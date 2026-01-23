Новини
Проф. Здравко Попов: Проектът на Радев за нова Конституция е готов

Проф. Здравко Попов: Проектът на Радев за нова Конституция е готов

23 Януари, 2026 18:58 1 361 37

  • проф. здравко попов-
  • румен радев-
  • конституция

Според дипломата проектът чака подходящия момент за „политическо земетресение“

Проф. Здравко Попов: Проектът на Радев за нова Конституция е готов - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проектът на президента Румен Радев за нова Конституция е напълно готов и стои „някъде“, чакайки да бъде включен в обсъждане и евентуална легализация. Това обяви дипломатът и президент на Института за публична политика проф. Здравко Попов в предаването "Денят на живо“ по NOVA NEWS.

По думите му проф. Емилия Друмева, която е участвала в изготвянето на документа, е потвърдила, че проектът е завършен. Проф. Попов смята, че е дошло време за смяна на модела на управление, като очаква президентът да артикулира своята политическа програма върху по-патриотична и консервативна платформа.

Дипломатът припомни, че е очаквал този ход от страна на Радев още през 2020 г., когато той се включи в гражданските протести. Според него тогава президентът не е напуснал „Дондуков“ 2 поради няколко причини – подготовката за втори мандат, нуждата от натрупване на опит и наличието на политически партньори в лицето на "Продължаваме Промяната-Демократична България", които чрез подкрепата си за него са легитимирали собственото си участие в политиката.

Проф. Попов коментира и решението на премиера в оставка Росен Желязков да подпише хартата на „Съвета за мир“, докато Румен Радев отказа поканата на Доналд Тръмп. Дипломатът предположи, че Радев е отказал, тъй като поканата е била в качеството му на държавен глава, а той вече е взел решение да напусне този пост и е искал да избегне двусмисленост.

„Съветът за мир е елитен клуб, чиято цел е преформатирането на световния ред и изграждането на нова сигурност. Доналд Тръмп има амбицията да бъде световен лидер и да създава нови органи на международния живот, като например формат „G5“, в който да влязат Китай, Индия, Русия и САЩ“, посочи Попов.

Според проф. Попов инициативата на Тръмп поставя Европейския съюз в сложна ситуация. Той очерта сблъсък между две платформи: „политическия реализъм“ на Тръмп, ориентиран към интереси и експанзия, и „политическия идеализъм“ на Европа, почиващ на принципи и ценности от времето на Студената война.

„В този съвет влизат страни преобладаващо с нелиберални и антилиберални режими, като например Беларус. Затова за лидери като Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен е трудно да приемат този модел“, обясни дипломатът.

Проф. Попов подчерта, че за България става все по-опасно да се опитва да „седи на два стола“. „Трудно е да седиш на два стола, когато те вече не са един до друг, а са раздалечени на голямо разстояние в стаята“, заключи той.


  • 1 Гостъ

    9 1 Отговор
    И ша искат да закючат Пеивски. Може и Бойко. Като ено време ка си го зеа ка си е у кревату.

    Коментиран от #6, #10

    19:01 23.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 16 Отговор
    Днес се здрависах с Радев и му пожелах успех на изборите.Имаше 100 000 човека пред президентството.

    Коментиран от #4, #5, #7, #23

    19:01 23.01.2026

  • 3 Сачева, свинята

    15 2 Отговор
    Аз със моя задник мога да седя и на двата стола независимо колко са далече един от друг.

    19:02 23.01.2026

  • 4 оня с питон.я

    3 11 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    С фашистите от ппдб или с турците на Меди ще влезе в надпреварата?

    19:03 23.01.2026

  • 5 Любопитен

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Покани ли те в партията? Щото и мен ме покани. Каза че всички будали ще покани. Почувствах се горд като дърта паарантия. Ти?

    19:04 23.01.2026

  • 6 Мунчо

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Гостъ":

    Тц тц. Краставите магарета се поддържат.

    Коментиран от #9

    19:04 23.01.2026

  • 7 Ни думай Ва

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти до толкова ли преброи? Повече бяха.

    19:05 23.01.2026

  • 8 Мдаа

    6 3 Отговор
    Той си каза, че трябва нов обществен договор.

    19:06 23.01.2026

  • 9 Гость

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мунчо":

    Виж кои искат да са вътрешен министър или Демержиев или Рашков и двамата са серт та е огън бате.

    19:07 23.01.2026

  • 10 Така е!

