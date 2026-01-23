Новини
Илияна Йотова е първата жена президент на България

Илияна Йотова е първата жена президент на България

23 Януари, 2026

Конституционният съд прие оставката на Румен Радев

Илияна Йотова е първата жена президент на България - 1
Мария Атанасова

Конституционният съд прие оставката на президента Румен Радев. Докладчик по делото беше председателят на съда Павлина Панова. Така, на практика, България вече има нов президент - Илияна Йотова.

Конституционният съд реши, че пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев се прекратяват предсрочно с установяването на подадената от него оставка. Решението влиза в сила от днес, 23.01.2026 г. и е взето единодушно. В заседанието участваха 12 конституционни съдии, гласи съобщението на КС.

Задачата на съда беше само да установи, че оставката на държавния глава е негово лично волеизявление, а не е направено под натиск. Тъй като не става дума за процедурата по импийчмънт, няма нужда президенът да се явява на изслушване в съда, нито да се провежда разследване.

Правомощията на Радев ще бъдат прехвърлени на вицепрезидента Илияна Йотова, която автоматично ще встъпи в длъжност като държавен глава. Според Конституционния съд няма да се налага повторно да полага клетва пред Народното събрание, тъй като го е направила през 2021 г.

А след решението на Конституционния съд, в 16 часа днес Румен Радев ще излезе от президентската институция. Той ще бъде изпратен на парадния вход от Йотова.

Припомняме, че Румен Радев направи обръщение към българския народ на 19 януари, в което обяви, че подава оставка, която ще бъде депозирана в Конституционния съд на следващия ден, което е прецедент в историята на България.

През парадния вход на Президентството двамата ще излязат от сградата. Пред нея Йотова ще изпрати Румен Радев. А в социалните мрежи вече има инициативи за неговото изпращане. Очакванията са съвсем скоро той да обяви свой политически проект, с който да участва на предсрочните избори.

Румен Радев е български генерал-майор от Военновъздушните сили. Стига до поста командващ ВВС.

На проведените през ноември 2016 г. избори е избран за президент на Република България. Полага клетва пред Народното събрание на 19 януари 2017 г., а на 22 януари 2017 г. встъпва в длъжност за петгодишен мандат, заедно с Илияна Йотова като вицепрезидент.

През ноември 2021-ва те печелят отново изборите на балотаж и започват втори мандат. Радев е първият президент в демократичната история на страната, който е подал оставка.

А сега техният втори мандат ще бъде довършен само от Илияна Йотова, която ще бъде освен президент и първата жена върховен главнокомандващ на въоръжените ни сили. Тя няма да има свой заместник.

Публичният образ на Илияна Йотова започва в ролята на журналист. След това тя става част от партийните структури на БСП. Именно там започва да гради партийната си кариера. На "Позитано" е до 2016 година. Става депутат, след това и евродепутат. През последните 9 години е вицепрезидент на България.


  • 1 Дедовия

    16 14 Отговор
    Каунчо вече официално е господин "никой".

    Коментиран от #12, #21

    13:48 23.01.2026

  • 2 Плешо

    8 6 Отговор
    и Рошко

    Коментиран от #26

    13:48 23.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    11 10 Отговор
    Мисирката че съсипе държавицата.

    13:48 23.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    12 11 Отговор
    Боташа ще го погнат прокурорите.

    13:49 23.01.2026

  • 5 Желю Желев

    14 10 Отговор
    Свалихме Радев, ура!

    Е ся обаче като се яви на изборите ще ни разкаже играта. Трябва нещо да фалшифицираме, печатници, флаши, бюлетини, малоумни в избирателните комисии. Направете нещооооо!

    13:49 23.01.2026

  • 6 Е сега

    13 8 Отговор
    ще си отпътува по света , не че е спирала до сега , де ! Ганьо гърби и плаща !

    13:50 23.01.2026

  • 7 Стига бе

    8 1 Отговор
    Не лъжете, малката пастирка беше.

    Коментиран от #13

    13:50 23.01.2026

  • 8 Стар Варс

    9 5 Отговор
    Тзи беше хубавица на младини. Водеше новините. Обаче някакъв селянин уби баща й, който беше някакъв селски кмет. И тя се съсипа жената външно даже.

    И познайте кой ще спечели следващите президентски избори - Йотова, хахаха

    Коментиран от #16

    13:51 23.01.2026

  • 9 В политиката

    9 4 Отговор
    една читава жена няма , със свещ ли за ги търсили такива безполезни на държавата и на българския народ ?

    13:52 23.01.2026

  • 10 Сила

    7 2 Отговор
    И "Рицар тамплиер за 2023 " ....!!!???!!! Потърсете в нета това "мероприятие " , кич , фалш от Али Експрес , провинциален "снобизъм " , шизофренично" дефиле " на хора с тежки метални проблеми и тържество на соц милиционери с чин от старшина до сержант !!! Не мога да повярвам , че след такова падение тази клета женица ще бъде президент на Република България ....!!!???!!!

    13:52 23.01.2026

  • 11 Рая на Буци и Делян:

    6 4 Отговор
    - Сега кой ще е вицепрезидент?

    Коментиран от #15, #20

    13:53 23.01.2026

  • 12 Да ама

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дедовия":

    Връските си ги има и заплатата му е доживотна.

    А ти кой си ?

