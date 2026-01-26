Фискалният съвет: Влизането в еврозоната не е свързано с увеличаване на инфлацията

Данните представляват сравнение на хармонизираните средногодишни инфлационни ставки за няколко държави 3 години преди и 3 години след влизането им в еврозоната.
- Преди въвеждане на еврото: наблюдава се умерено до силно повишаване на инфлацията - силно в Естония, отрицателно до умерено в Латвия и умерено в Словения, Словакия и Хърватия.
- Първата година след въвеждането инфлацията се е повишила в 3 държави - Словения (+1.3 п.п.), Естония (+2.4 п.п.) и Латвия (+0.7 п.п.). В 3 държави инфлацията е намаляла - Словакия (-3.0 п.п.), Литва (-0.9 п.п.) и Хърватия (-2.1 п.п.).
- През втората и третата година след въвеждането има стабилизация и възстановяване на умерените нива във всичките 6 държави. Въпреки завишените нива в Хърватия, данните показват реално по-ниска инфлация от периода непосредствено преди приемане на еврото.
Заключение
Инфлацията не се причинява от самата смяна на валутата, а от реални фактори като военни конфликти с непосредствено влияние върху страната, производствени разходи, търсене, енергийни цени и икономическа политика. Въвеждането на еврото е номинална промяна. Цените и доходите се преизчислиха по фиксирания курс и това не доведе до увеличаване на паричното предлагане, още повече че и страната ни беше в паричен съвет (валутен борд ). Опитът на държавите от еврозоната показва само минимален еднократен ефект, а усещането за общо увеличение на цените (инфлация) често е по-скоро психологическо, а не реално.
1 честен ционист
11:10 26.01.2026
2 СВЪРЗАНО Е
11:10 26.01.2026
3 провинциалист
11:11 26.01.2026
4 Зевс
11:11 26.01.2026
5 Тик- Ток
11:12 26.01.2026
6 Парите на българите
11:12 26.01.2026
7 az СВО Победа 80
Нали влизахме в "клуба на богатите" и потичаха реките от мед и масло???
Нали така обясняваше пропагандата от сутрин до вечер???
🤣🤣🤣🤣
Честит ни шиткойн и @упе да ни е яко!
11:13 26.01.2026
8 Някой
Иначе, незнайно как един десерт в столична верига рестовранти от 7 лв. стана рязко 7 евро. Ама това не се дължи на влизането в еврозоната, убеден съм!
11:13 26.01.2026
9 А на
11:13 26.01.2026
10 Дориана
11:13 26.01.2026
11 Тик- Ток
11:14 26.01.2026
12 в европа инфлацията е подобна
11:15 26.01.2026
13 НАТРЕСОХА НИ В НАТО
11:16 26.01.2026
14 az СВО Победа 80
11:17 26.01.2026
15 Браво
11:19 26.01.2026
16 ДрайвингПлежър
Колапса на системата е на ръка разстояние!
11:25 26.01.2026
17 ДрайвингПлежър
А еврото е така създадено, че да улеснява печатането. И още по-лошо - ТАКА УПРАВЛЯВАНО, ЧЕ ДА НЕ МОЖЕ ДА Я ИЗБЕГНЕШ! Щото все пак има някакви защитни механизми, но крадливата леля Лагард не налага спазването им а напротив поощрява погазването!
Инфлацията в България тепърва идва!
И идва заедно с повишаване на дълга и с повишаване на данъците - разполагаемите средства и покупателната способност ще спаднат, а за икономика, която умишлено е конструирана да разчита на вътрешно потребление, не на износа това е убийствено!
11:30 26.01.2026
18 Да, бе!
11:33 26.01.2026
19 Абе не знам
Коментиран от #21
11:47 26.01.2026
22 Добре дошли в шиткойн зоната глупаци!
12:00 26.01.2026
23 Всички
12:07 26.01.2026
