Фискалният съвет: Влизането в еврозоната не е свързано с увеличаване на инфлацията

Фискалният съвет: Влизането в еврозоната не е свързано с увеличаване на инфлацията

26 Януари, 2026

Инфлацията не се причинява от самата смяна на валутата, а от реални фактори като военни конфликти с непосредствено влияние

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
Фискалният съвет: Влизането в еврозоната не е свързано с увеличаване на инфлацията

Данните представляват сравнение на хармонизираните средногодишни инфлационни ставки за няколко държави 3 години преди и 3 години след влизането им в еврозоната.

- Преди въвеждане на еврото: наблюдава се умерено до силно повишаване на инфлацията - силно в Естония, отрицателно до умерено в Латвия и умерено в Словения, Словакия и Хърватия.

- Първата година след въвеждането инфлацията се е повишила в 3 държави - Словения (+1.3 п.п.), Естония (+2.4 п.п.) и Латвия (+0.7 п.п.). В 3 държави инфлацията е намаляла - Словакия (-3.0 п.п.), Литва (-0.9 п.п.) и Хърватия (-2.1 п.п.).

- През втората и третата година след въвеждането има стабилизация и възстановяване на умерените нива във всичките 6 държави. Въпреки завишените нива в Хърватия, данните показват реално по-ниска инфлация от периода непосредствено преди приемане на еврото.

Заключение

Инфлацията не се причинява от самата смяна на валутата, а от реални фактори като военни конфликти с непосредствено влияние върху страната, производствени разходи, търсене, енергийни цени и икономическа политика. Въвеждането на еврото е номинална промяна. Цените и доходите се преизчислиха по фиксирания курс и това не доведе до увеличаване на паричното предлагане, още повече че и страната ни беше в паричен съвет (валутен борд ). Опитът на държавите от еврозоната показва само минимален еднократен ефект, а усещането за общо увеличение на цените (инфлация) често е по-скоро психологическо, а не реално.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    1 18 Отговор
    Ако не бяха ви закачили за Еврото, левът заминаваше 5 към 1 спрямо еврото, какъвто и напрактика трябваше да бъде курсът по начало, а държаха левчето надценено с някакви схеми за фиксиран курс, където нямаше никъде другаде по света. В банановите републики инфлацията е по правило от 4 до 8 пъти по-висока от тази в белите държави.

    11:10 26.01.2026

  • 2 СВЪРЗАНО Е

    17 2 Отговор
    най-вече от нуждата на Диктаурата в Брюксел от нови роби на Евробюрокрацията

    11:10 26.01.2026

  • 3 провинциалист

    14 0 Отговор
    Като се сравнява с други страни особено от бившия соц-блок, трябва дебело да се подчертае, че при нас нищо от прехода не проработи както се очакваше.

    11:11 26.01.2026

  • 4 Зевс

    18 1 Отговор
    Да, инфлацията се причинява от цената на марулите в Мозамбик и положението на Меркурий спрямо галактическия център :)

    11:11 26.01.2026

  • 5 Тик- Ток

    15 0 Отговор
    Вече два пъти посрещам еврото ,първия път в Германия през 2001 и там за 6 месеца цените скочиха с 59% спекулативно ,в България още първия месец цените са с 59% нагоре ,миналата седмица рентгенова снимка на зъб е вече 10Е а беше само 10 лева преди нова година,аетомеханика ми иска вече 100Е за смяна на ремъка на колата

    11:12 26.01.2026

  • 6 Парите на българите

    10 0 Отговор
    са нужни за победата на "демокрацията" на Източния фронт. После и животите на раята ще са поднесени на олтара на тази ПсевдоДемокрация

    11:12 26.01.2026

  • 7 az СВО Победа 80

    16 1 Отговор
    Е, нали нямаше да има увеличение на цените след приемане на шиткойна???

    Нали влизахме в "клуба на богатите" и потичаха реките от мед и масло???

    Нали така обясняваше пропагандата от сутрин до вечер???

    🤣🤣🤣🤣

    Честит ни шиткойн и @упе да ни е яко!

    Коментиран от #20

    11:13 26.01.2026

  • 8 Някой

    13 0 Отговор
    Ама разбира се , че няма! Щото казвате така вие!
    Иначе, незнайно как един десерт в столична верига рестовранти от 7 лв. стана рязко 7 евро. Ама това не се дължи на влизането в еврозоната, убеден съм!

