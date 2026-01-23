Новини
Явор Гечев влиза в проекта на Радев

23 Януари, 2026 21:28 701 14

  • явор гечев-
  • румен радев

Впускам се в това премеждие за държавата, каза той

Явор Гечев влиза в проекта на Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Явор Гечев, който беше съветник на Румен Радев, също реши да напусне президентството и ще участва в новия политически проект на Радев. Това обяви Гечев за първи път в предаването на Bulgaria ON AIR "Брюксел 1".

"Никога не съм крил пристрастията си и доверието си към г-н Радев. Впускам се в това премеждие за държавата. Надявам се на нови политики, които са базирани на националния интерес", заяви той за Bulgaria ON AIR.

Гечев очаква всичко случващо се да е за добро. А от обиколките си из страната ни е останал с впечатление, че Румен Радев се радва на изключително доверие.

"Той ясно осъзнава, че това е ангажимент. Това го накара да развали комфорта си и да отиде на политическия терен и избори. Той можеше да си изкара мирно мандата, просто Радев не е такъв. В него има дух на старите генерали", изтъкна още Гечев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 коментар

    6 6 Отговор
    неприятна некъпана личност

    Коментиран от #7

    21:34 23.01.2026

  • 2 Поздравления

    8 5 Отговор
    Явор Гечев е наш колега агроном по растителна защита и аз мисля че е сериозен човек. Радвам се че застава до Президента Радев. Пожелавам им успех да са живи и здрави и да успеят.

    21:34 23.01.2026

  • 3 Ц ц ц ц

    4 4 Отговор
    Всеки дебелак е винаги готов за министър!!! Е , кой каквото може. Аз ще зарежа кое да е министерство за красива жена.

    21:36 23.01.2026

  • 4 Анонимен

    3 5 Отговор
    Лелерелеле изплуваха служебните радеви тези били месиите лелелелеле това ли било да изхвърлят едни за да се настанят радевите служебни чудесен план за тези но не и за държавата ни и за демокрацията ни

    21:37 23.01.2026

  • 5 Спецназ

    4 2 Отговор
    Дясната ръка ще е на Радев, очакват се всички други Партии да му шлевАт

    яки шамари за добре дошъл, дано да удържи!

    Радев ще изяде ИТН, Величие, Меч и БСП! от тия бездомноцо по 20-30%
    От ПП-ДБ- 30%.

    21:37 23.01.2026

  • 6 Хаха

    4 2 Отговор
    И този ще се жертва в името на държавата.

    21:38 23.01.2026

  • 7 нелицеприятен

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "коментар":

    "коментар" в кавички абсолютно недопустим

    21:38 23.01.2026

  • 8 Както

    3 1 Отговор
    Боковия дух на голям мафиот
    Радев е спасението за Бг

    21:38 23.01.2026

  • 9 Развитие

    3 2 Отговор
    Дерменджиев Рашков гела там са идат червените

    Коментиран от #13

    21:38 23.01.2026

  • 10 Зрител

    4 3 Отговор
    Компетентен и необременен с компромати.
    Прави задълбочени и професионални анализи за земеделието.

    21:39 23.01.2026

  • 11 Гечев ...?

    3 3 Отговор
    Това премеждие за държавата? И духът на старите генерали?

    21:41 23.01.2026

  • 12 Тук е пълно

    5 2 Отговор
    С Бокови търтей
    Хората не вярват на плюсовете или минусите

    21:42 23.01.2026

  • 13 не му е така името

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Развитие":

    Демерджиев а не Дерменджиев , но българите никога не се наблюдават и не внимават в подробностите , но те са важни.

    Коментиран от #14

    21:44 23.01.2026

  • 14 Развитие

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "не му е така името":

    Благодаря за поправката

    21:45 23.01.2026

