимът ти. Намери си по полезни занимания в късна доба. Политиканстването не ти е правилната дейност.
    Спокойна нощ!

    04:34 23.01.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Соросоидите ще ядат тояга.

    04:41 23.01.2026

  • 10 сто и десет

    1 0 Отговор
    Ами защо не?Наравно с Унгария,Албания,Косово и България да влезе в Съвета за мир.Там ни е мястото.Сред утайките на Европа.Сред измениците.Мда а а а.Тъй сме ний.Тъй живеем,тъй си мрем.От люлката направо в теглото....Елате ни вижте.

    04:43 23.01.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Соросоидите вият като разгонени кучки на месечина.

    04:44 23.01.2026