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гостъ":

    Тандемът Борисов Пеевски е задъжително да бъде окован с вериги и белезници.

    19:08 23.01.2026

  • 11 Дедо

    9 9 Отговор
    Румбата е със 125 стола в парламента. Гаранция. Може и повече.

    Коментиран от #14, #26

    19:11 23.01.2026

  • 12 евалата чалгопитеци

    5 3 Отговор
    За това ли скачахте по площадите? Сега свежичко ли ви е? Преяждате ли с кюфтета на депутатски цени?

    Коментиран от #24

    19:13 23.01.2026

  • 13 Хе!

    5 4 Отговор
    Хе! Солопон Паси пък разви друга теория, дори грубо се скара на Цанка Ризова! А теорията му е, че света се променя и в такава обстановка България няма лошо да използва ситуацията да суче от две крави! С Тръмп атлантик, с Брюксел европеец, с другите азиатец, африканец, папуас, колкото повече крави, повече сучене!

    19:14 23.01.2026

  • 14 даже

    6 6 Отговор

    До коментар #11 от "Дедо":

    Даже с 260 стола, каза шефа. И Крим и Варна руски. Да изпълним вековната мечта на Костадин.

    19:15 23.01.2026

  • 15 Радев за Лев ли е?

    5 3 Отговор
    За Юро ли е? За лЪв ли е?
    За НАТО ли е, не е ли?
    За референдуми ли е, не е ли?
    Ще вкара ли в Конституцията правото на Кеш, няма ли да го вкара?
    Тази му двойственост и липса на ясна позиция,
    лично мен ме отказва от гласуване.
    След Юрошита, и ци.ф.ровата дик.татура нищо не е в състояние да ме накара да гласувам.
    След НАП, КАТ, Паспортни, вече и Грао не приема Кеш.
    Държавни институции отказват Кеш, ако това не е Диктатура, не знам кое е?
    За разлика от Авсрия, Дания, Унгария, Словения, Словакия, Франция, на път е Швейцария под една или друга форма заразили право Кеш.
    Докато не изчистят мъртвите души, купен бюджетен вот на държавно ниво увеличение заплати със 105% от 2020 до 2026 г., не премахнат етнически и корпоративен вот.
    От мен Блатото БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ИТН, ПП глас няма да видят.
    Засега само Клисаров и Пряка Демокрация привличат вниманието ми.
    Радев е прекалено хлъзтав и неопределен.
    Нещо широко прокламирано по медиите е фалшиво, проект на нечие задкулисие.
    Когато Радев трябваше да поведе народът не го направи.
    Срещу Конституцията на Ристьо, обслужваща блатото.
    За Референдум Лев и право Кеш.

    Коментиран от #18

    19:16 23.01.2026

  • 16 Историк

    6 4 Отговор
    Това е опасното на стратегиите на
    КГБ - винаги са с далечен прицел,от който няма отърване. Трагедията на България е, че 80 г.продажниците на Кремъл държат здраво властта,парите и контрола. Беше ясно,че няма как човек на стратега на Путин ген. Решетников- Румен Радев, да го е грижа за България. Интересите на Кремъл винаги са били срещу България. Появата на ПП-ДБ също е част от зловещия сценарий, който постигна целта си- разочарова демократично настроената част от обществото,с което затвърди ДС-КГБ мафията и статуквото стана непоклатимо. Сега вече съвсем ясно диктатурата ще стане форма на управление чрез президентска република. Много жалко, че 35 години не стигнаха, както и 45 години преди или общо 80 години не стигнаха за поумняване и потъмняване на народа. Официално задкулисно и подло същите предатели вкараха държавата ни в клуба на световните терористи. Сега да видим какво следва, след като съдбата на света е в ръцете на двама безконтролни и всевластни злодеи, за които човешкият живот няма никаква стойност. Само цивилизования свят може да се пребори с варварите.

    Коментиран от #20

    19:22 23.01.2026

  • 17 Домашен любимец

    3 8 Отговор
    Видяхте ли как бе изпратен президента Радев?! Хората плачеха и му се радваха, 150 хилядно множество, поздравяваха го, снимаха се, полицайките също се снимаха с него, вместо да го охраняват, нямаше от кого! Йотова бе прекрасна, гвардейците припадаха един след друг! Само Началника на почетния караул запази самообладание, но сабята му видимо вибрираше от вълнение!

