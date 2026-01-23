Новини
България »
Румяна Бъчварова: Много силно ще бъде засегната подкрепата за "Възраждане" и БСП

23 Януари, 2026 22:58 521 14

По думите ѝ след протестите се е усетило отслабването на влиянието на ГЕРБ

Румяна Бъчварова: Много силно ще бъде засегната подкрепата за "Възраждане" и БСП - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова

Румен Радев окончателно напусна президентството и влиза в политиката.

"Уникално събитие. Действащ президент предпочита да напусне поста и да влезе в политическа битка. Големият въпрос е дали това ще промени политическата картина. Не само за електоралното разпределение, но и за това дали политиката у нас ще се прави по нов начин", коментира бившият вицепремиер и вътрешен министър Румяна Бъчварова в предаването "Денят ON AIR".

Според нея няма да му бъде лесно на досегашния президент Радев.

"От утре той няма институционално качество. Той все още не е лидер на партия, няма позиция. Дори и да основе партия, преди такава структура да е минала през избори, тя не е достатъчно политически легитимна. Изисква се търпение, доста жертви, които трябва да се направят. Това е проект на политическото инженерство", каза Бъчварова пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ след протестите се е усетило отслабването на влиянието на ГЕРБ и ако това беше продължило, щеше да бъде зле за партията.

"Беше добър ход за Борисов да подаде оставка. Електоратът на ГЕРБ е достатъчно устойчив, защото през поредицата от избори се установи практика на поведение, на провеждане на кампании, на политическо присъствие, което в момента само се възпроизвежда. ГЕРБ има най-широкия твърд електорат. Той се отличава с това, че не е склонен да минава към нови партии", анализира бившият вицепремиер. "Много силно ще бъде засегната подкрепата за "Възраждане", за БСП и в зависимост от избирателната активност ще видим какво ще стане със сегашните по-малки партии, които се появиха преди последните избори. Възможни са изненади. Има и друг въпрос - дали партията на Радев ще бъде от класически тип, или от по-новия тип. Българските партии в момента, с изключение на големите - ГЕРБ и БСП, нямат вътрешнопартиен живот", обобщи Бъчварова. На изборите лицата ще бъдат много важни, категорична е тя.

"Те ще бъдат част от общата физиономия на партията. Ще бъдат важни принципни и идейни въпроси, на които трябва да бъде отговорено. Въпрос е и за кадрите, предизвикателство е. Партньорството е задължително при коалиция", допълни гостът. Бъчварова е на мнение, че без здрави партии с пълноценен политически живот не може да се постигнат добри резултати.

"Трябва да се следи, за да може да се отговори как ще бъде финансирана партията на досегашния президент. Много зависи и от кампанията и какъв тон ще бъде зададен. Няма лошо в това да има преговори, постигане на споразумения за съвместна дейност, но това ще стане след изборите", заяви бившият вицепремиер, като подчерта, че не е важно само кой ще вътрешният министър, за да бъдат изборите честни и прозрачни, а и външният.


  • 1 Само симпатизанти

    6 1 Отговор
    Баба се прави на врачка, но познаваемост 0, особено за "Възраждане", но купените гласове няма да бъдат засегнати, само ще намалеят като процент от общото, което значи, че нейните хора не ги е страх.

    23:02 23.01.2026

  • 2 Баце

    7 1 Отговор
    Като шеф на МВР едно време имаше много хубав прякор. И сега като я гледам още много й отива.

    23:02 23.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Все пак трябва да видим програмата на Радев.Може да не хареса на феновете на Възраждане и БСП.

    23:03 23.01.2026

  • 4 Сатана Z

    11 1 Отговор
    По времето когато Бъчварова се подвизаваше като министър на МВР, нейните колеги и подчинени я наричаха галено +ШМАТКАТА

    23:03 23.01.2026

  • 5 Възраждане

    1 3 Отговор
    Първи сме !

    23:03 23.01.2026

  • 6 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    А ВИЕ ПОЛОВИНАТА ДАНО СКОРО ВЛЕЗЕТЕ В ЗАТВОРА!

    23:06 23.01.2026

  • 7 Румборак

    0 0 Отговор
    Така де, кажи си го направо . Какво го овърташ като шев на МВР . НЕО Комунизъм по Български с подобаваща вербална и физическа атака към другата бригада от ОПГ.

    23:06 23.01.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    В Пазарджик се видя. При нормално условия за избори ГЕРБ е на пето място. Всичко , което постига е с мошенгия. Пеевски им го показа. Затова Бойко трепери, като чуе за Пеевски.

    23:06 23.01.2026

  • 9 Деций

    3 0 Отговор
    И вашата БАНДА ще пострада, има много разочаровани дебили които са ви вярвали,а принципно още от 2011/2013 можеше да ви се сложи вратовръзката около крадливите ви вратлета.И плевенското циганче и то ще даде фира.Но най важното е ,че ГЕРБ няма да бъдете първи.

    23:09 23.01.2026

  • 10 Мда

    1 1 Отговор
    Бля, бля. Румяна Генчева Бъчварова е политик от герб. Лази по герб нн опорки и плюе Радев, нормално и платено. Очакваме още баби. Поптодорова се ослушва.

    23:14 23.01.2026

  • 11 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Бсп ако хванат и 2 % ще е чудо

    23:16 23.01.2026

  • 12 Моряка

    0 0 Отговор
    А бе кокошко,не плачи с крокодили сълзи за Възраждане.Те си имат постоянен електорат.И най добре ще бъде да се кралицата с Радев.

    23:18 23.01.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    И тази бабка, както онзи михлюзин Малинов и Райчев, пропускат една дребна, но много съществена подробност- Бойко и Шишко държат кметовете. Общинската администрация е огромна, като сложим и корпоративния вот по места, и ромите, картинката се променя. Освен това и ГЕРБ и Шишко си имат твърд електорат.

    23:19 23.01.2026

  • 14 Град Симитли

    0 0 Отговор
    "....Трябва да се следи, за да може да се отговори как ще бъде финансирана партията на досегашния президент...."
    ....А на Толупа кой създаде и финансира партията през 2006 г,
    Мадам Б.?!

    23:19 23.01.2026

