Посолството на САЩ в София: "Добре дошла на борда, България!"

"Добре дошла на борда, България" - се казва в публикацията - "Заедно ще работим за укрепването на мира в света".
"Приветстваме присъединяването на България към Съвета за мир, заедно със Съединените щати и още над 20 други държави, обединени под ръководството на председателя на Съвета президента Доналд Тръмп. Отдаваме признания и на външния министър (2010 - 2013) Николай Младенов за важната му роля като върховен представител на Съвета за Газа", пишат още от посолството.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Развийш ли
04:20 23.01.2026
2 Правилно
04:21 23.01.2026
3 Историк
Коментиран от #8
04:21 23.01.2026
4 Позор от зор
04:23 23.01.2026
5 Георгиев
Младенов, след дълъг престой под карантина - не знам защо, беше изваден и пратен за ползване - зер и той семейство храни. Водопада си търси аванта и високоплатена работа. И се натиска навсякъде, където види открехната врата. Антибългаринът Георг, по известни причини министър, присъства протоколно. Той за друго не става. Е, на снимката липсва Боко - считаш се за приятел на Тръмп, но без ответни потвърждение. Всичко е за пари, колеги.
04:26 23.01.2026
6 НаСирски
04:28 23.01.2026
7 Тоя излишък
04:28 23.01.2026
8 Маринов
До коментар #3 от "Историк":Истинско е само последното ти изречение. Всичко останало е компилация от предположения, грешни изводи, чул недочул, и високо самомнение. А всъщност е фалш, както и псевдонимът ти. Намери си по полезни занимания в късна доба. Политиканстването не ти е правилната дейност.
Спокойна нощ!
04:34 23.01.2026
9 Данко Харсъзина
04:41 23.01.2026
10 сто и десет
04:43 23.01.2026
11 Данко Харсъзина
04:44 23.01.2026