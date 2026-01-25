Новини
Пети ден десетки домакинства във Велико Търново са на студено

25 Януари, 2026

Хората са гневни, тъй като липсва информация кога ще бъде отстранена и звънят или пускат сигнали до областния управител, кмета и омбудсмана

Пети ден десетки домакинства във Велико Търново са на студено. Абонати на частната „Топлофикация“ от над 15 улици са без парно заради авария от 21 януари.

Хората са гневни, тъй като липсва информация кога ще бъде отстранена и звънят или пускат сигнали до областния управител, кмета и омбудсмана.

В отделните райони топлоподаването ще бъде възстановено от тази вечер до 10 януари вечерта, на адрес в „Яворов“ – чак в края на месеца

Служител на „Топлофикация“ обясни на дежурния телефон, че аварията ще бъде отстранена в понеделник и че ще започне подаване на топлинна енергия, а хората ще усетят топлото на следващия ден.

За втори отоплителен сезон пък 13 държавни институции в сградата на областна администрация са без топлоподаване.

Все още няма коментар от управителя на частното дружеството.


  • 1 държавата се разпада

    17 0 Отговор
    олигархията и некадърността процъфтява

    12:32 25.01.2026

  • 2 ООрана държава

    16 3 Отговор
    Путин? Или герб?

    Коментиран от #4

    12:32 25.01.2026

  • 3 пари и топло

    17 1 Отговор
    само за софянци

    12:33 25.01.2026

  • 4 Стършел

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    И ,, трите" и трите!

    12:35 25.01.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    17 0 Отговор
    В Банкя как е положението с топлото?😎

    12:36 25.01.2026

  • 6 456

    18 3 Отговор
    Братушките да не ударили някоя помпена станция ,а пък козячетата да крият ?🤭

    12:36 25.01.2026

  • 7 Ивелин Михайлов

    25 0 Отговор
    Тука без руски бомбардировки са по зле нещата от украйна

    12:38 25.01.2026

  • 8 В покрайнината уж имат война

    19 1 Отговор
    а тука геноцида си бичи вече 35 години

    12:41 25.01.2026

  • 9 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    19 3 Отговор
    В ес-ес е така, без война, сме като на война

    12:43 25.01.2026

  • 10 да питам

    16 0 Отговор
    А сметоизвозване имат ли във Велико Търново? Или и там кмета е от ПП-ДБ?

    12:46 25.01.2026

  • 11 Който

    5 2 Отговор
    още разчита на Топлофикация в 21ви век...

    12:48 25.01.2026

  • 12 ТКЗС Крушари

    14 0 Отговор
    Врагът Путин да не е ударил с Орешник и там?

    12:49 25.01.2026

  • 13 Русофил

    7 9 Отговор
    Нямах левове, сега нямам и евро! Имам външен кенеф с гърне!

    Коментиран от #22

    12:52 25.01.2026

  • 14 скачал с двата пръста на площада

    17 0 Отговор
    важното е че има банани

    12:53 25.01.2026

  • 15 Чуждите са по-важни

    16 0 Отговор
    Проблемите на търновци са на петия ден, на украинците на първия час.

    Коментиран от #18

    12:57 25.01.2026

  • 16 Атлантик

    14 0 Отговор
    Путин е виновен!

    13:00 25.01.2026

  • 17 Ще им

    15 0 Отговор
    правят парк за милиони обаче .

    13:00 25.01.2026

  • 18 да питам

    2 7 Отговор

    До коментар #15 от "Чуждите са по-важни":

    Я сметни , от февруари 2022-ра , колко часове са ?!🤭😁 А беше 72 часова ..

    13:01 25.01.2026

  • 19 Ицо

    14 0 Отговор
    То във Велико Търново е така. По улиците тече вода, хората подават сигнали къде ли не и...нищо. Язовир Йовковци се изпразва, на никой не му пука. Така е и с Топлофикация и всички други институции. Важно е да се усвои някой голям проект, че там ще има доста за крадене. Сега досещате ли се от коя партия е кмета на града ( трети мандат)? Не е от ПП -ДБ.

    13:02 25.01.2026

  • 20 Иван

    17 1 Отговор
    Това що е топлофикация трябва да се закрие навсякъде само обират парите на хората не се инвестира нито един лев за ремонти през лятото и да благодарите на бай Тошо че построи нещо щото измислената демокрация начело с Иван Костов разказаха играта на България докараха само глад и мизерия нарязаха за скраб всички фабрики и заводи това е демокрацията

    13:02 25.01.2026

  • 21 мдаааа

    0 10 Отговор
    Стига ревали , бе ... На когото не му изнася , да оди у Белгород ..

    13:03 25.01.2026

  • 22 Хеми значи бензин

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Русофил":

    Споко в заплата.бг има работа като за теб мало грамотен некадърен и мързелив: служител бързо хранене (сглобяване на сандвичи)

    13:14 25.01.2026

  • 23 Солидарност

    0 0 Отговор
    С Киев, може би? Управниците ни са толкова предани на солидарността в малоумията, че, като нищо може да ни спретнат подобни мероприятия!

    13:26 25.01.2026

  • 24 Брейка

    1 0 Отговор
    Тея льохмани една топлоцентрала не могат да подържат.

    13:33 25.01.2026

  • 25 Механик

    0 0 Отговор
    Съседната статия е "Как проруските медии оправдават ударите по енергийната система на Украина"
    А как про-атлантическите медии оправдават това, че в Търново (и не само) нямат парно? М?
    А това дето в Плевен хората нямаха вода 4 месеца при това най-горещите? М?
    Стига плакахте за украинското парно и за убитите милиарди руснаци! Дайте да видим защо у нас без война, мрем от студ и жажда!

    13:42 25.01.2026

  • 26 ТАКА Е

    0 0 Отговор
    У еврозоната.

    13:46 25.01.2026

  • 27 Амии

    0 0 Отговор
    то Търново не беше ли в Украйна?

    13:47 25.01.2026

  • 28 оня с коня

    0 0 Отговор
    ама дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    13:47 25.01.2026

