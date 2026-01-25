Новини
България »
Слави Василев: Радев ясно е изразил позициите си за еврото и Украйна, ще покаже пълния си потенциал

Слави Василев: Радев ясно е изразил позициите си за еврото и Украйна, ще покаже пълния си потенциал

25 Януари, 2026 10:44, обновена 25 Януари, 2026 10:09 883 28

  • слави василев-
  • румен радев-
  • политика

Той ще стане мишена на всички и за всичко, заяви политическият анализатор

Слави Василев: Радев ясно е изразил позициите си за еврото и Украйна, ще покаже пълния си потенциал - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ако получа покана от Румен Радев, ще се присъединя, защото вярвам в него от много години. Ако не – в битието ми на анализатор се чувствам комфортно и ще продължа да го правя. Това обяви анализаторът Слави Василев пред БНТ, цитиран от novini.bg.

„Той все още нищо не е казал за партия. Предстои да видим как ще реализира своите намерения, защото не подава оставка като президент, за да остане в небитието. Хората очакваха много години да направи това, което направи“, заяви той.

Според него на Радев не му е било лесно да се бори срещу статуквото от позицията на президент, в която няма властови ресурс, и през годините непрекъснато политическият елит се е обръщал срещу него.

„Президентът достатъчно ясно е изразил своите позиции по отношение Украйна, еврото. Знаем горе-долу какво мисли. Прокуратурата имаше възможност да разследва „Боташ” и други неща. Очаквам Радев да стане мишена на всичко, което може да стреля. Всички ще се активизират много силно“, каза още Василев.

Той оспори думите на ген. Атанас Атанасов, че Радев не е бил на официални посещения в големи западни страни в Европа.

„Боташ” не е проблем. Той не е 500 000 долара на ден. Той е резервиран капацитет, което значи, че България може да се превърне във фактор, който тъгува газ на Централна и Източна Европа. Ние самите можем да търгуваме втечнен газ. Това е енергийна стратегия, която се надявам Радев да развие. Уверявам ви, че Радев няма да остави въпроса ей така, а ще покаже пълния потенциал на „Боташ”, каза още Василев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    31 12 Отговор
    Румен Радев е национален предател, а Слави Василев е неговата марионетка.

    Коментиран от #3, #10

    10:11 25.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 11 Отговор
    Вчера минах през централата на Партията на Радев.Ремонтът върви бързо.Скоро ще е готова.

    Коментиран от #24, #27

    10:12 25.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 14 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    ПП и ДБ искат федерализация на ЕС и обща европейска армия което значи край на Българската държава.Ще бъдат съдени за държавна измяна.

    Коментиран от #8

    10:13 25.01.2026

  • 4 Факт

    17 8 Отговор
    Бяма отърване от този паразит,от сутрин до вечер бълва едни и същи опорки,много му се иска да се присламчи на софрата!

    10:14 25.01.2026

  • 5 Пич

    15 6 Отговор
    Бегай бегай , нищо не можа да кажеш! Радев винаги е бил - мрън мрън !!! И аз го чакм да каже като мъж, но ще видим!!!

    10:15 25.01.2026

  • 6 Град Козлодуй

    15 6 Отговор
    Не знам за еврото и Украйна но Решетников постоянно ще му дърпа конците.

    10:15 25.01.2026

  • 7 Факт

    4 7 Отговор
    Сега е момента за силни политически партии. Квазимутрите трябва да бъдат озаптени със силни политически действия! Фиксирането в геополитиката остави правото и законността безпризорни!

    10:17 25.01.2026

  • 8 Хаха

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Троле, троле вече така си се изтъркал, че приличаш на подметка.

    Коментиран от #9, #11

    10:18 25.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    6 14 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    Вчера Кокорчо обяви програмата на ПП и ДБ за изборите.Искат федерализация на ЕС и обща европейска армия което значи край на Българската държава.Това е държавна измяна.

    Коментиран от #28

    10:20 25.01.2026

  • 10 оня с коня

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    ас ще гласувам за радев моя президен

    10:25 25.01.2026

  • 11 оня с коня

    7 11 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    Колко отвратителни са безродните евроатлантици

    10:26 25.01.2026

  • 12 Как

    12 3 Отговор
    Този е син на ДС агента и доносника братя Василеви.Радев събира всички от ДС около него като екип!

    10:27 25.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Драги ми г-н Василев!

    10 3 Отговор
    Държа да Ви напомня, че унас всичко започва с ,ЩЕ“ и обикновено завършва с „А МОЖЕШЕ„. Както и да се позова на
    житейската мъдрост на нашия препатил народ - „Голям залък хапни, голяма дума не казвай“, както и онова за Нероден Петко! Никой не може да проднозира какво ще стане и как ще се развият нещата, а това Радев да вкара 121, а в смелите прогнози и 160 депутата е само персонаж от романа на Томас Мор!

    10:27 25.01.2026

  • 15 Кой какъв е

    11 5 Отговор
    Като вкисната манджа е този Слави Василев. Спри се бе човек, сякаш не знаем кой е Румен Радев, кой го посочи за президент и какви ги сварши за 9 години.

    10:29 25.01.2026

  • 16 Галина Колева

    12 3 Отговор
    Боташ .Ама това са 500 000 на ден.Договор без клауза за прекратяване ....Велика глупост.

    10:29 25.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Кирил

    3 1 Отговор
    Ще отклони гласове от руските партии
    На думи е за русия, на действия е с американците

    10:31 25.01.2026

  • 19 Кво???

    3 1 Отговор
    Не знам абсолютно нищо, относно позицията на Радев относно еврото!

    10:32 25.01.2026

  • 20 Крадев

    6 0 Отговор
    Боташ” не е проблем. Той не е 500 000 долара на ден

    1 000 000 долара на ден за нищо не е проблем понеже се къпем в пари

    10:38 25.01.2026

  • 21 АГАТ а Кристи

    4 0 Отговор
    А бе комунисте !
    Не те ли е срам ???
    Четеш ли си биографията спокойно ???
    Или и ти като всички от тази каста гьон сурат лъка ти е основна "доблест"...

    10:39 25.01.2026

  • 22 пламен

    3 0 Отговор
    Не се знае кой го активира.
    Това което се знае е че ще вземе от копейката БСП и ще нулира величие меч итн
    Ще свърши полезна работа

    10:39 25.01.2026

  • 23 Маргарет Тачър

    3 0 Отговор
    Поредния червенспермояд

    10:39 25.01.2026

  • 24 Значи

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    боядисването на кафяво оцветените от "запетайки" стени на "заведението" ти е към финал ?

    10:43 25.01.2026

  • 25 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Боташ, Цецо Апартамента, Черепа, Копринката, милионерското синче Василев, Лъжата с жалката и партийка, комунистическата партия БСП, която през февруари има конгрес за да гонят Фред Флинстоун. Тези съвсем побъркаха червените бабички. Не знаят за кого да гласуват. Розовите понита изгониха Лена Парапета и на нейно място ще монтират Лекси Фльорцата.
    Българската политика заприлича на филм от лекия жанр, раздел "инцест", защото всички са червени комунисти.

    10:43 25.01.2026

  • 26 Много

    1 0 Отговор
    Неприятен татин лигльо.

    10:45 25.01.2026

  • 27 Оги

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    То нали беше от свитата на Косьо против ЕС, Шенген, НАТО, евро и всичко. Вече към Радев ли врътна? Какво те интересува партията му?

    10:45 25.01.2026

  • 28 А ти

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    И твоя пРЕЗИДЕНТ - 16-та, "Заддунайская
    ...
    Сво лач !!!

    10:46 25.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове