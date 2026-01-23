Илияна Йотова е първата жена президент на България

Конституционният съд прие оставката на президента Румен Радев. Докладчик по делото беше председателят на съда Павлина Панова. Така, на практика, България вече има нов президент - Илияна Йотова.

Конституционният съд реши, че пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев се прекратяват предсрочно с установяването на подадената от него оставка. Решението влиза в сила от днес, 23.01.2026 г. и е взето единодушно. В заседанието участваха 12 конституционни съдии, гласи съобщението на КС.

Задачата на съда беше само да установи, че оставката на държавния глава е негово лично волеизявление, а не е направено под натиск. Тъй като не става дума за процедурата по импийчмънт, няма нужда президенът да се явява на изслушване в съда, нито да се провежда разследване.

Правомощията на Радев ще бъдат прехвърлени на вицепрезидента Илияна Йотова, която автоматично ще встъпи в длъжност като държавен глава. Според Конституционния съд няма да се налага повторно да полага клетва пред Народното събрание, тъй като го е направила през 2021 г.

А след решението на Конституционния съд, в 16 часа днес Румен Радев ще излезе от президентската институция. Той ще бъде изпратен на парадния вход от Йотова.

Припомняме, че Румен Радев направи обръщение към българския народ на 19 януари, в което обяви, че подава оставка, която ще бъде депозирана в Конституционния съд на следващия ден, което е прецедент в историята на България.

През парадния вход на Президентството двамата ще излязат от сградата. Пред нея Йотова ще изпрати Румен Радев. А в социалните мрежи вече има инициативи за неговото изпращане. Очакванията са съвсем скоро той да обяви свой политически проект, с който да участва на предсрочните избори.

Румен Радев е български генерал-майор от Военновъздушните сили. Стига до поста командващ ВВС.

На проведените през ноември 2016 г. избори е избран за президент на Република България. Полага клетва пред Народното събрание на 19 януари 2017 г., а на 22 януари 2017 г. встъпва в длъжност за петгодишен мандат, заедно с Илияна Йотова като вицепрезидент.

През ноември 2021-ва те печелят отново изборите на балотаж и започват втори мандат. Радев е първият президент в демократичната история на страната, който е подал оставка.

А сега техният втори мандат ще бъде довършен само от Илияна Йотова, която ще бъде освен президент и първата жена върховен главнокомандващ на въоръжените ни сили. Тя няма да има свой заместник.

Публичният образ на Илияна Йотова започва в ролята на журналист. След това тя става част от партийните структури на БСП. Именно там започва да гради партийната си кариера. На "Позитано" е до 2016 година. Става депутат, след това и евродепутат. През последните 9 години е вицепрезидент на България.