Новаков иска авиокомпаниите да оставят родителите да стоят до децата без да плащат за това

23 Януари, 2026 17:58 580 12

В новия програмен период за България са предвидени над 22 млрд. евро за седем години, съобщи още евродепутатът

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

До края на годината е възможно да влязат в сила нови, по-широки права за пътниците във въздушния транспорт, след като Европейският парламент прие на второ четене законодателните промени. Предстоят преговори с Европейския съвет, в които ще участва и българският евродепутат Андрей Новаков, група на ЕНП.

"Би трябвало още в рамките на тази година окончателно или да се откажем от този законопроект, или да го направим и да го приложим на практика", заяви Новаков.

Целта е по-добра защита на пътниците – запазване на прага за закъснение от три часа, гарантирани грижи при отменени полети, ясни правила за ръчния багаж и право родителите да пътуват до децата си без допълнително заплащане.

"Искам да има правило, което задължава авиокомпаниите да оставят родителите да стоят до децата без да плащат за това. Това е ненормално", категоричен е Новаков. "Има авиокомпании, които печелят милиарди само от това, че куфарът е излязъл с 3 сантиметра от рамката. Това не струва 75 евро", допълни той.

Според него има риск част от държавите членки да защитят интересите на авиокомпаниите за сметка на пътниците.

"Капаните са в различията, които имаме с Европейския съвет. Държавите членки, изненадващо за мен, предпочитат да защитават повече позицията на авиокомпаниите и по-малко на пътниците", коментира евродепутатът.

В новия програмен период за България са предвидени над 22 млрд. евро за седем години, съобщи още евродепутатът в коментар на бъдещата регионална политика на ЕС.

Новият подход предвижда обединяване на различни европейски фондове в национални планове с цел по-малко бюрокрация и по-ефективно усвояване на средствата.

"Сега в тези планове всичко се обединява в едно. Държавата подава един план и казва какво ще прави за земеделие, пътища, енергийна ефективност и уязвимите групи. Целта е да се улесни и модернизира подходът, защото много хора казват: не искаме да се занимаваме с европейски проекти заради бюрокрацията", обясни евродепутатът.

Новаков предупреди, че забавянето при изготвянето на тези планове може да доведе до загуба на средства, и призова за активна работа от страна на българските институции, за да може страната да се възползва максимално от предвиденото европейско финансиране.


  • 1 брадат бръмбар

    4 0 Отговор
    призова за активна работа от страна на българските институции
    да разобличават общ поръчкари и чекмеджари
    да отнемат заграбеното им
    и доживотни присъдъи като в китай и другаде за корупция

    18:03 23.01.2026

  • 2 Факт

    7 0 Отговор
    Всички гербави крадци станаха милионери от депутатстването си. Прoсти, крадливи и корумпирани.

    18:04 23.01.2026

  • 3 Абе Новаков

    6 0 Отговор
    Що не си пиеш и ти лекарствата? Аре стига с вашите тъпотии. Квото трябва го прави

    18:04 23.01.2026

  • 4 И тоя слуга

    5 0 Отговор
    на народа се е заел с "важни дела в полза на хората".
    Всичката Мара втасала, само това е кусура

    18:07 23.01.2026

  • 5 Гербер

    1 3 Отговор
    Това е Андрей, наше момче, възпитаник на Бойко Борисов - най-големия държавник в новата история на България! Ще гласувам за него до смърт!

    18:08 23.01.2026

  • 6 Депутате

    1 0 Отговор
    Ти да не си мислил, че корупция има само в родния парламент?

    18:12 23.01.2026

  • 7 масово налазиха брадати геюви

    3 0 Отговор
    това на снимката е един вид кончита вурст

    18:14 23.01.2026

  • 8 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Лицето Новаков приказва колкото да не зАспи.

    18:22 23.01.2026

  • 9 Безполезници

    3 0 Отговор
    Паразити. Само кви глупости са му в кратуната на тоя. Не го знам от коя партия е но всички са все смет

    18:33 23.01.2026

  • 10 Въобще даже

    1 1 Отговор
    Не трябва да има подобно нещо "европейски проекти" в този им вид ! Цялата система е бутафорна

    18:36 23.01.2026

  • 11 хмммм

    2 0 Отговор
    Новачков, с ккаква по-тъпа идея ще излезеш?

    18:36 23.01.2026

  • 12 Мда

    0 0 Отговор
    Добра идея, макар че обикновено хората си разменят местата без проблем !

    18:43 23.01.2026