    Коментиран от #19, #21

    19:22 23.01.2026

  • 18 една вечер ще си легнеш

    6 6 Отговор

    До коментар #15 от "Радев за Лев ли е?":

    А на сутринта ще се събудиш в така лелеяния социализъм и НРБ. Границите затворени, магазините празни, фабриките национализирани, а на вратата ще ти почука шпицкомандата на Радев.

    Коментиран от #29

    19:23 23.01.2026

  • 19 оня с питон.я

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Домашен любимец":

    А скачахте ли? С два пръста и юмручета във въздуха. Кой не скача е фашист. Хляб и зрелища. Скоро само зрелища.

    19:26 23.01.2026

  • 20 оня с питон.я

    6 6 Отговор

    До коментар #16 от "Историк":

    Радев е всичко друго, но не и русофил. Явно и ти си от имиджмейкърите.

    Коментиран от #22

    19:28 23.01.2026

  • 21 Гробар

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Домашен любимец":

    След като връчи мандат на турците и още си го обичкате какво има да говорим.

    19:30 23.01.2026

  • 22 так точно

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "оня с питон.я":

    Нима не стоя в поза Виноват докато Гундяев му набиваше канчето директно пред подчинените му в президентството? нима Крим не е руски, а? Много бързо ги забравяте тези неща.

    19:30 23.01.2026

  • 24 да, гербопитек,

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "евалата чалгопитеци":

    затова скачахме! да видим шефовете ти от сивнарника заключени доживот в дрънголника!

    19:32 23.01.2026

  • 26 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Дедо":

    Няма лошо тия Радеви столове да си седят засега в НС,но след Изборите почти всички ще бъдат преместени във Фоайето и Коридорите щото ГЕРБ и НН са се заканили да опъват Пейки в Пленарна зала и им трябва мястото.

    Коментиран от #27

    19:33 23.01.2026

  • 28 Едно утро ще се събудиш

    4 3 Отговор
    И ще осъзнаеш, че Великобритания, Дания, Швейцария, Норвегия, Швеция, Исландия, Швейцария, Румъния, Чехия, Полша, Унгария не са приели любимият ви Юрошит, нещо повече провеждали са РЕФЕРЕНДУМИ. За членство в ЕСср2 и за право на кеш, за излизане от ЕСср2 и за Отказ Юрошит.
    Народ непоследвал Ботев и Левски заслужава съдбата си.
    Народе????
    Мечтата на роба, когато го освободят е да притежава роби.

    19:35 23.01.2026

  • 29 Ха дано, ама надали

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "една вечер ще си легнеш":

    1000 пъти по-добре затворените граници на НРБ, пред концлагера на ЕС и урсулите със затворитените лични банкови сметки!

    19:37 23.01.2026

  • 30 СССР

    5 2 Отговор
    Аха, тоя се мисли за наполеон, сталин, които прави сталинска конституция. Решил да пише конституция, соца още го гони

    19:37 23.01.2026

  • 31 Ген. Решетников

    2 5 Отговор
    25 ноември 2016. Радев може да изиграе роля за независимостта на България от ЕС и НАТО

    България да се върне в България, Русия в Русия и тогава двете страни ще бъдат по-близки и от съветско време, казва бившият разузнавач и шеф на Руския институт за стратегически изследвания в разговор по „Свободна зона” на ТВ+

    Интервю на Георги Коритаров
    Решетников: Доколко искрено говори г-н Радев, трябва да видим сега. Сега той ще стане президент. Но, ако той говори, значи това е потребно, това трябва за народа, това трябва за настроенията. Той отговаря на настроенията, затова говори за тези неща. Може би е искрено. Аз се надявам, че е искрено. Не зная.

    19:37 23.01.2026

  • 33 Радеви поклонници

    4 2 Отговор
    Гладна кокошка просо сънува

    19:40 23.01.2026

  • 34 Радев е Соросоиден Проект

    2 3 Отговор
    Колкото и да го пробутват за проруски.
    Всичките му действия говорят за Евроатлантически възпитаник.
    Както и последните му специализации в САЩ.

    Коментиран от #37

    19:48 23.01.2026

  • 35 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "оня с коня":

    наистина ли си мислиш че като се скриеш зад моя ник Никой няма да те разпознае що за Стока си?Интересно когато са ви раждали майките ви дали са подозирали какви Подли същества без Чест и Достойнство ще отгледат...

    19:50 23.01.2026

  • 36 Приказки изпод шипковия храст

    1 0 Отговор
    Никаква конституция не може да се смени без велико антинародно събрание.

    19:54 23.01.2026