    13:54 23.01.2026

  • 13 Не малка

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Стига бе":

    Ирландска пастирка е Плевнята. А Цец Цач беше в ролята на Магарето срещу Радев

    13:55 23.01.2026

  • 14 Хасковски каунь

    4 1 Отговор
    Напред Градски!

    13:57 23.01.2026

  • 15 УСА боклук

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Рая на Буци и Делян:":

    ЛУНА

    13:58 23.01.2026

  • 16 Този ,

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Стар Варс":

    който го уби във влака с нож мисля , бил го направил , защото чрез фалшификации , като кмет , му отнел не малко наследствени имоти.

    13:59 23.01.2026

  • 17 Оракула от Делфи

    5 2 Отговор
    "Женски" ... късмет , но не за" Деса" !!!
    Покрай оставката на Пилота-"Камикадзе" , Парашута се отвори , и тази
    "БСП"- дремлюга,, без дори да си помръдне задните части!!!!
    - Очакваме новите назначения в Президентството да започнат
    веднага?

    Коментиран от #28

    13:59 23.01.2026

  • 18 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    1 2 Отговор
    И КО НИ ИНТЕРЕСУВА
    А ЗОЩО НЕ ПИШЕТЕ ЧЕ
    ПИСАТЕЛЯ ПСИХИАТЪР И АЛКОХОЛЮБИТЕЛ
    Е ПОЧИНАЛ.....

    Коментиран от #30

    14:00 23.01.2026

  • 19 Хайде сега

    1 1 Отговор
    ПДПБ да поиска сваляне на охраната на Радев!

    14:01 23.01.2026

  • 20 хаххаа Яко

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Рая на Буци и Делян:":

    Вице ще е Шиши Дебелян Пеевски.

    Макар ментално, умствено и душевно вице е Кокорчо. Той управлява още България в мозъка си. Обаче не върви да е вице на жена - злепоставя половия му проблем и няма как да му начеше хралупата добре тази Йотова. Затова си стои в ПеПеДеБе още. Иначе си се чувства ВИЦЕ.

    14:01 23.01.2026

  • 21 простака винаги лесно се познава

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дедовия":

    той умее само да обижда по-интелигентните и по-умни хора от него …

    14:01 23.01.2026

  • 22 Жалко!

    3 0 Отговор
    Умен човек е Румен Радев, за сметка на простата и крадлива герберска Тиква Борисов, който беше срам за всеки честен и почтен човек.

    Коментиран от #31

    14:01 23.01.2026

  • 23 каунь

    2 0 Отговор
    успех на двамата. Кюпеците да си джавкат тяхно право е

    14:02 23.01.2026

  • 24 Софийски селянин,

    4 1 Отговор
    Бравос,да благодари на бате си Румен че една посредствена журналистка става президент..
    Въпреки че е дърта трътлеста и късокрака...

    Коментиран от #36

    14:02 23.01.2026

  • 25 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    2 0 Отговор
    НЕ Е ВЯРНО!
    ПЪРВАТА ЖЕНА БЕШЕ РОСИ ПЛЕВНЕЛИЕВ-А..

    14:02 23.01.2026

  • 26 Ще разрови пеевско-герберското блато

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Плешо":

    Умен човек е Румен Радев, за сметка на простата и крадлива герберска Тиква Борисов, който беше срам за всеки честен и почтен човек.

    14:03 23.01.2026

  • 27 Детето попита

    2 1 Отговор
    Мамо вярно ли е че вече няма ГЕРБ?

    14:03 23.01.2026

  • 28 Абе мотика жълтопавжна

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Оракула от Делфи":

    Гледай си некъпани и нискочели ДС отрочета и не се изхвърляй като чeкия на мокър пясък по всяка една тема, в което си некомпетентен.

    14:03 23.01.2026

  • 29 Трол

    1 0 Отговор
    Здраве желаем, г-жо Президент!

    14:03 23.01.2026

  • 30 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":

    ИЗВИНЕТЕ...ПО НАДОЛУ НАМЕРИХ СТАТИЯТА

    14:03 23.01.2026

  • 31 И да продължа

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Жалко!":

    като теб хаха

    Коментиран от #37

    14:04 23.01.2026

  • 32 ДългоИме

    1 0 Отговор
    Аиде, хаирлия да ни е - жените винаги знаят как да подредят една "къща"(президентската). Дано сме късметлии и с рдовен нейн мандат!

    14:04 23.01.2026

  • 33 БОЖЕ, ПАЗИ БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    Опази ни от тези недоразумения.
    Дай ни сила да ги преживеем

    14:04 23.01.2026

  • 34 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    В 16 часа пред президентството ще изпращаме президента Радев.

    14:04 23.01.2026

  • 35 Просто човек

    0 0 Отговор
    П.о.з.о.р!

    14:06 23.01.2026

  • 36 Алекс

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Софийски селянин,":

    А има и по дърта от нея президента на северна македония дребната бабичка вещица която е много злобна женица..

    14:07 23.01.2026

  • 37 Ще те допълня

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "И да продължа":

    Преференцията за Тиквата Борисов и Пеевски е да си изберат обща килия и затвор.

    14:07 23.01.2026

  • 38 Пък

    0 0 Отговор
    Бацо е човека с най скъпо шкафче у света

    14:08 23.01.2026

