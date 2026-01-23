Явор Гечев влиза в проекта на Радев

Явор Гечев, който беше съветник на Румен Радев, също реши да напусне президентството и ще участва в новия политически проект на Радев. Това обяви Гечев за първи път в предаването на Bulgaria ON AIR "Брюксел 1".

"Никога не съм крил пристрастията си и доверието си към г-н Радев. Впускам се в това премеждие за държавата. Надявам се на нови политики, които са базирани на националния интерес", заяви той за Bulgaria ON AIR.

Гечев очаква всичко случващо се да е за добро. А от обиколките си из страната ни е останал с впечатление, че Румен Радев се радва на изключително доверие.

"Той ясно осъзнава, че това е ангажимент. Това го накара да развали комфорта си и да отиде на политическия терен и избори. Той можеше да си изкара мирно мандата, просто Радев не е такъв. В него има дух на старите генерали", изтъкна още Гечев.