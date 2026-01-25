Пети ден десетки домакинства във Велико Търново са на студено. Абонати на частната „Топлофикация“ от над 15 улици са без парно заради авария от 21 януари.
Хората са гневни, тъй като липсва информация кога ще бъде отстранена и звънят или пускат сигнали до областния управител, кмета и омбудсмана.
В отделните райони топлоподаването ще бъде възстановено от тази вечер до 10 януари вечерта, на адрес в „Яворов“ – чак в края на месеца
Служител на „Топлофикация“ обясни на дежурния телефон, че аварията ще бъде отстранена в понеделник и че ще започне подаване на топлинна енергия, а хората ще усетят топлото на следващия ден.
За втори отоплителен сезон пък 13 държавни институции в сградата на областна администрация са без топлоподаване.
Все още няма коментар от управителя на частното дружеството.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 държавата се разпада
12:32 25.01.2026
2 ООрана държава
Коментиран от #4
12:32 25.01.2026
3 пари и топло
12:33 25.01.2026
4 Стършел
До коментар #2 от "ООрана държава":И ,, трите" и трите!
12:35 25.01.2026
5 Евгени от Алфапласт
12:36 25.01.2026
6 456
12:36 25.01.2026
7 Ивелин Михайлов
12:38 25.01.2026
8 В покрайнината уж имат война
12:41 25.01.2026
9 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
12:43 25.01.2026
10 да питам
12:46 25.01.2026
11 Който
12:48 25.01.2026
12 ТКЗС Крушари
12:49 25.01.2026
13 Русофил
Коментиран от #22
12:52 25.01.2026
14 скачал с двата пръста на площада
12:53 25.01.2026
15 Чуждите са по-важни
Коментиран от #18
12:57 25.01.2026
16 Атлантик
13:00 25.01.2026
17 Ще им
13:00 25.01.2026
18 да питам
До коментар #15 от "Чуждите са по-важни":Я сметни , от февруари 2022-ра , колко часове са ?!🤭😁 А беше 72 часова ..
13:01 25.01.2026
19 Ицо
13:02 25.01.2026
20 Иван
13:02 25.01.2026
21 мдаааа
13:03 25.01.2026
22 Хеми значи бензин
До коментар #13 от "Русофил":Споко в заплата.бг има работа като за теб мало грамотен некадърен и мързелив: служител бързо хранене (сглобяване на сандвичи)
13:14 25.01.2026
23 Солидарност
13:26 25.01.2026
24 Брейка
13:33 25.01.2026
25 Механик
А как про-атлантическите медии оправдават това, че в Търново (и не само) нямат парно? М?
А това дето в Плевен хората нямаха вода 4 месеца при това най-горещите? М?
Стига плакахте за украинското парно и за убитите милиарди руснаци! Дайте да видим защо у нас без война, мрем от студ и жажда!
13:42 25.01.2026
26 ТАКА Е
13:46 25.01.2026
27 Амии
13:47 25.01.2026
28 оня с коня
13:47 25.01.2026