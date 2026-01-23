Проф. Здравко Попов: Проектът на Радев за нова Конституция е готов

Проектът на президента Румен Радев за нова Конституция е напълно готов и стои „някъде“, чакайки да бъде включен в обсъждане и евентуална легализация. Това обяви дипломатът и президент на Института за публична политика проф. Здравко Попов в предаването "Денят на живо“ по NOVA NEWS.
По думите му проф. Емилия Друмева, която е участвала в изготвянето на документа, е потвърдила, че проектът е завършен. Проф. Попов смята, че е дошло време за смяна на модела на управление, като очаква президентът да артикулира своята политическа програма върху по-патриотична и консервативна платформа.
Дипломатът припомни, че е очаквал този ход от страна на Радев още през 2020 г., когато той се включи в гражданските протести. Според него тогава президентът не е напуснал „Дондуков“ 2 поради няколко причини – подготовката за втори мандат, нуждата от натрупване на опит и наличието на политически партньори в лицето на "Продължаваме Промяната-Демократична България", които чрез подкрепата си за него са легитимирали собственото си участие в политиката.
Проф. Попов коментира и решението на премиера в оставка Росен Желязков да подпише хартата на „Съвета за мир“, докато Румен Радев отказа поканата на Доналд Тръмп. Дипломатът предположи, че Радев е отказал, тъй като поканата е била в качеството му на държавен глава, а той вече е взел решение да напусне този пост и е искал да избегне двусмисленост.
„Съветът за мир е елитен клуб, чиято цел е преформатирането на световния ред и изграждането на нова сигурност. Доналд Тръмп има амбицията да бъде световен лидер и да създава нови органи на международния живот, като например формат „G5“, в който да влязат Китай, Индия, Русия и САЩ“, посочи Попов.
Според проф. Попов инициативата на Тръмп поставя Европейския съюз в сложна ситуация. Той очерта сблъсък между две платформи: „политическия реализъм“ на Тръмп, ориентиран към интереси и експанзия, и „политическия идеализъм“ на Европа, почиващ на принципи и ценности от времето на Студената война.
„В този съвет влизат страни преобладаващо с нелиберални и антилиберални режими, като например Беларус. Затова за лидери като Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен е трудно да приемат този модел“, обясни дипломатът.
Проф. Попов подчерта, че за България става все по-опасно да се опитва да „седи на два стола“. „Трудно е да седиш на два стола, когато те вече не са един до друг, а са раздалечени на голямо разстояние в стаята“, заключи той.
С фашистите от ппдб или с турците на Меди ще влезе в надпреварата?
Покани ли те в партията? Щото и мен ме покани. Каза че всички будали ще покани. Почувствах се горд като дърта паарантия. Ти?
Тц тц. Краставите магарета се поддържат.
Ти до толкова ли преброи? Повече бяха.
Виж кои искат да са вътрешен министър или Демержиев или Рашков и двамата са серт та е огън бате.
Тандемът Борисов Пеевски е задъжително да бъде окован с вериги и белезници.
Даже с 260 стола, каза шефа. И Крим и Варна руски. Да изпълним вековната мечта на Костадин.
За НАТО ли е, не е ли?
За референдуми ли е, не е ли?
За референдуми ли е, не е ли?
Тази му двойственост и липса на ясна позиция,
лично мен ме отказва от гласуване.
лично мен ме отказва от гласуване.
След НАП, КАТ, Паспортни, вече и Грао не приема Кеш.
Държавни институции отказват Кеш, ако това не е Диктатура, не знам кое е?
Държавни институции отказват Кеш, ако това не е Диктатура, не знам кое е?
Докато не изчистят мъртвите души, купен бюджетен вот на държавно ниво увеличение заплати със 105% от 2020 до 2026 г., не премахнат етнически и корпоративен вот.
От мен Блатото БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ИТН, ПП глас няма да видят.
Засега само Клисаров и Пряка Демокрация привличат вниманието ми.
Радев е прекалено хлъзтав и неопределен.
Радев е прекалено хлъзтав и неопределен.
Когато Радев трябваше да поведе народът не го направи.
Срещу Конституцията на Ристьо, обслужваща блатото.
За Референдум Лев и право Кеш.
За Референдум Лев и право Кеш.
КГБ - винаги са с далечен прицел,от който няма отърване. Трагедията на България е, че 80 г.продажниците на Кремъл държат здраво властта,парите и контрола. Беше ясно,че няма как човек на стратега на Путин ген. Решетников- Румен Радев, да го е грижа за България. Интересите на Кремъл винаги са били срещу България. Появата на ПП-ДБ също е част от зловещия сценарий, който постигна целта си- разочарова демократично настроената част от обществото,с което затвърди ДС-КГБ мафията и статуквото стана непоклатимо. Сега вече съвсем ясно диктатурата ще стане форма на управление чрез президентска република. Много жалко, че 35 години не стигнаха, както и 45 години преди или общо 80 години не стигнаха за поумняване и потъмняване на народа. Официално задкулисно и подло същите предатели вкараха държавата ни в клуба на световните терористи. Сега да видим какво следва, след като съдбата на света е в ръцете на двама безконтролни и всевластни злодеи, за които човешкият живот няма никаква стойност. Само цивилизования свят може да се пребори с варварите.
А на сутринта ще се събудиш в така лелеяния социализъм и НРБ. Границите затворени, магазините празни, фабриките национализирани, а на вратата ще ти почука шпицкомандата на Радев.
А скачахте ли? С два пръста и юмручета във въздуха. Кой не скача е фашист. Хляб и зрелища. Скоро само зрелища.
Радев е всичко друго, но не и русофил. Явно и ти си от имиджмейкърите.
След като връчи мандат на турците и още си го обичкате какво има да говорим.
Нима не стоя в поза Виноват докато Гундяев му набиваше канчето директно пред подчинените му в президентството? нима Крим не е руски, а? Много бързо ги забравяте тези неща.
затова скачахме! да видим шефовете ти от сивнарника заключени доживот в дрънголника!
Няма лошо тия Радеви столове да си седят засега в НС,но след Изборите почти всички ще бъдат преместени във Фоайето и Коридорите щото ГЕРБ и НН са се заканили да опъват Пейки в Пленарна зала и им трябва мястото.
28 Едно утро ще се събудиш
Народе????
Народе????
Мечтата на роба, когато го освободят е да притежава роби.
29 Ха дано, ама надали
1000 пъти по-добре затворените граници на НРБ, пред концлагера на ЕС и урсулите със затворитените лични банкови сметки!
31 Ген. Решетников
България да се върне в България, Русия в Русия и тогава двете страни ще бъдат по-близки и от съветско време, казва бившият разузнавач и шеф на Руския институт за стратегически изследвания в разговор по „Свободна зона” на ТВ+
Интервю на Георги Коритаров
Решетников: Доколко искрено говори г-н Радев, трябва да видим сега. Сега той ще стане президент. Но, ако той говори, значи това е потребно, това трябва за народа, това трябва за настроенията. Той отговаря на настроенията, затова говори за тези неща. Може би е искрено. Аз се надявам, че е искрено. Не зная.
34 Радев е Соросоиден Проект
Както и последните му специализации в САЩ.
Както и последните му специализации в САЩ.
наистина ли си мислиш че като се скриеш зад моя ник Никой няма да те разпознае що за Стока си?Интересно когато са ви раждали майките ви дали са подозирали какви Подли същества без Чест и Достойнство ще отгледат...
