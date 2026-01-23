Явор Гечев влиза в проекта на Радев

Явор Гечев, който беше съветник на Румен Радев, също реши да напусне президентството и ще участва в новия политически проект на Радев. Това обяви Гечев за първи път в предаването на Bulgaria ON AIR "Брюксел 1".
"Никога не съм крил пристрастията си и доверието си към г-н Радев. Впускам се в това премеждие за държавата. Надявам се на нови политики, които са базирани на националния интерес", заяви той за Bulgaria ON AIR.
Гечев очаква всичко случващо се да е за добро. А от обиколките си из страната ни е останал с впечатление, че Румен Радев се радва на изключително доверие.
"Той ясно осъзнава, че това е ангажимент. Това го накара да развали комфорта си и да отиде на политическия терен и избори. Той можеше да си изкара мирно мандата, просто Радев не е такъв. В него има дух на старите генерали", изтъкна още Гечев.
Коментиран от #7
21:34 23.01.2026
2 Поздравления
21:34 23.01.2026
3 Ц ц ц ц
21:36 23.01.2026
4 Анонимен
21:37 23.01.2026
5 Спецназ
яки шамари за добре дошъл, дано да удържи!
Радев ще изяде ИТН, Величие, Меч и БСП! от тия бездомноцо по 20-30%
От ПП-ДБ- 30%.
21:37 23.01.2026
6 Хаха
21:38 23.01.2026
7 нелицеприятен
До коментар #1 от "коментар":"коментар" в кавички абсолютно недопустим
21:38 23.01.2026
8 Както
Радев е спасението за Бг
21:38 23.01.2026
9 Развитие
Коментиран от #13
21:38 23.01.2026
10 Зрител
Прави задълбочени и професионални анализи за земеделието.
21:39 23.01.2026
11 Гечев ...?
21:41 23.01.2026
12 Тук е пълно
Хората не вярват на плюсовете или минусите
21:42 23.01.2026
13 не му е така името
До коментар #9 от "Развитие":Демерджиев а не Дерменджиев , но българите никога не се наблюдават и не внимават в подробностите , но те са важни.
Коментиран от #14
21:44 23.01.2026
14 Развитие
До коментар #13 от "не му е така името":Благодаря за поправката
21:45 23.01.2026