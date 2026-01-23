Посолството на САЩ в София: "Добре дошла на борда, България!"

"Добре дошла на борда, България" - се казва в публикацията - "Заедно ще работим за укрепването на мира в света".

"Приветстваме присъединяването на България към Съвета за мир, заедно със Съединените щати и още над 20 други държави, обединени под ръководството на председателя на Съвета президента Доналд Тръмп. Отдаваме признания и на външния министър (2010 - 2013) Николай Младенов за важната му роля като върховен представител на Съвета за Газа", пишат още от посолството.