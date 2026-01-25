Пети ден десетки домакинства във Велико Търново са на студено. Абонати на частната „Топлофикация“ от над 15 улици са без парно заради авария от 21 януари.

Хората са гневни, тъй като липсва информация кога ще бъде отстранена и звънят или пускат сигнали до областния управител, кмета и омбудсмана.

В отделните райони топлоподаването ще бъде възстановено от тази вечер до 10 януари вечерта, на адрес в „Яворов“ – чак в края на месеца

Служител на „Топлофикация“ обясни на дежурния телефон, че аварията ще бъде отстранена в понеделник и че ще започне подаване на топлинна енергия, а хората ще усетят топлото на следващия ден.

За втори отоплителен сезон пък 13 държавни институции в сградата на областна администрация са без топлоподаване.

Все още няма коментар от управителя на частното дружеството.