    11:13 26.01.2026

  • 9 А на

    9 3 Отговор
    Кой му дреме с какво е свързано! Какво ще направите за увеличаване на заплатите и пенсиите в тази инфлация! Щото тъпите ПеПетници бяха загрижени само за бизнеса, на народа спряха парите!

    11:13 26.01.2026

  • 10 Дориана

    14 1 Отговор
    Лъжат, цените започнаха да се вдигат точно заради Еврото умишлено преди Нова година .

    11:13 26.01.2026

  • 11 Тик- Ток

    5 2 Отговор
    Вече се качихме на потъващия кораб в еврозоната,единствения път е надолу към дъното,чакайте следващата година данъци и такси двойно нагоре когато Пилота спечели изборите в България

    11:14 26.01.2026

  • 12 в европа инфлацията е подобна

    4 1 Отговор
    с евро . повишаването е в услуги и стоки . ток, парно , вода, хляб, цени на месо , колбаси, месни деликатеси , цигари, алкохол . така почивка или ресторант се вдига за всеки празник . нищо не е поевтиняло от години . и в европа .

    11:15 26.01.2026

  • 13 НАТРЕСОХА НИ В НАТО

    11 1 Отговор
    Подписахме за ЕС, Затрихме цялата индустрия, селско стопанство, На пазара маонопол на Кауфлад и Лидл, които са на един собственик / за закона за свободната конкуранция и антипонопла МЛЪК/ и сега се леят оди за Брюксел и оная Вредната за европейците Фон Не знам Коя си

    11:16 26.01.2026

  • 14 az СВО Победа 80

    8 1 Отговор
    По правилно е да се казва фекалния съвет, тъй като е създаден заради шиткойна! 🤣🤣🤣

    11:17 26.01.2026

  • 15 Браво

    9 1 Отговор
    Фискалния съвет от 900 кладенеца вода е докарал за да оправдае инфлацията. Браво - така се прави.

    11:19 26.01.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    Помнете ги тия, да ти изправите първи на стадиона като му дойде времето - а времето идва!
    Колапса на системата е на ръка разстояние!

    11:25 26.01.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор
    А всъщност икономиката казва, че инфлацията се ражда от прекомерно количество пари в обръщение - печатане на пари, а не война сама по себе си!
    А еврото е така създадено, че да улеснява печатането. И още по-лошо - ТАКА УПРАВЛЯВАНО, ЧЕ ДА НЕ МОЖЕ ДА Я ИЗБЕГНЕШ! Щото все пак има някакви защитни механизми, но крадливата леля Лагард не налага спазването им а напротив поощрява погазването!

    Инфлацията в България тепърва идва!
    И идва заедно с повишаване на дълга и с повишаване на данъците - разполагаемите средства и покупателната способност ще спаднат, а за икономика, която умишлено е конструирана да разчита на вътрешно потребление, не на износа това е убийствено!

    11:30 26.01.2026

  • 18 Да, бе!

    4 1 Отговор
    Разбира се, че не е. Всички знаем, че Путин е виновен.

    11:33 26.01.2026

  • 19 Абе не знам

    4 1 Отговор
    Ама хич не се дължи на еврото.Докато не излезе прословутия Конвергентен доклад,цените на всички хранителни стоки,услуги,ток ,вода ,парно,бяха на едно равнище със цените от Юни 2024 г,с нищожни колебания.Търговците,без изключение,от мн,гяна на пазара,до вериги, мобилни оператори,ВиК, изпреварващо започнаха да повишават цените.На седмица ,с 20-30 ст.Което с натрупване за няколко месеца ги превърна в левове.А вие( тайните пратеници на лагард и акушерката) продължавайте да ни успивате със логистика,кишата,сушата и войната във Незалежная.Юни месец тази година,килограм скумрия -7,60 лв,вчера масово 11,90 лв.Сигурно е доставят от Антарктида през Незалежная.Или обикновена баничка " от 1,90 лв, Януари вече е 3 лв.Ама хак му е на този заспал и търпелив до извратеност народ!

    Коментиран от #21

    11:47 26.01.2026

  • 22 Добре дошли в шиткойн зоната глупаци!

    5 0 Отговор
    Да бе, тва нЕма нищо общо с шиткойна, ний сме още с лев.., и сме фанати от горътъ..

    12:00 26.01.2026

  • 23 Всички

    2 0 Отговор
    Сте за тре, пане.

    12:07 26.01.2026

