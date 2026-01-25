Ако получа покана от Румен Радев, ще се присъединя, защото вярвам в него от много години. Ако не – в битието ми на анализатор се чувствам комфортно и ще продължа да го правя. Това обяви анализаторът Слави Василев пред БНТ, цитиран от novini.bg.
„Той все още нищо не е казал за партия. Предстои да видим как ще реализира своите намерения, защото не подава оставка като президент, за да остане в небитието. Хората очакваха много години да направи това, което направи“, заяви той.
Според него на Радев не му е било лесно да се бори срещу статуквото от позицията на президент, в която няма властови ресурс, и през годините непрекъснато политическият елит се е обръщал срещу него.
„Президентът достатъчно ясно е изразил своите позиции по отношение Украйна, еврото. Знаем горе-долу какво мисли. Прокуратурата имаше възможност да разследва „Боташ” и други неща. Очаквам Радев да стане мишена на всичко, което може да стреля. Всички ще се активизират много силно“, каза още Василев.
Той оспори думите на ген. Атанас Атанасов, че Радев не е бил на официални посещения в големи западни страни в Европа.
„Боташ” не е проблем. Той не е 500 000 долара на ден. Той е резервиран капацитет, което значи, че България може да се превърне във фактор, който тъгува газ на Централна и Източна Европа. Ние самите можем да търгуваме втечнен газ. Това е енергийна стратегия, която се надявам Радев да развие. Уверявам ви, че Радев няма да остави въпроса ей така, а ще покаже пълния потенциал на „Боташ”, каза още Василев.
Слави Василев: Радев ясно е изразил позициите си за еврото и Украйна, ще покаже пълния си потенциал
25 Януари, 2026 10:44, обновена 25 Януари, 2026 10:09 883 28
Той ще стане мишена на всички и за всичко, заяви политическият анализатор
Ако получа покана от Румен Радев, ще се присъединя, защото вярвам в него от много години. Ако не – в битието ми на анализатор се чувствам комфортно и ще продължа да го правя. Това обяви анализаторът Слави Василев пред БНТ, цитиран от novini.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #3, #10
10:11 25.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #24, #27
10:12 25.01.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Българин":ПП и ДБ искат федерализация на ЕС и обща европейска армия което значи край на Българската държава.Ще бъдат съдени за държавна измяна.
Коментиран от #8
10:13 25.01.2026
4 Факт
10:14 25.01.2026
5 Пич
10:15 25.01.2026
6 Град Козлодуй
10:15 25.01.2026
7 Факт
10:17 25.01.2026
8 Хаха
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Троле, троле вече така си се изтъркал, че приличаш на подметка.
Коментиран от #9, #11
10:18 25.01.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Хаха":Вчера Кокорчо обяви програмата на ПП и ДБ за изборите.Искат федерализация на ЕС и обща европейска армия което значи край на Българската държава.Това е държавна измяна.
Коментиран от #28
10:20 25.01.2026
10 оня с коня
До коментар #1 от "Българин":ас ще гласувам за радев моя президен
10:25 25.01.2026
11 оня с коня
До коментар #8 от "Хаха":Колко отвратителни са безродните евроатлантици
10:26 25.01.2026
12 Как
10:27 25.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Драги ми г-н Василев!
житейската мъдрост на нашия препатил народ - „Голям залък хапни, голяма дума не казвай“, както и онова за Нероден Петко! Никой не може да проднозира какво ще стане и как ще се развият нещата, а това Радев да вкара 121, а в смелите прогнози и 160 депутата е само персонаж от романа на Томас Мор!
10:27 25.01.2026
15 Кой какъв е
10:29 25.01.2026
16 Галина Колева
10:29 25.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Кирил
На думи е за русия, на действия е с американците
10:31 25.01.2026
19 Кво???
10:32 25.01.2026
20 Крадев
1 000 000 долара на ден за нищо не е проблем понеже се къпем в пари
10:38 25.01.2026
21 АГАТ а Кристи
Не те ли е срам ???
Четеш ли си биографията спокойно ???
Или и ти като всички от тази каста гьон сурат лъка ти е основна "доблест"...
10:39 25.01.2026
22 пламен
Това което се знае е че ще вземе от копейката БСП и ще нулира величие меч итн
Ще свърши полезна работа
10:39 25.01.2026
23 Маргарет Тачър
10:39 25.01.2026
24 Значи
До коментар #2 от "Последния Софиянец":боядисването на кафяво оцветените от "запетайки" стени на "заведението" ти е към финал ?
10:43 25.01.2026
25 Данко Харсъзина
Българската политика заприлича на филм от лекия жанр, раздел "инцест", защото всички са червени комунисти.
10:43 25.01.2026
26 Много
10:45 25.01.2026
27 Оги
До коментар #2 от "Последния Софиянец":То нали беше от свитата на Косьо против ЕС, Шенген, НАТО, евро и всичко. Вече към Радев ли врътна? Какво те интересува партията му?
10:45 25.01.2026
28 А ти
До коментар #9 от "Последния Софиянец":И твоя пРЕЗИДЕНТ - 16-та, "Заддунайская
...
Сво лач !!!
10:46 25.01.2026